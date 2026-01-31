От альпийских пейзажей до древнего амфитеатра. Все спортивные арены Олимпиады-2026

В пятницу, 6 февраля, состоится церемония открытия Олимпийских игр – 2026. Спортивные соревнования ещё не начались, но некоторые решения организаторов уже вызывают неподдельный интерес. И в первую очередь нужно отметить, что организаторы решили не концентрировать все старты в одной или двух географических точках, а по максимуму использовали имеющуюся инфраструктуру и рассеяли спорт по всему северу Италии.

Давайте разбираться, в каких городах и на каких аренах лучшие спортсмены мира будут сражаться за медали в ближайшие три недели.

Начнём с карты тех городов Италии, где пройдут олимпийские события. На ней отображены семь ключевых точек, в которых расположены 14 объектов.

Карта городов Олимпиады-2026 Фото: olympics.com

Все объекты Олимпиады-2026

Объект Город Вместимость Виды спорта Стадион «Сан-Сиро» Милан 77 000 Церемония открытия Ледовая арена «Ро» Милан 5800 Хоккей Конькобежный стадион Милан 7500 Конькобежный спорт Хоккейная арена «Санта-Джулия» Милан 14 000 Хоккей Ледовая арена «Форум» Милан 10 000 Шорт-трек, фигурное катание «Антерсельва Биатлон Арена» Кортина-д’Ампеццо 19 000 Биатлон Олимпийский стадион «Кортина» Кортина-д’Ампеццо 3700 Кёрлинг Санно-бобслейный центр «Кортина» Кортина-д’Ампеццо 5500 Бобслей, санный спорт, скелетон Горнолыжный центр «Тофане» Кортина-д’Ампеццо 7000 Горнолыжный спорт (женщины) Лыжный центр «Стельвио» Бормио 7000 Горнолыжный спорт (мужчины), ски-альпинизм Сноу-парк «Ливиньо» Ливиньо 8400 Сноуборд, фристайл Фристайл-парк «Ливиньо» Ливиньо 3000 Фристайл Трамплин «Предаццо» Валь-ди-Фьемме 5000 Прыжки на лыжах с трамплина, лыжное двоеборье Лыжный стадион «Тезеро» Валь-ди-Фьемме 15 000 Лыжные гонки, лыжное двоеборье Олимпийская арена Верона 15 000 Церемония закрытия

Милан — столица моды, хоккея и коньков

Одним из главных городов ОИ-2026 стал Милан – окно Италии в Европу.

Здесь 6 февраля на футбольном стадионе «Сан-Сиро» пройдёт церемония открытия Игр. Арена, вмещающая более 75 тысяч человек, в последний раз в своей долгой истории примет крупное событие. Вскоре после грандиозного олимпийского шоу её снесут, чтобы построить новый стадион.

На двух других аренах в Милане пройдут хоккейные матчи.

«Ро» вмещает 5800 зрителей. Она построена на месте проведения всемирной выставки 2015 года. Рядом с катком расположились пресс-центр Игр и отдельный стадион для конькобежцев. Да, они тоже будут покорять Олимп в Милане.

«Санта-Джулия» рассчитана на 14 тыс. человек. Она возводилась с задержками и из-за этого привлекла к себе внимание СМИ во всём мире. Организаторы и зрители надеются, что к первому матчу там всё будет уже готово.

Стадион «Санта-Джулия» Фото: Mattia Ozbot/Getty Images

Рядом с ней находится четвёртая ледовая арена, которая до этого уже принимала различные международные соревнования. На «Форуме» разыграют медали представители фигурного катания и шорт-трека. Раньше каток здесь заливали под крупные турниры, а теперь он функционирует постоянно.

А победителей и призёров будут чествовать на самой знаменитой площади Италии – Пьяцца дель Дуомо, на фоне Миланского собора, построенного в начале XIV века.

