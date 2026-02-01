Каждая награда разделена на две части, но главный смысл — в объединении.

Такого минимализма ещё не было! Как выглядят медали Олимпийских игр — 2026?

Выиграть олимпийскую медаль – заветная мечта любого спортсмена. Награда Олимпиады – это нечто особенное. И традиционно страна-организатор разрабатывает медали с уникальным дизайном и концепцией. Итальянцы отличились минимализмом, в который, впрочем, вложен особый смысл.

«Две уникальные половинки»

В основу медалей Олимпийских игр легла графическая абстракция, символизирующая слияние и непрерывное движение двух половин. С лицевой стороны одна часть награды гладкая, другая – зернистая. На обратной стороне медали изображён логотип Игр в Милане и Кортина-д’Ампеццо и отражена дисциплина, в которой эта медаль была разыграна.

Медали Олимпиады-2026 Фото: Emmanuele Ciancaglini/Getty Images

Почему частей две? С одной стороны, впервые в истории турнира Олимпиаду на равных правах примут сразу два города. С другой стороны, смысл разделения медали на две части не только в этом. Он заложен гораздо глубже.

«Две уникальные половинки, соединённые олимпийскими и паралимпийскими символами, создают единый мощный посыл. Победа достигается благодаря коллективной силе, поддержке и единству. Эта история живёт на поверхности медалей, где встречаются две текстуры и начинается повествование, созданное не только спортсменами, но и всеми, кто помог им добиться успеха», – рассказывала дизайнер Рафаэлла Пание, отвечающая за стиль Игр.

Медаль Олимпиады-2026 Фото: Emmanuele Ciancaglini/Getty Images

Итальянцы гордятся лаконичностью своих медалей и видят в них продолжение своей культуры.

«Каждая медаль – история, отлитая в металле. Она повествует об усилиях, целеустремлённости, жертвах и надеждах тех, кто сумел оказаться на пьедестале. Однако также наши медали рассказывают о том, насколько в Италии ценят спорт. И каждый, кто наденет награду на шею, получит не просто символ успеха, но и частичку итальянского духа», – отметил руководитель оргкомитета Игр Джованни Малаго.

Золотые медали из… серебра!

При создании медалей организаторы Олимпиады уже не в первый раз делают акцент на экологичности. В Милане и Кортина-д’Ампеццо спортсмены получат награды из переработанных материалов. В основу лёг металл, полученный из отходов производства Государственного института монетного двора и полиграфии Италии. Организация сама отчеканила медали, причём сделала это в индукционных печах, работающих на возобновляемой энергии.

Медали Олимпиады-2026 Фото: Emmanuele Ciancaglini/Getty Images

Каждый чемпион Игр получит медаль из серебра 999-й пробы, покрытую шестью граммами чистого золота. Вице-чемпион возьмёт такую же награду, но без золотого напыления. Бронзовый призёр Олимпиады станет обладателем медали из сплава меди.

Организаторы подготовили 245 комплектов медалей. Дисциплин на Играх будет всего 116, однако во многих их них медали должны получить пары, четвёрки или целые команды атлетов. Хочется верить, что что-то достанется и россиянам.