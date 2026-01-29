На Петросян уже не попасть, а увидеть Коростелёва можно! Сколько стоят билеты на ОИ-2026?

Буквально несколько дней остаётся до начала XXV зимних Олимпийских игр – 2026, которые пройдут в нескольких городах Италии. Практически все участники главного турнира четырёхлетия известны, но билеты на самые хорошие места на соревнования с их участием распроданы уже давно.

Рассказываем самое интересное о билетах на Олимпиаду-2026.

Какой билет самый дорогой?

Состоятельные поклонники спорта, которые не привыкли себе в чём-либо отказывать, наверняка уже собирают чемоданы – им нужно прибыть на Олимпиаду к 6 февраля – на масшатбную церемонию открытия.

Проход на шоу в зону А с лучшим видом на представление, которое состоится на стадионе «Сан-Сиро» в Милане, является одним из самых дорогих. Желающие услышать Андреа Бочелли вживую отдавали символичные € 2026 за одно место. По текущему курсу это примерно 185 тысяч рублей.

Интересно, что на сайте Игр можно выставить на перепродажу ранее приобретённые билеты. Их особенность в том, что покупатель знает не только сектор, но и точное место посадки. Такое счастье стоит чуть дороже – € 2295 или порядка 210 тысяч рублей.

Удивительно, но на церемонию открытия ещё можно купить билет. Для романтиков и любителей шоу остались даже билеты по € 268 (около 25 тысяч рублей). Впрочем, есть и дороже – поближе к центральным секторам.

Куда сложнее будет попасть на церемонию закрытия. Это шоу вызывает особый интерес, ведь пройдёт 22 февраля в античном римском амфитеатре в Вероне. Хотя этот город не примет ни одного спортивного события и вместимость арены составляет всего 30 тысяч, билеты туда – настоящая роскошь!

Древний амфитеатр в Вероне Фото: arena.it

Да, на церемонию закрытия обычных билетов не осталось, хотя ещё осенью 2025 года за один такой просили € 2900 (более 260 тысяч рублей). И на тот момент это был самый дорогой билет. Сейчас же тот, кто желает попрощаться с Играми, но не хочет связываться с перекупами, может купить только билет в зону гостеприимства за € 10 000 (более 900 тысяч рублей). Проще говоря, это VIP-пакет. И, помимо прочих удобств, возможного обладателя проходки обещают угостить изысками итальянской кухни и напитками премиум-класса.

Можно ли дёшево сходить на спорт?

Это смотря что для вас дёшево. Самая низкая цена на билет – € 25 (примерно 2300 рублей). Это базовый минимум, билет дешевле купить не получится.

За эти деньги можно, стоя у трассы, увидеть зарубу в финалах соревнований в лыжном двоеборье, которые состоятся 11, 17 и 19 февраля. А, например, следить за их баталиями на стадионе стоит уже € 60.

Если вы заплатите € 30, то сможете стать свидетелем заброшенных шайб в женском хоккее. Там 5 февраля на групповом этапе встречаются Швеция и Германия. Кстати, за те же € 30 можно попасть на тренировочные прокаты фигуристов 12, 14 и 18 февраля. Поддержать Аделию Петросян и Петра Гуменника можно не только во время соревнований!

На Петросян билетов больше нет!

Но на официальные прокаты у фигуристов цены высокие. Последить за развязкой командного турнира можно, если приобрести билеты категории B (верхние сектора) за € 566 (более 50 тысяч рублей). Короткую программу у мужчин предлагают лицезреть за 42 тысячи рублей, а чтобы посмотреть на то, как Илья Малинин станет олимпийским чемпионом, нужно заплатить всё те же 50 тысяч. И это минимум! Места с лучшим видом стоят, конечно, дороже.

И фанатам мужской фигурки ещё повезло! Поклонники Аделии Петросян и Каори Сакамото уже не смогут купить билеты на их произвольную программу: на официальном сайте Олимпийских игр всё распродано. Вообще всё!

Аделия Петросян Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Ну и ещё один интересный факт: самый дорогой билет на фигурное катание стоит € 1236 (около 112 тысяч рублей). Его обладатель сможет посмотреть показательные выступления фигуристов (21 февраля) с лучших мест.

Ещё одно центральное событие зимней Олимпиады – финал мужского хоккейного турнира. На этот раз битва за золото пройдёт 22 февраля. И на неё уже не попасть. Вместо этого можно отправиться на матч за третье место, который состоится днём ранее. Самый дешёвый билет туда – 37 тысяч рублей.

Но Коростелёва увидеть ещё можно!

Поклонникам лыжных видов спорта жить проще, ведь соревнования в Валь-ди-Фьемме ударят по их карманам не так сильно.

Самый дешёвый вариант, чтобы посмотреть на выступление того же Савелия Коростелёва – встать вдоль трассы, отдав за это € 52 (чуть менее 5 тысяч рублей). Чтобы запечатлеть возможный медальный финиш россиянина с трибуны потребуется чуть больше – от € 82 до € 124 (от 7,5 тысячи до 11,5 тысячи рублей).

Однако при этом на спринты и женскую эстафету билетов уже не осталось.

Савелий Коростелёв Фото: Maxim Thore/ZUMA/ТАСС

Оргкомитет просит больше за биатлон в Антхольце. Например, за просмотр последней гонки в карьере любимицы итальянской публики Доротеи Вирер (это будет масс-старт, который состоится 21 февраля) придётся отдать те же 5 тысяч рублей за место вдоль трассы, но уже почти 19 тысяч за место на трибуне.

Болельщики активно скупают билеты на санно-бобслейный спорт и скелетон. Там цены варьируются от 4,5 тысячи до 10 тысяч рублей по текущему курсу.

Так что если у вас есть желание и возможность поехать в Италию, то и шанс урвать один из последних билетиков остаётся. Хотя это уже, конечно, вряд ли будет особое спортивное событие, которого ждёт весь мир.