Площадь Пьяцца дель Дуомо и Миланский собор Фото: Maja Hitij/Getty Images

Кортина-д’Ампеццо — сердце Олимпиады

Вторая главная точка притяжения – Кортина-д’Ампеццо. Этот городок не понаслышке знает, что такое Олимпиада. «Белые» Игры в Доломитовых Альпах проходили в 1956 году – более полувека тому назад.

Сейчас сюда съезжаются представители лишь пяти видов спорта. Бобслеисты, саночники и скелетонисты выявят самых быстрых в новом санно-бобслейном центре, построенном на месте трассы имени олимпийского чемпиона по бобслею Эудженио Монти. Свои первые олимпийские медали Эудженио выиграл как раз 60 лет назад – именно в Кортине.

Кёрлингисты же будут показывать своё мастерство на старом Олимпийском стадионе, построенном семь 10-летий назад. Именно там проходили церемония открытия ОИ-1956 и турнир по фигурному катанию.

Олимпийский стадион в Кортине Фото: Ryan Pierse/Getty Images

На трассах центра «Тофане» состоятся соревнования по горнолыжному спорту у женщин. Центр назван в честь горного массива в Доломитах – Ле-Тофане. Длина трассы – 2560 м, а перепад высот – 750 м. Соревнования будут начинаться с участка с уклоном в 64%. Горнолыжники-мужчины и все ски-альпинисты будут соревноваться в другом месте – в Бормио, рядом с Ливиньо. На склоне Стельвио не раз проходили чемпионаты мира. А теперь пройдёт и Олимпиада.

Самый вместительный стадион — в Антхольце!

Для биатлонистов решили не изобретать велосипед. Сражения лучших стреляющих лыжников пройдут чуть севернее Кортины – в местечке, которое называется Антерсельва (если на итальянский манер) или Антхольц (если на немецкий). Стадион в южном Тироле неизменно принимает международные старты с 1971 года. К Олимпиаде здесь произошли заметные изменения: на подходе к трибунам появился участок трассы над стрельбищем. И, кстати, стадион в Антхольце рассчитан на 19 тыс. зрителей – это наибольшая вместительность среди всех спортивных объектов Олимпиады.

Биатлонный стадион в Антхольце Фото: Alexander Hassenstein/Getty Images

Если поехать от Кортины на запад, то можно прибыть в долину Валь-ди-Фьемме, где состоятся соревнования по лыжным гонкам, прыжкам на лыжах с трамплина и лыжному двоеборью. Эта место также хорошо знакомо поклонникам спорта. Стоит знать не только то, что в долине разыграли десятки комплектов наград чемпионатов мира, но и то, что леса вокруг лыжных трасс охраняются организацией, специально созданной для этого ещё в средние века!

Кстати, трамплин в коммуне Предаццо функционирует с 80-х годов прошлого века и сейчас готов принять 5 тыс. зрителей. Это настоящий символ города!

Стадион в Валь-ди-Фьемме Фото: Mattia Ozbot/Getty Images

Ещё западнее лежит городок Ливиньо – излюбленное место для туристов. Там, на высоте 1816 м над уровнем моря на двух разных спортивных объектах, разыграют 26 комплектов наград в сноуборде и лыжном фристайле.

Верона — место, где мир соприкоснётся с историей

Нельзя не отметить и роскошный ход оргкомитета, касающийся места проведения церемонии закрытия Олимпиады. Особое шоу пройдёт в древнеримском амфитеатре Вероны, построенном в I веке нашей эры!

22 февраля на арене вместимостью всего 15 тыс. человек мир простится с олимпийской сказкой. Главные герои Олимпийских игр съедутся из других городов, поскольку в самой Вероне никаких соревнований не будет.

Древний амфитеатр в Вероне Фото: Andreas Rentz/Getty Images

Несмотря на то что стадион закрытия Игр «оторван» от мест проведения стартов, его историческая значимость столь велика, что билеты на шоу раскупили уже давно. Возможно, это будет тот редкий случай, когда церемония закрытия Олимпиады оставит более яркие впечатления, чем открытие.