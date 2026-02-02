Скидки
Олимпиада 2026

Виды спорта на Олимпиаде – 2026: полный список, расписание, количество медалей, где выступят россияне

Все виды спорта на Олимпиаде-2026: расписание, количество медалей и шансы россиян
Татьяна Постникова
Виды спорта на Олимпиаде-2026
Гайд по всем дисциплинам Игр в Милане и Кортина-д’Ампеццо.

В пятницу, 6 февраля, в Милане и Кортина-д'Ампеццо стартуют Олимпийские игры – 2026. В Италии пройдут соревнования по 16 разным видам спорта.

Вспомним все виды спорта зимней Олимпиады, приведём расписание и расскажем, сколько медалей будет разыграно в каждом из них.

Все виды спорта на Олимпиаде-2026

Вид спортаДаты проведения соревнованийВсего комплектов наградВыступят ли россияне?
Биатлон8-21 февраля11
Бобслей15-22 февраля4
Горнолыжный спорт7-18 февраля10
Кёрлинг4-22 февраля3
Конькобежный спорт7-21 февраля14
Лыжное двоеборье11-19 февраля3
Лыжные гонки7-2 февраля12
Прыжки с трамплина7-16 февраля6
Санный спорт7-12 февраля5
Скелетон12-15 февраля3
Ски-альпинизм19-21 февраля3
Сноуборд5-18 февраля11
Фигурное катание6-19 февраля5
Фристайл7-21 февраля15
Хоккей с шайбой5-22 февраля2
Шорт-трек10-20 февраля9

Биатлон

8 февраля в Антхольце пройдут первые соревнования у биатлонистов. Стреляющие лыжники разыграют в Италии 11 комплектов наград, последний из которых – 21 февраля. В виде спорта, где долго доминировали норвежцы, наконец-то наступили непредсказуемые времена. Среди претендентов на медали появились и французы, и итальянцы, и шведы. Уровень конкуренции в текущем сезоне очень высок, а интрига на Играх будет зашкаливать.

Россиян на олимпийском празднике биатлона не будет.

Итальянцы должны ярко себя проявить:
Золото домашней Олимпиады всё ближе? За 15 дней до Игр итальянцы зажгли на Кубке мира
Золото домашней Олимпиады всё ближе? За 15 дней до Игр итальянцы зажгли на Кубке мира

Бобслей

Бобслеисты вступят в битвы за награды только 15 февраля, зато успеют разыграть их все за неделю. Бобслей интересен тем, что у мужчин и женщин там разные соревновательные программы: заезды в «двойках» есть у всех, «четвёрки» – только у мужчин, зато у женщин есть гонки в монобобах. В мужском бобслее будет доминировать сборная Германии, а в женском добиться очередных побед на высочайшем уровне постарается Кейлли Хамфрис.

Российских бобслеистов на Олимпиаде-2026 не будет.

Бобслеисты сборной Германии

Бобслеисты сборной Германии

Фото: Maddie Meyer/Getty Images

Горнолыжный спорт

7 февраля стартуют состязания в горнолыжном спорте – там будет разыграно 10 комплектов наград в пяти различных дисциплинах (скоростной спуск, слалом, слалом-гигант, супергигант и комбинация). Среди участников турниров будут и россияне: Юлия Плешкова и Семён Ефимов. Правда, у ребят не так много шансов заехать на подиум. А золотые медали должны забирать признанные звёзды, такие как Микаэла Шиффрин, Линдси Вонн и Марко Одерматт.

Из россиян только горнолыжница уже выступала на ОИ:
В сборной России есть одна спортсменка, которая уже выступала на Олимпиаде. Кто она такая?
В сборной России есть одна спортсменка, которая уже выступала на Олимпиаде. Кто она такая?

Кёрлинг

Первые матчи в этом командном виде спорта начнутся ещё до церемонии открытия Игр, а первые награды разыграют 10 февраля. За медали будут биться мужские и женские команды, а также смешанные пары. Среди главных фаворитов: Шотландия, Швейцария, Канада, Китай и Австралия.

