Полный состав сборной России на Олимпиаде-2026. Кто поедет? Когда они будут выступать?

6 февраля 2026 года в Италии стартует зимняя Олимпиада.
К сожалению, из-за политической ситуации россияне выступят на Играх под нейтральным флагом и в очень ограниченном составе. На данный момент приглашения на турнир получили всего девять наших атлетов.
Давайте познакомимся со всеми россиянами, которые едут на ОИ-2026.
Материал обновляется.
- Савелий Коростелёв
- Дарья Непряева
- Аделия Петросян
- Пётр Гуменник
- Никита Филиппов
- Иван Посашков
- Алёна Крылова
- Ксения Коржова
- Анастасия Семёнова
Савелий Коростелёв
Савелий Коростелёв
Фото: Maxim Thore/ZUMA/ТАСС
Возраст: 22 года.
Место рождения: Пермь.
Вид спорта: лыжные гонки.
Победы и достижения: двукратный чемпион мира среди юниоров (2022), четырёхкратный чемпион России (2024, 2025), обладатель Кубка России — 2024/2025, многократный победитель и призёр этапов Кубка России.
Даты выступлений на Олимпиаде: 8, 10, 13 и 21 февраля.
Савелий – молодой, дерзкий и очень крутой. Настоящий лидер нового поколения российского спорта. Коростелёв, несмотря на все препятствия, верил в допуск на Олимпиаду и дождался своего шанса! В этом сезоне он уверенно дебютировал на Кубке мира и уже дважды заехал в топ-5. Учитывая, как Савелий прогрессирует, можно и об олимпийской медали помечтать.
В Италии Савелий выступит в четырёх дисциплинах: скиатлоне, классическом спринте, гонке на 10 км коньком и классическом марафоне.
Дарья Непряева
Дарья Непряева
Фото: Maxim Thore/ZUMA/ТАСС
Возраст: 23 года.
Место рождения: Тверь.
Вид спорта: лыжные гонки.
Победы и достижения: чемпионка мира среди юниоров (2022), двукратная чемпионка России (2025), обладательница Кубка России – 2024/2025, многократная победительница и призёр этапов Кубка России.
Даты выступлений на Олимпиаде: 7, 10, 12 и 22 февраля.
Дарья — младшая сестра олимпийской чемпионки Натальи Терентьевой. Правда, юная Непряева уже давным-давно вышли из тени своей родственницы. Дарья считается одной из лучших российских лыжниц нового поколения. В этом сезоне она дебютировала на Кубке мира и уже заехала в «цветы».
На Играх-2026 Дарья выступит в четырёх дисциплинах: скиатлоне, классическом спринте, гонке на 10 км коньком и классическом марафоне.
Аделия Петросян
Аделия Петросян
Фото: РИА Новости
Возраст: 18 лет.
Место рождения: Москва.
Вид спорта: фигурное катание.
Победы и достижения: трёхкратная чемпионка России (2024, 2025, 2026), трёхкратная победительница финала Гран-при России (2023, 2024, 2025), победительница и призёр юниорской серии Гран-при (2021).
Даты выступлений на Олимпиаде: 17 и 19 февраля.
Аделия — талантливая ученица Этери Тутберидзе, воспитавшей целую россыпь олимпийских чемпионок. Весной 2025-го Петросян получила серьёзную травму, однако сумела восстановиться и отобраться на Олимпиаду, дебютировав на международном уровне. Пока юная фигуристка ещё в процессе набора формы, но нет сомнений, что к Играм наша звёздочка будет в полной боевой готовности.
В Италии Аделия будет бороться за медали в женском одиночном катании.
Пётр Гуменник
Пётр Гуменник
Фото: РИА Новости
Возраст: 23 года.
Место рождения: Санкт-Петербург.
Вид спорта: фигурное катание.
Победы и достижения: чемпион России (2026) и призёр турнира (2023, 2024), двукратный победитель финала Гран-при России (2023, 2025), бронзовый призёр этапа Гран-при Rostelecom Cup (2020), бронзовый призёр чемпионата мира среди юниоров (2020).
Даты выступлений на Олимпиаде: 10 и 13 февраля.
