Малинин рискнёт личным золотом ради команды, а дочь Тутберидзе поборется за медаль?

Соревнования по фигурному катанию на Олимпиаде-2026 в Милане стартуют с командного турнира, в котором не примут участия российские спортсмены. Комплект медалей разыграют 10 сборных, среди которых особое внимание привлекут США, Япония, Грузия и Италия.
О том, где и когда пройдут соревнования, кто заявлен на турнир, какие сложности могут возникнуть у Ильи Малинина и может ли дочь Тутберидзе получить олимпийскую награду под флагом Грузии, а не России — в этом материале.
Где пройдёт Олимпиада-2026
Олимпийские игры — 2026 примут несколько регионов Италии: Милан, Кортина-д’Ампеццо, Ливиньо, Антерсельва, Бормио, Предаццо, Тезеро и Верона. Соревнования по фигурному катанию пройдут в Милане на «Милано-Айс-Скейтинг-Арена», где, помимо указанной дисциплины, состоятся турниры по шорт-треку.
Главные фавориты и соперники на Олимпиаде-2026
Наибольшие шансы на победу в команднике Олимпиады – у сборной США, у которой самый укомплектованный и сбалансированный состав участников. Американцы могут позволить своим лидерам отдохнуть перед личными соревнованиями за счёт замен. Так, предположительно, у женщин будет две участницы: большая вероятность, что выбор падёт на текущую чемпионку страны Эмбер Гленн и ставшую чемпионкой мира после перерыва в карьере Алису Лью. У мужчин и танцевальных дуэтов также есть лидеры, претендующие на медали Игр в индивидуальных турнирах, но замену получит кто-то один.
Вполне возможно, что Мэдисон Чок и Эван Бэйтс возьмут паузу, тогда две программы придётся откатать Илье Малинину — главному претенденту на золото у одиночников. Но рискнёт ли фигурист своей личной наградой ради победы всей команды? Малинин превосходит всех соперников в командном турнире, однако без него американская сборная может потерять очки, ведь в числе выступающих могут оказаться Юма Кагияма, Као Миура, Сюн Сато, Кевин Аймоз, Адам Сяо Хим Фа, Даниэль Грассль, Маттео Риццо, Джун Хван Ча, Цзинь Боян и Ника Эгадзе — всё это топ-спортсмены, способные выдать прокат жизни.
Илья Малинин
Фото: Matthew Stockman/Getty Images
Хотя маловероятно, что обе программы от японцев будет катать Юма Кагияма — ему также предстоит сражаться в личном турнире, но замена у него будет мощной. Япония — вторая по силе состава команда на Играх: у женщин все три участницы высокого класса, особенно выделяется Каори Сакамото, в спортивных парах же фавориты всего командника – Рику Миура и Рюити Кихара. Несмотря на присутствие олимпийских чемпионов Суй Вэньцзин и Хань Цуна, перспективы японцев лучше, ведь китайцы находятся в неоптимальной форме.
Противопоставить что-то Миуре и Кихаре способны представители Грузии Анастасия Метёлкина и Лука Берулава, ставшие недавно чемпионами Европы. Они могут принести команде достаточно очков и повысить шансы на олимпийскую медаль. Грузины, включая ещё одного новоявленного чемпиона Европы Нику Эгадзе, поборются за бронзу с итальянцами. Анастасия Губанова, также имеющая титул европейского первенства, станет хорошим усилением для сборной Грузии, однако многое будет зависеть от прокатов дочери Этери Тутберидзе Дианы Дэвис и её партнёра Глеба Смолкина — при хорошем раскладе они станут призёрами Игр в команде.
Несмотря на то что у Франции и Канады есть мировые лидеры в танцах на льду — Лоранс Фурнье Бодри/Гийом Сизерон и Пайпер Гиллес/Поль Пуарье, — совокупно более выигрышный состав у сборной Италии. Спортивная пара Сара Конти/Никколо Мачии и танцевальный дуэт Шарлен Гиньяр/Марко Фаббри могут принести достаточное для завоевания медали количество баллов.
Состав участников на Олимпиаде-2026
В соревнованиях примут участие 10 команд: США, Япония, Италия, Канада, Грузия, Франция, Великобритания, Южная Корея, Китай и Польша.
