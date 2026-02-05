Малинин рискнёт личным золотом ради команды, а дочь Тутберидзе поборется за медаль?

Соревнования по фигурному катанию на Олимпиаде-2026 в Милане стартуют с командного турнира, в котором не примут участия российские спортсмены. Комплект медалей разыграют 10 сборных, среди которых особое внимание привлекут США, Япония, Грузия и Италия.

О том, где и когда пройдут соревнования, кто заявлен на турнир, какие сложности могут возникнуть у Ильи Малинина и может ли дочь Тутберидзе получить олимпийскую награду под флагом Грузии, а не России — в этом материале.

Где пройдёт Олимпиада-2026

Олимпийские игры — 2026 примут несколько регионов Италии: Милан, Кортина-д’Ампеццо, Ливиньо, Антерсельва, Бормио, Предаццо, Тезеро и Верона. Соревнования по фигурному катанию пройдут в Милане на «Милано-Айс-Скейтинг-Арена», где, помимо указанной дисциплины, состоятся турниры по шорт-треку.

Главные фавориты и соперники на Олимпиаде-2026

Наибольшие шансы на победу в команднике Олимпиады – у сборной США, у которой самый укомплектованный и сбалансированный состав участников. Американцы могут позволить своим лидерам отдохнуть перед личными соревнованиями за счёт замен. Так, предположительно, у женщин будет две участницы: большая вероятность, что выбор падёт на текущую чемпионку страны Эмбер Гленн и ставшую чемпионкой мира после перерыва в карьере Алису Лью. У мужчин и танцевальных дуэтов также есть лидеры, претендующие на медали Игр в индивидуальных турнирах, но замену получит кто-то один.

Вполне возможно, что Мэдисон Чок и Эван Бэйтс возьмут паузу, тогда две программы придётся откатать Илье Малинину — главному претенденту на золото у одиночников. Но рискнёт ли фигурист своей личной наградой ради победы всей команды? Малинин превосходит всех соперников в командном турнире, однако без него американская сборная может потерять очки, ведь в числе выступающих могут оказаться Юма Кагияма, Као Миура, Сюн Сато, Кевин Аймоз, Адам Сяо Хим Фа, Даниэль Грассль, Маттео Риццо, Джун Хван Ча, Цзинь Боян и Ника Эгадзе — всё это топ-спортсмены, способные выдать прокат жизни.

Илья Малинин Фото: Matthew Stockman/Getty Images

Хотя маловероятно, что обе программы от японцев будет катать Юма Кагияма — ему также предстоит сражаться в личном турнире, но замена у него будет мощной. Япония — вторая по силе состава команда на Играх: у женщин все три участницы высокого класса, особенно выделяется Каори Сакамото, в спортивных парах же фавориты всего командника – Рику Миура и Рюити Кихара. Несмотря на присутствие олимпийских чемпионов Суй Вэньцзин и Хань Цуна, перспективы японцев лучше, ведь китайцы находятся в неоптимальной форме.

Противопоставить что-то Миуре и Кихаре способны представители Грузии Анастасия Метёлкина и Лука Берулава, ставшие недавно чемпионами Европы. Они могут принести команде достаточно очков и повысить шансы на олимпийскую медаль. Грузины, включая ещё одного новоявленного чемпиона Европы Нику Эгадзе, поборются за бронзу с итальянцами. Анастасия Губанова, также имеющая титул европейского первенства, станет хорошим усилением для сборной Грузии, однако многое будет зависеть от прокатов дочери Этери Тутберидзе Дианы Дэвис и её партнёра Глеба Смолкина — при хорошем раскладе они станут призёрами Игр в команде.

Несмотря на то что у Франции и Канады есть мировые лидеры в танцах на льду — Лоранс Фурнье Бодри/Гийом Сизерон и Пайпер Гиллес/Поль Пуарье, — совокупно более выигрышный состав у сборной Италии. Спортивная пара Сара Конти/Никколо Мачии и танцевальный дуэт Шарлен Гиньяр/Марко Фаббри могут принести достаточное для завоевания медали количество баллов.

Состав участников на Олимпиаде-2026

В соревнованиях примут участие 10 команд: США, Япония, Италия, Канада, Грузия, Франция, Великобритания, Южная Корея, Китай и Польша.

Состав выступающих в короткой и произвольной программах во всех видах будет определяться федерациями перед началом турнира.

США:

Япония:

Италия:

мужчины: Даниэль Грассль, Маттео Риццо;

женщины: Лара Наки Гутманн;

спортивные пары: Сара Конти/Никколо Мачии, Ребекка Гиларди/Филиппо Амброзини;

танцы на льду: Шарлен Гиньяр/Марко Фаббри.

Канада:

мужчины: Стивен Гоголев;

женщины: Мадлен Шизас;

спортивные пары: Лия Перейра/Треннт Мишо;

танцы на льду: Пайпер Гиллес/Поль Пуарье, Маржори Лажуа и Захари Лага, Мари-Жад Лорьо/Ромен Ле Гак.

Анастасия Метёлкина/Лука Берулава Фото: Tang Xinyu/VCG via Getty Images

Грузия:

Франция:

Великобритания:

мужчины: Эдвард Эпплби;

женщины: Кристен Спорс;

спортивные пары: Анастасия Вайпан-Ло/Люк Дигби;

танцы на льду: Лайла Фир/Льюис Гибсон, Фибе Беккер/Джеймс Эрнандес.

Южная Корея:

мужчины: Джун Хван Ча, Хюн Кём Ким;

женщины: Ли Ха Ин, Син Джиа;

спортивные пары: —

танцы на льду: Ханна Лим/Е Куан.

Китай:

мужчины: Цзинь Боян;

женщины: Жуйян Чжан;

спортивные пары: Суй Вэньцзин/Хань Цун;

танцы на льду: Ван Шиюэ/Лю Синью.

Польша:

мужчины: Владимир Самойлов;

женщины: Екатерина Куракова;

спортивные пары: Юлия Щетинина/Михал Возняк;

танцы на льду: София Довгаль/Виктор Кулеша.

Кто снялся и пропустит Олимпиаду-2026

Одни из фаворитов — канадцы Динна Стеллато-Дудек/Максим Дешам — пропустят командный турнир Олимпиады из-за травмы партнёрши. Участие фигуристов в индивидуальных стартах под вопросом.

Расписание соревнований командного турнира на Олимпиаде-2026

6 февраля, пятница:

Танцы на льду, ритм-танец — 11:55

Спортивные пары, короткая программа — 13:35

Женщины, короткая программа — 15:35

7 февраля, суббота:

Мужчины, короткая программа — 21:45

Танцы на льду, произвольный танец — 0:05

8 февраля, воскресенье:

Спортивные пары, произвольная программа — 21:30

Женщины, произвольная программа — 22:45

Мужчины, произвольная программа — 23:55

Где смотреть командный турнир на Олимпиаде — 2026

Соревнования в прямом эфире будет транслировать онлайн-кинотеатр Okko.