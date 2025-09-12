Российских спортсменов не пустили на Олимпиаду-2026. Кто-то сомневался?

Международная федерация бобслея и скелетона закрыла олимпийскую дверь перед российскими участниками. На конгрессе в Милане члены организации абсолютным большинством высказались против допуска россиян к отборочным стартам даже в нейтральном статусе. Это было ожидаемо.

Сенсацией было бы другое решение. А так даже по распределению голосов понятно, что возвращения России мало кто хочет. Голосов «против» — в четыре раза больше, чем голосов «за». Ну или иначе – на 25 голосов больше тех, кто блокирует участие россиян в соревнованиях в любом статусе.

Как ни крути, расклады печальные. Такие же расклады были и на конгрессе Международной федерации санного спорта.

В сухом остатке, ещё два вида спорта – мимо Игр-2026. Теперь в «чёрном» списке – хоккей, сани, кёрлинг, биатлон, бобслей и скелетон.

В ски-альпинизме всё ясно – Никита Филиппов отобрался по спортивному принципу, и, если чиновники международной федерации или МОК не придумают что-то в последний момент, он точно поедет на Олимпиаду и будет биться за медаль.

В фигурном катании просто обязаны отобраться на Игры Аделия Петросян и Пётр Гуменник. Спортивные пары и танцы – мимо.

В шорт-треке и конькобежном спорте до отборочных стартов допущены 18 россиян. Но все лидеры – забанены.

Пока нет ясности с видами спорта, входящими в FIS – лыжными гонками, двоеборьем, прыжками с трамплина, сноубордом, фристайлом и горными лыжами. Однако с вероятностью 99% решение Международной федерации будет таким же, как и у их коллег из биатлона, саней, бобслея.

Рассчитывать на то, что за россиян вступится МОК, тоже не стоит. Но даже если так чудесным образом случится, федерации сошлются на свои правила и решения.

Так что на зимней Олимпиаде в лучшем случае выступит в нейтральном статусе примерно столько же представителей России, сколько и на летней в Париже-2024. А скорее всего, вообще 10-12 человек.