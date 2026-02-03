«Я практически не ела». Российская конькобежка прошла сложный путь к Олимпиаде-2026

На Олимпийских играх в Милане в нейтральном статусе выступят 13 российских спортсменов. Среди них будет и талантливая конькобежка Ксения Коржова. На Играх в Италии 21-летняя россиянка выступит на дистанции 3000 м.

Давайте поближе познакомимся с Ксенией!

Ксения Коржова. Основная информация



Дата рождения: 30 сентября 2004 года.

Возраст: 21 год.

Место рождения: Оленегорск, Мурманская область.

Вид спорта: конькобежный спорт.

Победы и достижения: шестикратная чемпионка России (2025, 2026), серебряный призёр чемпионата мира среди юниорок (2022).

Детство

Ксения родилась в Оленегорске (Мурманская область). В семь лет ей вместе с сестрой-двойняшкой на Новый год подарили коньки. Девочкам понравилось кататься на них, и бабушка с дедушкой предложили отдать их в секцию.

Сперва девочки попробовали фигурное катание. Спустя два дня Ксения ушла из секции, и после этого будущей чемпионке предложили попробовать себя в конькобежном спорте. И это уже пришлось девочке по душе.

«Знаете, её дедушка сразу начал вести спортивный дневник внучки, записывал в него, какие были соревнования, как выступила, какие результаты за сезон показала. И ведёт его до сих пор!» – рассказывала тренер спортсменки Наталья Зыкина изданию «КМ Мурманск».

Начало карьеры

Коржова активно начала заниматься конькобежным спортом в школе «Олимп» у Натальи Зыкиной, с которой тренируется до сих пор. Девочка показывала высокую самоотдачу и была по-настоящему влюблена в спорт.

«У нее всегда было 200% посещаемости! Всегда на тренировках! Был такой случай: во втором классе мама её не отпустила на летние сборы – вроде какая-то инфекция серьёзная была в месте их проведения. Через год мама Ксюши звонит мне и говорит, чтобы я с ней поговорила: они всей семьёй собрались в отпуск в Турцию, а Ксюша категорически отказалась, ей сборы были важнее. Я ответила, что ладно, не переживайте, поговорю. На следующий день Ксюша буквально влетела в тренерскую, только дверь распахнулась, и с порога кричит: «Даже не уговаривайте меня! Я поеду с вами в лагерь!» Представляете, в третьем классе была! Какая воля к победе. Всегда привожу Ксюшу в пример другим», – улыбаясь, вспоминала Зыкина в интервью «КП Мурманск».

Ксения Коржова Фото: СКР

Ксения стала быстро прогрессировать и показывать высокие результаты по юниорам. Спортсменке даже удалось выступить на международных стартах. На юниорском Кубке мира она попадала в топ-3 на дистанции 3000 м, а на первенстве мира в командной гонке брала серебро.

Результаты в России

Правда, перед переходом на взрослый уровень у Коржовой случился неожиданный спад. Из-за лишнего веса и давления тренерского штаба у спортсменки начались психологические проблемы.

«Сезон был очень тяжёлым в части подготовки и здоровья. Все наложилось — психоэмоциональное состояние, физическая форма. Я не восстанавливалась, практически не ела, потому что имело место давление – нужно сбрасывать вес. Естественно, вес пытались убрать нездоровыми методами, это было голодание, которое пагубно повлияло на подготовку, восстановление и, соответственно, на результаты. Очень много важных компонентов выпадало. Всё пошло со стороны тренерского штаба. Действительно, лишний вес – это проблема, но они не искали причину, просто хотели его убрать», – признавалась позднее Ксения.

Ксения Коржова Фото: СКР

Дошло до того, что спортсменка даже думала завершить карьеру. Благо ей удалось выбраться из этой психологической ямы и перестроить своё мышление.

«Я потом сама начала разбираться, искать корень проблемы, нашла, подняла старые анализы, и, в принципе, вопрос отпал. Сейчас меня полностью устраивает то, как справляется мой организм, я сейчас комфортно себя чувствую. На цифры на весах не ориентируюсь, скорее, отслеживаю общее состояние.

Сейчас я стараюсь не обращать внимания на то, что смотрят и говорят со стороны, потому что ориентируюсь по своим ощущениям. Раньше это не всегда удавалось, я от себя требовала, может быть, даже больше, чем ждали общество или начальство. Возникало излишнее напряжение, стресс, мысль, что нужно обязательно показать результат, иначе случится что-то плохое. На самом деле ничего плохого не произойдёт, и понимание этого сейчас облегчает задачу — даже если выступлю не так, как хочется – мир не рухнет».

Сразу после этой истории Ксения ворвалась на взрослый уровень. В первом же сезоне она выиграла три золота (3000 м, 5000 м, многоборье) и серебро (1500 м) чемпионата России. К тому же Коржова стала второй самой юной победительницей в истории, взяв золото в 20 лет 4 месяца.

Ксения Коржова Фото: СКР

Отбор на Олимпиаду-2026

В сезоне-2025/2026 Ксения получила нейтральный статус и смогла выступить на международных турнирах. Россиянка приняла участие в трёх этапах Кубка мира. В Солт-Лейк-Сити она стала третьей в дивизионе «Б» на 3000 м, в Калгари – 11-й в дивизионе «А» на 3000 м, а в Хамаре – выиграла забег на 3000 м в дивизионе «Б». Эти результаты позволили Коржовой добыть путёвку на Олимпийские игры.

«Не задумываюсь, что выпаду из международной тусовки на время, поэтому не боюсь. Как будет, так будет. Планирую справляться с проблемой по мере её проявления, если она вообще возникнет. Стараюсь работать головой, контролировать этот момент. Думаю, всё должно быть хорошо. Всё-таки главный старт в карьере. Дай бог, что сложится», – рассказывала Ксения «СЭ».

После отбора на Олимпиаду спортсменка вернулась в Россию и выступила на чемпионате страны: взяла три золота: на 1500, 3000 и 5000 м.

Рекорды и достижения:

шестикратная чемпионка России (2025, 2026);

серебряный призёр чемпионата мира среди юниорок (2022);

вторая самая молодая чемпионка России в истории (2025).

Личная жизнь

О своей личной жизни Ксения ничего не рассказывает. Спортсменка в целом не любит распространяться о себе: все страницы конькобежки в соцсетях закрыты.

Образование и хобби

Ксения в настоящий момент учится в Мурманском арктическом государственном университете на факультете физической культуры и спорта.

Помимо учёбы, Коржовой нравится заниматься вязанием крючком. Спортсменка делает игрушки, а потом дарит их своим близким. Также Ксении нравится читать, снимать видео и пробовать себя в других видах спорта.

«Мы с Камилой Ханбалаевой (конькобежка сборной России. – Прим. «Чемпионата») поехали после сезона вместе в Шри-Ланку, новую для нас обеих страну, попробовали там сёрфинг, и я поняла, что моё тело может позволить себе любую активность, которая мне будет нравиться. Нужно просто найти что-то по душе, и потом всё сложится так, как должно сложиться. Главное, чтобы нравилось», – делилась Ксения эмоциями с пресс-службой СКР.