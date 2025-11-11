Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2026 Статьи

Когда российским спортсменам вернут флаг и гимн: разговор с юристом Анцелиович о судах в CAS и Олимпиаде-2026 в Милане

Главные вопросы об участии россиян в Олимпиаде-2026. Суровая правда от юриста
Батраз Томаев
Главные вопросы об участии россиян в ОИ-2026
Аудио-версия:
Комментарии
За три месяца до Игр в Милане Спортивный арбитражный суд принимает решения в пользу России. Но поможет ли это нашим спортсменам?

До Олимпийских игр — 2026 в Италии осталось меньше трёх месяцев. И на данный момент число спортсменов из России, уже отобравшихся на Игры, ничтожно мало – всего три человека: Пётр Гуменник и Аделия Петросян в фигурном катании, а также Никита Филиппов в ски-альпинизме.

Вероятно, на Олимпиаду сможет поехать кто-то из представителей конькобежного спорта или шорт-трека, однако серьёзных предпосылок для кратного увеличения состава сборной нет. При этом нельзя не отметить тот факт, что осенью 2025-го Спортивный арбитражный суд (CAS) принял важное решение в пользу России: признал отстранение российских клубов от участия в Лиге чемпионов по настольному теннису дискриминацией. Позднее похожие вердикты были вынесены по делам саночников, бобслеистов и скелетонистов.

Но действительно ли эти решения имеют ключевое значение? Помогут ли они нашим спортсменам поехать на Олимпиаду? Поспособствуют ли в конечном счёте возвращению флага и гимна представителям нашего спорта?

В запутанных юридических коллизиях мы разбирались с помощью юриста, имеющего огромный опыт работы в спорте, – руководителя спортивной практики юридической группы «КлеверКонсалт» Анны Анцелиович.

Анна Анцелиович
Анна Анцелиович
юрист по спортивному праву

Один из главных экспертов в России в области антидопинга. Работала в РУСАДА начальником отдела, ответственного за проведение разбирательств по допинговым историям. Имеет опыт побед в делах в Спортивном арбитражном суде (CAS), Баскетбольном арбитражном трибунале (BAT), а также в дисциплинарных органах различных спортивных федераций.

1. Решение CAS о дискриминации – это прецедент?

Настольный теннис удивил первым:
Международный суд признал отстранение российских атлетов несправедливым. Что это значит?
Международный суд признал отстранение российских атлетов несправедливым. Что это значит?

– Анна, CAS признал, что решение об отстранении российских клубов в настольном теннисе в 2022 году было дискриминационным. Что это значит?
– Это декларативное решение. Когда все радовались тому, что всё изменилось, мы говорили, что нет, ничего не поменялось. На самом деле, это решение европейской федерации (ETTU), а не международной (ITTF). Оно касается сезона-2021/2022, что не имеет никакого практического значения. После данного решения можно пойти и получить ответ по гражданской процедуре, в котором также признают, что запрет на участие был дискриминационным и российская сторона понесла какие-то убытки. Но, честно говоря, это надо из CAS выбивать пытками, идти в общегосударственный суд той страны, где находится штаб-квартира европейской федерации (Люксембург. – Прим. «Чемпионата»). Перспективы этого дела я оцениваю как крайне низкие. Вряд ли суд учтёт позицию CAS и примет это как решение, которое на 100% требуется исполнить.

Данный вердикт просто обращает внимание на то, что было сделано неправильно, но мы все и так об этом знали. Ведь когда МОК принимал решение по тому, как россиянам участвовать в Олимпийских играх, он нанимал бывшего, если не ошибаюсь, верховного комиссара по правам человека ООН. Как раз в то время говорилось, что запрет по национальному признаку – это форма дискриминации, и МОК не должен идти по этому пути. И он по этому пути не пошёл. Но да – они тогда попытались удовлетворить и тех, и других, поэтому пустили нейтральных спортсменов, однако без флага и гимна.

Поэтому решение, что запрет является дискриминацией, CAS и закрепил, понимая, что никакой практической пользы оно не принесёт.

Спортивный арбитражный суд (CAS)

Спортивный арбитражный суд (CAS)

Фото: LAURENT GILLIERON/EPA/ТАСС

– Может ли решение CAS создать прецедент?
Решения CAS не являются прецедентными.

Что такое прецедент в странах общего права (государствах, в которых основным источником права являются судебные прецеденты. – Прим. «Чемпионата»)? Это решение, обязательное к исполнению другими судами. Так вот, CAS так не делает, и вердикт по настольному теннису таковым не является.

Он принимается во внимание для координации решений, однако каждое дело в спортивном арбитраже рассматривается индивидуально, в каждом из них выносится своё собственное решение, которое может как базироваться на предыдущих кейсах, так и нет. Поэтому, да, есть решение, которое было признано дискриминационным, но у нас также есть кейсы, не признавшие отстранение таковым. Тут уже арбитры будут опираться на то, что им ближе с юридической и практической точек зрения. Обязательства использовать кейс настольного тенниса ни у кого нет.

– Но юристы с нашей стороны могут использовать кейс настольного тенниса? Он может помочь, условно, биатлонистам или лыжникам?
– Они имеют право и, конечно, должны ссылаться на это решение. Однако, опять же, насколько оно будет принято во внимание – вопрос спорный и зависит от каждого конкретного случая.

2. Удалось ли добиться прорыва в бобслее и санях?

