Полный гайд по биатлону на Олимпиаде-2026. Разбираемся, кто заберёт золото Игр

Перро против Джакомеля. Жанмонно — против всех. Битва за медали в Италии будет очень жаркой!

Олимпийские игры в Милане стартуют 6 февраля. А через два дня после церемонии открытия будут разыграны первые медали в одном из самых зрелищных и непредсказуемых видов спорта на этих Играх – биатлоне.

Этот вид спорта на Олимпиадах часто балует зрителей сенсациями, а в этот раз нас всех ждёт совершенно непредсказуемая борьба. Но мы всё же попробуем предположить, кто же уедет из Италии с золотыми медалями.

Ниже – полный календарь биатлонного турнира на Олимпийских играх – 2026 с потенциальными фаворитами каждой гонки. Сохраняйте в закладки!

8 февраля, 16:05. Смешанная эстафета

В этом сезоне на Кубке мира прошли две смешанные эстафеты. И лишь две команды были на подиуме в обеих гонках: Франция и Италия. Обе сборные одержали по одной победе и по разу заняли второе место. Предположительно, именно французы и итальянцы будут главными претендентами на победу. Всё-таки именно у этих команд очень сбалансированные составы.

Но в тройку также могут заехать и Норвегия со Швецией. Вообще, если где-то и ждать сенсаций, то в смешанной эстафете. Для ряда сборных это единственный шанс взять медаль, так что будет совершенно неудивительно, если команды вроде Германии, Австрии или США смогут вырвать свою медаль.

Чемпион ОИ-2022: Норвегия.

Фавориты: Италия, Франция, Норвегия, Швеция.

Тёмные лошадки: США, Австрия, Чехия.

Биатлонист сборной Италии Фото: Getty Images

10 февраля, 15:30. Индивидуальная гонка, мужчины

На Кубке мира в этом сезоне прошли всего две индивидуалки, и каждый раз на подиуме оказывались разные спортсмены. Тем не менее стабильнее всех, пожалуй, был Эрик Перро. Он и выглядит главным претендентом на золото на Олимпиаде. Всё-таки француз, в отличие от многих конкурентов, может похвастаться хорошей стрельбой. Вероятно, борьбу ему смогут навязать Йохан-Олав Ботн и Эмильен Жаклен, если будут хорошо стрелять.

Как и в смешанной эстафете, в индивидуальной гонке высока вероятность сенсаций. Всё-таки ключевую роль в индивидуалке играет стрельба. Так что на подиуме вполне может оказаться кто-то из ветеранов или хороших стрелков. Возможно, индивидуалка станет единственной возможностью для Стурлы Легрейда попасть в тройку призёров. Некогда лидеру Кубка мира в этом сезоне страшно не везёт: он ещё ни разу не попал в медали.

Чемпион ОИ-2022: Кентен Фийон Майе (Франция).

Фавориты: Эрик Перро, Эмильен Жаклен (оба – Франция), Йохан-Олав Ботн (Норвегия).

Тёмные лошадки: Лукас Хофер (Италия), Себастиан Самуэльссон (Швеция), Стурла Легрейд (Норвегия).

11 февраля, 16:15. Индивидуальная гонка, женщины

Как и у мужчин, в этой дисциплине на Кубке мира побывали шесть разных спортсменок. Тем не менее здесь чётко можно выделить Лу Жанмонно: в одной гонке она стала четвёртой, а в другой – второй. Пожалуй, лидер Кубка мира — главная претендентка на победу в Италии. Но со счетов не нужно сбрасывать Лизу Виттоцци, у которой суммарная точность стрельбы превышает 90% и которая выступает на родной арене. Итальянка, некогда становившаяся чемпионкой мира в индивидуалке, видит здесь шанс на победу.

Ну и стоит ждать приятных сюрпризов от спортсменок, умеющих хорошо стрелять. Например, Доротея Вирер уже взяла золото в индивидуалке в этом сезоне, почему бы не заехать на подиум ещё раз на закате карьеры?

Чемпион ОИ-2022: Денизе Херрман-Вик (Германия).

Фавориты: Лу Жанмонно (Франция), Лиза Виттоцци (Италия), Франциска Пройс (Германия).

Тёмные лошадки: Доротея Вирер (Италия), Анна Магнуссон (Швеция), Жюстин Бреза-Буше (Франция).

