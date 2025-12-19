Ещё четыре россиянина отобрались на Олимпиаду! Есть путёвки в коньках и шорт-треке

Российские спортсмены будут представлены на Олимпийских играх – 2026 в Италии в конькобежном спорте и шорт-треке. Это стало ясно после завершения квалификационных соревнований. Ксения Коржова, Анастасия Семёнова, Алёна Крылова и Иван Посашков прошли отбор и теперь будут ждать одобрения нейтрального статуса от комиссии МОК и приглашения на Игры.

Рассказываем всё в подробностях.

Шорт-трек: кто из россиян отобрался, на каких дистанциях наши выступят на ОИ-2026

В шорт-треке отбор шёл по этапам Мирового тура. Российские спортсмены могли претендовать максимум на две неименные квоты – 1+1, как в лыжных гонках. А уж сколько дистанций побегут наши шорт-трекисты на Олимпиаде и кто и почему поедет в Италию – ответы на эти вопросы дали четыре этапа Мирового тура.

В них участвовали пять россиян: Алёна Крылова, Елена Серёгина, Анна Матвеева, Иван Посашков и Даниил Николаев. Каждый из них бежал только на своей дистанции. В итоге только Матвеева на дистанции 1500 м не смогла пройти квалификацию, а остальные четверо набрали необходимые баллы: Крылова – на 500 м, Серёгина – на 1000 м, Посашков – на 1000 м и Николаев – на 1500 м.

Олимпийские квоты достались Крыловой и Посашкову, поскольку они были в рейтинге выше, чем соотечественники. При этом Алёна и Иван в Италии побегут по две дистанции – то есть они выступят и там, где квоту добыл спортсмен, не попавший на Игры. Всё по прописанным ISU критериям отбора.

Конькобежный спорт: кто из россиян отобрался, на каких дистанциях наши выступят на ОИ-2026

В беге на коньках ситуация иная – там разыгрывались именные квоты. Но заявлять тоже можно было лишь по одному спортсмену на одну дистанцию.

Ксения Коржова пробилась на Олимпиаду на дистанции 3000 м по результату. Она не смогла попасть в топ-15 по рейтингу, но благодаря хорошему времени на одном из этапов Кубка мира получила свою квоту.

Анастасия Семёнова Фото: Александр Рюмин/ТАСС

Анастасия Семёнова довольно уверенно отобралась на Игры в масс-старте, забронировав путёвку на последнем этапе в Норвегии (куда россиян вроде бы и пускать не должны были). Российская конькобежка стала 20-й в рейтинге по набранным очкам, а на Олимпиаду напрямую проходят 24 лучших.

Александра Саютина на 1500 м, Анастасия Григорьева на 5000 м и Даниил Найдёнышев на 10000 м квалификацию не прошли. Хотя у Саютиной ещё остаётся шанс прорваться в основу, поскольку она – первая запасная.

Чего ждать от россиян в шорт-треке и конькобежном спорте на Олимпиаде?

Медалей не будет. Да и вообще, наши ожидания – наши проблемы. Но и говорить, что если не претендовать на топ-3, то и вообще ехать не стоит, вообще глупо. Спортсмены должны выступать, и это главное. Олимпиада – это колоссальный опыт, который позволит расти дальше и надеяться на успехи молодых атлетов в будущем. Ну и, кстати, сказочную историю Стивена Брэдбери забывать не стоит.