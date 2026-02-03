Логотип Олимпиады-2026 в Италии выбирали всем миром! Что он означает?

Олимпийские игры запоминаются не только победами и историями преодоления. Важную часть играет и символика. Например, логотип Игр в Милане уже стал по-настоящему народным в Италии и не только.

Как выбирали эмблему Олимпиады?

Эмблему Олимпийских игр – 2026 выбирали в прямом смысле слова всем миром. Ещё в 2021 году впервые в истории Игр организаторы объявили голосование, в ходе которого собрали 871 тысячу голосов из 169 стран. 74% сделали свой выбор в пользу «Логотипа будущего».

Логотип Олимпиады-2026 Фото: Ryan Pierse/Getty Images

«Стратегия по проведению Игр, ориентированных на людей, основана на убеждении, что мы сильнее вместе, и это проявляется в вовлечении широкой общественности в процесс принятия решений. Желание Италии влюбиться в Игры, а всего мира – влюбиться в Италию очевидно в этой глобальной инициативе», – отметила председатель координационной комиссии МОК по Играм-2026 Сари Эссая.

Что означает логотип ОИ-2026?

В основе «Логотипа будущего» лежит стилизованная цифра 26, как бы нарисованная безотрывно пальцем на запотевшем стекле. Идея заключается в том, что сквозь прорисованную линию можно увидеть всё, что происходит за окном: природу, историю, моменты триумфа и объединения.

Логотип Олимпиады-2026 Фото: Emmanuele Ciancaglini/Getty Images

Под цифрой 26 располагается название мест, где пройдёт Олимпиада, и год проведения соревнований: «Милан Кортина 2026». Завершают композицию олимпийские кольца.

Логотип представлен в снежно-ледяных тонах, которые не только символизируют зимние Игры, но и показывают хрупкость нашей планеты и стремление к устойчивому развитию. Организаторы отмечают, что даже незначительные действия человека способны привести к глобальным переменам.