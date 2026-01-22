Скидки
Главная Олимпиада 2026 Статьи

Состав сборной России на Олимпиаде-2026: полный список спортсменов по видам спорта на Игры в Италии

Полный состав сборной России на Олимпиаде-2026. Кто поедет? Когда они будут выступать?
Татьяна Постникова
Состав сборной России на Олимпиаде-2026
На Игры в Италию отправятся минимум девять наших атлетов из пяти разных видов спорта.

6 февраля 2026 года в Италии стартует зимняя Олимпиада.

К сожалению, из-за политической ситуации россияне выступят на Играх под нейтральным флагом и в очень ограниченном составе. На данный момент приглашения на турнир получили всего девять наших атлетов.

Давайте познакомимся со всеми россиянами, которые едут на ОИ-2026.

Материал обновляется.

Савелий Коростелёв

Савелий Коростелёв

Савелий Коростелёв

Фото: Maxim Thore/ZUMA/ТАСС

Возраст: 22 года.
Место рождения: Пермь.
Вид спорта: лыжные гонки.
Победы и достижения: двукратный чемпион мира среди юниоров (2022), четырёхкратный чемпион России (2024, 2025), обладатель Кубка России — 2024/2025, многократный победитель и призёр этапов Кубка России.

Даты выступлений на Олимпиаде: 8, 10, 13 и 21 февраля.

Савелий – молодой, дерзкий и очень крутой. Настоящий лидер нового поколения российского спорта. Коростелёв, несмотря на все препятствия, верил в допуск на Олимпиаду и дождался своего шанса! В этом сезоне он уверенно дебютировал на Кубке мира и уже дважды заехал в топ-5. Учитывая, как Савелий прогрессирует, можно и об олимпийской медали помечтать.

В Италии Савелий выступит в четырёх дисциплинах: скиатлоне, классическом спринте, гонке на 10 км коньком и классическом марафоне.

Коростелёв показывает себя на Кубке мира:
Коростелёв прописался в числе лучших в мире. На Олимпиаде ждём прорыва?
Коростелёв прописался в числе лучших в мире. На Олимпиаде ждём прорыва?

Дарья Непряева

Дарья Непряева

Дарья Непряева

Фото: Maxim Thore/ZUMA/ТАСС

Возраст: 23 года.
Место рождения: Тверь.
Вид спорта: лыжные гонки.
Победы и достижения: чемпионка мира среди юниоров (2022), двукратная чемпионка России (2025), обладательница Кубка России – 2024/2025, многократная победительница и призёр этапов Кубка России.

Даты выступлений на Олимпиаде: 7, 10, 12 и 22 февраля.

Дарья — младшая сестра олимпийской чемпионки Натальи Терентьевой. Правда, юная Непряева уже давным-давно вышли из тени своей родственницы. Дарья считается одной из лучших российских лыжниц нового поколения. В этом сезоне она дебютировала на Кубке мира и уже заехала в «цветы».

На Играх-2026 Дарья выступит в четырёх дисциплинах: скиатлоне, классическом спринте, гонке на 10 км коньком и классическом марафоне.

Аделия Петросян

Аделия Петросян

Аделия Петросян

Фото: РИА Новости

Возраст: 18 лет.
Место рождения: Москва.
Вид спорта: фигурное катание.
Победы и достижения: трёхкратная чемпионка России (2024, 2025, 2026), трёхкратная победительница финала Гран-при России (2023, 2024, 2025), победительница и призёр юниорской серии Гран-при (2021).

Даты выступлений на Олимпиаде: 17 и 19 февраля.

Аделия — талантливая ученица Этери Тутберидзе, воспитавшей целую россыпь олимпийских чемпионок. Весной 2025-го Петросян получила серьёзную травму, однако сумела восстановиться и отобраться на Олимпиаду, дебютировав на международном уровне. Пока юная фигуристка ещё в процессе набора формы, но нет сомнений, что к Играм наша звёздочка будет в полной боевой готовности.

В Италии Аделия будет бороться за медали в женском одиночном катании.

Как Петросян добыла третий титул чемпионки России?
Третий титул чемпионки России перед Олимпиадой вдохновляет. Но почему Петросян расстроена?
Третий титул чемпионки России перед Олимпиадой вдохновляет. Но почему Петросян расстроена?

Пётр Гуменник

Пётр Гуменник

Пётр Гуменник

Фото: РИА Новости

Возраст: 23 года.
Место рождения: Санкт-Петербург.
Вид спорта: фигурное катание.
Победы и достижения: чемпион России (2026) и призёр турнира (2023, 2024), двукратный победитель финала Гран-при России (2023, 2025), бронзовый призёр этапа Гран-при Rostelecom Cup (2020), бронзовый призёр чемпионата мира среди юниоров (2020).

Даты выступлений на Олимпиаде: 10 и 13 февраля.

Пётр уже давно считается одним из лидеров российского мужского фигурного катания. Правда, как и многим нынешним олимпийцам, до отстранения Гуменнику толком не удалось выступить на международных турнирах. Зато после возвращения наш парень уверенно заявил о себе. Конечно, на Олимпиаде Петру тяжело будет победить, но за медали побороться он может.

