«Это величайшее путешествие». Как суперзвёзды несли огонь Олимпийских игр — 2026

В Италии подходит к концу эстафета олимпийского огня зимних Игр – 2026. Эта добрая традиция объединяет сотни людей в стране-хозяйке Олимпиады. Эстафету-2026 организаторы назвали «Величайшим путешествием».

Как был зажжён огонь в Афинах?

Олимпийский огонь зажгли ещё 26 ноября 2025 года. В соответствии с давней традицией обряд был проведён в Древней Олимпии (Греция) – на родине крупнейших на планете спортивных соревнований. Если в предыдущие годы процесс происходил на античном стадионе, то на этот раз церемонию перенесли в Археологический музей из-за непогоды. А для зажжения огня использовали резервное пламя с репетиции, полученное с помощью параболического зеркала, фокусирующего солнечные лучи.

Церемония зажжения огня в Древней Олимпии Фото: Milos Bicanski/Getty Images

В мероприятии приняли участие президент Международного олимпийского комитета Кирсти Ковентри и президент Греции Константинос Тасулас. Глава МОК даже пустила слезу из-за важности момента.

Как проходила эстафета?

На первом этапе огонь прошёл через греческие города. 450 факелоносцев пронесли пламя через такие знаковые места, как Салоники, Ламия, Ливадия и Афины. И именно из греческой столицы 4 декабря олимпийское пламя отправилось в Италию, в римский Квиринальский дворец.

6 декабря эстафета продолжилась в стране-хозяйке Игр. За два месяца огонь прошёл через 60 городов и 110 итальянских провинций. Нести главный символ Игр было доверено 10 001 факелоносцу. Длина маршрута – 12 тыс. км.

Эстафета олимпийского огня Фото: Antonio Masiello/Getty Images

Маршрут пролегал через все важные исторические объекты: фонтан Треви, Аппиеву дорогу, площадь Сантиссима Аннунциата во Флоренции, гору Этна, альпийский переход времён Первой мировой войны – перевал Тонале, ну и венецианские каналы, конечно. Там огонь перевозили на гондоле.

Как выглядит олимпийский факел?

Факел символизирует пламя и имеет форму флейты. Он светло-голубого цвета и весит 1060 г. Изготовлен из переработанного алюминия и предназначен для многоразового использования. Он работает на возобновляемом сжиженном нефтяном газе, который в основном получается из переработанных отходов.

Дизайнеры сознательно уменьшили его размеры, чтобы сделать акцент на самом пламени.

Зажжение олимпийского факела Фото: Milos Bicanski/Getty Images

Кто из звёзд нёс олимпийский огонь?

Участие в эстафете олимпийского огня приняли многие звёзды спорта. Из Афин в Рим его доставляла восьмая ракетка мира теннисистка Жасмин Паолини. Далее огонь перехватил экс-футболист Златан Ибрагимович. Отметились пловец Грегорио Пальтриньери, прыгун в высоту Джанмарко Тамбери, теннисист Маттео Берреттини, чемпионы мира по футболу в составе сборной Италии Филиппо Индзаги и Фабио Каннаваро, лыжник Федерико Пеллегрино, фигуристка Каролина Костнер, главный тренер ФК «Милан» Массимилиано Аллегри.

Жасмин Паолини Фото: Thanassis Stavrakis/AP Photo/ТАСС

А ещё – генеральный директор Формулы-1 Стефано Доменикали, легкоатлетка Надия Баттоклетти, знаменитые экс-футболисты Хавьер Санетти и Сеск Фабрегас, а также теннисистки Флавия Пеннетта и Франческа Скьявоне. Вошли в состав участников эстафеты артист Аль Бано и актёр Джеки Чан.

Что известно о церемонии зажжения огня?

Огонь принесут сразу в два города: его одновременно зажгут и в Милане, и в Кортина-д’Ампеццо. Для этого организаторы предусмотрели две чаши, которые будут установлены в этих итальянских городах: в центре Арки делла Паче в Милане и на площади Дибона в Кортине. И это будет очень круто!

Чаши создали из авиационного алюминия, они станут открываться и закрываться, а огонь будет защищён специальным прочным стеклом.

Кто будет главным факелоносцем, пока неизвестно. По неподтверждённой информации, им может стать четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема» теннисист Янник Синнер. Если учитывать, что итальянец не дошёл до финала Australian Open – 2026, его шансы появиться на церемонии выросли.

Впрочем, раскрытия всех секретов осталось ждать недолго.