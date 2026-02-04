Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
ОИ-2026. Кёрлинг. Эстония — Швейцария
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2026 Статьи

Страшное падение и травма горнолыжника Фредрика Мёллера на Олимпиаде-2026 – что с ним случилось?

Страшное падение горнолыжника на Олимпиаде. Пострадавшего эвакуировали на вертолёте
Юлия Сидорова
Страшное падение горнолыжника на Олимпиаде
Комментарии
Норвежец Фредрик Мёллер рискует пропустить остаток ОИ-2026.

Для норвежского горнолыжника Фредрика Мёллера Олимпиада-2026 может закончиться, практически и не начавшись. Всему виной ужасное падение на олимпийской трассе во время первой же тренировки.

Норвежца протащило по трассе

25-летний Фредрик Мёллер готовился выступать на своих дебютных Олимпийских играх. 4 февраля спортсмен вышел на первую официальную тренировку в скоростном спуске на трассе Бормио, но не смог финишировать.

Норвежец преодолел примерно половину дистанции, а потом потерял равновесие на крутом повороте. На высокой скорости Мёллера несло по трассе так, что в течение нескольких секунд он касался снега только руками и краем одной лыжи. В конце концов его перекрутило и вынесло за пределы трассы, сорвав лыжи.

Фредрик Мёллер

Фредрик Мёллер

Фото: Dustin Satloff/Getty Images

К спортсмену поспешили медики. После первичного осмотра Мёллера уложили в специальную люльку и эвакуировали с горы на вертолёте.

А сразу после обследования о состоянии Фредрика сообщил врач национальной сборной Тронд Флобергхаген. «Фредрик вывихнул левое плечо. Лечение прошло успешно, и медицинская бригада начнет дальнейшую реабилитацию. Мёллер не получил других травм при падении. Пока рано говорить о дальнейшем участии Фредрика в Олимпийских играх», – сообщил специалист.

В горнолыжном спорте выступят россияне:
В сборной России есть одна спортсменка, которая уже выступала на Олимпиаде. Кто она такая?
В сборной России есть одна спортсменка, которая уже выступала на Олимпиаде. Кто она такая?

«Держу кулаки за Олимпиаду»

Для Мёллера трасса в Бормио была счастливым местом. Здесь он одержал свою первую и пока единственную победу на Кубке мира в супергиганте в декабре 2024 года.

Зато текущий сезон норвежца напоминает американские горки. В начале декабря Фредрик во второй раз в карьере поднялся на пьедестал почёта, выиграв серебро в супергиганте на этапе в Бивер-Крик. А уже 18 декабря он серьёзно травмировался во время заезда в скоростном спуске.

Фредрик Мёллер

Фредрик Мёллер

Фото: Dustin Satloff/Getty Images

«Я потерял несколько передних зубов и получил несколько небольших, но стабильных переломов позвоночника. Врач сказал, я смогу снова начать двигаться примерно через 30 дней, так что держу кулаки за Олимпиаду», – написал Мёллер в своих соцсетях.

После этого норвежец вернулся на трассы Кубка мира уже 23 января и с нетерпением ждал начала Игр. В Италии Фредрик планировал выступить в скоростном спуске, супергиганте и командном слаломе. Первая из дисциплин назначена на 7 февраля. Успеет ли Мёллер восстановиться – неясно.

Вонн будет выступать даже с травмами:
«Очень тяжёлые новости». Олимпийская драма одной из главных звёзд сборной США
«Очень тяжёлые новости». Олимпийская драма одной из главных звёзд сборной США
Комментарии
Новости. Олимпиада 2026
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android