Россиян в кёрлинге как в командной дисциплине нет.

Кёрлинг на Олимпиаде-2022

Кёрлинг на Олимпиаде-2022

Фото: Lintao Zhang/Getty Images

Конькобежный спорт

С 7 по 21 февраля будут проходить соревнования по конькобежному спорту. Это второй по медалеёмкости олимпийский вид – в нём будет разыграно сразу 14 комплектов наград на разных дистанциях, включая командную гонку и масс-старт. Здесь бороться с соперницами будут россиянки: Ксения Коржова и Анастасия Семёнова. Обе девушки очень талантливы, но попасть в тройку призёров им будет очень непросто. Ксении и Анастасии придётся биться с признанными мастерами: Фемке Кок, Джой Бёне, Юттой Лердам, Эрин Джексон. У мужчин же стоит последить за Джорданом Штольцем.

Штольц может стать главной звездой на Олимпиаде:
Кто станет главной звездой Олимпийских игр — 2026? Топ-15 претендентов
Рейтинг
Кто станет главной звездой Олимпийских игр — 2026? Топ-15 претендентов

Лыжное двоеборье

Это единственный вид спорта на Олимпиаде, где нет гендерного равенства – женщины вообще не выступают, а все три комплекта медалей будут разыграны среди мужчин. Фаворитами в борьбе за награды считаются Йенс Лурос Офтебру и Йоханнес Лампартер. Российских двоеборцев в Италии не будет.

Йенс Лурос Офтебру

Йенс Лурос Офтебру

Фото: Hendrik Schmidt/Getty Images

Лыжные гонки

Это третий по количеству олимпийских наград вид спорта. Лыжники за две с половиной недели поделят между собой 12 комплектов наград. Будут в программе соревнований и личные гонки, и командные спринты, и эстафеты. Хочется верить, что в борьбу за медали включатся и россияне Савелий Коростелёв и Дарья Непряева. Впрочем, главными звёздами будут другие: у мужчин – Йоханнес Клебо, у девушек – непобедимые шведки.

Есть ли у россиян шансы на медали?
Норвежский журналист оценил перспективы российских лыжников на Олимпиаде. Надежда есть?
Эксклюзив
Норвежский журналист оценил перспективы российских лыжников на Олимпиаде. Надежда есть?

Прыжки на лыжах с трамплина

В субботу, 7 февраля, на Играх пройдут первые соревнования по прыжкам на лыжах с трамплина. Это очень зрелищный вид спорта, но многие критикуют его за неравноправие: женщины здесь лишены возможности соревноваться в командах – им доступны только личные или смешанные дисциплины.

Блистать в прыжках с трамплина, вероятно, будут Домен и Ника Превц – брат и сестра. Россиян на Играх в Италии в этом виде спорта, увы, не будет.

Ника Превц

Ника Превц

Фото: Yong Teck Lim/Getty Images

Санный спорт

Все медали в санном спорте будут разыграны в первой половине Олимпиады – с 7 по 12 февраля. Всего – пять комплектов, включая один в смешанной эстафете. В этом виде спорта, к счастью, не обойдётся без россиян. Честь нашей страны будут отстаивать Дарья Олесик и Павел Репилов. Шансов добраться до медалей у спортсменов немного, но показать себя они точно смогут. А главными фаворитами будут немцы: Феликс Лох, Тобиас Вендль и Тобиас Арльт.

Для саночников построили новую трассу:
От альпийских пейзажей до древнего амфитеатра. Все спортивные арены Олимпиады-2026
От альпийских пейзажей до древнего амфитеатра. Все спортивные арены Олимпиады-2026

Скелетон

12 февраля стартуют соревнования у скелетонистов – такие же стремительные, как и сами спортсмены: все медали будут разыграны за четыре дня. В этом виде спорта не будет россиян, однако стоит последить за блистательным Мэттом Уэстоном и первыми в истории Олимпиад стартами смешанных команд.

