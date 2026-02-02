«Настанет день, когда Коростелёв обыграет норвежцев». Интервью с Легковым перед ОИ-2026

6 февраля официально стартует Олимпиада-2026. На Игры отправятся 13 спортсменов из России, но особое внимание на протяжении всего турнира будет приковано к лыжникам – Савелию Коростелёву и Дарье Непряевой. Остальные российские лыжники же, к сожалению, лишены права выступать на мировых турнирах, поэтому их маршрут: «Гонка Легкова» – чемпионат России.

Олимпийский чемпион Александр Легков специально для чемпионата рассказал об организации спортивного праздника в Москве, но не забыл и оценить шансы тех, кто выступает на высочайшем уровне. За Коростелёвым и Непряевой он пристально следит, очень переживает и желает добыть им медали.

«Очень хочется видеть Пеклецову на Кубке мира»

— Александр, прежде чем перейти к Олимпиаде и обсудить «Гонку Легкова», давай подведём промежуточные итоги. Какое событие или выступление больше всего впечатлило тебя по ходу текущего Кубка России?

– На каждом из этапов было что-то классное, однако больше всего меня впечатлила Алина Пеклецова. Я бы очень хотел открыть ей дорогу на международный уровень, но это не в моих силах. То, что она делает на гонках, какие отрывы везёт – это невероятно. Так же в своё время делала Наташа Терентьева.

Очень впечатляет, как выступает после тяжелой травмы Иван Горбунов. Он вернулся и показывает крутые результаты. Впечатляет Константин Тиунов, который вроде бы никак не мог закрепиться в числе лидеров, однако сейчас всегда в обойме в спринте. Этот парень вырос у меня на глазах, я знаю его с тех пор, когда он ещё на юношеских стартах бегал, потом на юниорских. Во время пандемии тренировался на трассе в Пересвете, а сейчас добрался до серьёзных высот. Впечатляет Лёша Червоткин, с которым мы ещё вместе бегали. Человек уже долгие годы держит стабильно высокий уровень и регулярно забегает в призы на Кубке России. На самом деле, практически по каждому более-менее заметному спортсмену есть свои впечатления, и это здорово. Я вижу, что их работа не проходит зря, они стараются максимально отдаваться своему делу, и я всех безмерно уважаю. Помимо того, что это лошадиный труд сам по себе, так ещё и в текущей ситуации они находят мотивацию показывать результат.

– В российских лыжах происходит смена поколений? Или пока рано об этом говорить?

– Про смену поколений я бы пока не говорил. Но появляются очень сильные молодые спортсмены, у которых есть большой потенциал. С ними можно работать, чтобы они выросли в конкурентоспособных на мировом уровне лыжников, которые обязательно покажут высокие результаты на Олимпиадах и чемпионатах мира. Если бы я не комментировал лыжные гонки, то в меньшей степени обращал бы внимание на таких спортсменов.

– Ты сам бегал с несколькими поколениями лыжников и лыжниц. С кем бы мог сравнить Пеклецову?

– Не буду оригинальным – с Терезе Йохауг. Такая же маленькая, худенькая, шустрая, функциональная. Повторюсь, очень хочется увидеть Алину в соперничестве с сильнейшими на Кубке мира.

Алина Пеклецова Фото: РИА Новости

«Настанет день, когда Савелий обыграет норвежцев»

– Ты же наверняка внимательно следил за прошедшими этапами Кубка мира с участием Коростелёва и Непряевой. Что тебе бросилось в глаза?

— Пока наших ребят не допустили, я был уверен, что там реально только норвежцы, а других соперников нет. То есть мы вернёмся и будем биться только с ними. Однако сейчас мнение у меня поменялось – представители многих стран выступают достойно и нас обыгрывают. Сейчас ситуация становится похожа на ту, что была в моё время, когда сильно бегали не только норвежцы, но и немцы, французы, итальянцы, финны, чехи, шведы, эстонцы – можно долго продолжать. Когда мы вернёмся полноценно, придётся бороться со многими.

Нашим пока не хватает опыта, очень много амбиций в силу возраста. Особенно у Савелия. Все через это проходили, в том числе и я. То, что он ломает палки и падает – абсолютно нормально. Савелий эмоциональный человек – рискует, не боится, набивает шишки. Однако всё придёт. Просто нужно время, чтобы повариться в этом котле. Дальше будет только лучше, если они останутся такими же целеустремлёнными и с желанием показывать максимальные результаты.

