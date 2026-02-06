Дата и время соревнований в Милане и Кортине.

Полное расписание Олимпиады-2026 в Италии: все события, финалы и медали

116 комплектов наград в 16 видах спорта будет разыграно на зимней Олимпиаде-2026 в Италии. Соревнования будут начинаться в 11 утра мск, а заканчиваться около полуночи.

Мы собрали полное расписание всех соревновательных дней Олимпийских игр. Каждый матч, каждый финал и каждая медаль – в нашем календаре.

Указано московское время.

Олимпиада-2026: расписание на 4 февраля

Кёрлинг

21:05. Микст. 1-й тур. Эстония — Швейцария.

21:05. Микст. 1-й тур. Великобритания — Норвегия.

21:05. Микст. 1-й тур. Канада — Чехия.

21:05. Микст. 1-й тур. Швеция — Южная Корея.

Олимпиада-2026: расписание на 5 февраля

Кёрлинг

12:05. Микст. 2-й тур. Норвегия — США.

12:05. Микст. 2-й тур. Великобритания — Эстония.

12:05. Микст. 2-й тур. Швеция — Чехия.

12:05. Микст. 2-й тур. Южная Корея — Италия.

16:35. Микст. 3-й тур. США — Швейцария.

16:35. Микст. 3-й тур. Норвегия — Канада.

21:05. Микст. 4-й тур. Швеция — Эстония.

21:05. Микст. 4-й тур. Великобритания — Чехия.

21:05. Микст. 4-й тур. Канада — Италия.

21:05. Микст. 4-й тур. Южная Корея — Швейцария.

Сноуборд

21:30. Мужчины. Биг-эйр. Квалификация.

Хоккей

14:10. Женщины. Группа В, предварительный раунд. Швеция — Германия.

16:40. Женщины. Группа В, предварительный раунд. Италия — Франция.

18:40. Женщины. Группа А, предварительный раунд. США — Чехия.

23:10. Женщины. Группа А, предварительный раунд. Финляндия — Канада.

Олимпиада-2026: расписание на 6 февраля

Фигурное катание

11:55. Командные соревнования. Танцы на льду. Ритм-танец.

13:35. Командные соревнования. Пары. Короткая программа.

15:35. Командные соревнования. Женщины. Короткая программа.

Кёрлинг

12:05. Микст. Групповой этап. 5-й тур. Швеция — Великобритания.

12:05. Микст. Групповой этап. 5-й тур. Италия — Швейцария.

12:05. Микст. Групповой этап. 5-й тур. США — Канада.

16:35. Микст. Групповой этап. 6-й тур. Чехия — США.

16:35. Микст. Групповой этап. 6-й тур. Эстония — Италия.

16:35. Микст. Групповой этап. 6-й тур. Южная Корея — Великобритания.

16:35. Микст. Групповой этап. 6-й тур. Швеция — Норвегия.

Хоккей

14:10. Женщины. Группа В, предварительный раунд. Франция – Япония.

16:40. Женщины. Группа А, предварительный раунд. Чехия – Швейцария.

22:00. ЦЕРЕМОНИЯ ОТКРЫТИЯ.

Олимпиада-2026: расписание на 7 февраля

Кёрлинг

12:05. Микст. Групповой этап. 7-й тур. Канада — Великобритания.

12:05. Микст. Групповой этап. 7-й тур. Швеция — Швейцария.

16:35. Микст. Групповой этап. 8-й тур. Эстония — Норвегия.

16:35. Микст. Групповой этап. 8-й тур. Чехия — Южная Корея.

16:35. Микст. Групповой этап. 8-й тур. Швеция — Италия.

16:35. Микст. Групповой этап. 8-й тур. США — Великобритания.

19:05. Микст. Групповой этап. 9-й тур. Южная Корея — США.

19:05. Микст. Групповой этап. 9-й тур. Канада — Эстония.

19:05. Микст. Групповой этап. 9-й тур. Чехия — Швейцария.

19:05. Микст. Групповой этап. 9-й тур. Италия — Норвегия.

Фристайл

12:30. Женщины. Слоупстайл. Квалификация.

16:00. Мужчины. Слоупстайл. Квалификация.

Горнолыжный спорт

13:30. 🥇 Мужчины. Скоростной спуск. Финал.

