Все виды спорта на Олимпиаде-2026: расписание, количество медалей и шансы россиян

В пятницу, 6 февраля, в Милане и Кортина-д'Ампеццо стартуют Олимпийские игры – 2026. В Италии пройдут соревнования по 16 разным видам спорта.

Вспомним все виды спорта зимней Олимпиады, приведём расписание и расскажем, сколько медалей будет разыграно в каждом из них.

Все виды спорта на Олимпиаде-2026

Вид спорта Даты проведения соревнований Всего комплектов наград Выступят ли россияне? Биатлон 8-21 февраля 11 ❌ Бобслей 15-22 февраля 4 ❌ Горнолыжный спорт 7-18 февраля 10 ✅ Кёрлинг 4-22 февраля 3 ❌ Конькобежный спорт 7-21 февраля 14 ✅ Лыжное двоеборье 11-19 февраля 3 ❌ Лыжные гонки 7-2 февраля 12 ✅ Прыжки с трамплина 7-16 февраля 6 ❌ Санный спорт 7-12 февраля 5 ✅ Скелетон 12-15 февраля 3 ❌ Ски-альпинизм 19-21 февраля 3 ✅ Сноуборд 5-18 февраля 11 ❌ Фигурное катание 6-19 февраля 5 ✅ Фристайл 7-21 февраля 15 ❌ Хоккей с шайбой 5-22 февраля 2 ❌ Шорт-трек 10-20 февраля 9 ✅

Биатлон

8 февраля в Антхольце пройдут первые соревнования у биатлонистов. Стреляющие лыжники разыграют в Италии 11 комплектов наград, последний из которых – 21 февраля. В виде спорта, где долго доминировали норвежцы, наконец-то наступили непредсказуемые времена. Среди претендентов на медали появились и французы, и итальянцы, и шведы. Уровень конкуренции в текущем сезоне очень высок, а интрига на Играх будет зашкаливать.

Россиян на олимпийском празднике биатлона не будет.

Бобслей

Бобслеисты вступят в битвы за награды только 15 февраля, зато успеют разыграть их все за неделю. Бобслей интересен тем, что у мужчин и женщин там разные соревновательные программы: заезды в «двойках» есть у всех, «четвёрки» – только у мужчин, зато у женщин есть гонки в монобобах. В мужском бобслее будет доминировать сборная Германии, а в женском добиться очередных побед на высочайшем уровне постарается Кейлли Хамфрис.

Российских бобслеистов на Олимпиаде-2026 не будет.

Бобслеисты сборной Германии Фото: Maddie Meyer/Getty Images

Горнолыжный спорт

7 февраля стартуют состязания в горнолыжном спорте – там будет разыграно 10 комплектов наград в пяти различных дисциплинах (скоростной спуск, слалом, слалом-гигант, супергигант и комбинация). Среди участников турниров будут и россияне: Юлия Плешкова и Семён Ефимов. Правда, у ребят не так много шансов заехать на подиум. А золотые медали должны забирать признанные звёзды, такие как Микаэла Шиффрин, Линдси Вонн и Марко Одерматт.

Кёрлинг

Первые матчи в этом командном виде спорта начнутся ещё до церемонии открытия Игр, а первые награды разыграют 10 февраля. За медали будут биться мужские и женские команды, а также смешанные пары. Среди главных фаворитов: Шотландия, Швейцария, Канада, Китай и Австралия.

Россиян в кёрлинге как в командной дисциплине нет.

Кёрлинг на Олимпиаде-2022 Фото: Lintao Zhang/Getty Images

Конькобежный спорт

С 7 по 21 февраля будут проходить соревнования по конькобежному спорту. Это второй по медалеёмкости олимпийский вид – в нём будет разыграно сразу 14 комплектов наград на разных дистанциях, включая командную гонку и масс-старт. Здесь бороться с соперницами будут россиянки: Ксения Коржова и Анастасия Семёнова. Обе девушки очень талантливы, но попасть в тройку призёров им будет очень непросто. Ксении и Анастасии придётся биться с признанными мастерами: Фемке Кок, Джой Бёне, Юттой Лердам, Эрин Джексон. У мужчин же стоит последить за Джорданом Штольцем.

Лыжное двоеборье

Это единственный вид спорта на Олимпиаде, где нет гендерного равенства – женщины вообще не выступают, а все три комплекта медалей будут разыграны среди мужчин. Фаворитами в борьбе за награды считаются Йенс Лурос Офтебру и Йоханнес Лампартер. Российских двоеборцев в Италии не будет.

