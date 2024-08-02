Наши фигуристы сохранили бронзу ОИ после дисквалификации Валиевой. Но медали им не вручат?

История с распределением медалей командного турнира Олимпиады-2022 по фигурному катанию наконец-то завершилась. После того как CAS отклонил апелляцию России на лишение золота Игр, он отклонил и апелляцию Канады на лишение наших фигуристов бронзы. Результаты остались такими же, как постановил ISU после вердикта по делу Камилы Валиевой: США получает золото, Япония — серебро, а Россия остаётся с бронзой. Таким образом, наши Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Виктория Синицина/Никита Кацалапов и Марк Кондратюк теперь официально признаны бронзовыми призёрами Олимпийских игр 2022 года в команде.

России сохранили бронзу, но на церемонию награждения не пригласили

Теперь главный вопрос в том, как они получат свои медали. Церемония награждения по итогам командного турнира в Пекине была отменена после известий о положительной допинг-пробе в российской команде, так что медали не получил никто из фигуристов. МОК планировал наградить спортсменов после того, как CAS вынесет окончательное решение, идеальным моментом для этого чиновникам представлялась Олимпиада в Париже, которая проходит прямо сейчас. Но до начала Игр CAS не успел рассмотреть апелляцию Канады, поэтому в МОК пошли на странный шаг: решили наградить только чемпионов и серебряных призёров.

«Это решение принято как раз вовремя. Теперь МОК будет работать с ISU, Олимпийским и Паралимпийским комитетом США и Национальным олимпийским комитетом Японии, чтобы обеспечить участие спортсменов в церемонии награждения здесь, в Париже. Мы рады, что спортсмены получили такую возможность после очень долгого ожидания», — отметили представители комитета в комментарии ТАСС.

Сборная России на Олимпиаде в Пекине Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Затем директор МОК по коммуникациям Марк Адамс уточнил, что от России, которая по решению ISU сохраняла бронзу, никто не приглашён. Интересно, изменится ли мнение чиновников теперь, когда CAS отклонил апелляции России и Канады и результаты командного турнира окончательно утверждены. У наших фигуристов ещё остаётся время, чтобы прилететь в Париж — церемония назначена на 7 августа. По возможности её можно перенести на несколько дней — Игры продлятся до 11 августа. Как бы кто ни сопротивлялся, наши фигуристы должны получить свои заслуженные медали, которые они ждали два с половиной года. Так же, как и представители США и Японии, они имеют полное право получить их в торжественной обстановке, ведь на Олимпиаде в Пекине момент славы у них был украден. Вероятно, вопрос о том, как всё будет организовано, решается прямо сейчас.

«После сегодняшнего решения ISU находится в контакте с МОК, чтобы определить дальнейшие шаги в отношении третьего места», — заявил Международный союз конькобежцев.

Россия не признаёт поражения, а в Канаде жалуются на несправедливость

Решение оставить бронзу за Россией в целом позитивное — был риск, что наши фигуристы вообще могут остаться без медалей. Но в ФФККР отказываются признавать поражение.

«Федерация была и остаётся уверенной в том, что олимпийская команда России была сильнейшей в Пекине и в полной мере продемонстрировала всю силу российского фигурного катания на коньках», — говорится в заявлении организации.

Впрочем, такого же мнения придерживаются и наши фигуристы.

«Отмечаю бронзу с золотым отливом», — написала Виктория Синицина у себя в телеграм-канале.

«Наши болельщики подсказали. Что написано КОНЬКОМ, то не вырубитать CASом», — прокомментировал в своём телеграм-канале Александр Галлямов.

Помимо этого, фигурист позлорадствовал над канадкой Меган Дюамель, которая яро отстаивала интересы своей страны.

«Меган, прислать шоколадку для спокойствия?» — написал фигурист.

Дюамель уже успела выразить возмущение решением CAS — фигуристка скоропалительно оставила комментарий в соцсетях:

«Неудивительно, но какой это удар по олимпийскому спорту и вере в олимпийское движение. Федерация фигурного катания Канады и фигуристы заслуживают того, что им по праву принадлежит. Представьте себе эстафету по плаванию, где у кого-то положительный допинг-тест, но команда всё равно получает медаль. Этого не произойдёт!»

Тем временем канадская федерация уважительно отнеслась к решению CAS, хоть и осталась разочарована отсутствием медали.

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В России к ситуации относятся с принятием, например, Татьяна Тарасова уверена, что CAS принял справедливое решение.

«По сложившимся обстоятельствам мы третьи на данном соревновании. Полностью справедливое решение. А так хочу сказать, что наша команда самая сильная!» — сказала Тарасова в беседе с «Чемпионатом».

Теперь осталось дождаться решения МОК по церемонии награждения. Будет странно и несправедливо, если американцы и японцы получат медали в торжественной обстановке в Париже, а наши фигуристы, которые тоже оказались жертвами в ситуации с командным турниром, останутся не у дел.