«Была обыкновенной девчонкой». Как российская шорт-трекистка пробилась на Олимпиаду-2026

На Олимпийских играх – 2026 от России, пускай и в нейтральном статусе, выступят 13 спортсменов. Среди них будет 23-летняя Алёна Крылова. Молодая шорт-трекистка будет соревноваться на дистанции 500 м. И, хоть шансов на медали немного, Крылова будет бороться на пределе своих возможностей.

Давайте получше узнаем нашу целеустремлённую спортсменку!

Алёна Крылова. Основная информация

Дата рождения : 11 октября 2002 года.

: 11 октября 2002 года. Возраст : 23 года.

: 23 года. Место рождения : Новоуральск, Свердловская область.

: Новоуральск, Свердловская область. Вид спорта : шорт-трек.

: шорт-трек. Победы и достижения : четырёхкратная чемпионка России (2024, 2025), обладательница Кубка России (2025).

: четырёхкратная чемпионка России (2024, 2025), обладательница Кубка России (2025). Дата выступления на Олимпиаде: 12 и 16 февраля.

Детство

Алёна родилась в Новоуральске (Свердловская область) в семье спортсменов. Родители Крыловой посвятили почти всю жизнь спортивному ориентированию. Тем не менее девочка не пошла по стопам отца и мамы. В пять лет Алёну отдали в школу олимпийского резерва в секцию шорт-трека.

«Сейчас Алёна – ориентир для детей, которым интересен шорт-трек. Но когда она только пришла, была обыкновенной девочкой, что-то у неё получалось, что-то – нет. Она показала, насколько важна ежедневная работа над собой», – вспоминала директор школы Виктория Полякова в интервью «КП Екатеринбург».

Алёна Крылова Фото: Пресс-служба союза конькобежцев России

Начало карьеры

В спортивной школе начала работать с Александром Кузовниковым. С ним она тренируется до сих пор. Под руководством Кузовникова Крылова стала быстро прогрессировать. Уже в 13 лет она поехала на свои первые международные соревнования: в Бенатках (Чехия) и Бормио (Италия).

«Не знаю, считать ли это за полноценное выступление на международном уровне. Это было даже раньше, чем по юниорам, но борьба была интересная, мне понравилось», – делилась шорт-трекистка с «Матч ТВ».

В 16 лет Алёна выиграла первенство России в многоборье, а также взяла серебро в составе эстафеты на 2000 м.

Результаты в России

На взрослый уровень Крылова перешла в сезоне-2022/2023. И сразу же завоевала несколько медалей на этапах Кубка России. А уже в следующем году Алёна зарекомендовала себя как специалиста в спринте: выиграла несколько гонок в финале Кубка России, а потом закрепила успех, одержав победу на чемпионате России в многоборье.

Важнейшим стартом для Крыловой в том сезоне стала Спартакиада сильнейших. Несмотря на то что спортсменка заболела буквально перед стартом турнира, она завоевала серебро на 1000 м и золото в эстафете.

Уже в следующем сезоне Алёна начала по-настоящему доминировать на спринтерских дистанциях. Она выиграла несколько этапов Кубка страны и стала обладательницей Кубка России на дистанции 500 м.

Алёна Крылова Фото: Пресс-служба союза конькобежцев России

Отбор на Олимпиаду-2026

Сезон-2025/2026 Крылова начала в России. Она завоевала два золота и бронзу в эстафете на этапе Кубка страны, а после этого дважды победила на чемпионате России. После этого Алёна получила нейтральный статус, а с ним – и возможность попробовать себя на международных стартах. Россиянка поехала на Кубок мира, чтобы попробовать отобраться на Олимпийские игры.

Алёна выступила на четырёх этапах Кубка мира: в Монреале она заняла 21-е и 22-е места, в Гданьске – 26-е, а в Дордрехте – 24-е. Этого было достаточно, чтобы иметь лучший результат среди россиянок и получить олимпийскую лицензию.

«Скорости в олимпийском отборе были высокие. На самом деле неожиданно, в плане того что я знала, что скорость будет выше, чем на российских стартах, но она была еще выше, чем я ожидала. Везде была напряжённая борьба. И я была собой недовольна», – рассказала Крылова «Матч ТВ».

При этом прорыв на Олимпиаду случился на фоне трагедии. Несколько недель назад из жизни ушла мама Алёны.

Рекорды и достижения

Четырёхкратная чемпионка России (2024, 2025)

Обладательница Кубка России (2025)

Победительница Спартакиады сильнейших (2024)

Победительница первенства России (2018)

Личная жизнь

Достоверных данных о личной жизни спортсменки нет.

Алёна Крылова Фото: Пресс-служба союза конькобежцев России

Образование и хобби

В свободное время, по собственному признанию, спортсменка любит отдыхать, так как всё остальное время она посвящает тренировкам и соревнованиям. Своей любимой дистанцией Алёна называет 500 м.

Также Крылова признавалась, что после побед ей нравится баловать себя тортиком из любимого кафе, но так, чтобы он не шёл во вред подготовке.