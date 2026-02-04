Скидки
Как Илья Малинин встретился со Снуп Доггом на Олимпиаде, подарок от Овечкина, яркое шоу и каскад с четверным акселем

Шнурки Овечкина и встреча со Снуп Доггом. Малинин даже из Олимпиады делает грандиозное шоу
Екатерина Авдонина
Илья Малилин и Снуп Догг
Илья рвётся к золоту Игр, но не забывает развлекаться. Американец соревнуется только с собой и противостоит устаревшей системе от судей.

Фигуристы со всего мира потихоньку съезжаются на главный старт четырёхлетия — вот-вот стартует Олимпиада-2026 в Милане. Но на первых тренировках уже жарко! Главная звезда одиночного турнира американец Илья Малинин шокирует всех идеальными квадами, но не забывает и про веселье. Он встретился с почётным тренером сборной США — Снуп Доггом, а затем неожиданно получил подарок от самого Александра Овечкина. Малинин даже из Олимпиады устраивает грандиозное шоу.

Малинин перенял победный дух Овечкина

Илью Малинина совершенно справедливо называют фаворитом мужского одиночного турнира на Олимпиаде-2026 в Милане. Двукратный чемпион мира из США и обладатель множества рекордов рвётся к золоту с невероятным контентом из семи четверных, включая аксель, в одной программе.

Для того чтобы выкатать такой набор, определённо нужен правильный настрой, и, кажется, Илья нашёл способ, как поднять свой боевой дух. Малинин получил символический подарок от легендарного российского хоккеиста Александра Овечкина. Ови отправил фигуристу жёлтые шнурки, которые носит сам, когда выходит на лёд. Такая параллель для суеверных спортсменов значит очень многое, и вполне вероятно, что американец, который вдобавок болеет за «Вашингтон Кэпиталз» и является фанатом Александра, получил заряд энергии, чтобы эффективнее проводить тренировки.

Получается, не только фигуристки используют памятные вещи, чтобы концентрироваться на будущих победах, но даже такие уверенные в себе топы, как Илья.

Снуп Догг — залог олимпийского шоу

Тем не менее в целом не видно, чтобы Малинин сильно волновался перед соревнованиями. Спортсмену предстоит выступить как в командном, так и личном турнире, однако Илья находится в отличном настроении. На тренировках он оттачивает каскад четверной аксель — тройной тулуп и пробует «рыбу» своей произвольной программы.

А в перерывах встречается… со Снуп Доггом. Известный рэпер стал почётным тренером сборной США, так что его общение с Малининым не кажется странным. Впечатления от Ильи у исполнителя самые положительные: «Я посмотрел, как он сделал сальто и приземлился на ноги! Подумал: «Окей, дайте ему золото прямо сейчас!» — сказал рэпер в эфире Access Hollywood.

Фигурист же устроил маленькое шоу на Олимпиаде, разместив яркие снимки в социальных сетях.

Шествие Ильи к золоту Игр давно вышло за рамки спортивных процессов, став чем-то большим, медийным. И специалисты, и сам спортсмен признавались, что соревнуется Малинин исключительно с самим собой, а значит, цели у Ильи несколько иные, нежели просто получить награду.

«Это моя первая Олимпиада, поэтому я с нетерпением жду предстоящих событий. Я хочу показать выступление, которое запомнится людям. В моей семье два олимпийца, и я действительно польщён, что могу пойти по их стопам», — приводит слова Малинина его фан-клуб.

И фигурист очень близок в реализации своего плана: он планирует техническую революцию, собирается выступать под рэп (не под Снуп Догга, но в будущем всё может быть) и будет противостоять устаревшей системе от судей за счёт прокатов, которые, очевидно, войдут в историю. А запечатлеть это он сможет с помощью широкой огласки благодаря своему агенту Ари Закаряну, который делает ставку на личность своих подопечных и раскрывает их в нужный момент.