Россияне могут поехать на Олимпиаду. А медали будут?
Россию могут вернуть в бобслее и скелетоне. Нам в этих видах спорта что-нибудь светит?
Россию могут вернуть в бобслее и скелетоне. Нам в этих видах спорта что-нибудь светит?

– В бобслее, скелетоне и санном спорте отстранение тоже признали неправомерным. Но требование России немедленно допустить атлетов до стартов отклонили. Что будет дальше? Как будет осуществляться процедура возвращения наших спортсменов? Выступит ли кто-то на ОИ-2026?
– Это тоже половинчатое решение. Они признали, что запрет на участие является дискриминацией. Однако то, что они решили разрабатывать механизм по допуску к соревнованиям – это инструмент задержки, чтобы потом сказать: «Мы ничего отменять не будем. Все уже отобрались, а для вас места нет».

– Получается, возвращать нас никто не планирует?
Эти решения не несут практической пользы. Кто-то может прорваться через кордоны в этих видах спорта, но, конечно, это будет не то участие, которое мы бы хотели получить. Это учитывая, что апелляционный трибунал федерации сказал, что нужно допускать россиян. А как допускать – пока непонятно.

3. Почему паралимпийцы не поедут на Игры?

Паралимпийцы пропустят Милан-2026:
Над российскими паралимпийцами издеваются! Флаг им вернули, но на Игры… не пустили
Над российскими паралимпийцами издеваются! Флаг им вернули, но на Игры… не пустили

– В паралимпийском спорте россиянам даже вернули флаг и гимн, но никому так и не дали зелёный свет на Игры-2026. Решение там принимали федерации, которые категорически против появления россиян. Получается, решение Международного паралимпийского комитета (МПК) не имеет веса?
– Решение МПК похоже на кейс World Athletics, где также восстановили нашу национальную федерацию, но спортсмены всё равно не выступают.

Дело в том, что МОК и МПК – организаторы крупных соревнований (Олимпиад и Паралимпиад), однако в рамках этих мероприятий проводятся другие соревнования, соорганизаторами которых являются международные федерации. Отбор на крупные турниры проводится по их правилам. Да, в целом канву задают МОК и МПК, но заниматься отбором могут именно международные федерации.

У них есть возможность строить препоны в виде недопуска спортсменов. МОК скажет: «Мы допустили, но, если люди не квалифицировались и есть спортивный принцип, мы не можем заставить международные федерации сделать что-то большее». МОК не обладает юрисдикцией заставлять их что-либо делать. Они могут рекомендовать, и в случае с нейтральным статусом было именно так. Однако они не могут указывать там, где их юрисдикция не распространяется. Кто-то послушал МОК, кто-то нет – мы знаем разные механизмы исполнения этих рекомендаций. Перед Паралимпиадой МПК, выходит, не послушали.

4. Есть ли у лыжников шанс поехать на Олимпиаду?

По лыжникам было принято самое жёсткое решение:
Российских лыжников не пустили на Олимпиаду-2026. Чуда не случилось
Российских лыжников не пустили на Олимпиаду-2026. Чуда не случилось

– Ситуация в лыжных гонках кажется более однозначной. Там FIS не позволила россиянам вернуться на международные старты. Но Россия подала апелляцию в CAS. Можете ли вы это прокомментировать?
– Тут всё зависит от того, какое решение примет спортивный арбитраж. Перспективы, что CAS признает неправильным недопуск хотя бы в нейтральном статусе в свете последних событий, — да, могут быть. Но есть и другие решения, которые дают свободу общественным организациям. Всё зависит от того, кто будет рассматривать дело, какие арбитры.

5. Есть ли в решениях CAS какая-то польза для России?

На возвращение России флага публично согласны немногие:
Спортивный чиновник из Европы призвал вернуть России флаг. Это удивительная новость!
Спортивный чиновник из Европы призвал вернуть России флаг. Это удивительная новость!

– Взаимосвязаны ли все эти истории между собой? Может ли поток решений CAS как-либо поспособствовать нашему полноценному возвращению?
– Это говорит об определённом тренде. Пошли какие-то послабления, это действительно так. Все понимают, что не совсем правильно нарушать общепризнанные принципы и дискриминировать россиян. Но в то же время, видимо, до полного свободного допуска россиян по-прежнему далеко, нужно будет ещё поработать. Как быстро случится восстановление России в правах, какой будет механизм – никто не знает. В министерстве спорта пытаются работать и с МОК, и с федерациями, однако пока до полного допуска дело не продвинулось. Как это сделать, к сожалению, никто не знает. Если бы знали, то уже бы сделали это. Остаётся вести переговоры и, на самом деле, ходить в суды. Возможно, где-то будут вынесены те самые декларативные решения. Сейчас тот случай, когда вода камень точит. Когда таких решений станет очень много, их станет тяжело игнорировать. Если сидеть и ничего не делать, то ничего и не будет происходить. А подобные вердикты расшатывают основания для частичного ограничения участия россиян в международных турнирах.

P. S. От автора: ни юристы, ни МОК не могут сказать точно, сколько именно россиян поедет в Милан. Но уже сейчас понятно, что полноценной команды у России на Играх-2026 не будет – сиюминутного эффекта решения CAS и других арбитражных организаций не принесут. Однако лавина подобных вердиктов рано или поздно должна проломить стену несправедливого отстранения наших спортсменов.

Комментарии
Новости. Олимпиада 2026
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android