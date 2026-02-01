Скидки
Талисман Олимпийских игр 2026: символ, маскот, как выглядит, что значит, Тина и Мило, фото

На Олимпиаде в Италии будут уникальные талисманы. Таких в истории ещё не было!
Татьяна Постникова
Талисман Олимпийских игр — 2026
Вам точно захочется взять этих милашек к себе домой!

В пятницу, 6 февраля, в Милане и Кортина-д'Ампеццо стартуют XXV зимние Олимпийские игры. На турнире, разумеется, будет обилие красивой борьбы, драматичных моментов, побед, поражений и человеческих историй.

Всё это запомнится зрителям и участникам Олимпиады. А ещё в памяти останутся милейшие талисманы Игр. Ну как можно не полюбить Тину и Мило?

Итальянцы сделали упор на минимализм:
Талисман Олимпиады — Тина

Образ талисмана Игр-2026 была выбран из рисунков школьников коммуны Таверна. Организаторы остановились на белой антропоморфной девочке-горностае по имени Тина. Она символизирует музыку, искусство и трансформирующую силу красоты. Имя тоже выбрано не случайно – это часть названия места проведения Олимпиады – городка Кортина-д'Ампеццо.

Талисман Олимпиады Тина

Талисман Олимпиады Тина

Фото: olympics.com

Талисман особенно подчёркивает одну из главных идей Олимпийских игр – экологичность. К турниру практически не строили новых объектов, максимально задействовав уже имеющиеся постройки, стадионы и трассы.

«Тина родилась в Италии, среди гор, где лето, наполненное пышной зеленью, сменяется белоснежной зимой. Природа – её дом. И хотя сейчас Тина живёт в городе, она делает всё возможное, чтобы защитить природу и сохранить её нетронутой», – говорится в профайле талисмана на сайте Игр.

Талисман Паралимпиады — Мило

Пожалуй, Тина стала бы очередным милым, но вполне обычным талисманом Олимпиады, если бы у ней не было уникальной истории. У Тины есть младший брат Мило – маскот Паралимпийских игр. И ещё ни разу в истории символы Олимпиады и Паралимпиады не были так тесно связаны друг с другом.

Мило – мальчик-горностай тёмного окраса, который родился без одной лапы. Благодаря своей изобретательности и силе духа он научился использовать хвост, чтобы вести полноценную жизнь. Кстати, имя у Мило, как и у Тины, образовано от сокращения названия города проведения Игр – Милана.

Талисман Паралимпиады Мило

Талисман Паралимпиады Мило

Фото: olympics.com

«Любознательные от природы, они любят спорт и активный отдых, но также хотят веселиться. Таким образом Тина и Мило олицетворяют современный, яркий и динамичный дух Италии», – утверждают организаторы Игр.

У Мило и Тины, кстати, есть друзья: шесть маленьких подснежников по имени Фло. У каждого из этих цветочков свой неповторимый характер и стиль: например, один выглядит как супергерой, другой – как учёный.

Подснежники символизируют любознательность и силу возрождения, а также подчёркивают единство: ведь они никогда не оставят в беде своих друзей-горностаев.

