Полное расписание Олимпиады-2026 в Италии: все события, финалы и медали

116 комплектов наград в 16 видах спорта будет разыграно на зимней Олимпиаде-2026 в Италии. Соревнования будут начинаться в 11 утра мск, а заканчиваться около полуночи.
Мы собрали полное расписание всех соревновательных дней Олимпийских игр. Каждый матч, каждый финал и каждая медаль – в нашем календаре.
- Олимпиада-2026: расписание на 4 февраля
- Олимпиада-2026: расписание на 5 февраля
- Олимпиада-2026: расписание на 6 февраля
- Олимпиада-2026: расписание на 7 февраля
- Олимпиада-2026: расписание на 8 февраля
- Олимпиада-2026: расписание на 9 февраля
- Олимпиада-2026: расписание на 10 февраля
- Олимпиада-2026: расписание на 11 февраля
- Олимпиада-2026: расписание на 12 февраля
- Олимпиада-2026: расписание на 13 февраля
- Олимпиада-2026: расписание на 14 февраля
- Олимпиада-2026: расписание на 15 февраля
- Олимпиада-2026: расписание на 16 февраля
- Олимпиада-2026: расписание на 17 февраля
- Олимпиада-2026: расписание на 18 февраля
- Олимпиада-2026: расписание на 19 февраля
- Олимпиада-2026: расписание на 20 февраля
- Олимпиада-2026: расписание на 21 февраля
- Олимпиада-2026: расписание на 22 февраля
Указано московское время.
Олимпиада-2026: расписание на 4 февраля
Кёрлинг
21:05. Микст. 1-й тур. Эстония — Швейцария.
21:05. Микст. 1-й тур. Великобритания — Норвегия.
21:05. Микст. 1-й тур. Канада — Чехия.
21:05. Микст. 1-й тур. Швеция — Южная Корея.
Олимпиада-2026: расписание на 5 февраля
Кёрлинг
12:05. Микст. 2-й тур. Норвегия — США.
12:05. Микст. 2-й тур. Великобритания — Эстония.
12:05. Микст. 2-й тур. Швеция — Чехия.
12:05. Микст. 2-й тур. Южная Корея — Италия.
16:35. Микст. 3-й тур. США — Швейцария.
16:35. Микст. 3-й тур. Норвегия — Канада.
21:05. Микст. 4-й тур. Швеция — Эстония.
21:05. Микст. 4-й тур. Великобритания — Чехия.
21:05. Микст. 4-й тур. Канада — Италия.
21:05. Микст. 4-й тур. Южная Корея — Швейцария.
Сноуборд
21:30. Мужчины. Биг-эйр. Квалификация.
Хоккей
14:10. Женщины. Группа В, предварительный раунд. Швеция — Германия.
16:40. Женщины. Группа В, предварительный раунд. Италия — Франция.
18:40. Женщины. Группа А, предварительный раунд. США — Чехия.
23:10. Женщины. Группа А, предварительный раунд. Финляндия — Канада.
Олимпиада-2026: расписание на 6 февраля
Фигурное катание
11:55. Командные соревнования. Танцы на льду. Ритм-танец.
13:35. Командные соревнования. Пары. Короткая программа.
15:35. Командные соревнования. Женщины. Короткая программа.
Кёрлинг
12:05. Микст. Групповой этап. 5-й тур. Швеция — Великобритания.
12:05. Микст. Групповой этап. 5-й тур. Италия — Швейцария.
12:05. Микст. Групповой этап. 5-й тур. США — Канада.
16:35. Микст. Групповой этап. 6-й тур. Чехия — США.
16:35. Микст. Групповой этап. 6-й тур. Эстония — Италия.
16:35. Микст. Групповой этап. 6-й тур. Южная Корея — Великобритания.
16:35. Микст. Групповой этап. 6-й тур. Швеция — Норвегия.
Хоккей
14:10. Женщины. Группа В, предварительный раунд. Франция – Япония.
16:40. Женщины. Группа А, предварительный раунд. Чехия – Швейцария.
22:00. ЦЕРЕМОНИЯ ОТКРЫТИЯ.
Олимпиада-2026: расписание на 7 февраля
Кёрлинг
12:05. Микст. Групповой этап. 7-й тур. Канада — Великобритания.
12:05. Микст. Групповой этап. 7-й тур. Швеция — Швейцария.
16:35. Микст. Групповой этап. 8-й тур. Эстония — Норвегия.
16:35. Микст. Групповой этап. 8-й тур. Чехия — Южная Корея.
16:35. Микст. Групповой этап. 8-й тур. Швеция — Италия.
16:35. Микст. Групповой этап. 8-й тур. США — Великобритания.
19:05. Микст. Групповой этап. 9-й тур. Южная Корея — США.
19:05. Микст. Групповой этап. 9-й тур. Канада — Эстония.
