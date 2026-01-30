В Пекине горнолыжница Юлия Плешкова показала лучший результат в своей карьере. Как сложится в Кортина-д’Ампеццо?

В сборной России есть одна спортсменка, которая уже выступала на Олимпиаде. Кто она такая?

Единственная спортсменка в российской «чёртовой дюжине», которая уже пробовала Олимпиаду на вкус – 28-летняя Юлия Плешкова с Камчатки.

На свои первые Игры в 2022 году она поехала в статусе лидера сборной России. А спустя почти четыре года первой из горнолыжников получила нейтральный статус от FIS и теперь отправляется на свою вторую Олимпиаду.

Давайте поближе познакомимся с самой опытной спортсменкой сборной.

«Это стало смыслом её жизни»

Плешкова буквально проложила свой путь к Олимпу слезами. Когда малышке было всего четыре года, она увидела, как её старший брат занимается в секции горнолыжного спорта. Девочке так захотелось встать на лыжи, что она добивалась желаемого в духе любого ребёнка – ревела.

«Сначала родители отдали брата в школу горнолыжного спорта. Я увидела, как катаются он и его друзья, и тоже захотела попробовать. Мама сначала не хотела отдавать меня в спорт, всё-таки я девочка. Но я плакала всю ночь, и ей пришлось сдаться. Так я начала заниматься», – вспоминала Юлия.

Маме Татьяне пришлось уговаривать тренеров спортшколы «Морозная» в Елизове взять дочь на обучение, и поначалу она сама её тренировала.

«Первое время я учила её кататься с маленьких горок. Позже она стала кандидатом в мастера и затем – мастером. Это стало смыслом её жизни. Я очень горжусь дочерью. Очень хочется, чтобы она не теряла веру в себя. Желаю ей успеха от старта до финиша», – делилась своими воспоминаниями Татьяна Плешкова перед первыми для её дочери Олимпийскими играми.

Юлия Плешкова Фото: Agence Zoom/Getty Images

«Шутим, что мы должны уметь всё»

Трудоспособность Юлии отмечал и её тренер Кирилл Копылов.

«С детских лет у неё очень профессиональный подход к тренировкам. Уже в 18-19 лет можно было сказать, что ей не нужен тренер. Она настолько профессиональна в своей деятельности, что с ней всегда было очень приятно работать», – рассказывал специалист.

В 2014 году Плешкова дебютировала на чемпионате России, а в 2016-м впервые выступила на юниорском чемпионате мира в Сочи. Первое серьёзное достижение на международном уровне случилось в 2017-м – на Универсиаде в Алма-Ате, где Юлия выиграла бронзу в смешанных командах. А в 2018-м спортсменка взяла бронзу на юниорском чемпионате мира в Давосе.

Сама горнолыжница говорит, что в её виде спорта необходимо уметь практически всё: «У нас очень разноплановая подготовка. Мы шутим, что должны уметь всё: хорошо бегать, прыгать, тягать штангу, даже уметь танцевать, то есть держать чувство такта и ритма. Нам нужно уметь держать баланс, иметь хорошую координацию, быть сильными и выносливыми. И важнее всего — сохранять максимальную концентрацию и уверенность в себе. Особенно это значимо на соревнованиях по скоростному спуску, ведь мы развиваем экстремально большие скорости. Если потеряешь концентрацию, можешь совершить серьёзную ошибку», – заметила спортсменка.

Юлия Плешкова Фото: Agence Zoom/Getty Images

«Потому что неизвестность»

К своим первым Олимпийским играм Плешкова подходила в статусе призёра чемпионата мира среди юниоров, победителя и призёра Кубка Европы.

«Я знала, что основной кандидат – в женской команде я сейчас лидер по результатам. Поэтому знала, что поеду на Олимпийские игры, и просто нужно было ждать подтверждения, что ничего не поменяется. Пока я не знаю, что это будет. Первая Олимпиада, ожидать пока ничего не могу, потому что неизвестность», – говорила Плешкова перед Пекином.

На Играх спортсменка подтвердила статус лидера сборной и показала лучшие результаты среди россиянок: 10-е место в комбинации, 18-е – в супергиганте, 20-е — в скоростном спуске, 27-е — в гигантском слаломе.

Они же стали лучшими в её карьере на взрослом международном уровне.

Юлия Плешкова на Олимпиаде-2022 Фото: Tom Pennington/Getty Images

«У неё настрой один – выполнить то, что нужно, чтобы не допустить ошибки. Я вот спрашиваю, почему там за какую-то долю секунды лишают победы, а она мне говорит строго: «Мама, каждую секунду нужно отрабатывать. Если я её не доработала, то проиграла», – рассказывала мама о работе Юлии.

Чего ждать от Плешковой в Италии?

В декабре 2025-го Юлия первой из российских горнолыжников получила нейтральный статус от FIS и в январе, впервые за четыре года, выбралась на этапы Кубка мира. После длительного отстранения Плешкова показала 51-й и 40-й результаты в скоростном спуске и заняла 48-е место в супергиганте.

В Кортина-д’Ампеццо 28-летняя спортсменка выступит только в двух дисциплинах: 8 февраля — в скоростном спуске и 12 февраля – в супергиганте.

Олимпиада часто преподносит сюрпризы, а Плешкова умеет собираться и показывать лучшие результаты в карьере на главном старте четырёхлетия. Надеемся, всё это сложится в отличный результат для нашей спортсменки.