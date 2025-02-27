Дружил с Путиным, но выгнал Россию. Чем запомнился Томас Бах на посту главы МОК

Самый неоднозначный президент Международного олимпийского комитета Томас Бах подал в отставку. За 12 лет его пребывания на посту произошло многое. Уж в России работу Баха точно заметили.

Давайте вспомним, чем же он отличился.

Дружил с Путиным и хвалил Олимпиаду в Сочи

Зимние Олимпийские игры – 2014 в Сочи прошли как раз при президентстве Томаса Баха. Лидер олимпийского движения остался в восторге от соревнований и даже назвал их «волшебными».

Долгое время Баха и президента России Владимира Путина называли не иначе как друзьями. Владимир Владимирович поздравлял Баха с назначением на должность, а после завершения Игр наградил орденом Почёта «за большой вклад в развитие международного олимпийского и паралимпийского движения и заслуги в подготовке российских спортсменов».

Выгнал Россию из олимпийского движения

Впрочем, за 10 следующих лет Томас Бах прошёл путь от большого друга России до чуть ли не главного её врага в спортивной сфере.

Беспрецедентный период санкций против российских спортсменов начался как раз в эпоху Баха. В 2016 году Родченков обнародовал доклад о систематическом применении допинга, и на Игры 2016 и 2018 годов допустили только «чистых» атлетов, исключив из списка тех, кто ранее вообще не попадался на запрещённых веществах, а также некоторых других – за компанию.

В 2021 и 2022 годах нашу сборную допускали на Олимпиаду практически в полном составе, но без флага и гимна – в нейтральном статусе. А после начала СВО Россию вообще напрочь исключили из олимпийского движения. На Игры в Париже были допущены всего 15 спортсменов-нейтралов.

Изменил олимпийский девиз

Знаменитый олимпийский девиз «Быстрее, выше, сильнее» существовал с 1894 года, со времён первой возрождённой Олимпиады в Афинах. Но в 2021-м перед Олимпиадой в Токио Томас Бах решил его изменить, добавив слово «вместе» – «Быстрее, выше, сильнее – вместе».

«Я предложил это, чтобы выразить нашу потребность в солидарности. Чтобы стать быстрее, чтобы иметь возможность стремиться выше, чтобы стать сильнее, для этого нам нужно быть вместе, это означает, что нам нужна солидарность. По моему мнению, это будет нашим взносом в единство во всем мире и поможет адаптации людей к новым вызовам нашего времени», – объяснял своё неоднозначное решение президент МОК.

Томас Бах Фото: Jia Haocheng/Getty Images

Привёл трансгендеров на Олимпиаду

МОК под предводительством Баха впервые пустил на Игры трансгендеров. Мужчины, совершившие переход, не были обязаны проводить операции по смене пола. Главное – пониженный уровень тестостерона.

На Олимпиаде в Токио впервые выступил трансгендер – 43-летняя тяжелоатлетка Лорел Хаббард, которая до 34 лет была Гэвином Хаббардом. Она (или он) опозорилась и осталась без медали. А в Париже скандал полыхнул с новой силой, когда к участию в соревнованиях по боксу на Олимпиаде допустили Иман Хелиф из Алжира и Линь Юйтин с Тайваня. У этих спортсменок обнаружили повышенный уровень тестостерона, и многие сделали вывод, что на самом деле это бывшие мужчины. Побеждая «обыкновенных» женщин, Хелиф и Юйтин легко стали чемпионками Игр.

Установил гендерное равенство

Бах стремился к гендерному равенству на Олимпиадах и смог его достичь. Впервые со времён основания турнира на Олимпийских играх в Париже с математической точностью участвовали 50% мужчин и 50% женщин.

Принесло ли это хоть какую-то пользу олимпийскому движению? Ну, гендерное равенство – модная тема. Так что Бах был в тренде.

Ввёл 26 новых дисциплин в программу Игр

Вообще, Томас Бах был большим экспериментатором. Во время его президентства максимально консервативная обычно программа Олимпиад пусть немного, но менялась. Появились 26 новых дисциплин:

в 2014 году: командные соревнования в фигурном катании, смешанная эстафета в биатлоне, эстафета в санном спорте, слоупстайл в сноуборде и фристайле, параллельный слалом в сноуборде, лыжный хафпайп, командные соревнования в санном спорте;

в 2016 году: гольф, регби-7;

в 2018 году: масс-старт в конькобежном спорте, биг-эйр в сноуборде, командные соревнования в горнолыжном спорте, дабл-микст в кёрлинге;

в 2021 году: скейтбординг, спортивное скалолазание, карате и сёрфинг;

в 2022 году: смешанные командные соревнования по фристайлу в акробатике, женские соревнования в монобобе, соревнования по фристайлу в дисциплине биг-эйр, смешанная эстафета в шорт-треке, смешанные командные соревнования в прыжках на лыжах с трамплина, командный сноуборд-кросс, смешанная эстафета у конькобежцев;

в 2024 году: брейк-данс.

О популярности данных дисциплин можно спорить, особенно если мы говорим о России. Но многих эти обновления очень радовали.