Потенциал у наших ребят высокий. Им бы ещё чуть побольше помощников – сервисёров, врачей, массажистов, вообще было бы здорово. Но и сейчас тот минимальный состав, который помогает спортсменам, проделывает огромнейший объём работы – они все просто красавцы!

– Савелий однажды обыграет всех норвежцев?

– Я уверен, что настанет день, когда сложится 100 из 100 – самочувствие, настрой, скольжение. И тогда Савелий выйдет на старт с теми же ребятами, с которыми бегает сейчас, и сможет их спокойно обыграть. Даже Клебо. Просто нужно дождаться этого дня. Он обязательно настанет, просто нужно продолжать тренироваться и так же относиться к работе, как сейчас делает Савелий.

Даша тоже большая умница. Она в прошлом сезоне выиграла Кубок России! Пусть выступала не так ярко, как это делала её сестра Наталья Терентьева, но Даша растёт. Потенциал у неё, как я уже сказал, большой. И результаты она показывает на уровне Савелия. Не могу их сравнивать напрямую, однако, кажется, Савелий чуть посильнее выглядит среди своих соперников, чем Даша среди своих соперниц. Может быть, это впечатление такое, поскольку про Савелия больше говорят, он более медийный, раздал много интервью иностранным СМИ. Я думаю, что он быстрее заскочит в призы. Хотя всё может быть и наоборот. Сколько у нас спортсменов через труд и невероятное желание добивались высоких результатов? У Даши такое желание есть. Я за обоих очень сильно болею и верю, что они будут на равных с лучшими из лучших.

– Какое их выступление на Олимпиаде можно будет считать успешным?

– Успех – взять медаль на Олимпиаде. Они оба максималисты. И шанс на это есть. Но не буду расписывать, где и почему будут эти шансы. Нужно просто дождаться их гонок. Однако даже если не будет медалей, неудачей это назвать нельзя. Просто очень хочется, чтобы ребята добрались до медалей, желаю им этого от всего сердца. И пусть им хоть немного повезёт.

«Клебо сильнее всех не потому, что наших нет»

– Кажется, главный фаворит Олимпиады на везение не смотрит и сам творит историю. Клебо – гений?

– Однозначно. Клебо – гений. То, что он делает со спусков, как он чувствует лыжи, как передвигается, какая у него техника – невероятно. Пусть он отодвигает лимиты своих возможностей, я желаю ему в этом удачи. Такие люди нужны лыжным гонкам.

Но при этом я считаю, что, если бы не отстранение, примерно на том же уровне мог бегать и Александр Большунов. И в каких-то моментах стучать Клебо по носу! Может быть, таких моментов было бы очень много. Понятно, что никто не знает, как было бы, однако я сделал свои выводы на основании того, что видел до отстранения. Очень жаль, что мир лишился такого соперничества – эти парни заставляли бы друг друга делать невозможное.

– Ты удивишься, если Клебо возьмёт шесть золотых медалей на Олимпиаде? Хотя российские болельщики наверняка скажут, мол, астматик.

– Вообще не удивлюсь. Он на это способен. В прошлом году в Тронхейме его выступление было феноменальным. Что касается всяких упрёков… Всегда говорил и буду говорить: я тренировался и бегал с этими людьми, жил с ними на сборах и, может, это уж слишком громко, практически ел с ними из одной тарелки. Все, кто добивался высочайших результатов – не просто таланты, но и трудяги. Они пахали для достижения вершин. А Клебо и сейчас продолжает трудиться и совершенствоваться. Он сильнее не потому, что наших нет, а потому, что просто сильнее всех. Йоханнес заслужил всего, чего добился. Ни в коем случае нельзя принижать его достижения, а тем более в чём-то обвинять.

Йоханнес Клебо Фото: Federica Vanzetta/Getty Images

«Переговоры со спортсменами всегда непростые»

– Давай теперь про «Гонку Легкова». Почему именно «Лужники», а не классическая трасса – Пересвет или Рязань?

– Любому человеку, будь то спортсмен или организатор соревнований, хочется развиваться. Я общаюсь с людьми, принимающими решения, отвечающими за спорт в регионах. И мне поступило предложение от руководителя Департамента спорта правительства Москвы Алексея Кондаранцева провести гонку в столице. Я с удовольствием откликнулся на эту инициативу.