Хоккей

14:10. Женщины. Группа В, предварительный раунд. Германия — Япония.

16:40. Женщины. Группа В, предварительный раунд. Швеция — Италия.

16:40. Женщины. Группа А, предварительный раунд. США — Финляндия.

23:10. Женщины. Группа А, предварительный раунд. Швейцария — Канада.

Лыжные гонки

15:00. 🥇 Женщины. Скиатлон 2х10 км. Финал.

Санный спорт

19:00. Мужчины. Одноместные сани, первая попытка.

20:32. Мужчины. Одноместные сани. вторая попытка.

Прыжки с трамплина

19:45. Женщины. Средний трамплин. Квалификация.

20:45. Женщины. Средний трамплин. Первый раунд.

21:57. 🥇 Женщины, Средний трамплин. Финал.

Сноуборд

21:30. 🥇 Мужчины. Биг-эйр. Финал.

Конькобежный спорт

18:00. 🥇 Женщины. 3000 м. Финал.

Фигурное катание

21:45. Командные соревнования. Мужчины. Короткая программа.

Олимпиада-2026: расписание на 8 февраля

Сноуборд

11:00. Женщины. Параллельный гигантский слалом. Квалификация.

11:30. Мужчины. Параллельный гигантский слалом. Квалификация.

12:00. Женщины. Параллельный гигантский слалом. Раунд на выбывание.

12:30. Мужчины. Параллельный гигантский слалом. Раунд на выбывание.

15:00. Женщины. Параллельный гигантский слалом. 1/8 финала.

15:24. Мужчины. Параллельный гигантский слалом. 1/8 финала.

15:48. Женщины. Параллельный гигантский слалом. 1/4 финала.

16:00. Мужчины. Параллельный гигантский слалом. 1/4 финала.

16:12. Женщины. Параллельный гигантский слалом. 1/2 финала.

16:19. Мужчины. Параллельный гигантский слалом. 1/2 финала.

16:26. Женщины. Параллельный гигантский слалом. Малый финал (за третье место).

16:29. 🥇 Женщины. Параллельный гигантский слалом. Финал.

16:36. Мужчины. Параллельный гигантский слалом. Малый финал (за третье место).

16:39. 🥇 Мужчины. Параллельный гигантский слалом. Финал.

21:30. Женщины. Биг-эйр. Квалификация.

Кёрлинг

12:05. Микст. Групповой этап. 10-й тур. Чехия — Норвегия.

12:05. Микст. Групповой этап. 10-й тур. Южная Корея — Эстония.

16:35. Микст. Групповой этап. 11-й тур. Канада — Швеция.

16:35. Микст. Групповой этап. 11-й тур. Великобритания — Швейцария.

16:35. Микст. Групповой этап. 11-й тур. США — Эстония.

16:35. Микст. Групповой этап. 11-й тур. Чехия — Италия.

21:05. Микст. Групповой этап. 12-й тур. Италия — Великобритания.

21:05. Микст. Групповой этап. 12-й тур. США — Швеция.

21:05. Микст. Групповой этап. 12-й тур. Швейцария — Норвегия.

21:05. Микст. Групповой этап. 12-й тур. Канада — Южная Корея.

Горнолыжный спорт

13:30. 🥇 Женщины. Скоростной спуск. Финал.

Лыжные гонки

14:30. 🥇 Мужчины. Скиатлон 2х10 км. Финал.

Биатлон

16:05. 🥇 Смешанная эстафета 4x6 км.

Конькобежный спорт

18:00. 🥇 Мужчины. 5000 м. Финал.

Хоккей

18:40. Женщины. Группа В, предварительный раунд. Швеция — Франция.

23:10. Женщины. Группа А, предварительный раунд. Чехия — Финляндия.

Санный спорт

19:00. Мужчины. Одноместные сани, третья попытка.

20:34. 🥇 Мужчины. Одноместные сани. четвёртая попытка.

Фигурное катание

21:30. Командные соревнования. Пары. Произвольная программа.

22:45. Командные соревнования. Женщины. Произвольная программа.

23:55. 🥇 Командные соревнования. Мужчины. Произвольная программа. Итог.