19:05. Микст. Групповой этап. 9-й тур. Чехия — Швейцария.
19:05. Микст. Групповой этап. 9-й тур. Италия — Норвегия.
Фристайл
12:30. Женщины. Слоупстайл. Квалификация.
16:00. Мужчины. Слоупстайл. Квалификация.
Горнолыжный спорт
13:30. 🥇 Мужчины. Скоростной спуск. Финал.
Хоккей
14:10. Женщины. Группа В, предварительный раунд. Германия — Япония.
16:40. Женщины. Группа В, предварительный раунд. Швеция — Италия.
16:40. Женщины. Группа А, предварительный раунд. США — Финляндия.
23:10. Женщины. Группа А, предварительный раунд. Швейцария — Канада.
Лыжные гонки
15:00. 🥇 Женщины. Скиатлон 2х10 км. Финал.
Санный спорт
19:00. Мужчины. Одноместные сани, первая попытка.
20:32. Мужчины. Одноместные сани. вторая попытка.
Прыжки с трамплина
19:45. Женщины. Средний трамплин. Квалификация.
20:45. Женщины. Средний трамплин. Первый раунд.
21:57. 🥇 Женщины, Средний трамплин. Финал.
Сноуборд
21:30. 🥇 Мужчины. Биг-эйр. Финал.
Конькобежный спорт
18:00. 🥇 Женщины. 3000 м. Финал.
Фигурное катание
21:45. Командные соревнования. Мужчины. Короткая программа.
Олимпиада-2026: расписание на 8 февраля
Сноуборд
11:00. Женщины. Параллельный гигантский слалом. Квалификация.
11:30. Мужчины. Параллельный гигантский слалом. Квалификация.
12:00. Женщины. Параллельный гигантский слалом. Раунд на выбывание.
12:30. Мужчины. Параллельный гигантский слалом. Раунд на выбывание.
15:00. Женщины. Параллельный гигантский слалом. 1/8 финала.
15:24. Мужчины. Параллельный гигантский слалом. 1/8 финала.
15:48. Женщины. Параллельный гигантский слалом. 1/4 финала.
16:00. Мужчины. Параллельный гигантский слалом. 1/4 финала.
16:12. Женщины. Параллельный гигантский слалом. 1/2 финала.
16:19. Мужчины. Параллельный гигантский слалом. 1/2 финала.
16:26. Женщины. Параллельный гигантский слалом. Малый финал (за третье место).
16:29. 🥇 Женщины. Параллельный гигантский слалом. Финал.
16:36. Мужчины. Параллельный гигантский слалом. Малый финал (за третье место).
16:39. 🥇 Мужчины. Параллельный гигантский слалом. Финал.
21:30. Женщины. Биг-эйр. Квалификация.
Кёрлинг
12:05. Микст. Групповой этап. 10-й тур. Чехия — Норвегия.
12:05. Микст. Групповой этап. 10-й тур. Южная Корея — Эстония.
16:35. Микст. Групповой этап. 11-й тур. Канада — Швеция.
16:35. Микст. Групповой этап. 11-й тур. Великобритания — Швейцария.
16:35. Микст. Групповой этап. 11-й тур. США — Эстония.
16:35. Микст. Групповой этап. 11-й тур. Чехия — Италия.
21:05. Микст. Групповой этап. 12-й тур. Италия — Великобритания.
21:05. Микст. Групповой этап. 12-й тур. США — Швеция.
21:05. Микст. Групповой этап. 12-й тур. Швейцария — Норвегия.
21:05. Микст. Групповой этап. 12-й тур. Канада — Южная Корея.
Горнолыжный спорт
13:30. 🥇 Женщины. Скоростной спуск. Финал.
Лыжные гонки
14:30. 🥇 Мужчины. Скиатлон 2х10 км. Финал.
Биатлон
16:05. 🥇 Смешанная эстафета 4x6 км.
Конькобежный спорт
18:00. 🥇 Мужчины. 5000 м. Финал.
Хоккей
18:40. Женщины. Группа В, предварительный раунд. Швеция — Франция.
23:10. Женщины. Группа А, предварительный раунд. Чехия — Финляндия.
Санный спорт
19:00. Мужчины. Одноместные сани, третья попытка.
20:34. 🥇 Мужчины. Одноместные сани. четвёртая попытка.
Фигурное катание
21:30. Командные соревнования. Пары. Произвольная программа.
22:45. Командные соревнования. Женщины. Произвольная программа.
23:55. 🥇 Командные соревнования. Мужчины. Произвольная программа. Итог.
Олимпиада-2026: расписание на 9 февраля
Кёрлинг
12:05. Микст. Групповой этап. 13-й тур. Швейцария — Канада.
12:05. Микст. Групповой этап. 13-й тур. Италия — США.
12:05. Микст. Групповой этап. 13-й тур. Норвегия — Южная Корея.
