Впервые в России Игры покажет не телеканал, а интернет-сервис.

Где и как смотреть соревнования Олимпиады-2026? Вся информация о трансляциях

Олимпийские игры – 2026 стартуют в Италии 6 февраля. Праздник спорта, который все ждали, вот-вот начнётся! Миллионы поклонников зимних видов в России затаили дыхание – они уже готовы включать трансляции и болеть за Коростелёва, Петросян, Гуменника и зарубежных атлетов.

Спойлер: долго искать, где посмотреть, не придётся. Вариант всего один.

Где смотреть трансляции ОИ-2026?

В России права на официальный показ соревнований зимних Игр в Италии получил сервис Okko. Только он будет вести прямые трансляции и знакомить свою аудиторию с контентом из разных олимпийских точек. Об этом было объявлено на страницах ресурса в социальных сетях 21 января.

И это прецедент. В истории спортивного вещания и показа Олимпиады ещё никогда права от МОК не доставались онлайн-сервисам. Напомним, Игры-2024 были показаны только на официальном сайте Международного олимпийского комитета, а Пекин-2022 Россия увидела на федеральных каналах.

Вот как эксклюзивный показ Олимпиады на онлайн-сервисе Okko прокомментировал министр спорта России Михаил Дегтярёв:

«Для российских зрителей это означает простой доступ к главному спортивному событию года и связь с международным спортом, частью которого была и остаётся наша страна», – приводит слова Дегтярёва РБК.

Как Олимпиаду-2026 покажут на Okko?

Okko сообщил, что будет показывать Олимпийские игры бесплатно. Пользователи стримингового сервиса смогут посмотреть любой вид спорта как с комментаторами, так и без них на альтернативной звуковой дорожке.

Вот полный список предложений от онлайн-кинотеатра:

бесплатный доступ ко всем трансляциям;

альтернативные звуковые дорожки;

показ всех соревнований в прямом эфире и их наличие в записи;

показ некоторых событий в UHD качестве;

хайлайты;

11 корреспондентов, которые работают на олимпийских аренах;

экспертные студии;

круглосуточный олимпийский канал.

Экспертами Okko будут Татьяна Тарасова, Илья Ковальчук, Никита Крюков, Семён Елистратов, Ирина Аввакумова, Анна Сидорова, Антон Бабиков, Светлана Слепцова, Александр Панжинский, Андрей Николишин и Евгения Лаленкова.

Вести и комментировать эфиры было доверено Владимиру Стогниенко, Денису Казанскому, Отару Мамучашвили, Лине Фёдоровой, Николаю Саприну и Вадиму Спицыну. И это не полные списки комментаторов и экспертов.

Вся Олимпиада на «Чемпионате»

По традиции «Чемпионат» будет вести текстовые онлайн-трансляции всех значимых для российских фанатов спорта событий. Наши авторы следят за всем происходящим в Италии и знакомят вас с новостями.

На портале есть специальный раздел, посвящённый Играм-2026. Там полный календарь соревнований, составы сборных и медальный зачёт.

Будем следить за зимней Олимпиадой вместе!