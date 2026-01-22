К Савелию Коростелёву и Дарье Непряевой в Италии присоединятся только двое горнолыжников и один ски-альпинист. А где все остальные?!

Во всех лыжных видах спорта завершился отбор на Олимпиаду. Его прошли всего пять россиян

Лыжные виды спорта, которые удерживает под своим крылом FIS, – самая масштабная составляющая любой зимней Олимпиады. На Играх в Италии лыжники и сноубордисты разыграют 57 комплектов наград, а если добавить к ним ещё три комплекта ски-альпинистов, то получится больше половины всех медалей, разыгрываемых на Олимпиаде (180 из 348).

Россия всегда делала большую ставку на лыжные виды, однако в сложившихся мировых обстоятельствах приходится довольствоваться малым.

В лыжных видах от России на Игры поедут всего пять спортсменов, хотя нейтральные статусы получили больше 30. Разбираемся, почему так вышло.

Лыжные гонки – 2 участника

В лыжных гонках у России 100-процентное попадание. Квота для наших спортсменов была 1+1, и нейтральный статус до дедлайна получили как раз двое – Савелий Коростелёв и Дарья Непряева. Они подтвердили свои квоты на этапе Кубка мира в Давосе в декабре 2025-го, а 21 января получили от МОК приглашение принять участие в Олимпийских играх.

В январе нейтральный статус неожиданно получил третий лыжник из России – Никита Денисов. Но этот факт перед ОИ-2026 уже ничего не мог поменять.

Горнолыжный спорт – 2 участника

В горных лыжах нейтральный статус был одобрен сразу пяти российским спортсменам: Юлии Плешковой, Анастасии Ткаченко, Семёну Ефимову, Ивану Кузнецову и Александру Андриенко.

Все пятеро выполнили квалификационные критерии FIS для участия в Олимпиаде. Однако квота для России – 1+1. Кто поедет в Италию, пока не ясно. Но по рейтингу впереди остальных Анастасия Ткаченко и Семён Ефимов.

В данном случае спортсмены и федерация сделали максимум.

Анастасия Ткаченко

Прыжки с трамплина и двоеборье – нет участников

FIS одобрила нейтральный статус прыгунам Данилу Садрееву, Михаилу Назарову, Илье Манькову и Александре Кустовой, а также Артёму Галунину и Самиру Мастиеву. Но Кустовой и Мастиеву – лишь 8 января.

Ни один из спортсменов не смог выступить на квалификационных соревнованиях из-за отсутствия шенгенских виз. 12 января истёк дедлайн, который FIS установила для российской федерации прыжков на лыжах с трамплина и двоеборья, чтобы спортсмены в Австрии прошли обязательное 3D-сканирование и установку чипов на комбинезоны.

Попытки в ускоренном порядке получить визы оказались неудачными. Хотя ещё 18 ноября глава федерации Дмитрий Дубровский говорил: «Мы готовы к любому развитию событий. Более того, своевременно предусмотрели получение шенгенских виз». Но что-то всё же пошло не по плану.

Фристайл и сноуборд – нет участников

В сноуборде и фристайле нейтральные статусы получила бо́льшая часть российских подшефных FIS: Кристина Пауль, Ярослав Степанко, Арсений Томин, Полина Каримова, Ярослав Ленчевский, Михаил Матвеев, Варвара Романова, Илья Хуртин, Мария Травиничева, Тимофей Бралгин, Александра Глазкова, Владимир Иванов, Александр Терешкин, Никита Андреев, Светлана Иванова, Никита Новицкий, Дарья Мельчакова, Полина Рябова, Наталья Шерина, Лана Прусакова, Анастасия Таталина. Однако выехать на мировые квалификационные турниры в итоге смогли только трое: Таталина, Прусакова и Пауль.

Таталина и Прусакова в слоупстайле смогли выполнить квалификационные критерии, но были только шестой и девятой запасными. После перераспределения всех квот российские спортсменки остались без Олимпиады. Пауль же не сумела показать необходимый минимум на этапе Кубка мира в борд-кроссе.

Анастасия Таталина

Ски-альпинизм – 1 участник

Строго говоря, Международная федерация ски-альпинизма вообще не имеет отношения к FIS, а в России скимо (от англ. Ski Mountaineering) занимается федерация альпинизма. Но так или иначе это лыжный вид спорта.

В новой олимпийской дисциплине наша федерация постаралась на славу и обеспечила нейтральными статусами всех спортсменов сборной – девять человек. Отбор на Олимпиаду-2026 завершился в декабре прошлого года после этапа Кубка мира в США, но ещё по итогам весенних этапов стало ясно, что из россиян путёвку получил только один спортсмен – Никита Филиппов.

В начале 2026 года Филиппов получил официальное приглашение на Олимпиаду и впервые в карьере занял призовое место на Кубке мира. Так что его выступления на Играх в Италии российские болельщики ждут с нетерпением.