12:05. Микст. Групповой этап. 13-й тур. Чехия — Эстония.
20:05. Микст. 1/2 финала.
20:05. Микст. 1/2 финала.
Горнолыжный спорт
12:30. Мужчины. Комбинация. Команды. Скоростной спуск.
16:00. 🥇 Мужчины. Комбинация. Команды. Слалом. Финал.
Хоккей
14:10. Женщины. Группа В, предварительный раунд. Япония — Италия.
18:40. Женщины. Группа В, предварительный раунд. Германия — Франция.
22:10. Женщины. Группа А, предварительный раунд. Швейцария — США.
23:10. Женщины. Группа А, предварительный раунд. Чехия — Канада.
Фристайл
14:30. 🥇 Женщины. Слоупстайл. Финал.
Конькобежный спорт
19:30. 🥇 Женщины. 1000 м. Финал.
Прыжки с трамплина
20:00. Мужчины. Средний трамплин. Квалификация.
21:00. Мужчины. Средний трамплин. Первый раунд.
22:12. 🥇 Мужчины, Средний трамплин. Финал.
Фигурное катание
21:20. Танцы на льду. Ритм-танец.
Санный спорт
19:00. Женщины. Одноместные сани, первая попытка.
20:32. Женщины. Одноместные сани. вторая попытка.
Сноуборд
21:30. 🥇 Женщины. Биг-эйр. Финал.
Олимпиада-2026: расписание на 10 февраля
Лыжные гонки
11:15. Женщины. Спринт. Классический стиль. Квалификация.
11:55. Мужчины. Спринт. Классический стиль. Квалификация.
13:45. Женщины. Спринт. Классический стиль. 1/4 финала.
14:15. Мужчины. Спринт. Классический стиль. 1/4 финала.
14:45. Женщины. Спринт. Классический стиль. 1/2 финала.
14:57. Мужчины. Спринт. Классический стиль. 1/2 финала.
15:13. 🥇 Женщины. Спринт. Классический стиль. Финал.
15:25. 🥇 Мужчины. Спринт. Классический стиль. Финал.
Горнолыжный спорт
12:30. Женщины. Комбинация. Команды. Скоростной спуск.
16:00. 🥇 Женщины. Комбинация. Команды. Слалом. Финал.
Шорт-трек
12:30. Женщины. 500 м. Квалификация.
13:08. Мужчины. 1000 м. Квалификация.
13:53. Смешанная эстафета. 1/4 финала.
14:23. Смешанная эстафета. 1/2 финала.
14:48. 🥇 Смешанная эстафета. Финал.
Фристайл
13:15. Мужчины. Могул. Первая квалификация.
14:30. 🥇 Мужчины. Слоупстайл. Финал.
16:15. Женщины. Могул. Первая квалификация.
Хоккей
14:10. Женщины. Группа В, предварительный раунд. Япония — Швеция.
18:40. Женщины. Группа В, предварительный раунд. Германия — Италия.
22:10. Женщины. Группа А, предварительный раунд. Канада — США.
23:10. Женщины. Группа А, предварительный раунд. Финляндия — Швейцария.
Биатлон
15:30. 🥇 Мужчины. 20 км индивидуальная гонка.
Кёрлинг
16:05. Микст. Матч за третье место.
20:05. 🥇 Микст. Финал.
Санный спорт
19:00. Мужчины. Одноместные сани, третья попытка.
20:41. 🥇 Мужчины. Одноместные сани. четвёртая попытка.
Фигурное катание
20:30. Мужчины. Короткая программа.
Прыжки с трамплина
19:30. Командные соревнования. Квалификация.
20:45. Командные соревнования, первый раунд.
22:00. 🥇 Командные соревнования. Финал.
Олимпиада-2026: расписание на 11 февраля
Лыжное двоеборье
11:10. Мужчины. Нормальный трамплин + гонка 10 км. Квалификация.
12:00. Мужчины. Нормальный трамплин + гонка 10 км. Зачётный раунд.
15:45. 🥇 Мужчины. Нормальный трамплин + гонка 10 км. Финал.
Сноуборд
12:30. Женщины. Хафпайп. Квалификация.
21:30. Мужчины. Хафпайп. Квалификация.
Фристайл
13:00. Женщины. Могул. Вторая квалификация.
16:15. Женщины. Могул. Финал 1.
16:55. 🥇 Женщины. Могул. Финал 2.
Горнолыжный спорт
13:30. 🥇 Мужчины. Супергигант. Финал.
Биатлон
16:15. 🥇 Женщины. 15 км индивидуальная гонка.
Хоккей
18:40. Мужчины. Группа В, предварительный раунд. Словакия — Финляндия.
23:10. Мужчины. Группа В, предварительный раунд. Швеция — Италия.
Санный спорт
19:00. Женщины. Двухместные сани, первая попытка.
