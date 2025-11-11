Главные вопросы об участии россиян в Олимпиаде-2026. Суровая правда от юриста

За три месяца до Игр в Милане Спортивный арбитражный суд принимает решения в пользу России. Но поможет ли это нашим спортсменам?

До Олимпийских игр — 2026 в Италии осталось меньше трёх месяцев. И на данный момент число спортсменов из России, уже отобравшихся на Игры, ничтожно мало – всего три человека: Пётр Гуменник и Аделия Петросян в фигурном катании, а также Никита Филиппов в ски-альпинизме.

Вероятно, на Олимпиаду сможет поехать кто-то из представителей конькобежного спорта или шорт-трека, однако серьёзных предпосылок для кратного увеличения состава сборной нет. При этом нельзя не отметить тот факт, что осенью 2025-го Спортивный арбитражный суд (CAS) принял важное решение в пользу России: признал отстранение российских клубов от участия в Лиге чемпионов по настольному теннису дискриминацией. Позднее похожие вердикты были вынесены по делам саночников, бобслеистов и скелетонистов.

Но действительно ли эти решения имеют ключевое значение? Помогут ли они нашим спортсменам поехать на Олимпиаду? Поспособствуют ли в конечном счёте возвращению флага и гимна представителям нашего спорта?

В запутанных юридических коллизиях мы разбирались с помощью юриста, имеющего огромный опыт работы в спорте, – руководителя спортивной практики юридической группы «КлеверКонсалт» Анны Анцелиович.

Анна Анцелиович юрист по спортивному праву Один из главных экспертов в России в области антидопинга. Работала в РУСАДА начальником отдела, ответственного за проведение разбирательств по допинговым историям. Имеет опыт побед в делах в Спортивном арбитражном суде (CAS), Баскетбольном арбитражном трибунале (BAT), а также в дисциплинарных органах различных спортивных федераций.

1. Решение CAS о дискриминации – это прецедент?

– Анна, CAS признал, что решение об отстранении российских клубов в настольном теннисе в 2022 году было дискриминационным. Что это значит?

– Это декларативное решение. Когда все радовались тому, что всё изменилось, мы говорили, что нет, ничего не поменялось. На самом деле, это решение европейской федерации (ETTU), а не международной (ITTF). Оно касается сезона-2021/2022, что не имеет никакого практического значения . После данного решения можно пойти и получить ответ по гражданской процедуре, в котором также признают, что запрет на участие был дискриминационным и российская сторона понесла какие-то убытки. Но, честно говоря, это надо из CAS выбивать пытками, идти в общегосударственный суд той страны, где находится штаб-квартира европейской федерации (Люксембург. – Прим. «Чемпионата»). Перспективы этого дела я оцениваю как крайне низкие. Вряд ли суд учтёт позицию CAS и примет это как решение, которое на 100% требуется исполнить.

Данный вердикт просто обращает внимание на то, что было сделано неправильно, но мы все и так об этом знали . Ведь когда МОК принимал решение по тому, как россиянам участвовать в Олимпийских играх, он нанимал бывшего, если не ошибаюсь, верховного комиссара по правам человека ООН. Как раз в то время говорилось, что запрет по национальному признаку – это форма дискриминации, и МОК не должен идти по этому пути. И он по этому пути не пошёл. Но да – они тогда попытались удовлетворить и тех, и других, поэтому пустили нейтральных спортсменов, однако без флага и гимна.

Поэтому решение, что запрет является дискриминацией, CAS и закрепил, понимая, что никакой практической пользы оно не принесёт.

Спортивный арбитражный суд (CAS) Фото: LAURENT GILLIERON/EPA/ТАСС

– Может ли решение CAS создать прецедент?

– Решения CAS не являются прецедентными .

Что такое прецедент в странах общего права (государствах, в которых основным источником права являются судебные прецеденты. – Прим. «Чемпионата»)? Это решение, обязательное к исполнению другими судами. Так вот, CAS так не делает, и вердикт по настольному теннису таковым не является.

Он принимается во внимание для координации решений, однако каждое дело в спортивном арбитраже рассматривается индивидуально, в каждом из них выносится своё собственное решение, которое может как базироваться на предыдущих кейсах, так и нет. Поэтому, да, есть решение, которое было признано дискриминационным, но у нас также есть кейсы, не признавшие отстранение таковым. Тут уже арбитры будут опираться на то, что им ближе с юридической и практической точек зрения. Обязательства использовать кейс настольного тенниса ни у кого нет.

– Но юристы с нашей стороны могут использовать кейс настольного тенниса? Он может помочь, условно, биатлонистам или лыжникам?

