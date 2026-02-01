«Очень тяжёлые новости». Олимпийская драма одной из главных звёзд сборной США

41-летняя Линдси Вонн получила травму прямо перед Играми, ради которых и вернулась в большой спорт.

Спорт знает немало историй удивительного преодоления. Но бывает и наоборот, когда все надежды на успех рушатся буквально в одночасье.

Чем закончится история Линдси Вонн, пока понять сложно.

Легендарная американская горнолыжница, олимпийская чемпионка 2010 года вернулась в спорт ради Игр-2026 через шесть лет после завершения карьеры.

Она долго и тяжело лечила правое колено, а за неделю до Олимпиады травмировала левое. И пока непонятно, выступит ли она в Италии.

Возвращение легенды

41-летняя легенда Линдси Вонн вернулась в большой спорт в конце 2024 года, спустя шесть лет после завершения карьеры. В 2019-м американке пришлось поставить горные лыжи в тёмный угол из-за большого количества серьёзных травм – сильная боль просто не позволяла ей продолжать гонять.

Но весной 2024-го спортсменке провели операцию по замене сустава на правом колене. И Линдси решила вернуться к делу всей своей жизни.

Всё складывалось так удачно, что спустя всего год после возвращения Вонн вновь одержала победу (уже 83-ю!) на Кубке мира. Спортсменка плакала на вершине пьедестала и назвала эту победу самой значимой в карьере. А в январе 2026 года Линдси выиграла ещё одну гонку. Это был великий камбэк!

С такими результатами Линдси настраивалась на медаль Олимпийских игр. Но за неделю до старта турнира спортсменка получила травму.

Линдси Вонн Фото: Agence Zoom/Getty Images

Драма на трассе

30 января на этапе Кубка мира в Кран-Монтане Вонн вышла на старт скоростного спуска – своей профильной дисциплины, в зачёте которой она занимает первое место. Но ещё на первой части дистанции Линдси потеряла равновесие, спортсменку закрутило и впечатало в страховочную сетку.

Вонн пролежала без движения несколько минут, напугав болельщиков, однако после осмотра медиками поднялась и, опираясь на палки, медленно спустилась к финишу, то и дело останавливаясь и держась за левое колено. После повторного осмотра Вонн отправили в больницу на медицинском вертолёте.

Кстати, по ходу той гонки упали ещё две спортсменки. Жюри решило остановить соревнования из-за плохой видимости и небезопасных условий.

Падение Вонн в Кран-Монтане Фото: Agence Zoom/Getty Images

«Ещё не всё кончено»

В этот же день Линдси вышла на связь с болельщиками.

«Сегодня я упала на трассе скоростного спуска в Швейцарии и повредила левое колено. Я обсуждаю ситуацию с врачами и командой и продолжу проходить дополнительные обследования. Это очень тяжёлые новости за неделю до Олимпиады… Но если есть одна вещь, в которой я разбираюсь, так это камбэки. Моя олимпийская мечта не потеряна. Спасибо за всю любовь и поддержку. Я дам больше информации, как только она появится. Ещё не всё кончено, пока не всё закончилось», – написала Вонн на своей странице в соцсетях.

Травма однажды уже лишала Линдси участия в Олимпиаде. В 2014 году спортсменка пропустила Игры в Сочи из-за порванных связок.

Свежих новостей от Вонн пока не было, однако сообщение Вонн и её намерение выступить в Кортина-д'Ампеццо вселяют надежду. Очень хочется, чтобы зрители всё-таки увидели на трассе одну из главных звёзд Олимпиады.