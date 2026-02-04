Страшное падение горнолыжника на Олимпиаде. Пострадавшего эвакуировали на вертолёте

Для норвежского горнолыжника Фредрика Мёллера Олимпиада-2026 может закончиться, практически и не начавшись. Всему виной ужасное падение на олимпийской трассе во время первой же тренировки.

Норвежца протащило по трассе

25-летний Фредрик Мёллер готовился выступать на своих дебютных Олимпийских играх. 4 февраля спортсмен вышел на первую официальную тренировку в скоростном спуске на трассе Бормио, но не смог финишировать.

Норвежец преодолел примерно половину дистанции, а потом потерял равновесие на крутом повороте. На высокой скорости Мёллера несло по трассе так, что в течение нескольких секунд он касался снега только руками и краем одной лыжи. В конце концов его перекрутило и вынесло за пределы трассы, сорвав лыжи.

Фредрик Мёллер Фото: Dustin Satloff/Getty Images

К спортсмену поспешили медики. После первичного осмотра Мёллера уложили в специальную люльку и эвакуировали с горы на вертолёте.

А сразу после обследования о состоянии Фредрика сообщил врач национальной сборной Тронд Флобергхаген. «Фредрик вывихнул левое плечо. Лечение прошло успешно, и медицинская бригада начнет дальнейшую реабилитацию. Мёллер не получил других травм при падении. Пока рано говорить о дальнейшем участии Фредрика в Олимпийских играх», – сообщил специалист.

«Держу кулаки за Олимпиаду»

Для Мёллера трасса в Бормио была счастливым местом. Здесь он одержал свою первую и пока единственную победу на Кубке мира в супергиганте в декабре 2024 года.

Зато текущий сезон норвежца напоминает американские горки. В начале декабря Фредрик во второй раз в карьере поднялся на пьедестал почёта, выиграв серебро в супергиганте на этапе в Бивер-Крик. А уже 18 декабря он серьёзно травмировался во время заезда в скоростном спуске.

Фредрик Мёллер Фото: Dustin Satloff/Getty Images

«Я потерял несколько передних зубов и получил несколько небольших, но стабильных переломов позвоночника. Врач сказал, я смогу снова начать двигаться примерно через 30 дней, так что держу кулаки за Олимпиаду», – написал Мёллер в своих соцсетях.

После этого норвежец вернулся на трассы Кубка мира уже 23 января и с нетерпением ждал начала Игр. В Италии Фредрик планировал выступить в скоростном спуске, супергиганте и командном слаломе. Первая из дисциплин назначена на 7 февраля. Успеет ли Мёллер восстановиться – неясно.