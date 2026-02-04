Дарью Олесик вдохновила победа Альберта Демченко. 12 лет спустя она сама выйдет на олимпийскую трассу.

Попала в большой спорт через Сочи-2014! Что известно о российской саночнице на ОИ?

13 российских спортсменов готовятся выйти на старт зимней Олимпиады-2026 в Италии. Честь страны будет отстаивать и саночница Дарья Олесик.

Давайте поближе познакомимся с нашей участницей ОИ-2026.

Дарья Олесик. Основная информация



Дата рождения: 19 мая 2004 года.

Возраст: 21 год.

Место рождения: Братск, Иркутская область.

Вид спорта: санный спорт.

Победы и достижения: чемпионка России – 2024, трёхкратная чемпионка первенства России среди юниоров (2021, 2023 и 2025).

Детство

Дарья родом из города Братск Иркутской области.

Она мечтала стать стоматологом, занималась русскими народными танцами и айкидо. А в 10 лет, будучи школьницей, познакомилась с миром санного спорта. Это случилось во время зимних Олимпийских игр 2014 года, которые проходили в Сочи. Успехи саночника Альберта Демченко заставили девочку и её семью обратить внимание на этот сложный, опасный, но крайне интересный вид спорта. Мама настояла на том, чтобы Дарья пошла в сани, и не прогадала. Олесик начинала свой путь с тренерами Кристиной Пашковой и Юлией Кравченко.

«В 2014 году проходили зимние Олимпийские игры, их показывали по телевизору, как раз шёл санный спорт, и мама предложила попробовать заняться им. Я пошла, но попала на весенне-летний период подготовки и самого санного спорта ещё не видела, заниматься не хотелось, но мама настояла на том, чтобы дождаться зимы и прокатиться на санях. И вот наступили первые тренировки на льду и соревнования, на которых я заняла первое место. Так я и осталась», – приводит слова Олесик пресс-служба университета «Дубна».

Дарья Олесик Фото: AP/TASS

Теперь она сама рекомендует отводить детей в секцию санного спорта.

«Родители могут направить своего ребёнка, подтолкнуть к этому. Хотя бы нужно попробовать, если хочется, и даже если не хочется, то тоже нужно. Но пробовать надо. Потому что я до санного спорта где только не была: я и танцами занималась, и айкидо, и танцевала русские народные и современные танцы. Всё равно осталась в этом виде спорта. Необычном. Кстати сказать, почти никто не знает о санном спорте, это совсем не популяризированный спорт. В основном все знают бобслей и скелетон, хотя это разновидности санного спорта. Но санный спорт прекрасен, и попробовать стоит каждому», – добавила Олесик.

Другими любимыми видами спорта девушки являются кёрлинг и волейбол.

Начало карьеры

Повзрослев, Дарья Олесик стала прокладывать себе путь к вершинам в санном спорте с тренером Александрой Парфентьевой. Согласно данным с официального сайта Федерации санного спорта России, сейчас девушка тренируется в Дмитрове и имеет звание «мастер спорта».

В 2017 году Олесик завоевала бронзовую медаль «Молодёжного Кубка» России среди девушек 14-15 лет в Сочи. На следующий год после такого успеха спортсменку вызвали в ряды юниорской сборной России.

После этого начались первые серьёзные успехи. Она стала первой среди девушек 16-17 лет на «Юношеском Кубке» и второй в рамках «Молодёжного Кубка» в 2018 году. На следующий год Дарья завоевала бронзовую медаль первенства России среди девушек в одноместных санях в Сочи.

Дарья Олесик Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

На международном уровне Дарья Олесик представляла Россию на юниорском Кубке мира. В Кёнигзее и Альтенберге семь лет назад она попадала в топ-3.

А в 2021 году ей покорилось юниорское первенство России.

Результаты в России

В период отстранения Дарья Олесик стала чемпионкой России – 2024 в одноместных санях, в спринте. На чемпионатах России ей также удалось завоевать серебро (2025) и две бронзы (2022, 2023).

А вот Кубок России Дарье пока так и не покорился. Зато там она стала трёхкратной вице-чемпионкой в 2024 году (классическая гонка, спринт и командная эстафета). Олесик остановилась в шаге от триумфа в 2023-м в классической гонке и забрала бронзу в спринте в том же году.

На Спартакиаде сильнейших спортсменов России – 2024 ей удалось стать серебряным призёром в индивидуальной дисциплине и бронзовым призёром в командной дисциплине.

Саночница в 2024 году забрала два золота на Кубке памяти Леонида Гарта – ей не было равных в классической гонке и спринте. В минувшем году она стала победительницей первенства России среди юниоров.

Отбор на Олимпиаду-2026

Дарья Олесик получила право выступить на Кубке мира в 2025 году после решения CAS. Организация признала незаконным отстранение россиян в санном спорте, и после этого Дарья получила долгожданный нейтральный статус.

Дарья Олесик Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Во время тестовых соревнованиях в Кортина-д'Ампеццо (Италия) россиянка показала 19-е время, а в Лейк-Плэсиде (США) она заняла четвёртое место на Кубке наций. Этот результат позволил ей отобраться на КМ, где она не смогла попасть в топ-20. Всё решилось в декабре. Олесик отобралась на Олимпийские игры благодаря 42 очкам, набранным в общем зачёте Кубка мира.

Лучший на данный момент результат представительница России показала на пятом этапе КМ в Винтерберге (Германия), где заняла 10-е место. На чемпионате Европы в Оберхофе (Германия) ей удалось стать 12-й.

Скандал с Ирландией

Путь на Игры не был гладким. В конце января Ирландская федерация санного спорта (ILF) подала апелляцию в CAS на решение Международной федерации санного спорта (FIL) о предоставлении квоты Дарье Олесик.

Ирландцы посчитали, что их спортсменку Эльзу Десмонд незаконно лишили места на ОИ-2026 из-за допуска россиянки, и взамен требовали предоставить им дополнительную квоту. Но данное заявление даже не было рассмотрено выездной панелью суда (CAS Ad Hoc) в Лозанне.

«Специальное отделение CAS определило, что не имеет юрисдикции для рассмотрения апелляции Ирландской федерации санного спорта (ILF) против Международной федерации санного спорта (FIL). Апелляция касалась квалификационного места на зимние Олимпийские игры 2026 года для саночницы Эльзы Десмонд», – указано в тексте заявления CAS.

Победы и достижения

чемпионка России (2024);

призёр этапов юниорского Кубка мира (2019);

трёхкратная вице-чемпионка Кубка России (2024);

серебряный призёр Спартакиады сильнейших спортсменов России (2024).

Личная жизнь

Общедоступной и подтверждённой информации о личной жизни саночницы нет. У неё нет публичных аккаунтов в социальных сетях.

Образование

Дарья является выпускницей филиала университета «Дубна» Дмитровского института непрерывного образования. Она прошла обучение по специальности «Гостиничное дело».

Некоторые занятия ей приходилось пропускать из-за сборов, но процесс обучения всё равно прошёл успешно. Дипломная работа саночницы была посвящена здоровому питанию в гостиничном бизнесе.

«Для людей, которые следят за здоровьем, высок риск сорваться с диеты на отдыхе. И для тех, кто серьёзно взялся за своё питание и здоровье и не хочет терять наработанное, в гостинице будет отдельный тарифный план, где проработано особое меню с полезными блюдами», – писала Олесик.