19:51. Мужчины. Двухместные сани, первая попытка.
20:53. 🥇 Женщины. Двухместные сани. вторая попытка.
21:44. 🥇 Мужчины. Двухместные сани. вторая попытка.
Конькобежный спорт
20:30. 🥇 Мужчины. 1000 м. Финал.
Кёрлинг
21:05. Мужчины. 1-й тур. Швеция — Италия.
21:05. Мужчины. 1-й тур. Канада — Германия.
21:05. Мужчины. 1-й тур. Чехия — США.
21:05. Мужчины. 1-й тур. Китай — Великобритания.
Фигурное катание
21:30. 🥇 Танцы на льду. Произвольный танец.
Олимпиада-2026: расписание на 12 февраля
Скелетон
11:30. Мужчины. Первая попытка.
13:08. Мужчины. Вторая попытка.
Сноуборд
12:00. Мужчины. Сноуборд-кросс. Квалификация.
15:45. Мужчины. Сноуборд-кросс. 1/8 финала.
16:18. Мужчины. Сноуборд-кросс. 1/4 финала.
16:39. Мужчины. Сноуборд-кросс. 1/2 финала.
16:56. 🥇 Мужчины. Сноуборд-кросс. Финал.
21:30. 🥇 Женщины. Хафпайп. Финал.
Фристайл
12:00. Мужчины. Могул. Вторая квалификация.
14:15. Мужчины. Могул. Финал 1.
14:55. 🥇 Мужчины. Могул. Финал 2.
Горнолыжный спорт
13:30. 🥇 Женщины. Супергигант. Финал.
Хоккей
14:10. Мужчины. Группа А, предварительный раунд. Швейцария — Франция.
18:40. Мужчины. Группа А, предварительный раунд. Чехия — Канада.
23:10. Мужчины. Группа С, предварительный раунд. Латвия — США.
23:10. Мужчины. Группа С, предварительный раунд. Германия — Дания.
Лыжные гонки
15:00. 🥇 Женщины. 10 км. Свободный стиль.
Конькобежный спорт
18:30. 🥇 Женщины. 5000 м. Финал.
Санный спорт
20:30. 🥇 Смешанная эстафета.
Шорт-трек
22:15. Женщины. 500 м. 1/4 финала.
22:29. Мужчины. 1000 м. 1/4 финала.
22:58. Женщины. 500 м. 1/2 финала.
23:05. Мужчины. 1000 м. 1/2 финала.
23:26. 🥇 Женщины. 500 м. Финал.
23:37. 🥇 Мужчины. 1000 м. Финал.
Кёрлинг
11:05. Женщины. 1-й тур. Швеция — Япония.
11:05. Женщины. 1-й тур. Италия — Швейцария.
11:05. Женщины. 1-й тур. Южная Корея — США.
11:05. Женщины. 1-й тур. Канада — Дания.
16:05. Мужчины. 2-й тур. Норвегия — Германия.
16:05. Мужчины. 2-й тур. Швейцария — США.
16:05. Мужчины. 2-й тур. Швеция — Великобритания.
21:05. Женщины. 2-й тур. Южная Корея — Италия.
21:05. Женщины. 2-й тур. Дания — Япония.
21:05. Женщины. 2-й тур. Швеция — США.
21:05. Женщины. 2-й тур. Китай — Великобритания.
Олимпиада-2026: расписание на 13 февраля
Кёрлинг
11:05. Мужчины. 3-й тур. Канада — США.
11:05. Мужчины. 3-й тур. Швейцария — Чехия.
11:05. Мужчины. 3-й тур. Италия — Великобритания.
11:05. Мужчины. 3-й тур. Китай — Норвегия.
16:05. Женщины. 3-й тур. Швеция — Дания.
16:05. Женщины. 3-й тур. Китай — Швейцария.
16:05. Женщины. 3-й тур. Канада — США.
16:05. Женщины. 3-й тур. Южная Корея — Великобритания.
21:05. Мужчины. 3-й тур. Швейцария — Китай.
21:05. Мужчины. 3-й тур. Чехия — Норвегия.
21:05. Мужчины. 3-й тур. Италия — Германия.
21:05. Мужчины. 3-й тур. Канада — Швеция.
Лыжные гонки
13:45. 🥇 Мужчины. 10 км. Свободный стиль.
Хоккей
14:10. Мужчины. Группа В, предварительный раунд. Финляндия — Швеция.
14:10. Мужчины. Группа В, предварительный раунд. Италия — Словакия.
18:40. Мужчины. Группа А, предварительный раунд. Чехия — Франция.
18:40. Женщины. 1/4 финала.
23:10. Женщины. 1/4 финала.
23:10. Мужчины. Группа В, предварительный раунд. Канада — Швейцария.
Биатлон
16:00. 🥇 Мужчины. 10 км спринт.
