«Была обыкновенной девчонкой». Как российская шорт-трекистка пробилась на Олимпиаду-2026

На Олимпийских играх – 2026 от России, пускай и в нейтральном статусе, выступят 13 спортсменов. Среди них будет 23-летняя Алёна Крылова. Молодая шорт-трекистка будет соревноваться на дистанции 500 м. И, хоть шансов на медали немного, Крылова будет бороться на пределе своих возможностей.
Давайте получше узнаем нашу целеустремлённую спортсменку!
Алёна Крылова. Основная информация
- Дата рождения: 11 октября 2002 года.
- Возраст: 23 года.
- Место рождения: Новоуральск, Свердловская область.
- Вид спорта: шорт-трек.
- Победы и достижения: четырёхкратная чемпионка России (2024, 2025), обладательница Кубка России (2025).
- Дата выступления на Олимпиаде: 12 и 16 февраля.
Детство
Алёна родилась в Новоуральске (Свердловская область) в семье спортсменов. Родители Крыловой посвятили почти всю жизнь спортивному ориентированию. Тем не менее девочка не пошла по стопам отца и мамы. В пять лет Алёну отдали в школу олимпийского резерва в секцию шорт-трека.
«Сейчас Алёна – ориентир для детей, которым интересен шорт-трек. Но когда она только пришла, была обыкновенной девочкой, что-то у неё получалось, что-то – нет. Она показала, насколько важна ежедневная работа над собой», – вспоминала директор школы Виктория Полякова в интервью «КП Екатеринбург».
Алёна Крылова
Фото: Пресс-служба союза конькобежцев России
Начало карьеры
В спортивной школе начала работать с Александром Кузовниковым. С ним она тренируется до сих пор. Под руководством Кузовникова Крылова стала быстро прогрессировать. Уже в 13 лет она поехала на свои первые международные соревнования: в Бенатках (Чехия) и Бормио (Италия).
«Не знаю, считать ли это за полноценное выступление на международном уровне. Это было даже раньше, чем по юниорам, но борьба была интересная, мне понравилось», – делилась шорт-трекистка с «Матч ТВ».
В 16 лет Алёна выиграла первенство России в многоборье, а также взяла серебро в составе эстафеты на 2000 м.
Результаты в России
На взрослый уровень Крылова перешла в сезоне-2022/2023. И сразу же завоевала несколько медалей на этапах Кубка России. А уже в следующем году Алёна зарекомендовала себя как специалиста в спринте: выиграла несколько гонок в финале Кубка России, а потом закрепила успех, одержав победу на чемпионате России в многоборье.
Важнейшим стартом для Крыловой в том сезоне стала Спартакиада сильнейших. Несмотря на то что спортсменка заболела буквально перед стартом турнира, она завоевала серебро на 1000 м и золото в эстафете.
Уже в следующем сезоне Алёна начала по-настоящему доминировать на спринтерских дистанциях. Она выиграла несколько этапов Кубка страны и стала обладательницей Кубка России на дистанции 500 м.
Алёна Крылова
Фото: Пресс-служба союза конькобежцев России
Отбор на Олимпиаду-2026
Сезон-2025/2026 Крылова начала в России. Она завоевала два золота и бронзу в эстафете на этапе Кубка страны, а после этого дважды победила на чемпионате России. После этого Алёна получила нейтральный статус, а с ним – и возможность попробовать себя на международных стартах. Россиянка поехала на Кубок мира, чтобы попробовать отобраться на Олимпийские игры.
Алёна выступила на четырёх этапах Кубка мира: в Монреале она заняла 21-е и 22-е места, в Гданьске – 26-е, а в Дордрехте – 24-е. Этого было достаточно, чтобы иметь лучший результат среди россиянок и получить олимпийскую лицензию.
«Скорости в олимпийском отборе были высокие. На самом деле неожиданно, в плане того что я знала, что скорость будет выше, чем на российских стартах, но она была еще выше, чем я ожидала. Везде была напряжённая борьба. И я была собой недовольна», – рассказала Крылова «Матч ТВ».
При этом прорыв на Олимпиаду случился на фоне трагедии. Несколько недель назад из жизни ушла мама Алёны.
Рекорды и достижения
- Четырёхкратная чемпионка России (2024, 2025)
- Обладательница Кубка России (2025)
- Победительница Спартакиады сильнейших (2024)
- Победительница первенства России (2018)
Личная жизнь
Достоверных данных о личной жизни спортсменки нет.
Алёна Крылова
Фото: Пресс-служба союза конькобежцев России
Образование и хобби
В свободное время, по собственному признанию, спортсменка любит отдыхать, так как всё остальное время она посвящает тренировкам и соревнованиям. Своей любимой дистанцией Алёна называет 500 м.
Также Крылова признавалась, что после побед ей нравится баловать себя тортиком из любимого кафе, но так, чтобы он не шёл во вред подготовке.