Сначала обговаривался вариант, чтобы гонка проходила в Крылатском. Мне это место близко. Там есть вся инфраструктура для проведения такого мероприятия. Было бы непросто задействовать велокольцо, однако по такой трассе это была бы гонка на выживание. Не всем она далась бы, это точно.

Но с этим вариантом не сложилось. В итоге – «Лужники». Центр Москвы. Я считаю, что это очень круто, ведь людям с других регионов будет гораздо проще. Да, гонка будет на равнине, где профессионалам придётся поработать на каждом сантиметре трассы. Но для любителей, особенно для детишек, которых с каждым годом становится больше и больше, это намного проще. К тому же доступность на самом высоком уровне – нет ни сугробов, ни леса вокруг, по логистике всё предельно понятно. Да и сама территория закрытая, где все будут чувствовать себя спокойно.

Александр Легков Фото: РИА Новости

В конечном счёте это праздник для обычных людей, а не просто соревнования с участием звёзд. Иногда обидно бывает, когда тебе пишут – да это просто бизнес, ты деньги на этом заколачиваешь и больше ничего. Я не спорю с такими, но руки иногда опускаются. Я же энтузиаст, который если берётся за что-то, то должен сделать это хорошо. Надеюсь, у меня получится и на этот раз.

– Ты крутых спонсоров привлёк к своей гонке. «Под Легкова» деньги находятся без проблем?

– Это как раз личные отношения по жизни. Я так позиционирую себя, что люди понимают – Легкову можно доверять, он сделает большое мероприятие на самом высоком уровне. Видимо, весь мой бэкграунд убеждает людей в том, чтобы сотрудничать. Я ведь тоже пришёл к Москве не с пустыми руками, а с партнёрами, с которыми мы вместе делаем эту гонку. Я прихожу не просто денег попросить, а с определённым багажом, тут уже мой имидж работает. Со мной готовы иметь дело. Я стараюсь объединить всех вокруг, быть человеком мира.

– Каждый год ты привлекаешь спортсменов национальной команды. Сложно с ними договариваться? На этот раз они же со сбора в Цахкадзоре на гонку приедут.

– Ну они ведь не просто так приезжают – спортивный век короток, все хотят с этого что-то поиметь. Мы оплачиваем им проезд и проживание, учитываем все пожелания, чтобы им было комфортно и удобно. Кто-то захочет с ребёнком приехать, кто-то – с родителями, кто-то – со всей семьёй. Мы во всём идём навстречу. Да и призовые отличные. Плюс эти соревнования показывает мой любимый «Матч ТВ».

«Гонка Легкова» – 2025 Фото: legkov.sport.mos.ru

У любителей лыж, детей появляется уникальная возможность пообщаться с лучшими лыжниками страны, сфотографироваться, побывать на мастер-классах. Это популяризация лыжных гонок и здорового образа жизни.

Что касается дат, то мы всегда при планировании «Гонки Легкова» отталкиваемся от того, чтобы поставить её максимально удобно для спортсменов. Они же всё равно из Цахкадзора в Москву прилетят, а только потом на Сахалин отправятся. Задержаться в столице на пару дней не составит труда. Тут важно, чтобы они не заболели, нужно обеспечить их удобным транспортом и хорошим размещением. Всё это будет. А сделать небольшую скоростную работу в Цахкадзоре или в центре Москвы – разница небольшая.

– Все с готовностью соглашаются? Или бывают трудности?

– Как и с любыми спортсменами, переговоры всегда непростые, даже если у человека нет олимпийских медалей или наград чемпионата мира. Нужно с каждым уметь находить диалог. Но есть и те, с кем вообще нет диалога. Значит, таких не нужно напрягать и даже предлагать ничего не стоит. Если человек хочет, он сам подойдёт – со мной можно обсудить любые вопросы, я всегда открыт. Однако специально навязываться я не буду.

И ещё момент – мне посчастливилось в своей жизни поработать или даже побегать вместе со всеми тренерами, которые сейчас возглавляют основные группы сборной России. Никто из них не возразил против участия спортсменов в «Гонке Легкова». Я всегда их поддерживаю в работе, они поддерживают меня.

