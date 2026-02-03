«Моя карьера только начинается». Главное о российском саночнике, который выступит на ОИ

Павел Репилов познакомился с санями в шесть лет. Сейчас ему 25, и он едет на свою первую Олимпиаду.

На зимних Олимпийских играх – 2026 в Италии выступят 13 российских спортсменов, которых допустили до стартов в нейтральном статусе.

Среди тех, кто поборется за олимпийский пьедестал, будет и наш саночник Павел Репилов. Для него Игры-2026 – первые в карьере.

Пришло время познакомиться с российским спортсменом поближе!

Павел Репилов. Основная информация



Дата рождения: 16 июля 2002 года.

Возраст: 25 лет.

Место рождения: Дмитров, Московская область.

Вид спорта: санный спорт.

Победы и достижения: победитель и призёр юношеской Олимпиады – 2020, победитель этапов Кубка мира среди юниоров, чемпион России – 2022.

Детство

Павел родился в Дмитрове (Московская область). Первые шаги в санном спорте делал на трассе в Парамонове с мамой, которая тогда ещё шестилетнему мальчишке помогала носить сани от одного участка трассы к другому.

«Мой путь в санном спорте начинался очень плавно. Мы, я и моя сестра, были маленькими, а мой брат уже занимался какое-то время. Есть очень яркое воспоминание из детства, когда нам нельзя было ещё кататься, а мы в шесть лет делали это в подмосковном Парамонове. Мама тащила наши сани. Мы катались с самых низших точек старта. Машина не поднимала на другие точки старта, потому что там ехать было недалеко. И вот нас мама тащила вместе с этими санями (смеётся)», — приводит слова Репилова ФССР.

Павел Репилов Фото: AP/TASS

Старший брат Роман

Старший брат Павла – Роман – трёхкратный чемпион мира по санному спорту (2020 и 2021 годы), а также член российской сборной на Олимпиадах 2018 и 2022 годов. В Пекине Репилов-старший занял четвертое место в составе смешанной эстафеты.

Однако в конце 2025 года Роман был арестован. Ему вменяют мошенничестве в особо крупном размере с присвоением 11 млн рублей. Известно, что деньги были выделены на покупку саней для Центра спортивной подготовки сборных команд России. Его дело будет рассмотрено во время Олимпиады – 20 февраля. Вместе с Репиловым-старшим по делу проходит и его партнёр по сборной, призёр чемпионата Европы Александр Перетягин.

Роман Репилов Фото: РИА Новости

Вот что Павел говорил о своём брате до скандала:

«Влияет ли спорт на отношения с братом? В негативном плане точно никак не влияет. Мы родня. Если он выигрывает, то мне приятно, если я выигрываю, то он радуется. Если мы оба выигрываем, то вообще отлично. Мы получаем информацию друг от друга. У нас одинаковые сани, но разные настройки. Плюс в том, что мы ездим на разных настройках и понимаем, какие быстрее», — приводит слова Репилова «Матч ТВ».

У Павла Репилова также есть сестра-двойняшка.

Начало карьеры

Добиваться успехов в санном спорте Павел начал с помощью тренера из Москвы Ольги Рябовой. Уже в юном возрасте россиянин проявлял себя на юниорском Кубке мира. Затем он поехал на юношеские Олимпийские игры 2020 года в швейцарской Лозанне, где взял серебряную медаль в индивидуальной гонке, а также стал первым в командной эстафете. Этот успех он разделил вместе с Михаилом Карнауховым, Юрием Чирвой и Дианой Логиновой.

Павел Репилов Фото: AP/TASS

«Трасса мне знакома, был здесь раньше и на соревнованиях, и на сборе. Не скрою, рассчитывал на победу, но обе попытки в личном первенстве оказались несколько смазанными. В итоге доехал до второго места. От первого, которое досталось латвийцу Берзиньшу, отстал на 0,184 секунды. Расстроился? Ну если только чуть-чуть. Ведь моя карьера только по-настоящему начинается», – рассказывал Репилов-младший изданию «Подмосковье сегодня».

Уже в сезоне-2020/2021 случился дебют Павла на взрослом уровне: он поехал на Кубок мира. А затем и вошёл в состав сборной России на чемпионат мира – 2021 в Кёнигзее (Германия), но перед стартом турнира получил травму головы.

Попасть на подиум взрослых соревнований ему тогда не удалось. Представителей России отстранили от международных стартов в 2022 году.

Результаты в России

В период отстранения Павел Репилов выиграл две золотые медали чемпионата России в сезоне-2021/2022: в одноместных санях и в командной дисциплине. Также он также стал первым в эстафете на ЧР-2023.

В период с 2023-го по 2025-й в личной дисциплине он оставался пятым. На счету олимпийца также серебро ЧР-2023 в спринте на одноместных санях.

Павел Репилов Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Павел был лучшим юниором страны в начале текущего олимпийского цикла. Три года назад ему не было равных на первенстве России среди юниоров (до 21 года) в одноместных санях и в командных соревнованиях.

Репилов-младший занимает четвёртое место в рейтинге ФССР.

Отбор на Олимпиаду-2026

Павел Репилов получил нейтральный статус в сезоне-2025/2026. После паузы он вновь поехал на Кубок мира, где на тестовых стартах в Кортина-д'Ампеццо (Италия) показал 25-е время, а уже потом в американском Лейк-Плэсиде стал 15-м на Кубке наций и 17-м – на этапе Кубка мира. На чемпионате Европы в немецком Винтерберге Репилов оказался на 18-м месте.

В конце 2025 года россиянин прошёл квалификацию на Олимпиаду-2026, набрав в общем зачёте КМ 40 очков. В борьбе за олимпийскую квоту он обошёл партнёра по национальной команде Матвея Пересторонина.

Победы и достижения:

чемпион России (2022);

чемпион и серебряный призёр юношеских Олимпийских игр в эстафете (2020).

Личная жизнь

Общедоступной и подтверждённой информации о личной жизни спортсмена нет. У него нет активных аккаунтов в социальных сетях.

Образование

Павел является выпускником факультета спорта «Синергии». Он проходил обучение по профилю «Физическая культура».