Олимпиада-2026: расписание на 9 февраля

Кёрлинг

12:05. Микст. Групповой этап. 13-й тур. Швейцария — Канада.

12:05. Микст. Групповой этап. 13-й тур. Италия — США.

12:05. Микст. Групповой этап. 13-й тур. Норвегия — Южная Корея.

12:05. Микст. Групповой этап. 13-й тур. Чехия — Эстония.

20:05. Микст. 1/2 финала.

20:05. Микст. 1/2 финала.

Горнолыжный спорт

12:30. Мужчины. Комбинация. Команды. Скоростной спуск.

16:00. 🥇 Мужчины. Комбинация. Команды. Слалом. Финал.

Хоккей

14:10. Женщины. Группа В, предварительный раунд. Япония — Италия.

18:40. Женщины. Группа В, предварительный раунд. Германия — Франция.

22:10. Женщины. Группа А, предварительный раунд. Швейцария — США.

23:10. Женщины. Группа А, предварительный раунд. Чехия — Канада.

Фристайл

14:30. 🥇 Женщины. Слоупстайл. Финал.

Конькобежный спорт

19:30. 🥇 Женщины. 1000 м. Финал.

Прыжки с трамплина

20:00. Мужчины. Средний трамплин. Квалификация.

21:00. Мужчины. Средний трамплин. Первый раунд.

22:12. 🥇 Мужчины, Средний трамплин. Финал.

Фигурное катание

21:20. Танцы на льду. Ритм-танец.

Санный спорт

19:00. Женщины. Одноместные сани, первая попытка.

20:32. Женщины. Одноместные сани. вторая попытка.

Сноуборд

21:30. 🥇 Женщины. Биг-эйр. Финал.

Олимпиада-2026: расписание на 10 февраля

Лыжные гонки

11:15. Женщины. Спринт. Классический стиль. Квалификация.

11:55. Мужчины. Спринт. Классический стиль. Квалификация.

13:45. Женщины. Спринт. Классический стиль. 1/4 финала.

14:15. Мужчины. Спринт. Классический стиль. 1/4 финала.

14:45. Женщины. Спринт. Классический стиль. 1/2 финала.

14:57. Мужчины. Спринт. Классический стиль. 1/2 финала.

15:13. 🥇 Женщины. Спринт. Классический стиль. Финал.

15:25. 🥇 Мужчины. Спринт. Классический стиль. Финал.

Горнолыжный спорт

12:30. Женщины. Комбинация. Команды. Скоростной спуск.

16:00. 🥇 Женщины. Комбинация. Команды. Слалом. Финал.

Шорт-трек

12:30. Женщины. 500 м. Квалификация.

13:08. Мужчины. 1000 м. Квалификация.

13:53. Смешанная эстафета. 1/4 финала.

14:23. Смешанная эстафета. 1/2 финала.

14:48. 🥇 Смешанная эстафета. Финал.

Фристайл

13:15. Мужчины. Могул. Первая квалификация.

14:30. 🥇 Мужчины. Слоупстайл. Финал.

16:15. Женщины. Могул. Первая квалификация.

Хоккей

14:10. Женщины. Группа В, предварительный раунд. Япония — Швеция.

18:40. Женщины. Группа В, предварительный раунд. Германия — Италия.

22:10. Женщины. Группа А, предварительный раунд. Канада — США.

23:10. Женщины. Группа А, предварительный раунд. Финляндия — Швейцария.

Биатлон

15:30. 🥇 Мужчины. 20 км индивидуальная гонка.

Кёрлинг

16:05. Микст. Матч за третье место.

20:05. 🥇 Микст. Финал.

Санный спорт

19:00. Мужчины. Одноместные сани, третья попытка.

20:41. 🥇 Мужчины. Одноместные сани. четвёртая попытка.

Фигурное катание

20:30. Мужчины. Короткая программа.

Прыжки с трамплина

19:30. Командные соревнования. Квалификация.

20:45. Командные соревнования, первый раунд.

22:00. 🥇 Командные соревнования. Финал.

Олимпиада-2026: расписание на 11 февраля

Лыжное двоеборье

11:10. Мужчины. Нормальный трамплин + гонка 10 км. Квалификация.

12:00. Мужчины. Нормальный трамплин + гонка 10 км. Зачётный раунд.