Лиза Виттоцци Фото: Getty Images

13 февраля, 16:00. Спринт, мужчины

Спринт явно будет одной из наиболее ярких гонок на Олимпиаде, потому что претендентов на медали – тьма. В их число входят Томмазо Джакомель и Эрик Перро, которые рядышком идут в общем зачёте Кубка мира, а также опытные Кентен Фийон Майе и Себастиан Самуэльссон, хорошо проявляющие себя в подобных бесконтактных гонках.

Есть ощущение, что показать себя в спринте может и Мартин Понсилуома. Швед не отличается хорошей стрельбой, но каждый раз поражает скоростью. Если ему удастся отработать хотя бы с одним промахом, он точно будет в тройке. Это же касается и Кэмпбелла Райта. Американец уже сотворил сенсацию на прошлогоднем ЧМ, может, и на Олимпиаде сверкнуть получится?

Чемпион ОИ-2022: Йоханнес Бё (Норвегия).

Фавориты: Томмазо Джакомель (Италия), Эрик Перро, Кентен Фийон Майе (оба – Франция), Себастиан Самуэльссон (Швеция).

Тёмные лошадки: Мартин Понсилуома (Швеция), Кэмпбелл Райт (США).

14 февраля, 16:45. Спринт, женщины

Ещё одна гонка, где главный фаворит – Лу Жанмонно. Но, пожалуй, в спринте ей будет сложнее всего одержать победу, потому что соперницы уж очень сильны. Суви Минккинен, Марен Киркеэйде, Лиза Виттоцци, Ханна и Эльвира Эберг способны бороться за золото, если не допустят много ошибок на рубежах.

При удачных раскладах на подиуме могут оказаться и спортсменки, выступающие близко к топ-уровню. Представьте, какой удивительной может получиться история у осуждённой за мошенничество Жулии Симон!

Чемпион ОИ-2022: Марте Рёйселанд (Норвегия).

Фавориты: Лу Жанмонно (Франция), Суви Минккинен (Финляндия), Марен Киркеэйде (Норвегия), Ханна Эберг, Эльвира Эберг (обе – Швеция), Лиза Виттоцци (Италия).

Тёмные лошадки: Жулия Симон, Камиль Бене (обе – Франция), Анна Магнуссон (Швеция).

15 февраля, 13:15. Гонка преследования, мужчины

В этой гонке всё будет зависеть от результатов спринта. Скорее всего, на подиуме окажутся плюс-минус те же люди. Но отдельно точно стоит выделить норвежцев Ветле Шосту Кристиансена и Йоханнеса Дале-Шевдала и шведов Мартина Понсилуому и Себастиана Самуэльссона, которые хороши именно в подобных контактных гонках. Вне зависимости от того, какими они будут в спринте, у них имеются хорошие шансы пробиться к медалям.

Сенсацию может подарить и Фабьен Клод. В последних гонках француз, который не входит в топ-3 сборной, показывал отличные результаты. Более того, он сумел одолеть в финишном створе Джакомеля, а это дорогого стоит!

Чемпион ОИ-2022: Кентен Фийон Майе (Франция).

Фавориты: Томмазо Джакомель (Италия), Эрик Перро (Франция), Ветле Шоста Кристиансен, Йоханнес Дале-Шевдал (оба – Норвегия), Мартин Понсилуома, Себастиан Самуэльссон (оба – Швеция).

Тёмные лошадки: Фабьен Клод (Франция), Исак Фрей (Норвегия), Кэмпбелл Райт (США).

Ветле Шоста Кристиансен Фото: Getty Images

15 февраля, 16:45. Гонка преследования, женщины

Опять-таки: результаты пасьюта будут тесно связаны с итогами спринтов. С большой вероятностью на подиуме будут стоять мировые лидеры. Но здесь отдельно стоит отметить Суви Минккинен, Марен Киркеэйде, Эльвиру Эберг, Жюстин Бреза-Буше, которые отлично проявляют себя в преследованиях.

Приятный сюрприз может преподнести Лиза Тереза Хаузер. Почти во всех пасьютах сезона австрийка улучшала свои результаты спринта. Случалось это в основном за счёт хорошей стрельбы. Если Лиза удачно выступит в спринте, есть шансы и за подиум и в гонке преследования зацепиться.