– Назовёшь главных хедлайнеров «Гонки Легкова»?

– Если говорить не про лыжные гонки, то примут участие Илья Ковальчук, Никита Нагорный, Денис Глушаков, Юрий Борзаковский, Юрий Постригай. Приедет и великолепный бегун Владимир Никитин, который начинал с лыжных гонок, а прошлым летом выдал серию впечатляющих результатов. Один рекорд на полумарафоне чего стоит! А что касается лыжников, то из всех групп сборной России будет около 50 человек. Поимённо, наверное, нет смысла называть. Проще сказать, кого не будет: Настя Фалеева болеет, Женя Крупицкая и Илья Семиков объяснили свои ситуации, их тоже не будет.

«Начинаю ощущать себя Димой Губерниевым»

– Ты сказал, что в плане организации гонки каждый год стараешься расти и развиваться. А как комментатор ты как прокачиваешься?

— Из-за моей огромной занятости по всем направлениям, прежде всего в Московской областной думе – это моё постоянное и основное место работы, прокачиваться в плане комментирования просто не хватает времени. Я бы с удовольствием углубился в это дело больше. Сейчас моё развитие заключается в том, что я как губка стараюсь впитывать всё, общаясь с Всеволодом Соловьёвым и Ильёй Трифановым, которых считаю настоящими профессионалами. Ну и постоянной практикой меня обеспечивают. Но я вижу много недочётов.

– Каких именно?

– Знаешь, с каждым разом становится всё сложнее. Это первый, второй, третий, даже 10-й раз легко. Ты комментируешь там, где сам тысячу раз бегал, рассказываешь нюансы, о которых многие не знали. Но когда ты всё уже рассказал, а что-то ещё и повторил, нужен другой подход. Повторять одно и то же – неправильно, да и просто невозможно.

Александр Легков Фото: РИА Новости

Если честно, комментировать гонки Кубка мира намного проще. Там бегут максимум шесть наших спортсменов, и ты можешь рассказывать только про них, из остальных – только про самых топов. Это легко. А на Кубке России бежит 200 человек! И все – россияне, больше половины из них я не знаю, а должен бы. Ну, знаю я десяток мужчин и десяток женщин, а остальные?

Их нужно изучать. В идеале знать, откуда этот спортсмен, где тренировался, кто у него первый и нынешний тренер. В этом и состоит прокачка: ты должен владеть гораздо бо́льшим объёмом достоверной информации. И не просто владеть, а рассказать о том, кто такие, например, Андрей Сахаров и Арсений Поздеев – ребята с большим потенциалом.

Плюс я не комментирую летом, забываю про это и занимаюсь другими делами, а когда наступает лыжный сезон, нужно заново поднимать багаж знаний.

Знаю, что в моей речи есть определённые проблемы. Стараюсь себя контролировать, но получается только хуже, а от этого ещё больше переживаешь. Когда всё идёт от сердца, как во время обычного разговора, намного проще.

– Ты в эфире часто говоришь о том, что написали подписчики в твоём канале, какой вопрос задали. А как ты к хейтерам относишься? Бывает ведь, наверное, что пишут про тебя – уберите этого балабола.

— Это очень плохо, ведь я всё воспринимаю близко к сердцу. Считаю себя совершенно нормальным человеком по жизни, а как реагирует нормальный человек, когда незнакомые люди пишут ему гадости? Мне непонятно, почему нет элементарного уважения к тому, кто для них же и работает. Человек пишет гадости, не зная вообще ситуации. Я бы так никогда не сделал.

Начинаю порой ощущать себя Димой Губерниевым. Уж сколько ему гадостей пишут! Но когда он приезжает куда-то комментировать, выходит к болельщикам, так все сфотографироваться хотят. Кто-то из диванных критиков готов сказать ему в лицо, что он козёл? Где же вы все? Мне тоже в лицо никто претензий не высказал. Наоборот, подходят, благодарят, что всё очень драйвово получается.

Я стараюсь на позитив смотреть – таких людей гораздо больше. Однако порой не выдерживаю, прочитаю какой-то хейт – и нехорошо становится. Я научился с этим справляться, определённые усилия для этого прикладывать приходится, но понять таких людей никогда не смогу. Им не стоит забывать, что мы не роботы, у нас сердце и чувства тоже есть.