Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2026 Статьи

Олимпиада-2026 в Италии, билеты – сколько стоят, можно ли ещё купить на фигурное катание, хоккей, церемонию открытия

На Петросян уже не попасть, а увидеть Коростелёва можно! Сколько стоят билеты на ОИ-2026?
Батраз Томаев
Сколько стоят билеты на ОИ-2026?
Комментарии
Выступления фигуристок-одиночниц вызывают настоящий ажиотаж среди болельщиков. Да и вообще, билеты довольно дорогие.

Буквально несколько дней остаётся до начала XXV зимних Олимпийских игр – 2026, которые пройдут в нескольких городах Италии. Практически все участники главного турнира четырёхлетия известны, но билеты на самые хорошие места на соревнования с их участием распроданы уже давно.

Рассказываем самое интересное о билетах на Олимпиаду-2026.

А из России-то кто выступит?
Полный состав сборной России на Олимпиаде-2026. Кто поедет? Когда они будут выступать?
Полный состав сборной России на Олимпиаде-2026. Кто поедет? Когда они будут выступать?

Какой билет самый дорогой?

Состоятельные поклонники спорта, которые не привыкли себе в чём-либо отказывать, наверняка уже собирают чемоданы – им нужно прибыть на Олимпиаду к 6 февраля – на масшатбную церемонию открытия.

Проход на шоу в зону А с лучшим видом на представление, которое состоится на стадионе «Сан-Сиро» в Милане, является одним из самых дорогих. Желающие услышать Андреа Бочелли вживую отдавали символичные € 2026 за одно место. По текущему курсу это примерно 185 тысяч рублей.

А кто ещё выступит на церемонии открытия?
Стало известно имя артиста, который примет участие в церемонии открытия Олимпиады-2026

Интересно, что на сайте Игр можно выставить на перепродажу ранее приобретённые билеты. Их особенность в том, что покупатель знает не только сектор, но и точное место посадки. Такое счастье стоит чуть дороже – € 2295 или порядка 210 тысяч рублей.

Удивительно, но на церемонию открытия ещё можно купить билет. Для романтиков и любителей шоу остались даже билеты по € 268 (около 25 тысяч рублей). Впрочем, есть и дороже – поближе к центральным секторам.

Куда сложнее будет попасть на церемонию закрытия. Это шоу вызывает особый интерес, ведь пройдёт 22 февраля в античном римском амфитеатре в Вероне. Хотя этот город не примет ни одного спортивного события и вместимость арены составляет всего 30 тысяч, билеты туда – настоящая роскошь!

Древний амфитеатр в Вероне

Древний амфитеатр в Вероне

Фото: arena.it

Да, на церемонию закрытия обычных билетов не осталось, хотя ещё осенью 2025 года за один такой просили € 2900 (более 260 тысяч рублей). И на тот момент это был самый дорогой билет. Сейчас же тот, кто желает попрощаться с Играми, но не хочет связываться с перекупами, может купить только билет в зону гостеприимства за € 10 000 (более 900 тысяч рублей). Проще говоря, это VIP-пакет. И, помимо прочих удобств, возможного обладателя проходки обещают угостить изысками итальянской кухни и напитками премиум-класса.

Можно ли дёшево сходить на спорт?

Это смотря что для вас дёшево. Самая низкая цена на билет – € 25 (примерно 2300 рублей). Это базовый минимум, билет дешевле купить не получится.

За эти деньги можно, стоя у трассы, увидеть зарубу в финалах соревнований в лыжном двоеборье, которые состоятся 11, 17 и 19 февраля. А, например, следить за их баталиями на стадионе стоит уже € 60.

Если вы заплатите € 30, то сможете стать свидетелем заброшенных шайб в женском хоккее. Там 5 февраля на групповом этапе встречаются Швеция и Германия. Кстати, за те же € 30 можно попасть на тренировочные прокаты фигуристов 12, 14 и 18 февраля. Поддержать Аделию Петросян и Петра Гуменника можно не только во время соревнований!

Кто из фигуристок выиграет в Милане золото?
Золото любит фигуристок в красном и с именем на А! Олимпийские приметы — правда или ложь?
Золото любит фигуристок в красном и с именем на А! Олимпийские приметы — правда или ложь?

На Петросян билетов больше нет!

Но на официальные прокаты у фигуристов цены высокие. Последить за развязкой командного турнира можно, если приобрести билеты категории B (верхние сектора) за € 566 (более 50 тысяч рублей). Короткую программу у мужчин предлагают лицезреть за 42 тысячи рублей, а чтобы посмотреть на то, как Илья Малинин станет олимпийским чемпионом, нужно заплатить всё те же 50 тысяч. И это минимум! Места с лучшим видом стоят, конечно, дороже.

И фанатам мужской фигурки ещё повезло! Поклонники Аделии Петросян и Каори Сакамото уже не смогут купить билеты на их произвольную программу: на официальном сайте Олимпийских игр всё распродано. Вообще всё!

Аделия Петросян

Аделия Петросян

Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Ну и ещё один интересный факт: самый дорогой билет на фигурное катание стоит € 1236 (около 112 тысяч рублей). Его обладатель сможет посмотреть показательные выступления фигуристов (21 февраля) с лучших мест.

Ещё одно центральное событие зимней Олимпиады – финал мужского хоккейного турнира. На этот раз битва за золото пройдёт 22 февраля. И на неё уже не попасть. Вместо этого можно отправиться на матч за третье место, который состоится днём ранее. Самый дешёвый билет туда – 37 тысяч рублей.

Хоккейный календарь на Олимпиаде-2026

Но Коростелёва увидеть ещё можно!

Поклонникам лыжных видов спорта жить проще, ведь соревнования в Валь-ди-Фьемме ударят по их карманам не так сильно.

Самый дешёвый вариант, чтобы посмотреть на выступление того же Савелия Коростелёва – встать вдоль трассы, отдав за это € 52 (чуть менее 5 тысяч рублей). Чтобы запечатлеть возможный медальный финиш россиянина с трибуны потребуется чуть больше – от € 82 до € 124 (от 7,5 тысячи до 11,5 тысячи рублей).

Однако при этом на спринты и женскую эстафету билетов уже не осталось.

Савелий Коростелёв

Савелий Коростелёв

Фото: Maxim Thore/ZUMA/ТАСС

Оргкомитет просит больше за биатлон в Антхольце. Например, за просмотр последней гонки в карьере любимицы итальянской публики Доротеи Вирер (это будет масс-старт, который состоится 21 февраля) придётся отдать те же 5 тысяч рублей за место вдоль трассы, но уже почти 19 тысяч за место на трибуне.

Болельщики активно скупают билеты на санно-бобслейный спорт и скелетон. Там цены варьируются от 4,5 тысячи до 10 тысяч рублей по текущему курсу.

Так что если у вас есть желание и возможность поехать в Италию, то и шанс урвать один из последних билетиков остаётся. Хотя это уже, конечно, вряд ли будет особое спортивное событие, которого ждёт весь мир.

Комментарии
Новости. Олимпиада 2026
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android