Состав выступающих в короткой и произвольной программах во всех видах будет определяться федерациями перед началом турнира.
США:
- мужчины: Илья Малинин, Эндрю Торгашев, Максим Наумов;
- женщины: Эмбер Гленн, Алиса Лью, Изабо Левито;
- спортивные пары: Элли Кам/Дэниэл О'Ши, Эмили Чан/Спенсер Акира Хоу;
- танцы на льду: Мэдисон Чок/Эван Бэйтс, Эмилеа Зингас/Вадим Колесник, Кристина Каррейра/Энтони Пономаренко.
Япония:
- мужчины: Юма Кагияма, Као Миура, Сюн Сато;
- женщины: Монэ Тиба, Ами Накаи, Каори Сакамото;
- спортивные пары: Рику Миура/Рюити Кихара, Юна Нагаока/Сумитада Моригути;
- танцы на льду: Утана Ёсида/Масая Морита.
Италия:
- мужчины: Даниэль Грассль, Маттео Риццо;
- женщины: Лара Наки Гутманн;
- спортивные пары: Сара Конти/Никколо Мачии, Ребекка Гиларди/Филиппо Амброзини;
- танцы на льду: Шарлен Гиньяр/Марко Фаббри.
Канада:
- мужчины: Стивен Гоголев;
- женщины: Мадлен Шизас;
- спортивные пары: Лия Перейра/Треннт Мишо;
- танцы на льду: Пайпер Гиллес/Поль Пуарье, Маржори Лажуа и Захари Лага, Мари-Жад Лорьо/Ромен Ле Гак.
Анастасия Метёлкина/Лука Берулава
Фото: Tang Xinyu/VCG via Getty Images
Грузия:
- мужчины: Ника Эгадзе;
- женщины: Анастасия Губанова;
- спортивные пары: Анастасия Метёлкина/Лука Берулава;
- танцы на льду: Диана Дэвис/Глеб Смолкин.
Франция:
- мужчины: Кевин Аймоз, Адам Сяо Хим Фа;
- женщины: Лорин Шильд;
- спортивные пары: Камий Ковалёв/Павел Ковалёв;
- танцы на льду: Лоранс Фурнье-Бодри/Гийом Сизерон, Евгения Лопарёва/Жоффре Бриссо.
Великобритания:
- мужчины: Эдвард Эпплби;
- женщины: Кристен Спорс;
- спортивные пары: Анастасия Вайпан-Ло/Люк Дигби;
- танцы на льду: Лайла Фир/Льюис Гибсон, Фибе Беккер/Джеймс Эрнандес.
Южная Корея:
- мужчины: Джун Хван Ча, Хюн Кём Ким;
- женщины: Ли Ха Ин, Син Джиа;
- спортивные пары: —
- танцы на льду: Ханна Лим/Е Куан.
Китай:
- мужчины: Цзинь Боян;
- женщины: Жуйян Чжан;
- спортивные пары: Суй Вэньцзин/Хань Цун;
- танцы на льду: Ван Шиюэ/Лю Синью.
Польша:
- мужчины: Владимир Самойлов;
- женщины: Екатерина Куракова;
- спортивные пары: Юлия Щетинина/Михал Возняк;
- танцы на льду: София Довгаль/Виктор Кулеша.
Кто снялся и пропустит Олимпиаду-2026
Одни из фаворитов — канадцы Динна Стеллато-Дудек/Максим Дешам — пропустят командный турнир Олимпиады из-за травмы партнёрши. Участие фигуристов в индивидуальных стартах под вопросом.
Расписание соревнований командного турнира на Олимпиаде-2026
6 февраля, пятница:
Танцы на льду, ритм-танец — 11:55
Спортивные пары, короткая программа — 13:35
Женщины, короткая программа — 15:35
7 февраля, суббота:
Мужчины, короткая программа — 21:45
Танцы на льду, произвольный танец — 0:05
8 февраля, воскресенье:
Спортивные пары, произвольная программа — 21:30
Женщины, произвольная программа — 22:45
Мужчины, произвольная программа — 23:55
Где смотреть командный турнир на Олимпиаде — 2026
Соревнования в прямом эфире будет транслировать онлайн-кинотеатр Okko.