15:45. 🥇 Мужчины. Нормальный трамплин + гонка 10 км. Финал.

Сноуборд

12:30. Женщины. Хафпайп. Квалификация.

21:30. Мужчины. Хафпайп. Квалификация.

Фристайл

13:00. Женщины. Могул. Вторая квалификация.

16:15. Женщины. Могул. Финал 1.

16:55. 🥇 Женщины. Могул. Финал 2.

Горнолыжный спорт

13:30. 🥇 Мужчины. Супергигант. Финал.

Биатлон

16:15. 🥇 Женщины. 15 км индивидуальная гонка.

Хоккей

18:40. Мужчины. Группа В, предварительный раунд. Словакия — Финляндия.

23:10. Мужчины. Группа В, предварительный раунд. Швеция — Италия.

Санный спорт

19:00. Женщины. Двухместные сани, первая попытка.

19:51. Мужчины. Двухместные сани, первая попытка.

20:53. 🥇 Женщины. Двухместные сани. вторая попытка.

21:44. 🥇 Мужчины. Двухместные сани. вторая попытка.

Конькобежный спорт

20:30. 🥇 Мужчины. 1000 м. Финал.

Кёрлинг

21:05. Мужчины. 1-й тур. Швеция — Италия.

21:05. Мужчины. 1-й тур. Канада — Германия.

21:05. Мужчины. 1-й тур. Чехия — США.

21:05. Мужчины. 1-й тур. Китай — Великобритания.

Фигурное катание

21:30. 🥇 Танцы на льду. Произвольный танец.

Олимпиада-2026: расписание на 12 февраля

Скелетон

11:30. Мужчины. Первая попытка.

13:08. Мужчины. Вторая попытка.

Сноуборд

12:00. Мужчины. Сноуборд-кросс. Квалификация.

15:45. Мужчины. Сноуборд-кросс. 1/8 финала.

16:18. Мужчины. Сноуборд-кросс. 1/4 финала.

16:39. Мужчины. Сноуборд-кросс. 1/2 финала.

16:56. 🥇 Мужчины. Сноуборд-кросс. Финал.

21:30. 🥇 Женщины. Хафпайп. Финал.

Фристайл

12:00. Мужчины. Могул. Вторая квалификация.

14:15. Мужчины. Могул. Финал 1.

14:55. 🥇 Мужчины. Могул. Финал 2.

Горнолыжный спорт

13:30. 🥇 Женщины. Супергигант. Финал.

Хоккей

14:10. Мужчины. Группа А, предварительный раунд. Швейцария — Франция.

18:40. Мужчины. Группа А, предварительный раунд. Чехия — Канада.

23:10. Мужчины. Группа С, предварительный раунд. Латвия — США.

23:10. Мужчины. Группа С, предварительный раунд. Германия — Дания.

Лыжные гонки

15:00. 🥇 Женщины. 10 км. Свободный стиль.

Конькобежный спорт

18:30. 🥇 Женщины. 5000 м. Финал.

Санный спорт

20:30. 🥇 Смешанная эстафета.

Шорт-трек

22:15. Женщины. 500 м. 1/4 финала.

22:29. Мужчины. 1000 м. 1/4 финала.

22:58. Женщины. 500 м. 1/2 финала.

23:05. Мужчины. 1000 м. 1/2 финала.

23:26. 🥇 Женщины. 500 м. Финал.

23:37. 🥇 Мужчины. 1000 м. Финал.

Кёрлинг

11:05. Женщины. 1-й тур. Швеция — Япония.

11:05. Женщины. 1-й тур. Италия — Швейцария.

11:05. Женщины. 1-й тур. Южная Корея — США.

11:05. Женщины. 1-й тур. Канада — Дания.

16:05. Мужчины. 2-й тур. Норвегия — Германия.

16:05. Мужчины. 2-й тур. Швейцария — США.

16:05. Мужчины. 2-й тур. Швеция — Великобритания.

21:05. Женщины. 2-й тур. Южная Корея — Италия.

21:05. Женщины. 2-й тур. Дания — Япония.

21:05. Женщины. 2-й тур. Швеция — США.

21:05. Женщины. 2-й тур. Китай — Великобритания.