Конькобежный спорт
18:00. 🥇 Мужчины. 10 000 м.
Скелетон
18:00. Женщины. Первая попытка.
18:48. Женщины. Вторая попытка.
21:30. Мужчины. Третья попытка.
23:05. 🥇 Мужчины. Четвёртая попытка.
Фигурное катание
21:00. 🥇 Мужчины. Произвольная программа.
Сноуборд
12:00. Женщины. Сноуборд-кросс. Квалификация.
15:30. Женщины. Сноуборд-кросс. 1/8 финала.
16:03. Женщины. Сноуборд-кросс. 1/4 финала.
16:24. Женщины. Сноуборд-кросс. 1/2 финала.
16:41. Женщины. Сноуборд-кросс. Малый финал.
16:46. 🥇 Женщины. Сноуборд-кросс. Большой финал.
21:30. 🥇 Мужчины. Хафпайп. Финал.
Олимпиада-2026: расписание на 14 февраля
Кёрлинг
11:05. Женщины. 4-й тур. Канада — Великобритания.
11:05. Женщины. 4-й тур. Швейцария — Япония.
11:05. Женщины. 4-й тур. Италия — Китай.
16:05. Мужчины. 4-й тур. Германия — США.
16:05. Мужчины. 4-й тур. Китай — Швеция.
16:05. Мужчины. 4-й тур. Канада — Швейцария.
16:05. Мужчины. 4-й тур. Чехия — Великобритания.
21:05. Женщины. 5-й тур. Швейцария — Канада.
21:05. Женщины. 5-й тур. Япония — США.
21:05. Женщины. 5-й тур. Южная Корея — Дания.
21:05. Женщины. 5-й тур. Италия — Швеция.
Горнолыжный спорт
12:00. Мужчины. Гигантский слалом. Первая попытка.
15:30. 🥇 Мужчины. Гигантский слалом. Вторая попытка.
Фристайл
12:30. Женщины. Парный могул. 1/16 финала.
13:00. Женщины. Парный могул. 1/8 финала.
13:20. Женщины. Парный могул. 1/4 финала.
13:35. Женщины. Парный могул. 1/2 финала.
13:46. Женщины. Парный могул. Малый финал.
13:48. 🥇 Женщины. Парный могул. Большой финал.
21:30. Женщины. Биг-эйр. Квалификация.
Лыжные гонки
14:00. 🥇 Женщины, эстафета 4x7,5 км. Финал.
Хоккей
14:10. Мужчины. Группа В, предварительный раунд. Словакия — Швеция.
14:10. Мужчины. Группа С, предварительный раунд. Германия — Латвия.
18:40. Женщины. 1/4 финала.
23:10. Женщины. 1/4 финала.
21:10. Мужчины. Группа В, предварительный раунд. Финляндия — Италия.
23:10. Мужчины. Группа С, предварительный раунд. США — Дания.
Биатлон
16:00. 🥇 Женщины. 7,5 км спринт.
Конькобежный спорт
18:00. Женщины. Командная гонка преследования. 1/4 финала.
19:00. 🥇 Мужчины, 500 м. Финал.
Прыжки с трамплина
19:30. Мужчины. Большой трамплин. Квалификация.
20:45. Мужчины. Большой трамплин. Первый раунд.
21:57. 🥇 Мужчины. Большой трамплин. Финал.
Скелетон
20:00. Женщины. Третья попытка.
21:44. 🥇 Женщины. Четвёртая попытка.
Шорт-трек
22:15. Мужчины. 1500 м. 1/4 финала.
22:59. Женщины. 1000 м. Квалификация.
23:44. Мужчины. 5000 м. 1/2 финала.
15 февраля, 00:00. Женщины. Эстафета 3000 м. 1/2 финала.
15 февраля 00:27. 🥇 Мужчины. 1500 м. Финал.
Олимпиада-2026: расписание на 15 февраля
Кёрлинг
11:05. Мужчины. 6-й тур. США — Швеция.
11:05. Мужчины. 6-й тур. Германия — Великобритания.
11:05. Мужчины. 6-й тур. Италия — Норвегия.
16:05. Женщины. 6-й тур. Япония — Южная Корея.
16:05. Женщины. 6-й тур. Италия — Дания.
16:05. Женщины. 6-й тур. Китай — США.
16:05. Женщины. 6-й тур. Швеция — Великобритания.
21:05. Мужчины. 7-й тур. Китай — Канада.
21:05. Мужчины. 7-й тур. Норвегия — США.
21:05. Мужчины. 7-й тур. Чехия — Италия.
21:05. Мужчины. 7-й тур. Великобритания — Швейцария.
Бобслей
12:00. Женщины. Одиночки. Первая попытка.
13:50. Женщины. Одиночки. Вторая попытка.
Горнолыжный спорт
12:00. Женщины. Гигантский слалом. Первая попытка.
