Полный состав сборной России на Олимпиаде-2026. Кто поедет? Когда они будут выступать?

На Игры в Италию отправятся минимум девять наших атлетов из пяти разных видов спорта.

6 февраля 2026 года в Италии стартует зимняя Олимпиада.

К сожалению, из-за политической ситуации россияне выступят на Играх под нейтральным флагом и в очень ограниченном составе. На данный момент приглашения на турнир получили всего девять наших атлетов.

Давайте познакомимся со всеми россиянами, которые едут на ОИ-2026.

Материал обновляется.

Савелий Коростелёв

Савелий Коростелёв Фото: Maxim Thore/ZUMA/ТАСС

Возраст: 22 года.

Место рождения: Пермь.

Вид спорта: лыжные гонки.

Победы и достижения: двукратный чемпион мира среди юниоров (2022), четырёхкратный чемпион России (2024, 2025), обладатель Кубка России — 2024/2025, многократный победитель и призёр этапов Кубка России.

Даты выступлений на Олимпиаде: 8, 10, 13 и 21 февраля.

Савелий – молодой, дерзкий и очень крутой. Настоящий лидер нового поколения российского спорта. Коростелёв, несмотря на все препятствия, верил в допуск на Олимпиаду и дождался своего шанса! В этом сезоне он уверенно дебютировал на Кубке мира и уже дважды заехал в топ-5. Учитывая, как Савелий прогрессирует, можно и об олимпийской медали помечтать.

В Италии Савелий выступит в четырёх дисциплинах: скиатлоне, классическом спринте, гонке на 10 км коньком и классическом марафоне.

Дарья Непряева

Дарья Непряева Фото: Maxim Thore/ZUMA/ТАСС

Возраст: 23 года.

Место рождения: Тверь.

Вид спорта: лыжные гонки.

Победы и достижения: чемпионка мира среди юниоров (2022), двукратная чемпионка России (2025), обладательница Кубка России – 2024/2025, многократная победительница и призёр этапов Кубка России.

Даты выступлений на Олимпиаде: 7, 10, 12 и 22 февраля.

Дарья — младшая сестра олимпийской чемпионки Натальи Терентьевой. Правда, юная Непряева уже давным-давно вышли из тени своей родственницы. Дарья считается одной из лучших российских лыжниц нового поколения. В этом сезоне она дебютировала на Кубке мира и уже заехала в «цветы».

На Играх-2026 Дарья выступит в четырёх дисциплинах: скиатлоне, классическом спринте, гонке на 10 км коньком и классическом марафоне.

Аделия Петросян

Аделия Петросян Фото: РИА Новости

Возраст: 18 лет.

Место рождения: Москва.

Вид спорта: фигурное катание.

Победы и достижения: трёхкратная чемпионка России (2024, 2025, 2026), трёхкратная победительница финала Гран-при России (2023, 2024, 2025), победительница и призёр юниорской серии Гран-при (2021).

Даты выступлений на Олимпиаде: 17 и 19 февраля.

Аделия — талантливая ученица Этери Тутберидзе, воспитавшей целую россыпь олимпийских чемпионок. Весной 2025-го Петросян получила серьёзную травму, однако сумела восстановиться и отобраться на Олимпиаду, дебютировав на международном уровне. Пока юная фигуристка ещё в процессе набора формы, но нет сомнений, что к Играм наша звёздочка будет в полной боевой готовности.

В Италии Аделия будет бороться за медали в женском одиночном катании.

Пётр Гуменник

Пётр Гуменник Фото: РИА Новости

Возраст: 23 года.

Место рождения: Санкт-Петербург.

Вид спорта: фигурное катание.

Победы и достижения: чемпион России (2026) и призёр турнира (2023, 2024), двукратный победитель финала Гран-при России (2023, 2025), бронзовый призёр этапа Гран-при Rostelecom Cup (2020), бронзовый призёр чемпионата мира среди юниоров (2020).

Даты выступлений на Олимпиаде: 10 и 13 февраля.