Олимпиада-2026: расписание на 13 февраля

Кёрлинг

11:05. Мужчины. 3-й тур. Канада — США.

11:05. Мужчины. 3-й тур. Швейцария — Чехия.

11:05. Мужчины. 3-й тур. Италия — Великобритания.

11:05. Мужчины. 3-й тур. Китай — Норвегия.

16:05. Женщины. 3-й тур. Швеция — Дания.

16:05. Женщины. 3-й тур. Китай — Швейцария.

16:05. Женщины. 3-й тур. Канада — США.

16:05. Женщины. 3-й тур. Южная Корея — Великобритания.

21:05. Мужчины. 3-й тур. Швейцария — Китай.

21:05. Мужчины. 3-й тур. Чехия — Норвегия.

21:05. Мужчины. 3-й тур. Италия — Германия.

21:05. Мужчины. 3-й тур. Канада — Швеция.

Лыжные гонки

13:45. 🥇 Мужчины. 10 км. Свободный стиль.

Хоккей

14:10. Мужчины. Группа В, предварительный раунд. Финляндия — Швеция.

14:10. Мужчины. Группа В, предварительный раунд. Италия — Словакия.

18:40. Мужчины. Группа А, предварительный раунд. Чехия — Франция.

18:40. Женщины. 1/4 финала.

23:10. Женщины. 1/4 финала.

23:10. Мужчины. Группа В, предварительный раунд. Канада — Швейцария.

Биатлон

16:00. 🥇 Мужчины. 10 км спринт.

Конькобежный спорт

18:00. 🥇 Мужчины. 10 000 м.

Скелетон

18:00. Женщины. Первая попытка.

18:48. Женщины. Вторая попытка.

21:30. Мужчины. Третья попытка.

23:05. 🥇 Мужчины. Четвёртая попытка.

Фигурное катание

21:00. 🥇 Мужчины. Произвольная программа.

Сноуборд

12:00. Женщины. Сноуборд-кросс. Квалификация.

15:30. Женщины. Сноуборд-кросс. 1/8 финала.

16:03. Женщины. Сноуборд-кросс. 1/4 финала.

16:24. Женщины. Сноуборд-кросс. 1/2 финала.

16:41. Женщины. Сноуборд-кросс. Малый финал.

16:46. 🥇 Женщины. Сноуборд-кросс. Большой финал.

21:30. 🥇 Мужчины. Хафпайп. Финал.

Олимпиада-2026: расписание на 14 февраля

Кёрлинг

11:05. Женщины. 4-й тур. Канада — Великобритания.

11:05. Женщины. 4-й тур. Швейцария — Япония.

11:05. Женщины. 4-й тур. Италия — Китай.

16:05. Мужчины. 4-й тур. Германия — США.

16:05. Мужчины. 4-й тур. Китай — Швеция.

16:05. Мужчины. 4-й тур. Канада — Швейцария.

16:05. Мужчины. 4-й тур. Чехия — Великобритания.

21:05. Женщины. 5-й тур. Швейцария — Канада.

21:05. Женщины. 5-й тур. Япония — США.

21:05. Женщины. 5-й тур. Южная Корея — Дания.

21:05. Женщины. 5-й тур. Италия — Швеция.

Горнолыжный спорт

12:00. Мужчины. Гигантский слалом. Первая попытка.

15:30. 🥇 Мужчины. Гигантский слалом. Вторая попытка.

Фристайл

12:30. Женщины. Парный могул. 1/16 финала.

13:00. Женщины. Парный могул. 1/8 финала.

13:20. Женщины. Парный могул. 1/4 финала.

13:35. Женщины. Парный могул. 1/2 финала.

13:46. Женщины. Парный могул. Малый финал.

13:48. 🥇 Женщины. Парный могул. Большой финал.

21:30. Женщины. Биг-эйр. Квалификация.

Лыжные гонки

14:00. 🥇 Женщины, эстафета 4x7,5 км. Финал.

Хоккей

14:10. Мужчины. Группа В, предварительный раунд. Словакия — Швеция.

14:10. Мужчины. Группа С, предварительный раунд. Германия — Латвия.

18:40. Женщины. 1/4 финала.

23:10. Женщины. 1/4 финала.

21:10. Мужчины. Группа В, предварительный раунд. Финляндия — Италия.

