Какая страна выиграет медальный зачёт Олимпиады-2026? 5 главных претендентов

6 февраля в Италии стартуют Олимпийские игры – 2026. На турнире будет разыграно рекордное количество медалей – целых 116 комплектов. Для сравнения: на Играх в Пекине вручали на семь комплектов меньше.

Спортсмены из 92 стран будут бороться за эти награды, но лишь одна из них усилиями своих чемпионов окажется на вершине медального зачёта.

Какие же команды претендуют на первое место?

Норвегия

Конечно, одним из главных фаворитов в борьбе за победу считается Норвегия. Скандинавы неизменно лидируют в медальном зачёте зимних Игр с 2014 года (если в Сочи брать пересчитанные после дисквалификаций россиян результаты). С последней Олимпиады в Пекине норвежцы увезли 37 наград (16 – 8 – 13).

В Италии у норвежцев есть шанс выступить даже более внушительно. Эксперты полагают, что скандинавы могут добыть до 40 наград, из которых 14-15 будут золотыми. Правда, НОК Норвегии ставит цель поскромнее – 35 медалей.

В пользу столь большого количества наград говорит статистика Totallympics. По данным аналитиков, норвежские спортсмены с 2022-го по 2026-й выиграли на чемпионатах мира 112 медалей (39 – 42 – 31). Конкуренты и близко не подошли! Не в последнюю очередь такой рост вызван отстранением россиян, которые часто бились со скандинавами в лыжных гонках и других видах спорта.

На норвежцев ставят и беттинговые компании. Трейдеры рынка прогнозов Kalshi уверены, что скандинавы выиграют медальный зачёт с вероятностью 63%. Согласно прогнозам Polymarket, Норвегия с вероятностью 73% возьмёт больше всех медалей и с вероятностью 59% одержит больше всех побед.

Наибольшее количество наград скандинавы возьмут в лыжных видах спорта: лыжных гонках, биатлоне, прыжках с трамплина и лыжном двоеборье.

Германия

Главным претендентом на вторую позицию эксперты считают немцев. Сборная Германии занимала второе место в медальных зачётах Олимпиад 2018 и 2022 года. На Играх в Пекине, например, у бундестим было 27 наград (12 – 10 – 5).

В Италии количество медалей может возрасти до 30-35. Предполагается, что немцы одержат до 12 побед. И это выглядит реальным, если посмотреть на выступления Германии на ЧМ за последние четыре года. Totallympics подсчитал, что с 2022 по 2026 год бундестим взяла 96 наград (31 – 34 – 31).

Феликс Лох (санный спорт) Фото: Adam Pretty/Getty Images

Трейдеры рынка прогнозов Kalshi оценивают шансы немцев выиграть медальный зачёт всего в 12%, ставя команду на третье место. А вот на Polymarket игроки уверены, что Германия будет второй.

От немцев точно стоит ждать побед в бобслее и санном спорте.

США

В битву за топ-3 в медальном зачёте обязательно включится и сборная США. Американцы входят в пятёрку лидеров с 1992 года. На последней Олимпиаде в Пекине они заняли третье место с 25 медалями (9 – 9 – 7).

На ОИ-2026 от США ждут прорыва: около 35 медалей, из которых 11-13 будут золотыми. На такие результаты настраивает статистика американцев на чемпионатах мира в этом олимпийском цикле. Спортсмены из США добыли на главных стартах 82 медали (34 – 35 – 26). Больше только у норвежцев!

Букмекеры предполагают, что американцы будут вторыми по общему количеству медалей, но третьими – по числу золотых наград. А трейдеры рынка прогнозов Kalshi уверенно отдают команде второе место по всем схемам подсчёта. США и Германия должны устроить мощную зарубу!

Американцы в Италии будут особенно мощно выступать в фигурном катании, горных лыжах и сноуборде, конькобежном спорте и хоккее.

Канада

Ещё один из железный претендент на попадание в топ-5 медального зачёта. На Олимпийских играх в Пекине канадцы заняли скромное 11-е место с 25 медалями (4 – 8 – 14). Золота у канадцев тогда было непривычно мало.

Тем не менее за последние четыре года Канада очень уверенно проявила себя на чемпионатах мира. Спортсмены из этой северной страны выиграли 83 награды (25 – 32 – 26). Поэтому предполагается, что с Олимпиады канадцы смогут увезти около 25-30 медалей, из которых до 10 будут золотыми.

Уильям Данджину (шорт-трек) Фото: Marcel ter Bals/IMAGO/ТАСС

Шансы Канады на победу в медальном зачёте, по подсчётам Kalshi, мизерны – всего 6%. Но команду уверенно ставят на четвёртую позицию в тотале.

Канадцы хорошо проявят себя в лыжном фристайле, хоккее и шорт-треке.

Италия

Итальянцев считают тёмными лошадками. С Олимпиады в Турине в 2006 году «Скуадра адзурра» ни разу не входила в топ-10 медального зачёта. На Играх в Пекине Италия заняла лишь 13-е место с 17 наградами (2 – 7 – 8).

Однако на очередной домашней Олимпиаде итальянцы должны дать жару. Они могут увезти с турнира около 25 медалей, из которых семь-восемь будут золотыми. Такие претензии на награды объясняются не только поддержкой родной публики, но и уверенными выступлениями Италии на ЧМ в 2022-2026 годах. «Скуадра адзурра» активно готовилась к Играм и взяла 51 медаль (16 – 19 – 16). Это лишь девятый результат в рейтинге Totallympics, выше оказались сборные Нидерландов, Франции, Швеции и Швейцарии, однако хозяева Олимпиады всегда выступают чуть лучше, чем от них ожидают. Прибавит и Италия.

Итальянцы неплохо котируются у букмекеров. Многие считают, что они выиграют локальное сражение за пятое место у перечисленных выше стран.

Италия будет круто выглядеть в биатлоне, сноуборде и конькобежном спорте.