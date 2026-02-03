Скидки
Кто фаворит в биатлоне на Олимпиаде 2026: прогноз, кто победит, полное расписание по гонкам, Жанмонно, Перро, Джакомель

Полный гайд по биатлону на Олимпиаде-2026. Разбираемся, кто заберёт золото Игр
Татьяна Постникова
Кто фаворит в биатлоне на Олимпиаде-2026
Перро против Джакомеля. Жанмонно — против всех. Битва за медали в Италии будет очень жаркой!

Олимпийские игры в Милане стартуют 6 февраля. А через два дня после церемонии открытия будут разыграны первые медали в одном из самых зрелищных и непредсказуемых видов спорта на этих Играх – биатлоне.

Этот вид спорта на Олимпиадах часто балует зрителей сенсациями, а в этот раз нас всех ждёт совершенно непредсказуемая борьба. Но мы всё же попробуем предположить, кто же уедет из Италии с золотыми медалями.

Ниже – полный календарь биатлонного турнира на Олимпийских играх – 2026 с потенциальными фаворитами каждой гонки. Сохраняйте в закладки!

8 февраля, 16:05. Смешанная эстафета

В этом сезоне на Кубке мира прошли две смешанные эстафеты. И лишь две команды были на подиуме в обеих гонках: Франция и Италия. Обе сборные одержали по одной победе и по разу заняли второе место. Предположительно, именно французы и итальянцы будут главными претендентами на победу. Всё-таки именно у этих команд очень сбалансированные составы.

Но в тройку также могут заехать и Норвегия со Швецией. Вообще, если где-то и ждать сенсаций, то в смешанной эстафете. Для ряда сборных это единственный шанс взять медаль, так что будет совершенно неудивительно, если команды вроде Германии, Австрии или США смогут вырвать свою медаль.

Чемпион ОИ-2022: Норвегия.
Фавориты: Италия, Франция, Норвегия, Швеция.
Тёмные лошадки: США, Австрия, Чехия.

Биатлонист сборной Италии

Биатлонист сборной Италии

Фото: Getty Images

10 февраля, 15:30. Индивидуальная гонка, мужчины

На Кубке мира в этом сезоне прошли всего две индивидуалки, и каждый раз на подиуме оказывались разные спортсмены. Тем не менее стабильнее всех, пожалуй, был Эрик Перро. Он и выглядит главным претендентом на золото на Олимпиаде. Всё-таки француз, в отличие от многих конкурентов, может похвастаться хорошей стрельбой. Вероятно, борьбу ему смогут навязать Йохан-Олав Ботн и Эмильен Жаклен, если будут хорошо стрелять.

Как и в смешанной эстафете, в индивидуальной гонке высока вероятность сенсаций. Всё-таки ключевую роль в индивидуалке играет стрельба. Так что на подиуме вполне может оказаться кто-то из ветеранов или хороших стрелков. Возможно, индивидуалка станет единственной возможностью для Стурлы Легрейда попасть в тройку призёров. Некогда лидеру Кубка мира в этом сезоне страшно не везёт: он ещё ни разу не попал в медали.

Чемпион ОИ-2022: Кентен Фийон Майе (Франция).
Фавориты: Эрик Перро, Эмильен Жаклен (оба – Франция), Йохан-Олав Ботн (Норвегия).
Тёмные лошадки: Лукас Хофер (Италия), Себастиан Самуэльссон (Швеция), Стурла Легрейд (Норвегия).

Хофер добыл первую за долгое время медаль:
Ветеран биатлона чуть не сотворил сенсацию на Кубке мира. Но победу увёл молодой Перро
Ветеран биатлона чуть не сотворил сенсацию на Кубке мира. Но победу увёл молодой Перро

11 февраля, 16:15. Индивидуальная гонка, женщины

Как и у мужчин, в этой дисциплине на Кубке мира побывали шесть разных спортсменок. Тем не менее здесь чётко можно выделить Лу Жанмонно: в одной гонке она стала четвёртой, а в другой – второй. Пожалуй, лидер Кубка мира — главная претендентка на победу в Италии. Но со счетов не нужно сбрасывать Лизу Виттоцци, у которой суммарная точность стрельбы превышает 90% и которая выступает на родной арене. Итальянка, некогда становившаяся чемпионкой мира в индивидуалке, видит здесь шанс на победу.

Ну и стоит ждать приятных сюрпризов от спортсменок, умеющих хорошо стрелять. Например, Доротея Вирер уже взяла золото в индивидуалке в этом сезоне, почему бы не заехать на подиум ещё раз на закате карьеры?

Чемпион ОИ-2022: Денизе Херрман-Вик (Германия).
Фавориты: Лу Жанмонно (Франция), Лиза Виттоцци (Италия), Франциска Пройс (Германия).
Тёмные лошадки: Доротея Вирер (Италия), Анна Магнуссон (Швеция), Жюстин Бреза-Буше (Франция).