Пётр уже давно считается одним из лидеров российского мужского фигурного катания. Правда, как и многим нынешним олимпийцам, до отстранения Гуменнику толком не удалось выступить на международных турнирах. Зато после возвращения наш парень уверенно заявил о себе. Конечно, на Олимпиаде Петру тяжело будет победить, но за медали побороться он может.
Гуменник в Италии выступит в мужском одиночном катании.
Никита Филиппов
Никита Филиппов
Фото: Pavel Bednyakov/AP Photo/ТАСС
Возраст: 23 года.
Место рождения: Петропавловск-Камчатский.
Вид спорта: ски-альпинизм.
Победы и достижения: бронзовый призёр этапа Кубка мира (2026), победитель и призёр Всероссийской Спартакиады (2024), бронзовый призёр чемпионата мира U23 (2025).
Дата выступления на Олимпиаде: 19 февраля.
Никита в 2025-м стал обладателем особого достижения. Именно он первым из россиян отобрался на Олимпийские игры. Уже после этого события у Филиппова случился рост результатов. В начале 2026 года Никита выиграл первую медаль на Кубке мира. Может быть, и на Олимпиаде случится прорыв?
Никита на Олимпиаде-2026 выступит в мужском спринте.
Иван Посашков
Иван Посашков
Фото: Союз конькобежцев России
Возраст: 21 год.
Место рождения: Санкт-Петербург.
Вид спорта: шорт-трек.
Победы и достижения: двукратный чемпион России и многократный призёр турнира (2023, 2024, 2025).
Даты выступлений на Олимпиаде: 12 и 14 февраля.
Почти вся карьера Посашкова прошла на российском уровне. Лишь в этом сезоне Иван впервые в карьере добрался до международных соревнований. На внутренних турнирах шорт-трекист неизменно добывал медали на дистанции 1000 м, а вот лучшим результатом на Кубке мира у спортсмена пока было 12-е место. Посмотрим, что будет на Олимпиаде.
Иван в Италии выступит на дистанциях 1000 и 1500 м.
Алёна Крылова
Алёна Крылова
Фото: Союз конькобежцев России
Возраст: 23 года.
Место рождения: Новоуральск.
Вид спорта: шорт-трек.
Победы и достижения: четырёхкратная чемпионка России (2024, 2025), обладательница Кубка России (2025).
Даты выступлений на Олимпиаде: 12 и 16 февраля.
Алёна — одна из ведущих российских шорт-трекисток нового поколения. Правда, шанс попробовать себя на международном уровне появился у неё только этой зимой. На мировых стартах Крылова показывала результаты в топ-30. Возможно, на Играх россиянку ждёт прорыв.
Алёна на Олимпиаде-2026 будет сражаться на дистанциях 500 и 1000 м.
Ксения Коржова
Ксения Коржова
Фото: РИА Новости
Возраст: 21 год.
Место рождения: Оленегорск.
Вид спорта: конькобежный спорт.
Победы и достижения: шестикратная чемпионка России (2025, 2026), серебряный призёр чемпионата мира среди юниорок (2022).
Дата выступления на Олимпиаде: 7 февраля.
Ксения, как и многие в этом списке, лишь в этом сезоне дебютировала на Кубке мира. На международном турнире наша талантливая спортсменка проявила себя вполне неплохо. После трёх этапов Кубка мира россиянка – 17-я в рейтинге. Очень неплохой результат для старта международной карьеры!
Ксения на Играх выступит на дистанции 3000 м.
Анастасия Семёнова
Анастасия Семёнова
Фото: РИА Новости
Возраст: 21 год.
Место рождения: Коломна.
Вид спорта: конькобежный спорт.
Победы и достижения: чемпионка России и многократный призёр турнира (2025, 2026), победительница Российско-Китайских молодёжных зимних игр (2022), чемпионка Всероссийской Универсиады (2024).
Дата выступления на Олимпиаде: 21 февраля.
Ещё одна молодая и успешная российская конькобежка. На международном уровне Семёнова дебютировала в этом году и здорово себя проявила. Ей удавалось забраться в топ-10 на отдельных дистанциях, и после четырёх этапов она замкнула топ-20 мирового рейтинга. Отличное начало!
На Олимпиаде Анастасия выступит в женском масс-старте.