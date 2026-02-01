«Эмоции — наш секретный ингредиент». Что известно о церемонии открытия Олимпиады-2026?

В пятницу, 6 февраля, в Италии пройдёт церемония открытия Олимпийских игр – 2026. Удивят ли итальянцы весь мир чем-то подобным, как французы в 2024-м? Или представление получится более классическим? Кто из звёзд появится на шоу? Будут ли принимать участие в параде спортсменов россияне?

Мы можем рассказать вам многое о предстоящем событии.

Где смотреть церемонию открытия ОИ-2026?

Шоу начнётся в 22:00 мск. Прямую трансляцию этого события в России обещает показать сервис Okko.

Основные торжества пройдут на олимпийском стадионе «Сан-Сиро» в Милане. Однако режиссёры решили использовать сразу несколько локаций. Парады спортсменов пройдут сразу в нескольких городах: и в Кортина-д’Ампеццо, и в Предаццо, и в Ливиньо. Это сделано для удобства спортсменов, которые из-за плотного календаря не смогут присутствовать в столице моды.

Россияне будут на параде атлетов в Италии?

Нет, нейтральных спортсменов из России и Беларуси там никто не ждёт. Хотелось бы ответить иначе, но пока так… 13 россиян, которых МОК пригласил на Олимпиаду, могут посмотреть церемонию только в качестве зрителей.

О чём будет шоу на церемонии открытия Игр?

Организатором представления стала компания Balich Wonder Studio. Её руководитель Марко Балич поставил и спродюсировал 14 олимпийских церемоний, в том числе в Сочи, Турине, Рио-де-Жанейро и Токио.

Известно, что на «Сан-Сиро» появятся более 1300 артистов. Для подготовки номеров рядом с ареной воздвигли временный репетиционный комплекс. На церемонии отдадут дань итальянской культуре и истории, а ещё вспомнят умершего несколько месяцев назад модельера Джорджо Армани.

«Мы готовим программу под творения Пуччини, Верди и Россини. Их музыка – душа нашей церемонии. Эмоции людей – наш секретный ингредиент. Мы хотим создать несколько ярких и памятных моментов. Не хочу раскрывать все карты, но надеюсь, что мы затронем определённые нотки в душах зрителей.

Стадион «Сан-Сиро» Фото: Francesco Scaccianoce/Getty Images

Мы будем использовать образы, созданные Армани. Тем самым мы хотим почтить его память и отметить вклад, который он внёс в развитие мировой моды и искусства. И показать, как много он значил для нас, итальянцев.

Гармония – основная тема нашей церемонии. Речь идёт о гармонии между человеком и природой. Всё, что гармонично – прекрасно. А для итальянцев красота – это сущность природы. Гармония – это также универсальный посыл мира, в чём мы очень нуждаемся в 2026 году», – рассказывал Балич.

Кто из звёзд выступит на церемонии открытия?

Какая же итальянская культура без великого Андреа Бочелли?! Известный во всём мире тенор выступит на церемонии открытия уже во второй раз. Его дебют на Играх случился ровно 20 лет назад в Турине. Возвращение легенды на олимпийскую сцену обещает быть грандиозным.

Также известно, что на церемонии открытия выступят американская певица Мэрайя Кери и звезда итальянской эстрады Лаура Паузини.

Как зажгут огонь Олимпиады-2026?

Уже известно, что огонь во время Олимпиады будет гореть не только в Милане, но и в Кортина-д’Ампеццо. Это своеобразная дань памяти Играм, прошедшим в Италии в 1956 году. И это очередной интересный ход оргкомитета.

Две чаши с символами Олимпийских игр установили в центре Арки делла Паче в Милане и на площади Дибона в Кортине. Эти чаши созданы из авиационного алюминия. Они открываются и закрываются, а огонь защищён стеклом.

Кто станет главным факелоносцем и как именно будет происходить зажжение, пока неизвестно. Судя по всему, главных героев должно быть двое.

До начала большой сказки остаются считаные дни!