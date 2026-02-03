Главная интрига Олимпиады-2026. Сможет ли Йоханнес Клебо установить феноменальный рекорд?

Норвежский лыжник хочет выиграть шесть золотых наград. Такого на зимних Играх ещё никто и никогда не делал!

Ещё до старта Олимпийских игр – 2026 можно с уверенностью сказать, что главным их героем будет норвежский лыжник Йоханнес Клебо.

В Италии он постарается сделать то, что не удавалось ни одному спортсмену в истории зимних Олимпиад, – выиграть шесть золотых наград на одном турнире! На чемпионате мира по лыжным гонкам – 2025 в Тронхейме ему удалось провернуть этот фокус, но Олимпиада – это совсем другое.

Давайте разбираться, сможет ли Клебо установить феноменальный рекорд. Вашему вниманию – разбор с датами, фактами, соперниками и шансами.

8 февраля, 14:30. Скиатлон

Медальный путь Клебо начнётся уже во второй медальный день Игр-2026 со скиатлона на 20 км (10+10). В Пекине-2022 скиатлон выиграл Александр Большунов, которого в Италию не пустили. Клебо тогда был лишь 40-м.

Три последних скиатлона, в которых участвовал Йоханнес, завершились его победами. Но смотреть нужно не на статистику, а на текущую форму. Последние гонки Кубка мира показали, что он готов лучше, чем предполагали даже в Норвегии. Кажется, сейчас нет трассы, которая способна «укатать» норвежца. Он силён и в классике, и в коньке, и давно уже перестал быть «рюкзаком» даже в контактных гонках. Вариант для победы над ним один – убежать на дистанции, поскольку на финише разобраться с Клебо нереально.

Кто главные соперники Клебо в скиатлоне? Составов пока нет, поэтому только предположения. Среди конкурентов: норвежцы Харальд Амундсен, Мартин Нюэнгет, Эмиль Иверсен, американец Гус Шумахер, француз Матис Делож и, возможно, россиянин Савелий Коростелёв.

Шансы на победу — 95%.

10 февраля, 15:25. Спринт, классика

Спринтерские гонки, тем более классическим стилем – это стихия Клебо. Помешать ему может только какой-то форс-мажор, как было на этапе Кубка мира в Давосе, когда норвежец практически упал на повороте.

Всем остальным остаётся бороться только за второе-третье места. Главные претенденты на две оставшиеся медали – норвежцы Эрик Вальнес, Оскар Вике, Харальд Амундсен, шведы Эдвин Ангер и Антон Гран, французы Люка Шанава и Жуль Шаппа, итальянцы Федерико Пеллегрини и Симоне Мочеллини.

Шансы на победу — 99%.

13 февраля, 13:45. Гонка с раздельным стартом, 10 км

Коньковая разделка – самый сложный этап для Клебо на пути к абсолютному триумфу. Здесь ожидается серьёзная заруба между норвежцами.

Экс-биатлонист Эйнар Хедегарт вынес соперников на предыдущих подобных гонках, и именно он – самый опасный соперник для Клебо. 23-летний парень сменил вид спорта и пробился на Олимпиаду только с одной целью – взять золотую медаль. И то, как он выглядит на своей профильной гонке, впечатляет.

Очень серьёзные соперники – Матис Стенсхаген и Харальд Амундсен. Ну и австриец Мика Фермойлен с американцем Гусом Шумахером и французом Матисом Деложем также могут преподнести сюрпризы.

Шансы на победу — 50%.

15 февраля, 14:00. Мужская эстафета

Тут сложно что-то расписывать. В отсутствие россиян никто не способен тягаться с норвежцами в эстафете. Клебо в квартете точно будет. Плюс одно золото.

Шансы на победу — 100%.

18 февраля, 14:15. Командный спринт

В этой дисциплине почти та же ситуация, что и в эстафете. Сборная Норвегии в любом составе – фаворит. Кто может бежать вместе с Клебо? Да кто угодно – Эрик Вальнес, Харальд Амундсен, Эйнар Хедегарт – расклад не поменяется. Разве только, как и в личном спринте, случится какой-то форс-мажор.

Шансы на победу — 99%.

21 февраля, 13:00. Масс-старт, 50 км

В классическом масс-старте Клебо – фаворит. Уже давно ушли те времена, когда в марафоне норвежец был слабым звеном. Он давно уже великолепно бегает даже такие длинные дистанции, а уж масс-старты – тем более.

Кто может ему помешать? Финн Ийво Нисканен, норвежцы Мартин Нюэнгет, Эмиль Иверсен и Маттис Стенсхаген, россиянин Савелий Коростелёв. Но на последнем перед Олимпиадой этапе Кубка мира в Гомсе Клебо в масс-старте на 20 км просто взял и уехал от остальных тогда, когда захотел, и финишировал с огромным запасом сил. Возможно, так будет и на Олимпиаде.

Нет никаких оснований полагать, что они с дедом-тренером ошиблись в подводке к главному старту сезона. Да и сил, как показал чемпионат мира в Тронхейме, Клебо хватает на весь турнир.

Шансы на победу — 90%.

Установит ли Клебо рекорд зимних Олимпиад?

Йоханнес – феноменальный лыжник, который, по всей видимости, приедет на Игры в превосходной форме. В том, что он выиграет пять золотых медалей, сомневаться почти не приходится, но вот разделка может стать тем препятствием, которое помешает Клебо войти в историю.

Прогноз: у Клебо будет пять золотых и одна серебряная награда.

А вы как думаете?