Мэтт Уэстон

Мэтт Уэстон

Фото: Lars Baron/Getty Images

Ски-альпинизм

Представители скимо выступят на Олимпиаде впервые. Если по-простому, то ски-альпинизм – это сочетание горных лыж, беговых лыж и трейла. В этом необычном виде спорта будет разыграно всего три комплекта наград, и в мужском спринте за место на пьедестале поборется россиянин Никита Филиппов, который в январе дважды был в медалях на Кубке мира. Соревнования по скимо пройдут под конец Игр – с 19 по 21 февраля.

Никита порадовал прямо перед Олимпиадой:
Российский ски-альпинист снова стал призёром Кубка мира. А на Олимпиаде медаль будет?
Российский ски-альпинист снова стал призёром Кубка мира. А на Олимпиаде медаль будет?

Сноуборд

Сноубордисты попали в число счастливчиков, которые начнут биться за медали ещё до церемонии открытия Игр. Сноуборд – очень медалеёмкий вид программы, включающий в себя пять разных дисциплин: слоупстайл, хафпайп, биг-эйр, сноуборд-кросс и параллельный гигантский слалом. Поэтому парни и девушки в этом виде спорта будут радовать зрителей практически каждый день Игр вплоть до 18 февраля. Самыми яркими звёздами должны стать Хлоя Ким, Анна Гассер, Эстер Ледецка, Беньямин Карл и Роланд Фишналлер.

Российских сноубордистов на Играх нет.

Анна Гассер

Анна Гассер

Фото: Michael Reaves/Getty Images

Фигурное катание

Соревнования фигуристов начнутся в день церемонии открытия Олимпиады. Сперва пройдут командные соревнования, а потом – личные. Здесь же будут выступать и наши спортсмены: Аделия Петросян и Пётр Гуменник. У обоих есть неплохие шансы на медаль, хотя им будет непросто побороться с другими звёздами: Ильёй Малининым, Каори Сакамото и Алисой Лью. Последнюю медаль в фигурном катании разыграют как раз девушки – 19 февраля.

Кто заберёт золото у девушек?
Золото любит фигуристок в красном и с именем на А! Олимпийские приметы — правда или ложь?
Золото любит фигуристок в красном и с именем на А! Олимпийские приметы — правда или ложь?

Фристайл

Фристайл объединяет в себе все, так сказать, неклассические лыжные дисциплины: могул, ски-кросс, слоупстайл, биг-эйр, хафпайп и акробатику. Фристайл – самый богатый на медали вид спорта – 15 комплектов. Неудивительно, что с 9 по 21 февраля мир почти каждый день будет узнавать хотя бы одного олимпийского чемпиона в этом виде спорта.

Россияне, увы, в соревнованиях по фристайлу не выступят.

Эйлин Гу

Эйлин Гу

Фото: Lintao Zhang/Getty Images

Хоккей

Хоккеисты начнут соревноваться ещё до церемонии открытия Игр, а матчи за золото пройдут в последние дни Олимпиады – 19 и 22 февраля. Главные претенденты на медали: США, Швейцария, Канада, Швеция и Финляндия.

Хоккей – командный вид спорта, поэтому россиян в нём нет.

Очень жалко, что России не будет:
«Одна из самых опасных сборных». В Америке думают, каким был бы состав России на Олимпиаду
«Одна из самых опасных сборных». В Америке думают, каким был бы состав России на Олимпиаду

Шорт-трек

Шорт-трекисты вступят в битву за медали 10 февраля и за следующие две недели разыграют девять комплектов наград, включая один в смешанной эстафете. В этом виде спорта будут выступать два российских атлета: Иван Посашков и Алёна Крылова. Ребята вряд ли смогут рассчитывать на медали, но заехать в топ-10 точно постараются. А главными героями станут Чхве Мин Джон, Уильям Данджину, Стивен Дюбуа, Лю Шаоан и Ксандра Велзебур.

