Топ-события пятницы: открытие Олимпийских игр, «Краснодар» — «Зенит», НБА и хоккей

Яркое 6 февраля: дерби ЦСКА — «Динамо» в Зимнем Кубке РПЛ, Кучеров в гонке бомбардиров НХЛ и «Бруклин» Дёмина против «Орландо Мэджик»!

🏀 3:00: «Орландо Мэджик» — «Бруклин Нетс», регулярный чемпионат НБА

Интрига: Дёмин продолжит стабильно выступать?

В последнее время Егор Дёмин является одним из самых стабильных игроков «Бруклина». У команды явные проблемы с результатами, однако россиянин выдаёт приличную статистику и влияет на игру. Не зря же наш талант поднялся на шестое место в рейтинге лучших новичков НБА. Осталось продолжать в том же духе. Удастся ли?

🏒 3:00: «Баффало Сэйбрз» — «Питтсбург Пингвинз», регулярный чемпионат НХЛ

Интрига: прервут ли Евгений Малкин и Ко неудачную серию?

Совсем недавно «Питтсбург Пингвинз» выдал шестиматчевую победную серию, которая продлилась с 20 по 31 января. Однако февраль Евгений Малкин и Ко начали довольно неудачным образом, потерпев два поражения кряду. Правда, одно из поражений состоялось за пределами основного времени. Получится ли у «Пингвинз» прервать серию неудач во встрече с «Баффало Сэйбрз»?

🏒 3:00: «Вашингтон Кэпиталз» — «Нэшвилл Предаторз», регулярный чемпионат НХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: сможет ли забить Александр Овечкин?

40-летний капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин не поражал чужие ворота на протяжении четырёх последних матчей. На этом отрезке российский форвард лишь дважды ассистировал партнёрам. Сможет ли лучший снайпер в истории регулярных чемпионатов НХЛ прервать голевое молчание?

🏒 3:30: «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Флорида Пантерз», регулярный чемпионат НХЛ

Интрига: остановит ли российский вратарь Никиту Кучерова?

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров набрал феноменальный ход и вернулся в реальную борьбу за приз лучшему бомбардиру по итогам регулярного чемпионата НХЛ. Кучеров ведёт отчаянное сражение с двумя канадскими звёздами – капитаном «Эдмонтон Ойлерз» Коннором Макдэвидом и лидером «Колорадо Эвеланш» Натаном Маккинном. Сможет ли Кучеров выдать ещё один суперматч? Противостоять ему в любом случае будет российский вратарь – или Сергей Бобровский, или Даниил Тарасов.

🏀 6:00: «Финикс Санз» — «Голден Стэйт Уорриорз», регулярный чемпионат НБА

Интрига: молодость или опыт?

«Финикс» удивляет — команда с очень молодым составом идёт на седьмом месте в Западной конференции, имея положительный баланс побед и поражений (31-20). В «Голден Стэйт» после травмы Джимми Батлера, очевидно, пошёл спад результатов. Клуб в последнее время больше уступает, чем выигрывает. Тем не менее от Карри и Грина всегда можно ждать чудес.

❄️⛸️ 11:55: Фигурное катание, Олимпийские игры — 2026, командный турнир

Интрига: Италия поборется с Грузией за бронзу командника?

Уже в четвёртый раз на Олимпийских играх состоится командный турнир по фигурному катанию. К сожалению, российских фигуристов на этих соревнованиях не будет. Поэтому явным фаворитом турнира является команда США — а Япония лишь попробует навязать им борьбу. За бронзу, скорее всего, будут бороться Грузия и Италия. В первый день выступят танцоры, пары и женщины.

В танцах на льду интереснее всего будет наблюдать за противостоянием Фурнье Бодри и Сизерона с Чок и Бэйтсом. В парном катании действующие победители финала Гран-при Миура/Кихара не имеют серьезных конкурентов. А среди женщин состоится дуэль двух чемпионок мира — японки Сакамото и американки Лью.

⚽️ 15:00: ЦСКА — «Динамо» Москва, Зимний Кубок РПЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: продолжит ли забивать новый форвард ЦСКА Лусиано Гонду?

Четыре топ-клуба РПЛ продолжают набирать форму на сборах через матчи Зимнего кубка. ЦСКА во 2-м туре сыграет с московским «Динамо». Кто фаворит дерби? Если судить по таблице – армейцы. Команда Фабио Челестини стартовала с победы над «Краснодаром» в серии пенальти (основное время завершилось вничью 2:2, причём опять забил новичок Лусиано Гонду), а динамовцы – с поражения от «Зенита» со счётом 1:2.

🏐 19:00: «Динамо-Ак Барс» — «Уралочка-НТМК», Суперлига, женщины, 21-й тур

Интрига: встреча лидеров чемпионата

В 21-м туре состоится матч, который просто нельзя пропустить. В Казани встретятся два титана этого сезона: «Динамо-Ак Барс» и «Уралочка-НТМК». Эти команды занимают первые две строчки в турнирной таблице. Поэтому это будет не просто игра, а настоящие столкновение двух мощнейших волейбольных сил. Сейчас обе команды демонстрируют феноменальную форму: у казанского «Динамо» серия из шести выигранных матчей, у уральского коллектива и вовсе девять побед кряду. Однако после очной встречи только одна команда продолжит эту серию, другая же — обнулит счётчик побед. Кому получится пройти дальше без потерь?

⚽️ 19:15: «Краснодар» — «Зенит», Зимний Кубок РПЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: чемпион России против бывшего чемпиона

На Зимнем Кубке встретятся действующий чемпион с экс-чемпионом. Лидер РПЛ и его главный преследователь. «Краснодар» против «Зенита» – многообещающая афиша. Возможно, матч получится такие же горячим, как битва команды Мурада Мусаева с ЦСКА в 1-м туре турнира. Тогда удаления заработали сразу три игрока, включая двух краснодарцев – Жубала и Степана Садчикова. У «Зенита» игра прошла поспокойнее – запомнился голевой пас новичка Джона Джона. Но с «Краснодаром» бразилец не сыграет, так как улетел домой по личным обстоятельствам.

⚽️ 🎦 20:30: «Аль-Наср» — «Аль-Иттихад», Саудовская Аравия — Про-Лига, 21-й тур

📺 Матч с бесплатной видеотрансляцией

Интрига: вернётся ли Роналду после забастовки на поле?

Команда Криштиану Роналду встречается с чемпионом Саудовской Аравии. По слухам, без самого Роналду, который устроил забастовку в «Аль-Насре». Португалец недоволен тем, как государственный фонд управляет клубом, и отказывается выходить на поле. Пропустил матч предыдущего тура с «Эр-Риядом». Впрочем, Криштиану вернулся к тренировкам с командой, поэтому, возможно, передумал и сыграет. Тем более накануне нападающему исполнился 41 год. Очевидно, Роналду хотел бы сделать себе подарок на день рождения в виде гола – в погоне за тысячей забитых мячей. «Аль-Наср» занимает второе место, отставая на очко от лидера «Аль-Хиляля», а «Аль-Иттихад» в нынешнем сезоне только шестой.

❄️ 22:00 Церемония открытия XXV зимних Олимпийских игр

Интрига: кто и как зажжёт олимпийский огонь?

К церемонии открытия каждой Олимпиады приковано огромное внимание. Зрители по всему миру хотят увидеть красочное шоу, последить за парадом атлетов, послушать культовых музыкантов и узнать, кто и как зажжёт огонь над олимпийским стадионом. Игры в Милане и Кортина-д’Ампеццо не исключение. Все уже замерли в ожидании старта главного спортивного события 2026 года.