Лиза Виттоцци

Лиза Виттоцци

Фото: Getty Images

13 февраля, 16:00. Спринт, мужчины

Спринт явно будет одной из наиболее ярких гонок на Олимпиаде, потому что претендентов на медали – тьма. В их число входят Томмазо Джакомель и Эрик Перро, которые рядышком идут в общем зачёте Кубка мира, а также опытные Кентен Фийон Майе и Себастиан Самуэльссон, хорошо проявляющие себя в подобных бесконтактных гонках.

Есть ощущение, что показать себя в спринте может и Мартин Понсилуома. Швед не отличается хорошей стрельбой, но каждый раз поражает скоростью. Если ему удастся отработать хотя бы с одним промахом, он точно будет в тройке. Это же касается и Кэмпбелла Райта. Американец уже сотворил сенсацию на прошлогоднем ЧМ, может, и на Олимпиаде сверкнуть получится?

Чемпион ОИ-2022: Йоханнес Бё (Норвегия).
Фавориты: Томмазо Джакомель (Италия), Эрик Перро, Кентен Фийон Майе (оба – Франция), Себастиан Самуэльссон (Швеция).
Тёмные лошадки: Мартин Понсилуома (Швеция), Кэмпбелл Райт (США).

У Перро и Джакомеля острая конкуренция:
Джакомель провалил последнюю гонку перед ОИ-2026. И у мужчин поменялся лидер Кубка мира
Джакомель провалил последнюю гонку перед ОИ-2026. И у мужчин поменялся лидер Кубка мира

14 февраля, 16:45. Спринт, женщины

Ещё одна гонка, где главный фаворит – Лу Жанмонно. Но, пожалуй, в спринте ей будет сложнее всего одержать победу, потому что соперницы уж очень сильны. Суви Минккинен, Марен Киркеэйде, Лиза Виттоцци, Ханна и Эльвира Эберг способны бороться за золото, если не допустят много ошибок на рубежах.

При удачных раскладах на подиуме могут оказаться и спортсменки, выступающие близко к топ-уровню. Представьте, какой удивительной может получиться история у осуждённой за мошенничество Жулии Симон!

Чемпион ОИ-2022: Марте Рёйселанд (Норвегия).
Фавориты: Лу Жанмонно (Франция), Суви Минккинен (Финляндия), Марен Киркеэйде (Норвегия), Ханна Эберг, Эльвира Эберг (обе – Швеция), Лиза Виттоцци (Италия).
Тёмные лошадки: Жулия Симон, Камиль Бене (обе – Франция), Анна Магнуссон (Швеция).

Симон одержала победу аккурат перед Играми:
Самая скандальная биатлонистка вновь добралась до золота! Она и на Олимпиаде себя покажет?
Самая скандальная биатлонистка вновь добралась до золота! Она и на Олимпиаде себя покажет?

15 февраля, 13:15. Гонка преследования, мужчины

В этой гонке всё будет зависеть от результатов спринта. Скорее всего, на подиуме окажутся плюс-минус те же люди. Но отдельно точно стоит выделить норвежцев Ветле Шосту Кристиансена и Йоханнеса Дале-Шевдала и шведов Мартина Понсилуому и Себастиана Самуэльссона, которые хороши именно в подобных контактных гонках. Вне зависимости от того, какими они будут в спринте, у них имеются хорошие шансы пробиться к медалям.

Сенсацию может подарить и Фабьен Клод. В последних гонках француз, который не входит в топ-3 сборной, показывал отличные результаты. Более того, он сумел одолеть в финишном створе Джакомеля, а это дорогого стоит!

Чемпион ОИ-2022: Кентен Фийон Майе (Франция).
Фавориты: Томмазо Джакомель (Италия), Эрик Перро (Франция), Ветле Шоста Кристиансен, Йоханнес Дале-Шевдал (оба – Норвегия), Мартин Понсилуома, Себастиан Самуэльссон (оба – Швеция).
Тёмные лошадки: Фабьен Клод (Франция), Исак Фрей (Норвегия), Кэмпбелл Райт (США).

Ветле Шоста Кристиансен

Ветле Шоста Кристиансен

Фото: Getty Images

15 февраля, 16:45. Гонка преследования, женщины

Опять-таки: результаты пасьюта будут тесно связаны с итогами спринтов. С большой вероятностью на подиуме будут стоять мировые лидеры. Но здесь отдельно стоит отметить Суви Минккинен, Марен Киркеэйде, Эльвиру Эберг, Жюстин Бреза-Буше, которые отлично проявляют себя в преследованиях.

Приятный сюрприз может преподнести Лиза Тереза Хаузер. Почти во всех пасьютах сезона австрийка улучшала свои результаты спринта. Случалось это в основном за счёт хорошей стрельбы. Если Лиза удачно выступит в спринте, есть шансы и за подиум и в гонке преследования зацепиться.

