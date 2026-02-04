Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
ОИ-2026. Кёрлинг. Эстония — Швейцария
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2026 Статьи

Где смотреть Олимпиаду 2026: кто покажет бесплатно прямую трансляцию в России, на каком канале

Где и как смотреть соревнования Олимпиады-2026? Вся информация о трансляциях
Батраз Томаев
Где и как смотреть соревнования Олимпиады-2026?
Комментарии
Впервые в России Игры покажет не телеканал, а интернет-сервис.

Олимпийские игры – 2026 стартуют в Италии 6 февраля. Праздник спорта, который все ждали, вот-вот начнётся! Миллионы поклонников зимних видов в России затаили дыхание – они уже готовы включать трансляции и болеть за Коростелёва, Петросян, Гуменника и зарубежных атлетов.

Спойлер: долго искать, где посмотреть, не придётся. Вариант всего один.

Какие виды спорта будут на Олимпиаде:
Все виды спорта на Олимпиаде-2026: расписание, количество медалей и шансы россиян
Все виды спорта на Олимпиаде-2026: расписание, количество медалей и шансы россиян

Где смотреть трансляции ОИ-2026?

В России права на официальный показ соревнований зимних Игр в Италии получил сервис Okko. Только он будет вести прямые трансляции и знакомить свою аудиторию с контентом из разных олимпийских точек. Об этом было объявлено на страницах ресурса в социальных сетях 21 января.

И это прецедент. В истории спортивного вещания и показа Олимпиады ещё никогда права от МОК не доставались онлайн-сервисам. Напомним, Игры-2024 были показаны только на официальном сайте Международного олимпийского комитета, а Пекин-2022 Россия увидела на федеральных каналах.

Вот как эксклюзивный показ Олимпиады на онлайн-сервисе Okko прокомментировал министр спорта России Михаил Дегтярёв:

«Для российских зрителей это означает простой доступ к главному спортивному событию года и связь с международным спортом, частью которого была и остаётся наша страна», – приводит слова Дегтярёва РБК.

Как Олимпиаду-2026 покажут на Okko?

Okko сообщил, что будет показывать Олимпийские игры бесплатно. Пользователи стримингового сервиса смогут посмотреть любой вид спорта как с комментаторами, так и без них на альтернативной звуковой дорожке.

Вот полный список предложений от онлайн-кинотеатра:

  • бесплатный доступ ко всем трансляциям;
  • альтернативные звуковые дорожки;
  • показ всех соревнований в прямом эфире и их наличие в записи;
  • показ некоторых событий в UHD качестве;
  • хайлайты;
  • 11 корреспондентов, которые работают на олимпийских аренах;
  • экспертные студии;
  • круглосуточный олимпийский канал.

Экспертами Okko будут Татьяна Тарасова, Илья Ковальчук, Никита Крюков, Семён Елистратов, Ирина Аввакумова, Анна Сидорова, Антон Бабиков, Светлана Слепцова, Александр Панжинский, Андрей Николишин и Евгения Лаленкова.

Сборная России на Олимпиаде–2026:
Полный состав сборной России на Олимпиаде-2026. Кто поедет? Когда они будут выступать?
Полный состав сборной России на Олимпиаде-2026. Кто поедет? Когда они будут выступать?

Вести и комментировать эфиры было доверено Владимиру Стогниенко, Денису Казанскому, Отару Мамучашвили, Лине Фёдоровой, Николаю Саприну и Вадиму Спицыну. И это не полные списки комментаторов и экспертов.

Вся Олимпиада на «Чемпионате»

По традиции «Чемпионат» будет вести текстовые онлайн-трансляции всех значимых для российских фанатов спорта событий. Наши авторы следят за всем происходящим в Италии и знакомят вас с новостями.

На портале есть специальный раздел, посвящённый Играм-2026. Там полный календарь соревнований, составы сборных и медальный зачёт.

Будем следить за зимней Олимпиадой вместе!

Календарь Олимпиады-2026
Комментарии
Новости. Олимпиада 2026
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android