Йенс Лурос Офтебру Фото: Hendrik Schmidt/Getty Images

Лыжные гонки

Это третий по количеству олимпийских наград вид спорта. Лыжники за две с половиной недели поделят между собой 12 комплектов наград. Будут в программе соревнований и личные гонки, и командные спринты, и эстафеты. Хочется верить, что в борьбу за медали включатся и россияне Савелий Коростелёв и Дарья Непряева. Впрочем, главными звёздами будут другие: у мужчин – Йоханнес Клебо, у девушек – непобедимые шведки.

Прыжки на лыжах с трамплина

В субботу, 7 февраля, на Играх пройдут первые соревнования по прыжкам на лыжах с трамплина. Это очень зрелищный вид спорта, но многие критикуют его за неравноправие: женщины здесь лишены возможности соревноваться в командах – им доступны только личные или смешанные дисциплины.

Блистать в прыжках с трамплина, вероятно, будут Домен и Ника Превц – брат и сестра. Россиян на Играх в Италии в этом виде спорта, увы, не будет.

Ника Превц Фото: Yong Teck Lim/Getty Images

Санный спорт

Все медали в санном спорте будут разыграны в первой половине Олимпиады – с 7 по 12 февраля. Всего – пять комплектов, включая один в смешанной эстафете. В этом виде спорта, к счастью, не обойдётся без россиян. Честь нашей страны будут отстаивать Дарья Олесик и Павел Репилов. Шансов добраться до медалей у спортсменов немного, но показать себя они точно смогут. А главными фаворитами будут немцы: Феликс Лох, Тобиас Вендль и Тобиас Арльт.

Скелетон

12 февраля стартуют соревнования у скелетонистов – такие же стремительные, как и сами спортсмены: все медали будут разыграны за четыре дня. В этом виде спорта не будет россиян, однако стоит последить за блистательным Мэттом Уэстоном и первыми в истории Олимпиад стартами смешанных команд.

Мэтт Уэстон Фото: Lars Baron/Getty Images

Ски-альпинизм

Представители скимо выступят на Олимпиаде впервые. Если по-простому, то ски-альпинизм – это сочетание горных лыж, беговых лыж и трейла. В этом необычном виде спорта будет разыграно всего три комплекта наград, и в мужском спринте за место на пьедестале поборется россиянин Никита Филиппов, который в январе дважды был в медалях на Кубке мира. Соревнования по скимо пройдут под конец Игр – с 19 по 21 февраля.

Сноуборд

Сноубордисты попали в число счастливчиков, которые начнут биться за медали ещё до церемонии открытия Игр. Сноуборд – очень медалеёмкий вид программы, включающий в себя пять разных дисциплин: слоупстайл, хафпайп, биг-эйр, сноуборд-кросс и параллельный гигантский слалом. Поэтому парни и девушки в этом виде спорта будут радовать зрителей практически каждый день Игр вплоть до 18 февраля. Самыми яркими звёздами должны стать Хлоя Ким, Анна Гассер, Эстер Ледецка, Беньямин Карл и Роланд Фишналлер.

Российских сноубордистов на Играх нет.

Анна Гассер Фото: Michael Reaves/Getty Images

Фигурное катание

Соревнования фигуристов начнутся в день церемонии открытия Олимпиады. Сперва пройдут командные соревнования, а потом – личные. Здесь же будут выступать и наши спортсмены: Аделия Петросян и Пётр Гуменник. У обоих есть неплохие шансы на медаль, хотя им будет непросто побороться с другими звёздами: Ильёй Малининым, Каори Сакамото и Алисой Лью. Последнюю медаль в фигурном катании разыграют как раз девушки – 19 февраля.

Фристайл

Фристайл объединяет в себе все, так сказать, неклассические лыжные дисциплины: могул, ски-кросс, слоупстайл, биг-эйр, хафпайп и акробатику. Фристайл – самый богатый на медали вид спорта – 15 комплектов. Неудивительно, что с 9 по 21 февраля мир почти каждый день будет узнавать хотя бы одного олимпийского чемпиона в этом виде спорта.

Россияне, увы, в соревнованиях по фристайлу не выступят.

Эйлин Гу Фото: Lintao Zhang/Getty Images

Хоккей

Хоккеисты начнут соревноваться ещё до церемонии открытия Игр, а матчи за золото пройдут в последние дни Олимпиады – 19 и 22 февраля. Главные претенденты на медали: США, Швейцария, Канада, Швеция и Финляндия.

Хоккей – командный вид спорта, поэтому россиян в нём нет.

Шорт-трек

Шорт-трекисты вступят в битву за медали 10 февраля и за следующие две недели разыграют девять комплектов наград, включая один в смешанной эстафете. В этом виде спорта будут выступать два российских атлета: Иван Посашков и Алёна Крылова. Ребята вряд ли смогут рассчитывать на медали, но заехать в топ-10 точно постараются. А главными героями станут Чхве Мин Джон, Уильям Данджину, Стивен Дюбуа, Лю Шаоан и Ксандра Велзебур.