Норвежский журналист оценил перспективы российских лыжников на Олимпиаде. Надежда есть?

Ян Петтер Сальтведт похвалил Коростелёва и Непряеву и даже сказал, что в одной из гонок Савелий может быть угрозой для Клебо.

Всегда сложно объективно оценивать тех, за кого ты переживаешь. За Савелия Коростелёва и Дарью Непряеву мы переживаем всей страной, а потому их успехи и неудачи всегда воспринимаем остро и эмоционально.

Но к кому бы обратиться за оценкой со стороны?

К норвежскому журналисту Яну Петтеру Сальтведту – настоящему эксперту в лыжных видах спорта. Сальтведт перед Олимпиадой-2026 ответил на несколько вопросов «Чемпионата». Коротко поговорили и про Клебо, и про Большунова. Однако главное – независимая оценка сильных и слабых сторон Коростелёва и Непряевой и их шансов на успех на предстоящих Играх в Италии.

«Большунов знал, что у него нет шансов»

– Ян, прежде чем перейти к Олимпиаде, что скажешь о ситуации с Большуновым? Александр недавно получил отказ от CAS, и его исключили из старт-листа гонки в Италии, где он был под флагом Казахстана.

– Очень странная история. Я вижу это как способ привлечь к себе внимание, но в данный момент это совсем не нужно. Большунов ведь с самого начала знал, что у нет шансов выступить на Олимпийских играх в Италии, поскольку он является офицером российской армии.

Организаторы итальянской гонки утверждают, что история с флагом Казахстана была всего лишь недоразумением. Ну что ж, давайте считать, что это правда. Не думаю, что Большунов намерен сменить спортивное гражданство. С его стороны это было бы глупостью и не улучшило бы ситуацию. Я совершенно уверен, что в следующем году он вместе с остальными лыжниками сборной России выступит на чемпионате мира в Фалуне, несмотря на сопротивление скандинавов.

«Савелий очень обаятельный и открытый»

– Теперь несколько вопросов про Савелия Коростелёва и Дарью Непряеву, которые провели несколько гонок на Кубке мира. Ты ожидал от них большего?

– Если честно, то да. Но это была новая ситуация абсолютно для всех. Российским лыжникам нужно было время на адаптацию, о чём многие почему-то забыли. Однако они адаптировались, особенно Савелий.

– Какие сильные и слабые стороны наших спортсменов бросились в глаза?

– Коростелёв оптимистичен и энергичен. Он очень упорный спортсмен, который не сдаётся. Уверен, это качество позволит ему добиться многого. Савелий силён и техничен, но пока ещё не на том уровне, чтобы конкурировать с лучшими норвежцами. Впрочем, он быстро набирает обороты. Отметил бы и то, что Савелий очень обаятельный и открытый в общении с журналистами.

Непряева молода, обладает хорошей техникой и прогрессирует с каждым днём. Видно, что это очень талантливая девушка. Но ей не хватает физической силы и тактической мудрости, чтобы представлять реальную угрозу для шведок. Думаю, Дарье потребуется ещё год или два, чтобы набрать необходимые кондиции.

Наталья Терентьева или Вероника Степанова, конечно же, были бы сейчас намного ближе к призовым местам. Да, я знаю, что Вероника пока не в той форме, что была у неё до рождения ребёнка, однако уверен, что она вернётся. Кстати, Степанова рассказала мне про молодую Алину Пеклецову. Вот на кого мне очень бы хотелось посмотреть на мировом уровне!

«Коростелёв напоминает мне Устюгова»

– Ты видел разные поколения российских лыжников. С кем бы ты мог сравнить Савелия и Дарью?

– Ох, неожиданный вопрос! Они же из нового поколения, непросто сравнивать. Но Коростелёв напоминает мне Сергея Устюгова, только более элегантного, я бы сказал. А Непряеву мы всегда будем сравнивать с её сестрой Натальей. Это, с одной стороны, правильно, с другой – нет. Замечу, что пока она наиболее конкурентоспособна на классике, однако всё может быстро поменяться.

– Россияне уже уверенно чувствуют себя в новой обстановке?

– Коростелёв уверенно ведёт себя как на трассе, так и за её пределами. А его английский настолько хорош, что он мог бы подрабатывать переводчиком для большинства российских лыжников, когда они вернутся на Кубок мира. Непряева пока более застенчива, по крайней мере, по отношению к скандинавским СМИ, так что про неё пока сложно что-то сказать.

«Савелий пока не дотягивает до норвежцев»

– Как бы ты оценил перспективы российских лыжников на Олимпиаде?

– Коростелёв, как я считаю, будет в топ-10 во всех дистанционных гонках и окажется близко к призам на коньковой разделке. Но, как я уже говорил, пока он не дотягивает до норвежцев. Непряева должна быть довольна попаданием в топ-10 на одной-двух дистанционных гонках и использовать это как основу для дальнейшего роста.

Дарья Непряева Фото: VOIGT/GettyImages

– Ты стоял на той позиции, что, пока идут боевые действия на Украине, допускать россиян до соревнований не стоит. Однако сейчас они участвуют. И это не страшно для остальных.

– Это никогда и не было страшно. Они всего лишь спортсмены и самые обычные люди. Но это может быть провокационным, особенно для украинцев. Ведь если они попадут в число призёров, этот успех в России будет отмечаться посещением Кремля или выступлением в «Лужниках» с Дмитрием Губерниевым в качестве ведущего.

Спортсмены во время боевых действий становятся частью огромной пропагандистской машины, и это никому не идёт на пользу. Однако никто ни в чём не обвинял и не будет обвинять Савелия Коростелёва, Дарью Непряеву и других россиян, которые в нейтральном статусе выступят на Олимпиаде. К ним относятся и будут относиться с уважением.

«Клебо выглядит устрашающе»

– Судя по последним гонкам, Йоханнес Клебо выглядит просто пугающе сильным. Не мог ли он допустить ошибку с ранним выходом на пик формы?

– Не думаю. Но Клебо выглядит даже сильнее, чем я ожидал. То, что мы видели в его исполнении в последних гонках – нечто из ряда вон выходящее. Йоханнес сильнее, чем в прошлом году, когда он взял шесть золотых медалей на чемпионате мира в Тронхейме. Думаю, это устрашающе для всех соперников.

Мартин Нюэнгет и Маттис Стенсхаген будут представлять для Клебо небольшую угрозу в скиатлоне; Ийво Нисканен, Харальд Амундсен и Эмиль Иверсен попробуют сбросить его в гонке на 50 км. Но лишь в коньковой разделке на 10 км я вижу реальную конкуренцию для Йоханнеса. Там побежит Эйнар Хедегарт, это его гонка. Но опасность для Клебо может исходить в том числе и от того же Стенсхагена, и даже, возможно, от Савелия Коростелёва.

Йоханнес Клебо Фото: NordicFocus/Getty Images

– А шведских девушек сможет кто-то остановить?

– Боюсь, их никто не остановит. Мне кажется, Йонна Сундлинг, Линн Сванн, Эбба Андерссон и Фрида Карлссон заберут все золотые медали. Надеюсь, я ошибаюсь.