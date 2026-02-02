Скидки
Первый допинг-скандал на Олимпиаде-2026: попалась биатлонистка сборной Италии Ребекка Пасслер, что об этом известно?

Первый допинг-скандал Олимпиады-2026 уже разразился. Попалась итальянская биатлонистка!
Андрей Шитихин
Ребекка Пасслер
Ребекка Пасслер точно не поможет команде в эстафете. А вся сборная Италии понесла тяжёлый имиджевый удар.

Олимпийские игры – 2026 в Италии ещё не стартовали, а первый допинг-скандал уже случился. К сожалению хозяев Игр, именно в их команде. На «запрещёнке» попалась биатлонистка Ребекка Пасслер, которая отстранена от соревнований на время расследования. Колоссальный удар по имиджу сборной Италии!

Что случилось?

Пасслер сдала внесоревновательную пробу со следами летрозола. В медицинских целях этот препарат используется для профилактики после курсов лечения от рака, но в спорте он внесён в список запрещённых, так как является маскирующим. То есть помогает убирать следы приёма других препаратов. Как сообщает итальянское агентство ANSA, спортсменка отстранена от соревнований.

Со спортивной точки зрения Италия ощутимых потерь не понесла. 24-летняя Пасслер – скромный середнячок на мировом уровне. На юниорских турнирах её успехи были значительно весомее. В нынешнем сезоне в личных гонках её лучший результат – 11-е место в спринте в Оберхофе. Ребекка идеально стреляла, но оказалась тяжеловата ходом, хотя обычно с этим проблем нет. В прошлом сезоне у неё была 15-я скорость на Кубке мира. В текущем – она прочно в топ-10.

Дважды она бегала в составе сборной Италии эстафету – в Хохфильцене и том же Оберхофе, но оба раза итальянки были далеко от призов. Справедливости ради, составы у них тоже оба раза были далеки от оптимальных.

Ребекка Пасслер

Ребекка Пасслер

Фото: speedshot/Imago/ТАСС

Вероятно, Ребекка могла бы претендовать на место в эстафете наряду с Доротеей Вирер и Лизой Виттоцци, но железным членом квартета не была. Так что катастрофы не случилось. Но вот имидж не только биатлонной, а всей олимпийской сборной Италии серьёзно подпорчен. Олимпиада не началась, открытие только 6 февраля, а скандал уже случился.

Такое уже бывало?

В истории итальянского спорта уже был случай, когда спортсменка попадалась на летрозоле. Теннисистка Сара Эррани получила в 2017-м два месяца дисквалификации. Она сумела доказать, что в её организме лекарство оказалось случайно, так как в еду попала часть чужой таблетки – лекарство регулярно принимала её мама.

Но даже если случай с Пасслер будет рассмотрен максимально быстро и она тоже сумеет доказать какую-то случайность, домашнюю Олимпиаду она пропустит. И точно не повторит достижение своего отца Йохана Пасслера, который в 1988-м в Калгари стал бронзовым призёром в эстафете.

