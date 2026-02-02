Кто станет главной звездой Олимпийских игр — 2026? Топ-15 претендентов

Собрали в нашем рейтинге всех, кто реально может выиграть в Италии три золотые награды. Или даже больше!

Более 2800 спортсменов примут участие в Олимпиаде-2026. Лишь несколько десятков из них увезут из Италии более одной награды. А уж статус многократного чемпиона – привилегия, доступная единицам.

Кому по силам завоевать если не все, то бо́льшую часть золотых наград в своих видах спорта? Мы определили 15 спортсменов, способных выиграть три золота или даже больше. Попробуйте угадать, кто станет главной звездой!