Гуменник в Италии выступит в мужском одиночном катании.

Никита Филиппов

Никита Филиппов

Никита Филиппов

Фото: Pavel Bednyakov/AP Photo/ТАСС

Возраст: 23 года.
Место рождения: Петропавловск-Камчатский.
Вид спорта: ски-альпинизм.
Победы и достижения: бронзовый призёр этапа Кубка мира (2026), победитель и призёр Всероссийской Спартакиады (2024), бронзовый призёр чемпионата мира U23 (2025).

Дата выступления на Олимпиаде: 19 февраля.

Никита в 2025-м стал обладателем особого достижения. Именно он первым из россиян отобрался на Олимпийские игры. Уже после этого события у Филиппова случился рост результатов. В начале 2026 года Никита выиграл первую медаль на Кубке мира. Может быть, и на Олимпиаде случится прорыв?

Никита на Олимпиаде-2026 выступит в мужском спринте.

Яркие эмоции Филиппова после успеха на Кубке мира:
«Ноги ватные — как дальше бежать?» Российский ски-альпинист — о первой медали Кубка мира
Эксклюзив
«Ноги ватные — как дальше бежать?» Российский ски-альпинист — о первой медали Кубка мира

Иван Посашков

Иван Посашков

Иван Посашков

Фото: Союз конькобежцев России

Возраст: 21 год.
Место рождения: Санкт-Петербург.
Вид спорта: шорт-трек.
Победы и достижения: двукратный чемпион России и многократный призёр турнира (2023, 2024, 2025).

Даты выступлений на Олимпиаде: 12 и 14 февраля.

Почти вся карьера Посашкова прошла на российском уровне. Лишь в этом сезоне Иван впервые в карьере добрался до международных соревнований. На внутренних турнирах шорт-трекист неизменно добывал медали на дистанции 1000 м, а вот лучшим результатом на Кубке мира у спортсмена пока было 12-е место. Посмотрим, что будет на Олимпиаде.

Иван в Италии выступит на дистанциях 1000 и 1500 м.

Алёна Крылова

Алёна Крылова

Алёна Крылова

Фото: Союз конькобежцев России

Возраст: 23 года.
Место рождения: Новоуральск.
Вид спорта: шорт-трек.
Победы и достижения: четырёхкратная чемпионка России (2024, 2025), обладательница Кубка России (2025).

Даты выступлений на Олимпиаде: 12 и 16 февраля.

Алёна — одна из ведущих российских шорт-трекисток нового поколения. Правда, шанс попробовать себя на международном уровне появился у неё только этой зимой. На мировых стартах Крылова показывала результаты в топ-30. Возможно, на Играх россиянку ждёт прорыв.

Алёна на Олимпиаде-2026 будет сражаться на дистанциях 500 и 1000 м.

Как шорт-трекисты пробились на Игры?
Ещё четыре россиянина отобрались на Олимпиаду! Есть путёвки в коньках и шорт-треке
Ещё четыре россиянина отобрались на Олимпиаду! Есть путёвки в коньках и шорт-треке

Ксения Коржова

Ксения Коржова

Ксения Коржова

Фото: РИА Новости

Возраст: 21 год.
Место рождения: Оленегорск.
Вид спорта: конькобежный спорт.
Победы и достижения: шестикратная чемпионка России (2025, 2026), серебряный призёр чемпионата мира среди юниорок (2022).

Дата выступления на Олимпиаде: 7 февраля.

Ксения, как и многие в этом списке, лишь в этом сезоне дебютировала на Кубке мира. На международном турнире наша талантливая спортсменка проявила себя вполне неплохо. После трёх этапов Кубка мира россиянка – 17-я в рейтинге. Очень неплохой результат для старта международной карьеры!

Ксения на Играх выступит на дистанции 3000 м.

Анастасия Семёнова

Анастасия Семёнова

Анастасия Семёнова

Фото: РИА Новости

Возраст: 21 год.
Место рождения: Коломна.
Вид спорта: конькобежный спорт.
Победы и достижения: чемпионка России и многократный призёр турнира (2025, 2026), победительница Российско-Китайских молодёжных зимних игр (2022), чемпионка Всероссийской Универсиады (2024).

Дата выступления на Олимпиаде: 21 февраля.

Ещё одна молодая и успешная российская конькобежка. На международном уровне Семёнова дебютировала в этом году и здорово себя проявила. Ей удавалось забраться в топ-10 на отдельных дистанциях, и после четырёх этапов она замкнула топ-20 мирового рейтинга. Отличное начало!

На Олимпиаде Анастасия выступит в женском масс-старте.

А почему так мало россиян в лыжных видах?
Во всех лыжных видах спорта завершился отбор на Олимпиаду. Его прошли всего пять россиян
Во всех лыжных видах спорта завершился отбор на Олимпиаду. Его прошли всего пять россиян