15:30. 🥇 Женщины. Гигантский слалом. Вторая попытка.
Фристайл
12:30. Мужчины. Парный могул. 1/16 финала.
13:00. Мужчины. Парный могул. 1/8 финала.
13:20. Мужчины. Парный могул. 1/4 финала.
13:35. Мужчины. Парный могул. 1/2 финала.
13:46. Мужчины. Парный могул. Малый финал.
13:48. 🥇 Мужчины. Парный могул. Большой финал.
21:30. Мужчины. Биг-эйр. Квалификация.
Биатлон
13:15. 🥇 Мужчины. 12,5 км. Гонка преследования.
16:45. 🥇 Женщины. 12,5 км. Гонка преследования.
Хоккей
14:10. Мужчины. Группа А, предварительный раунд. Швейцария — Чехия.
18:40. Мужчины. Группа А, предварительный раунд. Канада — Франция.
21:10. Мужчины. Группа С, предварительный раунд. Дания — Латвия.
23:10. Мужчины. Группа С, предварительный раунд. США — Германия.
Лыжные гонки
14:00. 🥇 Мужчины. 4x7,5 км эстафета.
Сноуборд
15:45. Микст. Сноуборд-кросс. 1/4 финала.
16:15. Микст. Сноуборд-кросс. 1/2 финала.
16:35. Микст. Сноуборд-кросс. Малый финал.
16:40. 🥇 Микст. Сноуборд-кросс. Финал.
Конькобежный спорт
18:00. Мужчины. Командная гонка преследования, 1/4 финала.
19:03. 🥇 Женщины, 500 м. Финал.
Прыжки с трамплина
19:30. Женщины. Большой трамплин. Квалификация.
20:45. Женщины. Большой трамплин. Первый раунд.
21:57. 🥇 Женщины. Большой трамплин. Финал.
Скелетон
20:00. 🥇 Смешанные команды.
Фигурное катание
21:45. Спортивные пары. Короткая программа.
Олимпиада-2026: расписание на 16 февраля
Кёрлинг
11:05. Женщины. 7-й тур. Швейцария — Швеция.
11:05. Женщины. 7-й тур. Китай — Канада.
11:05. Женщины. 7-й тур. Дания — Великобритания.
16:05. Мужчины. 8-й тур. Италия — Китай.
16:05. Мужчины. 8-й тур. Германия — Швеция.
16:05. Мужчины. 8-й тур. Чехия — Канада.
16:05. Мужчины. 8-й тур. Норвегия — Великобритания.
21:05. Женщины. 8-й тур. Китай — Южная Корея.
21:05. Женщины. 8-й тур. Италия — США.
21:05. Женщины. 8-й тур. Япония — Канада.
21:05. Женщины. 8-й тур. Великобритания — Швейцария.
Горнолыжный спорт
12:00. Мужчины. Слалом. Первая попытка.
15:30. 🥇 Мужчины. Слалом. Вторая попытка.
Бобслей
12:00. Мужчины. Двойки. Первая попытка.
13:57 Мужчины. Двойки. Вторая попытка.
21:00. Женщины. Одиночки. Третья попытка.
23:06. 🥇 Женщины. Одиночки. Четвёртая попытка.
Сноуборд
12:30. Женщины. Слоупстайл. Квалификация.
16:00. Мужчины. Слоупстайл. Квалификация.
Шорт-трек
13:00. Женщины. 1000 м. 1/4 финала.
13:18. Мужчины. 500 м. Квалификация.
13:55. Женщины. 1000 м. 1/2 финала.
14:04. Мужчины. Эстафета 5000 м. 1/2 финала.
14:36. 🥇 Женщины. 1000 м. Финал.
Хоккей
18:40. Женщины. 1/2 финала.
23:10. Женщины. 1/2 финала.
Прыжки с трамплина
20:00. Мужчины. Командные соревнования. Квалификация.
21:00. Мужчины. Командные соревнования. Первый раунд.
21:43. Мужчины. Командные соревнования. Второй раунд.
22:20. 🥇 Мужчины. Командные соревнования. Финал.
Фристайл
21:30. 🥇 Женщины. Биг-эйр. Финал.
Фигурное катание
22:00. 🥇 Спортивные пары. Произвольная программа.
Олимпиада-2026: расписание на 17 февраля
Кёрлинг
11:05. Мужчины. 9-й тур. Швейцария — Швеция.
11:05. Мужчины. 9-й тур. Китай — США.
11:05. Мужчины. 9-й тур. Чехия — Германия.
16:05. Мужчины. 9-й тур. Южная Корея — Швейцария.
16:05. Женщины. 9-й тур. Канада — Швеция.
16:05. Женщины. 9-й тур. Италия — Япония.
16:05. Женщины. 9-й тур. Дания — США.