Пётр уже давно считается одним из лидеров российского мужского фигурного катания. Правда, как и многим нынешним олимпийцам, до отстранения Гуменнику толком не удалось выступить на международных турнирах. Зато после возвращения наш парень уверенно заявил о себе. Конечно, на Олимпиаде Петру тяжело будет победить, но за медали побороться он может.

Гуменник в Италии выступит в мужском одиночном катании.

Никита Филиппов

Никита Филиппов Фото: Pavel Bednyakov/AP Photo/ТАСС

Возраст: 23 года.

Место рождения: Петропавловск-Камчатский.

Вид спорта: ски-альпинизм.

Победы и достижения: бронзовый призёр этапа Кубка мира (2026), победитель и призёр Всероссийской Спартакиады (2024), бронзовый призёр чемпионата мира U23 (2025).

Дата выступления на Олимпиаде: 19 февраля.

Никита в 2025-м стал обладателем особого достижения. Именно он первым из россиян отобрался на Олимпийские игры. Уже после этого события у Филиппова случился рост результатов. В начале 2026 года Никита выиграл первую медаль на Кубке мира. Может быть, и на Олимпиаде случится прорыв?

Никита на Олимпиаде-2026 выступит в мужском спринте.

Иван Посашков

Иван Посашков Фото: Союз конькобежцев России

Возраст: 21 год.

Место рождения: Санкт-Петербург.

Вид спорта: шорт-трек.

Победы и достижения: двукратный чемпион России и многократный призёр турнира (2023, 2024, 2025).

Даты выступлений на Олимпиаде: 12 и 14 февраля.

Почти вся карьера Посашкова прошла на российском уровне. Лишь в этом сезоне Иван впервые в карьере добрался до международных соревнований. На внутренних турнирах шорт-трекист неизменно добывал медали на дистанции 1000 м, а вот лучшим результатом на Кубке мира у спортсмена пока было 12-е место. Посмотрим, что будет на Олимпиаде.

Иван в Италии выступит на дистанциях 1000 и 1500 м.

Алёна Крылова

Алёна Крылова Фото: Союз конькобежцев России

Возраст: 23 года.

Место рождения: Новоуральск.

Вид спорта: шорт-трек.

Победы и достижения: четырёхкратная чемпионка России (2024, 2025), обладательница Кубка России (2025).

Даты выступлений на Олимпиаде: 12 и 16 февраля.

Алёна — одна из ведущих российских шорт-трекисток нового поколения. Правда, шанс попробовать себя на международном уровне появился у неё только этой зимой. На мировых стартах Крылова показывала результаты в топ-30. Возможно, на Играх россиянку ждёт прорыв.

Алёна на Олимпиаде-2026 будет сражаться на дистанциях 500 и 1000 м.

Ксения Коржова

Ксения Коржова Фото: РИА Новости

Возраст: 21 год.

Место рождения: Оленегорск.

Вид спорта: конькобежный спорт.

Победы и достижения: шестикратная чемпионка России (2025, 2026), серебряный призёр чемпионата мира среди юниорок (2022).

Дата выступления на Олимпиаде: 7 февраля.

Ксения, как и многие в этом списке, лишь в этом сезоне дебютировала на Кубке мира. На международном турнире наша талантливая спортсменка проявила себя вполне неплохо. После трёх этапов Кубка мира россиянка – 17-я в рейтинге. Очень неплохой результат для старта международной карьеры!

Ксения на Играх выступит на дистанции 3000 м.

Анастасия Семёнова

Анастасия Семёнова Фото: РИА Новости

Возраст: 21 год.

Место рождения: Коломна.

Вид спорта: конькобежный спорт.

Победы и достижения: чемпионка России и многократный призёр турнира (2025, 2026), победительница Российско-Китайских молодёжных зимних игр (2022), чемпионка Всероссийской Универсиады (2024).

Дата выступления на Олимпиаде: 21 февраля.

Ещё одна молодая и успешная российская конькобежка. На международном уровне Семёнова дебютировала в этом году и здорово себя проявила. Ей удавалось забраться в топ-10 на отдельных дистанциях, и после четырёх этапов она замкнула топ-20 мирового рейтинга. Отличное начало!

На Олимпиаде Анастасия выступит в женском масс-старте.