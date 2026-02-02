Кто станет главной звездой Олимпийских игр — 2026? Топ-15 претендентов

Более 2800 спортсменов примут участие в Олимпиаде-2026. Лишь несколько десятков из них увезут из Италии более одной награды. А уж статус многократного чемпиона – привилегия, доступная единицам.
Кому по силам завоевать если не все, то бо́льшую часть золотых наград в своих видах спорта? Мы определили 15 спортсменов, способных выиграть три золота или даже больше. Попробуйте угадать, кто станет главной звездой!
Этот рейтинг, как и все прочие, создают пользователи «Чемпионата». Спортсмены распределяются в соответствии с голосами в онлайн-режиме.
- Если хотите поднять своего фаворита в рейтинге, нажимайте на стрелочку вверх «↑».
- Если считаете, что какой-то вариант должен быть в списке ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».
Йоханнес Клебо (Норвегия) – лыжные гонки
Йоханнес претендует на золотые медали во всех гонках Олимпиады — начиная с любимого им спринта и заканчивая марафоном. Король лыж совершенно точно будет рвать и метать в скиатлоне, командном спринте и эстафете, а также попробует одолеть выскочившего из табакерки чёртика Хедегарта в 10-километровой разделке. Этот вид программы – слабое место Клебо прямо сейчас. Однако если он справится со своей слабостью, то станет легендой.
Фемке Кок (Нидерланды) – конькобежный спорт
Нидерландская конькобежка на Олимпиаде в Пекине заняла шестое место в спринте и осталась незамеченной. Но теперь она мировой лидер на коротких дистанциях. Фемке планирует забрать золото на 500 м и 1000 м, а также отличиться в командной гонке преследования. И кто ей помешает?
Домен Превц (Словения) – прыжки с трамплина
В прыжках с трамплина все словенцы ждут золотых попыток Домена Превца. 26-летний парень уже превзошёл своего знаменитого старшего брата по количеству побед на чемпионатах мира, но, чтобы опередить и по медалям с Олимпиад, нужно поработать. В этом сезоне у Домена 10 побед на Кубке мира и есть сильные партнёры по сборной, поэтому и золота должно быть много.
Джой Бёне (Нидерланды) – конькобежный спорт
Без Нидерландов в женском конькобежном спорте никуда! Джой Бёне – специалист на средних дистанциях. На чемпионате мира – 2025 она взяла три золота (1500, 3000 м и командная гонка преследования). Это будут её первые Олимпийские игры, а значит, Джой будет выжимать из себя всё!
Джессика Диггинс (США) – лыжные гонки
Джессика Диггинс проводит свой последний сезон, но пока в её активе всего одно золото Игр, добытое в командном спринте Пекина-2022. Хочется верить, что Джесс не сильно устала от побед этой зимой и на Олимпиаде сможет собрать оставшиеся силы и разорвать соперниц в нескольких гонках. Скиатлон, классический марафон, разделка – американка готова выстрелить везде!
Йонна Сундлинг (Швеция) – лыжные гонки
В женских лыжных гонках очень серьёзная конкуренция. Но если говорить о ком-то, кто может собрать больше всех медалей, то это шведка Йонна Сундлинг. У Швеции большие шансы на победу в эстафете и командном спринте, да и спринт с разделкой ей на этой Олимпиаде вполне могут покориться.
Марко Одерматт (Швейцария) – горнолыжный спорт
В мужских горных лыжах всех просто разрывает швейцарский парень. Марко четыре раза подряд выиграл общий зачёт Кубка мира, одержав с 2020 года 53 победы. И ещё примерно столько же раз оставался с серебром или бронзой. На Олимпиаде-2022 он победил в гигантском слаломе, но остался седьмым в скоростном спуске и не финишировал в супергиганте. Это был провал, и Одерматт постарается не допустить такого на Играх в Италии.
Эйлин Гу (Китай) – фристайл
Китаянка Эйлин Гу на домашней Олимпиаде едва не сотворила невероятное: чуть не победила в трёх разных дисциплинах фристайла! Она стала сильнейшей в биг-эйре и хафпайпе, а в слоупстайле осталась второй. Конечно, шансы повторить нечто подобное у красотки из Поднебесной не очень велики, но бывает всякое. Тем более в этом сезоне она уже брала золото в хафпайпе и слоупстайле на Кубке мира. Кажется, больше таких универсалов нет!
Лу Жанмонно (Франция) – биатлон
Стать мультимедалистом в биатлоне можно, но для этого надо подойти к Играм в потрясающей форме. Кажется, лидер Кубка мира француженка Лу Жанмонно может на это рассчитывать. Сборная Франции – фаворит в женской и смешанных эстафетах. А уж выиграть одну-две личные гонки Жанмонно точно способна.
Ника Превц (Словения) – прыжки с трамплина
Ника – младшая из спортивной семьи Превц. Девушке всего 20, но в её копилке уже два личных золота Тронхейма-2025 и серебро в миксте. В этом сезоне на Кубке мира она одержала уже 13 побед. Если всё сложится отлично и партнёры по команде не подведут, Ника может стать трёхкратной чемпионкой Игр.
Томмазо Джакомель (Италия) – биатлон
Этот молодой итальянец имеет уникальную возможность выиграть первое золото Игр на глазах у родной публики. Но в случае дебютной победы Томми не остановится. В последние месяцы Джакомель не раз доказывал, что умеет выигрывать во всех биатлонных дисциплинах, кроме индивидуальной гонки. Три золота ему по силам. Да и в смешанной эстафете Италия поборется.
Джордан Штольц (США) – конькобежный спорт
В мужском конькобежном спорте зажигать будет 21-летний Джордан Штольц. На ОИ-2022 американец был за пределами топ-10, но сейчас стал главной звездой. До Милана на Кубке мира он выиграл 18 гонок подряд, попутно установив несколько мировых рекордов. Ему нет равных на дистанциях 500, 1000 и 1500 м. А в сезоне-2025/2026 он впервые в карьере выиграл и масс-старт. Так что три золота – это базовый минимум для Джордана.
Стивен Дюбуа (Канада) – шорт-трек
Канадец Стивен Дюбуа очень крут: на ЧМ-2025 он собрал коллекцию из четырёх золотых наград. Этой зимой он уступает своему соотечественнику Уильяму Данджину, но у канадцев такие крутые эстафеты, что две победы можно держать в уме. А уж выиграть одно личное золото – дело принципа для Стивена.
Эрик Перро (Франция) – биатлон
Молодой француз Эрик Перро абсолютно точно будет биться за золото в каждой из шести своих гонок. Он лидер общего зачёта Кубка мира и в этом сезоне особенно хорош в пасьютах и масс-стартах. Не стоит забывать и про командные виды, где француз, скорее всего, будет финишёром в квартетах.
Уильям Данджину (Канада) – шорт-трек
В шорт-треке будет разыграно девять комплектов наград, и претендентов на золото тоже хватает. Но канадец Данджину может оставить остальных соперников ни с чем и положить в свой карман аж четыре золотые медали. На чемпионате мира – 2025 года он первенствовал на дистанции 1500 м, в классической и смешанной эстафетах. На этапе World Tour в Монреале Уильям собрал золотые медали в четырёх олимпийских дисциплинах.