Чемпион ОИ-2022: Марте Рёйселанд (Норвегия).
Фавориты: Лу Жанмонно (Франция), Суви Минккинен (Финляндия), Марен Киркеэйде (Норвегия), Эльвира Эберг (Швеция), Жюстин Бреза-Буше (Франция).
Тёмные лошадки: Лиза Тереза Хаузер (Австрия), Ханна Эберг (Швеция), Лиза Виттоцци (Италия).

Лу Жанмонно

Лу Жанмонно

Фото: Getty Images

17 февраля, 16:30. Эстафета, мужчины

Борьба за победу, скорее всего, развернётся всего между двумя сборными: Францией и Норвегией. У обеих команд сильные и сбалансированные составы. К тому же обе по ходу сезона выигрывали на Кубке мира.

В битву может вмешаться и Швеция. На Кубке мира сборная часто выступает не очень удачно, заходя на излишние штрафные круги. Но у шведов есть удивительная способность – собираться к главным стартам.

В тройку точно попытаются вклиниться хозяева Олимпиады итальянцы и нестабильные американцы, у которых есть по одному сильному спортсмену, способному вытащить гонку на себе. За медали могут побороться и немцы.

Чемпион ОИ-2022: Норвегия.
Фавориты: Норвегия, Франция, Швеция.
Тёмные лошадки: Италия, Германия, США.

Может, Самуэльссон зажжёт именно на Олимпиаде?
Эпатажный швед обыграл всех норвежцев. Такого Самуэльссона мы давно не видели!
Эпатажный швед обыграл всех норвежцев. Такого Самуэльссона мы давно не видели!

18 февраля, 16:45. Эстафета, женщины

У женщин такая же ситуация, как и у мужчин. Главные фавориты – Норвегия и Франция. В тройку также может войти и Швеция: у сборной иногда возникают проблемы со штрафными кругами, однако на главных стартах она сильна.

Но есть и отличие: среди претенденток на медали появляются итальянки. В сборной есть Вирер и Виттоцци, которые могут вытащить гонку, если остальные участницы не провалят её. Хотя после допинг-истории с Ребеккой Пасслер, вероятно, бороться за медали психологически будет сложнее.

Побороться за награды могут попробовать немки с финками, но нужно чудо, чтобы они потеснили фаворитов и обосновались на подиуме.

Чемпион ОИ-2022: Швеция.
Фавориты: Норвегия, Франция, Швеция, Италия.
Тёмные лошадки: Германия, Финляндия.

Что случилось с Пасслер?
Первый допинг-скандал Олимпиады-2026 уже разразился. Попалась итальянская биатлонистка!
Первый допинг-скандал Олимпиады-2026 уже разразился. Попалась итальянская биатлонистка!

20 февраля, 16:15. Масс-старт, мужчины

Противостояние всей Олимпиады (и всего сезона) – Джакомель против Перро – будет и в масс-старте. Именно эти двое будут главными претендентами на победу. Однако и здесь не стоит забывать о спортсменах, раскрывающихся в контактной борьбе: Кристиансене, Понсилуоме и Самуэльссоне.

Проявить себя в гонке могут молодые и дерзкие Кемпбелл Райт и Йохан-Олав Ботн. Главное – доехать до конца Олимпиады в хорошей форме.

Чемпион ОИ-2022: Йоханнес Бё (Норвегия).
Фавориты: Эрик Перро (Франция), Томмазо Джакомель (Италия), Ветле Шоста Кристиансен (Норвегия), Мартин Понслиуома, Себастиан Самэульссон (оба – Швеция).
Тёмные лошадки: Кэмпбелл Райт (США), Йохан-Олав Ботн (Норвегия).

Эрик Перро

Эрик Перро

Фото: Getty Images

21 февраля, 16:15. Масс-старт, женщины

В этом году француженки крайне хороши в гонках с общего старта. На подиуме и в топ-5 успели побывать Лу Жанмонно, Жюстин Бреза-Буше, Жулия Симон, Камиль Бене и Осеан Мишлон. Именно «трёхцветные» будут претендовать на медали. Но в борьбу за награды включатся Марен Киркеэйде, Лиза Виттоцци и Эльвира Эберг, которые неплохо выглядят в контактных гонках.

Пожалуй, маловероятным, однако всё-таки невероятно красивым будет будет попадание Доротеи Вирер. Для итальянки эта гонка станет последней в карьере, поэтому круто было бы провести её по-королевски.

Чемпион ОИ-2022: Марте Рёйселанд (Норвегия).
Фавориты: Лу Жанмонно, Жулия Симон, Жюстин Бреза-Буше (все – Франция), Лиза Виттоцци (Италия), Эльвира Эберг (Швеция), Марен Киркеэйде (Норвегия).
Тёмные лошадки: Доротея Вирер (Италия), Камиль Бене, Осеан Мишлон (обе – Франция).

Киркеэйде может стать одной из звёзд Олимпиады:
Женский биатлон в Норвегии не мёртв! Юная Киркеэйде удивила в битве с француженками
Женский биатлон в Норвегии не мёртв! Юная Киркеэйде удивила в битве с француженками