– Они имеют право и, конечно, должны ссылаться на это решение. Однако, опять же, насколько оно будет принято во внимание – вопрос спорный и зависит от каждого конкретного случая.

2. Удалось ли добиться прорыва в бобслее и санях?

– В бобслее, скелетоне и санном спорте отстранение тоже признали неправомерным. Но требование России немедленно допустить атлетов до стартов отклонили. Что будет дальше? Как будет осуществляться процедура возвращения наших спортсменов? Выступит ли кто-то на ОИ-2026?

– Это тоже половинчатое решение. Они признали, что запрет на участие является дискриминацией. Однако то, что они решили разрабатывать механизм по допуску к соревнованиям – это инструмент задержки , чтобы потом сказать: «Мы ничего отменять не будем. Все уже отобрались, а для вас места нет».

– Получается, возвращать нас никто не планирует?

– Эти решения не несут практической пользы . Кто-то может прорваться через кордоны в этих видах спорта, но, конечно, это будет не то участие, которое мы бы хотели получить. Это учитывая, что апелляционный трибунал федерации сказал, что нужно допускать россиян. А как допускать – пока непонятно.

3. Почему паралимпийцы не поедут на Игры?

– В паралимпийском спорте россиянам даже вернули флаг и гимн, но никому так и не дали зелёный свет на Игры-2026. Решение там принимали федерации, которые категорически против появления россиян. Получается, решение Международного паралимпийского комитета (МПК) не имеет веса?

– Решение МПК похоже на кейс World Athletics, где также восстановили нашу национальную федерацию, но спортсмены всё равно не выступают.

Дело в том, что МОК и МПК – организаторы крупных соревнований (Олимпиад и Паралимпиад), однако в рамках этих мероприятий проводятся другие соревнования, соорганизаторами которых являются международные федерации. Отбор на крупные турниры проводится по их правилам. Да, в целом канву задают МОК и МПК, но заниматься отбором могут именно международные федерации.

У них есть возможность строить препоны в виде недопуска спортсменов. МОК скажет: «Мы допустили, но, если люди не квалифицировались и есть спортивный принцип, мы не можем заставить международные федерации сделать что-то большее ». МОК не обладает юрисдикцией заставлять их что-либо делать. Они могут рекомендовать, и в случае с нейтральным статусом было именно так. Однако они не могут указывать там, где их юрисдикция не распространяется. Кто-то послушал МОК, кто-то нет – мы знаем разные механизмы исполнения этих рекомендаций. Перед Паралимпиадой МПК, выходит, не послушали.

4. Есть ли у лыжников шанс поехать на Олимпиаду?

– Ситуация в лыжных гонках кажется более однозначной. Там FIS не позволила россиянам вернуться на международные старты. Но Россия подала апелляцию в CAS. Можете ли вы это прокомментировать?

– Тут всё зависит от того, какое решение примет спортивный арбитраж. Перспективы, что CAS признает неправильным недопуск хотя бы в нейтральном статусе в свете последних событий, — да, могут быть . Но есть и другие решения, которые дают свободу общественным организациям. Всё зависит от того, кто будет рассматривать дело, какие арбитры.

5. Есть ли в решениях CAS какая-то польза для России?

– Взаимосвязаны ли все эти истории между собой? Может ли поток решений CAS как-либо поспособствовать нашему полноценному возвращению?

– Это говорит об определённом тренде. Пошли какие-то послабления, это действительно так. Все понимают, что не совсем правильно нарушать общепризнанные принципы и дискриминировать россиян. Но в то же время, видимо, до полного свободного допуска россиян по-прежнему далеко , нужно будет ещё поработать. Как быстро случится восстановление России в правах, какой будет механизм – никто не знает. В министерстве спорта пытаются работать и с МОК, и с федерациями, однако пока до полного допуска дело не продвинулось. Как это сделать, к сожалению, никто не знает. Если бы знали, то уже бы сделали это. Остаётся вести переговоры и, на самом деле, ходить в суды . Возможно, где-то будут вынесены те самые декларативные решения. Сейчас тот случай, когда вода камень точит. Когда таких решений станет очень много, их станет тяжело игнорировать. Если сидеть и ничего не делать, то ничего и не будет происходить. А подобные вердикты расшатывают основания для частичного ограничения участия россиян в международных турнирах.

P. S. От автора: ни юристы, ни МОК не могут сказать точно, сколько именно россиян поедет в Милан. Но уже сейчас понятно, что полноценной команды у России на Играх-2026 не будет – сиюминутного эффекта решения CAS и других арбитражных организаций не принесут. Однако лавина подобных вердиктов рано или поздно должна проломить стену несправедливого отстранения наших спортсменов.