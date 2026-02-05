«Уже знала, что прохожу на Игры». Российская конькобежка дерзко пробилась на ОИ-2026

На Олимпийских играх – 2026 в Милане и Кортине выступят 13 российских спортсменов. В состав команды вошла и 21-летняя конькобежка Анастасия Семёнова. Она дерзко пробилась на Игры, соревнуясь с лучшими атлетами планеты. Давайте познакомимся с нашей участницей Игр поближе.

Анастасия Семёнова. Основная информация

Дата рождения: 10 ноября 2004 года.



Возраст: 21 год.



Место рождения: Коломна, Московская область.



Вид спорта: конькобежный спорт.



Победы и достижения: чемпионка России и многократный призёр турнира (2025, 2026), победительница Российско-китайских молодёжных зимних игр (2022), чемпионка Всероссийской Универсиады (2024).



Дата выступления на Олимпиаде: 21 февраля.

Детство

Анастасия родилась в Коломне (Московская область). В детстве она не думала о карьере в спорте, хотя город славится сильной конькобежной школой: там проходили этапы Кубка мира и чемпионаты Европы по этому виду спорта. К тому же Семёнова активно занималась бальными танцами.

Но всё изменилось в школе. Однажды в класс пришли тренеры по конькобежному спорту, приглашающие ребят в секцию. Девочка решила попробовать свои силы в беге на коньках, и ей понравилось. Какое-то время Анастасия совмещала танцы и конькобежный спорт, но в итоге из-за большой нагрузки пришлось делать выбор в пользу одного из видов. Родители оставили его за Анастасией, и девочка бросила танцы, решив остаться на льду.

Начало карьеры

В СШОР «Комета» Анастасия тренировалась под руководством Дениса Асфандиярова. Довольно быстро спортсменка начала достигать хороших результатов. В сезоне-2021/2022 Семёнова в составе сборной России поехала на юниорские этапы Кубка мира. В основном она показывала результаты в топ-15, но однажды ей удалось заехать в тройку призёров, и ещё раз – в топ-5.

Анастасия Семёнова Фото: РИА Новости

Тогда же россиянка выступила и на юниорском чемпионате мира. Лучшим результатом Анастасии стало 12-е место на 1000 м. В 2022 году Семёнова поехала и на Российско-китайские молодёжные игры. С турнира она привезла четыре золота, став самым титулованным участником соревнований во всех видах спорта. Как раз тогда же спортсменка попала в сборную России.

На протяжении нескольких следующих сезонов на юниорском уровне Анастасия несколько раз выигрывала первенство России, а также взяла бронзу в командной гонке на чемпионате России среди взрослых.

Результаты в России

После дебюта на взрослом уровне дела Семёновой пошли в гору. В 2024-м она выиграла масс-старт на Всероссийской Универсиаде. В сезоне-2024/2025 Анастасия взяла несколько медалей на Кубке России, стала серебряным и дважды бронзовым призёром чемпионата России на отдельных дистанциях.

В феврале 2025-го на чемпионате России Анастасия Семёнова заняла только девятое место в многоборье: на дистанциях 500 и 1000 м она заехала в призы, на 3000 м финишировала седьмой, а с 5000 м снялась.

Впрочем, главные успехи конькобежки были лишь впереди.

Анастасия Семёнова Фото: РИА Новости

Отбор на Олимпиаду-2026

В 2025-м Семёнова получила нейтральный статус. У конькобежки появилась возможность вернуться на международные старты и отобраться на ОИ-2026.

Россиянка приняла участие в масс-стартах на четырёх этапах Кубка мира. В Солт-Лейк-Сити Семёнова финишировала четвёртой в дивизионе «Б», в Калгари выиграла гонку в дивизионе «Б» и стала 20-й в дивизионе «А».

«На первом масс-старте было очень страшно, потому что, скажем так, в группе «Б» люди уважают соперников меньше, чем в группе «А». В группе «А» всё культурно. Ну, на финише, когда все бегут, там уже всем без разницы, что происходит. Но во время забега всё мирно и дружно. А вот в группе «Б» от начала до конца тебя почему-то пытаются «убить». И все травмы, которые я получала, случились в группе «Б». Кто-то толкнул, кто-то куда-то ударил, кто-то коньком врезал. И когда ты после двух забегов начинаешь понимать, как подобные моменты минимизировать, всё становится нормально. Но для адаптации потребовалось время, это точно», – делилась тогда Семёнова с «СЭ».

В Херенвене Анастасия замкнула топ-10 в дивизионе «А», а в Хамаре одержала победу в дивизионе «Б» и заняла 15-е место в дивизионе «А». Благодаря таким результатам россиянка смогла получить путёвку на Игры.

«После двух этапов Кубка мира у нас был небольшой перерыв в России, затем поехали в Херенвен и вот там уже просчитывали расклады. Но если на других дистанциях это очевидно, то на масс-старте события происходят непосредственно в день соревнований. После Херенвена я понимала, что если в Норвегии становлюсь первой в группе «Б», то прохожу на Олимпиаду.

Когда мы приехали и я выиграла в Хамаре, встал вопрос, бежать ли мне в группе «А», потому что на Игры я отобралась, уже было точно понятно. Я была спокойна, мне сказали: ну сбегай для опыта, потому что мы сейчас вернёмся в Россию и будем пропускать все старты до Олимпиады. Естественно, для опыта я побежала, но уже знала, что прохожу на Игры», – говорила Анастасия.

Анастасия Семёнова Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Уже после этого Семёнова выступила на чемпионате России и одержала победу в командной гонке, выиграла серебро на 1000 м и бронзу на 1500 м.

Рекорды и достижения

Личная жизнь

О личной жизни 21-летней конькобежки нет достоверной информации. Девушка не любит делиться подробностями о себе в социальных сетях.

Образование

Сейчас Анастасия Семёнова учится в Тамбовском государственном университете им. Г. Р. Державина на факультете физической культуры и спорта.