21:05. Мужчины. 10-й тур. Норвегия — Швеция.
21:05. Мужчины. 10-й тур. Италия — США.
21:05. Мужчины. 10-й тур. Великобритания — Канада.
21:05. Мужчины. 10-й тур. Германия — Швейцария.
Лыжное двоеборье
11:10. Мужчины. Большой трамплин + 10 км. Большой трамплин. Квалификация.
12:00. Мужчины. Большой трамплин + 10 км. Большой трамплин. Зачёт.
15:45. 🥇 Мужчины. Большой трамплин + 10 км. Большой трамплин. Финал.
Фристайл
12:45. Женщины. Акробатика. Квалификация.
15:30. Мужчины. Акробатика. Квалификация.
21:30. 🥇 Мужчины. Биг-эйр. Финал.
Хоккей
14:10. Мужчины. Плей-офф. Квалификация.
14:10. Мужчины. Плей-офф. Квалификация.
18:40. Мужчины. Плей-офф. Квалификация.
23:10. Мужчины. Плей-офф. Квалификация.
Сноуборд
15:00. 🥇 Женщины. Слоупстайл. Финал.
Биатлон
16:30. 🥇 Мужчины. 4x7,5 км эстафета.
Конькобежный спорт
16:30. Мужчины. Командная гонка преследования, 1/2 финала.
16:52. Мужчины. Командная гонка преследования, 1/2 финала.
17:24. Мужчины. Командная гонка преследования. Финал D.
17:30. Мужчины. Командная гонка преследования. Финал C.
17:43. Женщины. Командная гонка преследования. Финал D.
17:49. Женщины. Командная гонка преследования. Финал C.
18:22. Мужчины. Командная гонка преследования. Финал B.
18:28. 🥇 Мужчины. Командная гонка преследования. Финал A.
18:41. Женщины. Командная гонка преследования. Финал B.
18:47. 🥇 Женщины. Командная гонка преследования. Финал A.
19:03. 🥇 Женщины, 500 м. Финал.
Фигурное катание
20:45. 🥇 Женщины. Короткая программа.
Бобслей
21:00. Мужчины. Двойки. Третья попытка.
23:05 🥇 Мужчины. Двойки. Четвёртая попытка.
Олимпиада-2026: расписание на 18 февраля
Кёрлинг
11:05. Женщины. 10-й тур. Великобритания — США.
11:05. Женщины. 10-й тур. Китай — Дания.
11:05. Женщины. 10-й тур. Швеция — Южная Корея.
16:05. Мужчины. 11-й тур. Китай — Чехия.
16:05. Мужчины. 11-й тур. Норвегия — Швейцария.
16:05. Мужчины. 11-й тур. Италия — Канада.
16:05. Мужчины. 11-й тур. Великобритания — США.
21:05. Женщины. 11-й тур. Дания — Швейцария.
21:05. Женщины. 11-й тур. Италия — Канада.
21:05. Женщины. 11-й тур. Великобритания — Япония.
21:05. Женщины. 11-й тур. Китай — Швеция.
Лыжные гонки
11:45. Женщины. Командный спринт. Свободный стиль. Квалификация.
12:15. Мужчины. Командный спринт. Свободный стиль. Квалификация.
13:45. 🥇 Женщины. Командный спринт. Свободный стиль. Финал.
14:15. 🥇 Мужчины. Командный спринт. Свободный стиль. Финал.
Горнолыжный спорт
12:00. Женщины. Слалом. Первая попытка.
15:30. 🥇 Женщины. Слалом. Вторая попытка.
Фристайл
13:30. 🥇 Женщины. Акробатика. Финал.
Хоккей
14:10. Мужчины. 1/4 финала.
16:10. Мужчины. 1/4 финала.
18:40. Мужчины. 1/4 финала.
23:10. Мужчины. 1/4 финала.
Сноуборд
14:30. 🥇 Мужчины. Слоупстайл. Финал.
Биатлон
16:45. 🥇 Женщины. 4х6 км эстафета.
Шорт-трек
22:15. Мужчины. 500 м. 1/4 финала.
22:42. Мужчины. 500 м. 1/2 финала.
22:50. 🥇 Женщины. Эстафета 3000 м. Финал.
23:24. 🥇 Мужчины. 500 м. Финал.
Олимпиада-2026: расписание на 19 февраля
Кёрлинг
11:05. Мужчины. 12-й тур. Китай — Германия.
11:05. Мужчины. 12-й тур. Италия — Швейцария.
11:05. Мужчины. 12-й тур. Швеция — Чехия.
11:05. Мужчины. 12-й тур. Норвегия — Канада.
16:05. Женщины. 12-й тур. Китай — Япония.
16:05. Женщины. 12-й тур. США — Швейцария.
16:05. Женщины. 12-й тур. Южная Корея — Канада.
16:05. Женщины. 12-й тур. Великобритания — Италия.