Чемпион ОИ-2022: Марте Рёйселанд (Норвегия).

Фавориты: Лу Жанмонно (Франция), Суви Минккинен (Финляндия), Марен Киркеэйде (Норвегия), Эльвира Эберг (Швеция), Жюстин Бреза-Буше (Франция).

Тёмные лошадки: Лиза Тереза Хаузер (Австрия), Ханна Эберг (Швеция), Лиза Виттоцци (Италия).

Лу Жанмонно Фото: Getty Images

17 февраля, 16:30. Эстафета, мужчины

Борьба за победу, скорее всего, развернётся всего между двумя сборными: Францией и Норвегией. У обеих команд сильные и сбалансированные составы. К тому же обе по ходу сезона выигрывали на Кубке мира.

В битву может вмешаться и Швеция. На Кубке мира сборная часто выступает не очень удачно, заходя на излишние штрафные круги. Но у шведов есть удивительная способность – собираться к главным стартам.

В тройку точно попытаются вклиниться хозяева Олимпиады итальянцы и нестабильные американцы, у которых есть по одному сильному спортсмену, способному вытащить гонку на себе. За медали могут побороться и немцы.

Чемпион ОИ-2022: Норвегия.

Фавориты: Норвегия, Франция, Швеция.

Тёмные лошадки: Италия, Германия, США.

18 февраля, 16:45. Эстафета, женщины

У женщин такая же ситуация, как и у мужчин. Главные фавориты – Норвегия и Франция. В тройку также может войти и Швеция: у сборной иногда возникают проблемы со штрафными кругами, однако на главных стартах она сильна.

Но есть и отличие: среди претенденток на медали появляются итальянки. В сборной есть Вирер и Виттоцци, которые могут вытащить гонку, если остальные участницы не провалят её. Хотя после допинг-истории с Ребеккой Пасслер, вероятно, бороться за медали психологически будет сложнее.

Побороться за награды могут попробовать немки с финками, но нужно чудо, чтобы они потеснили фаворитов и обосновались на подиуме.

Чемпион ОИ-2022: Швеция.

Фавориты: Норвегия, Франция, Швеция, Италия.

Тёмные лошадки: Германия, Финляндия.

20 февраля, 16:15. Масс-старт, мужчины

Противостояние всей Олимпиады (и всего сезона) – Джакомель против Перро – будет и в масс-старте. Именно эти двое будут главными претендентами на победу. Однако и здесь не стоит забывать о спортсменах, раскрывающихся в контактной борьбе: Кристиансене, Понсилуоме и Самуэльссоне.

Проявить себя в гонке могут молодые и дерзкие Кемпбелл Райт и Йохан-Олав Ботн. Главное – доехать до конца Олимпиады в хорошей форме.

Чемпион ОИ-2022: Йоханнес Бё (Норвегия).

Фавориты: Эрик Перро (Франция), Томмазо Джакомель (Италия), Ветле Шоста Кристиансен (Норвегия), Мартин Понслиуома, Себастиан Самэульссон (оба – Швеция).

Тёмные лошадки: Кэмпбелл Райт (США), Йохан-Олав Ботн (Норвегия).

Эрик Перро Фото: Getty Images

21 февраля, 16:15. Масс-старт, женщины

В этом году француженки крайне хороши в гонках с общего старта. На подиуме и в топ-5 успели побывать Лу Жанмонно, Жюстин Бреза-Буше, Жулия Симон, Камиль Бене и Осеан Мишлон. Именно «трёхцветные» будут претендовать на медали. Но в борьбу за награды включатся Марен Киркеэйде, Лиза Виттоцци и Эльвира Эберг, которые неплохо выглядят в контактных гонках.

Пожалуй, маловероятным, однако всё-таки невероятно красивым будет будет попадание Доротеи Вирер. Для итальянки эта гонка станет последней в карьере, поэтому круто было бы провести её по-королевски.

Чемпион ОИ-2022: Марте Рёйселанд (Норвегия).

Фавориты: Лу Жанмонно, Жулия Симон, Жюстин Бреза-Буше (все – Франция), Лиза Виттоцци (Италия), Эльвира Эберг (Швеция), Марен Киркеэйде (Норвегия).

Тёмные лошадки: Доротея Вирер (Италия), Камиль Бене, Осеан Мишлон (обе – Франция).