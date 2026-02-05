Полный гайд по Олимпийским играм — 2026: состав сборной России, расписание, медали

Вся необходимая информация об ОИ в Милане и Кортине.

Вот-вот настанет момент, к которому тысячи спортсменов со всего мира готовились четыре последних года, а кто-то – даже больше. В пятницу, 6 февраля, в Италии будут открыты зимние Олимпийские игры – 2026!

Страсть, яркие победы и до боли обидные поражения, древняя архитектура и современные арены, горящие глаза атлетов и зрителей – всё это будет!

Как не пропустить ничего важного и быть в курсе всех деталей? Ответ прост: прочитать гайд об Олимпиаде, который мы собрали для вас.

Даты проведения Олимпиады-2026

Олимпийские игры 2026 года пройдут в Италии с 6 по 22 февраля. Это будет 25-я зимняя Олимпиада в истории. Решение о проведении главного старта четырёхлетия в Италии было принято ещё в 2019 году – на 134-й сессии Международного олимпийского комитета (МОК).

Предварительные матчи в миксте и женском хоккее прошли уже 4 и 5 февраля. Церемония открытия состоится 6-го числа. А первые медали разыграют 7-го.

Состав сборной России на ОИ-2026

Российская делегация в сравнении с Олимпиадой-2022 существенно сократилась. На сей раз отечественные спортсмены выступают в нейтральном статусе. Приглашение от МОК после выполнения всех критериев отбора и проверки на нейтральность получили лишь 13 человек.

Фигурное катание: Аделия Петросян и Петр Гуменник

Лыжные гонки: Дарья Непряева и Савелий Коростелёв

Шорт-трек: Алёна Крылова и Иван Посашков

Ски-альпинизм: Никита Филиппов

Конькобежный спорт: Ксения Коржова и Анастасия Семёнова

Санный спорт: Дарья Олесик и Павел Репилов

Горнолыжный спорт: Юлия Плешкова и Семён Ефимов

Виды спорта на Олимпиаде-2026

Всего на Играх будет разыграно 116 комплектов наград в 16 видов спорта.

Биатлон

Бобслей

Горнолыжный спорт

Кёрлинг

Конькобежный спорт

Лыжное двоеборье

Лыжные гонки

Прыжки на лыжах с трамплина

Санный спорт

Скелетон

Ски-альпинизм

Сноуборд

Фигурное катание

Фристайл

Хоккей

Шорт-трек

Впервые в программу Олимпиады вошёл ски-альпинизм, в котором определят сильнейших на планете в мужском и женском спринтах, а также в смешанной эстафете. Квоты на турнир получили по 18 мужчин и женщин.

Появились новые дисциплины в скелетоне (смешанная эстафета), санном спорте (женские двойки), фристайле (мужской парный могул, женский парный могул) и прыжках с трамплина (женский большой трамплин).

Где пройдут соревнования Олимпиады-2026?

Олимпиада-2026 официально пройдёт в двух городах – Милане и Кортина-д’Ампеццо. Впрочем, это некоторое упрощение, ведь на самом деле на севере Италии можно выделить семь ключевых точек, в которых разбросаны 14 объектов Игр. Итальянцы решили уйти от стратегии компактности.

Карта олимпийских объектов

Логотип Олимпиады-2026

Эмблема Милана-2026 была выбрана путём всемирного голосования.

В основе эмблемы лежит цифра 26, которую будто нарисовали пальцем на запотевшем стекле. И через эти прорисованные линии можно увидеть всё происходящее за окном. Логотип изображён в снежно-ледяных тонах. Почему такие цвета? Они символизируют хрупкость планеты Земля.

Как выглядят медали Олимпиады-2026?

Медали итальянских Игр символизируют слияние и непрерывное движение двух половин. Соответственно, частей у медали две: с лицевой стороны она гладкая, с другой – зернистая. На оборотной стороне награды изображены логотип Игр и дисциплина, в которой эта медаль была разыграна.

Спортсмены получат награды из переработанных материалов. Известно, что в основу наград лёг металл, полученный из отходов производства Государственного института монетного двора и полиграфии Италии.

Талисманы Игр-2026 в Милане

Талисманами Олимпиады и Паралимпиады в Италии стали горностаи Тина и Мило. Эти имена – сокращения от городов-организаторов — Милана и Кортина-д'Ампеццо. Тина – антропоморфная девочка, символизирующая музыку и красоту. Мило – её младший брат, родившийся без одной лапы. Он изобретателен и силён духом. Впервые талисманы Олимпийских и Паралимпийских игр были представлены в единой концепции.

Слоган и гимн Олимпиады

Олимпиада-2026 проходит под девизом «IT's Your Vibe» («Это твой вайб»). Он символизирует единство всех причастных к соревнованиям людей.

Официальный гимн ОИ – песня певицы Арисы Fino all'alba («До рассвета»).

Церемония открытия Олимпиады-2026

Открытие зимней Олимпиады-2026 в Италии состоится сразу в нескольких местах. Основное шоу пройдёт на стадионе «Сан-Сиро» в Милане, но торжества также состоятся в олимпийских кластерах, расположенных по всему северу Италии. Огонь будет зажжён не только в Милане, но и в Кортина-д'Ампеццо. По сообщениям в СМИ, завершить эстафету огня могут олимпийские чемпионы по горнолыжному спорту Альберто Томба и Дебора Компаньони.

Участники Олимпийских игр — 2026

В Играх примут участие более 2800 атлетов из 92 стран. В деле все мощные спортивные державы, кроме России: Канада, США, Норвегия, Германия, Нидерланды, Швеция, Финляндия, Китай, Южная Корея, Франция.

Если говорить об экзотических гостях, то на зимней Олимпиаде также выступят граждане Бенина, Эквадора, Нигерии, Сингапура, Мадагаскара, ОАЭ, Гаити – все эти государства прислали в Милан по одному-два человека.

Самая большая делегация – у США. Звёздно-полосатые привезли 233 человека. Следом идут Канада – 210 спортсменов и страна-хозяйка Игр Италия – 196.

Фавориты Олимпиады-2026

По традиции претендентами на победу в медальном зачёте зимних Игр являются сборные Норвегии, Канады, Германии и США. Эти страны остаются на вершине спортивных рейтингов в последние десятилетия.

К концу Олимпиады может быть высоко и Италия, которая наверняка хорошо подготовила чемпионский состав к домашним соревнованиям.

На ОИ-2026 выступят суперзвёзды спорта, которые могут помочь своим командам в борьбе за высшие позиции в медальном зачёте. Йоханнес Клебо (Норвегия) в лыжных гонках попробует выиграть всё золото, Джордан Штольц (США) весь сезон доминирует в конькобежном спорте и точно может уехать из Италии сразу с несколькими золотыми наградами. А в прыжках с трамплина героями могут стать брат и сестра Домен и Ника Превц из Словении.

Где смотреть трансляции ОИ-2026?

Следить за баталиями на олимпийских трассах и стадионах можно будет на Okko. Это единственный в России источник, который получил права на официальный показ соревнований зимних Игр. Об этом было объявлено на страницах ресурса в социальных сетях 21 января.

Показ ОИ на онлайн-платформе, а не по телевидению, – историческое событие. Ещё никогда права от МОК не доставались стриминговым сервисам.

Okko сообщил, что Олимпийские игры можно будет смотреть бесплатно. Пользователи ресурса смогут включить и смотреть любой вид спорта как с комментаторами, так и без них на альтернативной звуковой дорожке.