21:05. Мужчины. 1/2 финала.
21:05. Мужчины. 1/2 финала.
Лыжное двоеборье
11:10. Мужчины. Командный спринт. Квалификация.
12:00. Мужчины. Командный спринт. Зачётный раунд.
15:45. 🥇 Мужчины. Командный спринт. Финал.
Ски-альпинизм
11:50. Женщины. Спринт. Квалификация.
12:30. Мужчины. Спринт. Квалификация.
14:55. Женщины. Спринт. 1/2 финала.
15:25. Мужчины. Спринт. 1/2 финала.
15:55. 🥇 Женщины. Спринт. Финал.
16:15. 🥇 Мужчины. Спринт. Финал.
Фристайл
12:30. Мужчины. Ски-хафпайп. Квалификация.
13:30. Мужчины. Акробатика. Финал 1.
14:30. 🥇 Мужчины. Акробатика. Финал 2.
21:30. Женщины. Ски-хафпайп. Квалификация.
Хоккей
16:40. Женщины. Матч за третье место.
21:10. 🥇 Женщины. Финал.
Конькобежный спорт
18:30. 🥇 Мужчины. 1500 м.
Фигурное катание
21:00. 🥇 Женщины. Произвольная программа.
Олимпиада-2026: расписание на 20 февраля
Фристайл
12:00. Женщины. Ски-кросс. Квалификация.
14:00. Женщины. Ски-кросс. 1/8 финала.
14:35. Женщины. Ски-кросс. 1/4 финала.
14:54. Женщины. Ски-кросс. 1/2 финала.
15:10. Женщины. Ски-кросс. Малый финал.
15:15. 🥇 Женщины. Ски-кросс. Большой финал.
21:30. 🥇 Мужчины. Ски-хафпайп. Финал.
Биатлон
15:45. 🥇 Мужчины. 15 км масс-старт.
Кёрлинг
16:05. Женщины. 1/2 финала.
16:05. Женщины. 1/2 финала.
21:05. Мужчины. Матч за третье место.
Конькобежный спорт
18:30. 🥇 Женщины. 1500 м.
Хоккей
18:40. Мужчины. 1/2 финала.
23:10. Мужчины. 1/2 финала.
Бобслей
20:00 Женщины. Двойки. Первая попытка.
21:50. Женщины. Двойки. Вторая попытка.
Шорт-трек
22:15. Женщины. 1500 м. 1/4 финала.
23:00. Женщины. 1500 м. 1/2 финала
23:17. 🥇 Мужчины. Эстафета 5000 м. Финал.
23:56. 🥇 Женщины. 1500 м. Финал.
Олимпиада-2026: расписание на 21 февраля
Бобслей
12:00. Мужчины. Четвёрки. Первая попытка.
13:57. Мужчины. Четвёрки. Вторая попытка.
21:00 Женщины. Двойки. Третья попытка.
23:05 🥇 Женщины. Двойки. Четвёртая попытка.
Фристайл
12:00. Мужчины. Ски-кросс. Квалификация.
12:45. Микст. Акробатика. Финал 1.
13:45. 🥇 Микст. Акробатика. Финал 2.
14:00. Мужчины. Ски-кросс. 1/8 финала.
14:35. Мужчины. Ски-кросс. 1/4 финала.
14:54. Мужчины. Ски-кросс. 1/2 финала.
15:10. Мужчины. Ски-кросс. Малый финал.
15:15. 🥇 Мужчины. Ски-кросс. Большой финал.
21:30. 🥇 Женщины. Ски-хафпайп. Финал.
Лыжные гонки
13:00. 🥇 Мужчины. 50 км. Классический стиль. Масс-старт.
Ски-альпинизм
15:30. 🥇 Смешанная эстафета.
Кёрлинг
16:05. Женщины. Матч за третье место.
21:05. 🥇 Мужчины. Финал.
Биатлон
16:15. 🥇 Женщины. 12,5 км масс-старт.
Конькобежный спорт
17:00. Мужчины. Масс-старт. 1/2 финала.
17:50. Женщины. Масс-старт. 1/2 финала.
18:40. 🥇 Мужчины. Масс-старт. Финал.
19:15. 🥇 Женщины. Масс-старт. Финал.
Хоккей
22:40. Мужчины. Матч за третье место.
Олимпиада-2026: расписание на 22 февраля
Бобслей
12:00. Мужчины. Четвёрки. Третья попытка.
14:15. 🥇 Мужчины. Четвёрки. Четвёртая попытка.
Лыжные гонки
12:00. 🥇 Женщины. Классический стиль. Масс-старт. 50 км.
Кёрлинг
13:05. 🥇 Женщины. Финал.
Хоккей
16:10. 🥇 Мужчины. Финал.
20:30. ЦЕРЕМОНИЯ ЗАКРЫТИЯ.