Кажется, у наших ребят появился призрачный шанс поехать на Олимпиаду. А есть хоть какие-то медальные перспективы?

Россию могут вернуть в бобслее и скелетоне. Нам в этих видах спорта что-нибудь светит?

Ситуация с отстранением российских спортсменов от мировых соревнований остаётся непростой. Однако слабые подвижки всё же есть. Известно, что на Олимпиаду-2026 могут поехать фигуристы, конькобежцы и ски-альпинисты. Теперь какой-то шанс должен появиться и у представителей бобслея и скелетона.

Исполком всё решит. Скоро!

19 октября Апелляционный трибунал Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF) признал незаконным принятый в 2022 году запрет на участие россиян в соревнованиях под эгидой организации. Препятствий к тому, чтобы россияне выступили на Кубке мире и на Олимпиаде стало меньше.

Правда, в тот же день трибунал отклонил просьбу Федерации бобслея России (ФБР) о немедленном возвращении спортсменов на любые соревнования после отмены запрета. Об этом сообщает пресс-служба IBSF. А сам вопрос по участию нашей сборной в соревнованиях будет обсуждаться уже сегодня, 21 октября, исполнительным комитетом на специальном заседании.

Примечательно, что ещё 12 сентября конгресс организации отказал россиянам в допуске на соревнования даже в нейтральном статусе. Тогда перед голосованием с презентацией о недопустимости подобного развития событий выступила Украина. И решение поддержали большинством голосов.

Теперь ситуация может поменяться. Но не факт, что очень сильно.

«21 октября будет исполком IBSF. Там будет принято решение касательно решения трибунала. Они будут решать, каким образом что делать. Будут смотреть, какие критерии выставлять, какие документы нам подавать», — приводит слова президента ФБР Анатолия Пегова ТАСС.

Президент национальной федерации также заявил, что спортсмены готовы в любой момент выехать на старты. А есть кому биться за честь страны?

Надежды сборной России. Кто они?

В 2025 году лидеры сборных России по бобслею и скелетону – примерно те же, кто блистал на Кубке мира и выступал на Олимпиаде в Пекине в 2022 году – перед отстранением.

У бобслеистов в строю победители и призёры этапов КМ Ростислав Гайтюкевич и Алексей Лаптев. Они выиграли чемпионат России – 2025 в двойках, а также стали сильнейшими в составе четырёхместного экипажа. На Олимпиаде в Пекине они заняли восьмое и седьмое места в этих дисциплинах.

Экипаж Ростислава Гайтюкевича на ОИ-2022 Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Лидер у женщин – опытная Надежда Сергеева. Она участвовала в ОИ-2022 и даже зацепила бронзу в монобобе на этапе Кубка мира – 2021/2022 в Сигулде. На Олимпиаде в Пекине она замкнула десятку сильнейших.

В скелетоне по-прежнему в деле 40-летний олимпийский чемпион Сочи Александр Третьяков. До отстранения он стабильно добирался до подиумов на Кубке мира, правда, на последнем чемпионате страны стал только 10-м. И, кажется, вряд ли вернётся на европейские и американские трассы не столько из-за результатов, сколько в связи с принадлежностью к клубу ЦСКА.

А лучший в стране сейчас – Владислав Семёнов, который ещё в марте защитил титул чемпиона России. Семёнов два года выступал на мировой арене, но до призов не добирался, а Олимпиаду в Пекине пропустил из-за коронавируса. Преследуют лидера Евгений Рукосуев и Даниил Романов.

В женской части сборной именитых звёзд уже нет: два года из спорта ушла бронзовый призёр Сочи-2014 и трёхкратный бронзовый призёр ЧМ Елена Никитина – дожидаться возвращения на мировую арену она не стала.

А лидером сборной, кажется, становится 21-летняя Полина Тюрина. В 2020-м девушка участвовала в юношеской Олимпиаде, а через год выиграла этап Кубка Европы. В 2024-м она стала второй на чемпионате России, а в 2025-м – выиграла его.

Полина Тюрина Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Продолжает соревноваться и Алина Тарарыченкова, которая до отстранения была призёром этапа КМ. На недавнем чемпионате России скелетонистка добыла бронзу.

Можно ли говорить о медальных перспективах?

Даже если IBSF и МОК примут положительные для россиян решения, возвращение на мировую арену будет очень непростым. Бобслей и скелетон – это те виды спорта, где отсутствие международных турниров может быть очень болезненным. Для спортсменов очень важны опыт и «накат» – практика прохождения трасс, которых в мире не так уж много и которые были для наших спортсменов недоступны. Важны и технические нюансы работы с машинами, которые можно отрегулировать только на соревнованиях.

Поэтому, даже если россияне вернутся на международную арену, борьба за высокие места в первое время будет чудом. Но радует, что и в бобслее, и в скелетоне остались атлеты, выступавшие ещё до отстранения – им хотя бы не придётся начинать практиковаться на зарубежных трассах с нуля.

Впрочем, прежде чем всерьёз говорить о медальных перспективах, нужно дождаться позитивных решений IBSF, МОК и властей стран, где проходят соревнования. Пока россияне не выйдут на старт, радоваться рано.