23:10. Мужчины. Группа С, предварительный раунд. США — Дания.

Биатлон

16:00. 🥇 Женщины. 7,5 км спринт.

Конькобежный спорт

18:00. Женщины. Командная гонка преследования. 1/4 финала.

19:00. 🥇 Мужчины, 500 м. Финал.

Прыжки с трамплина

19:30. Мужчины. Большой трамплин. Квалификация.

20:45. Мужчины. Большой трамплин. Первый раунд.

21:57. 🥇 Мужчины. Большой трамплин. Финал.

Скелетон

20:00. Женщины. Третья попытка.

21:44. 🥇 Женщины. Четвёртая попытка.

Шорт-трек

22:15. Мужчины. 1500 м. 1/4 финала.

22:59. Женщины. 1000 м. Квалификация.

23:44. Мужчины. 5000 м. 1/2 финала.

15 февраля, 00:00. Женщины. Эстафета 3000 м. 1/2 финала.

15 февраля 00:27. 🥇 Мужчины. 1500 м. Финал.

Олимпиада-2026: расписание на 15 февраля

Кёрлинг

11:05. Мужчины. 6-й тур. США — Швеция.

11:05. Мужчины. 6-й тур. Германия — Великобритания.

11:05. Мужчины. 6-й тур. Италия — Норвегия.

16:05. Женщины. 6-й тур. Япония — Южная Корея.

16:05. Женщины. 6-й тур. Италия — Дания.

16:05. Женщины. 6-й тур. Китай — США.

16:05. Женщины. 6-й тур. Швеция — Великобритания.

21:05. Мужчины. 7-й тур. Китай — Канада.

21:05. Мужчины. 7-й тур. Норвегия — США.

21:05. Мужчины. 7-й тур. Чехия — Италия.

21:05. Мужчины. 7-й тур. Великобритания — Швейцария.

Бобслей

12:00. Женщины. Одиночки. Первая попытка.

13:50. Женщины. Одиночки. Вторая попытка.

Горнолыжный спорт

12:00. Женщины. Гигантский слалом. Первая попытка.

15:30. 🥇 Женщины. Гигантский слалом. Вторая попытка.

Фристайл

12:30. Мужчины. Парный могул. 1/16 финала.

13:00. Мужчины. Парный могул. 1/8 финала.

13:20. Мужчины. Парный могул. 1/4 финала.

13:35. Мужчины. Парный могул. 1/2 финала.

13:46. Мужчины. Парный могул. Малый финал.

13:48. 🥇 Мужчины. Парный могул. Большой финал.

21:30. Мужчины. Биг-эйр. Квалификация.

Биатлон

13:15. 🥇 Мужчины. 12,5 км. Гонка преследования.

16:45. 🥇 Женщины. 12,5 км. Гонка преследования.

Хоккей

14:10. Мужчины. Группа А, предварительный раунд. Швейцария — Чехия.

18:40. Мужчины. Группа А, предварительный раунд. Канада — Франция.

21:10. Мужчины. Группа С, предварительный раунд. Дания — Латвия.

23:10. Мужчины. Группа С, предварительный раунд. США — Германия.

Лыжные гонки

14:00. 🥇 Мужчины. 4x7,5 км эстафета.

Сноуборд

15:45. Микст. Сноуборд-кросс. 1/4 финала.

16:15. Микст. Сноуборд-кросс. 1/2 финала.

16:35. Микст. Сноуборд-кросс. Малый финал.

16:40. 🥇 Микст. Сноуборд-кросс. Финал.

Конькобежный спорт

18:00. Мужчины. Командная гонка преследования, 1/4 финала.

19:03. 🥇 Женщины, 500 м. Финал.

Прыжки с трамплина

19:30. Женщины. Большой трамплин. Квалификация.

20:45. Женщины. Большой трамплин. Первый раунд.

21:57. 🥇 Женщины. Большой трамплин. Финал.

Скелетон

20:00. 🥇 Смешанные команды.

Фигурное катание

21:45. Спортивные пары. Короткая программа.

Олимпиада-2026: расписание на 16 февраля

Кёрлинг

11:05. Женщины. 7-й тур. Швейцария — Швеция.

11:05. Женщины. 7-й тур. Китай — Канада.

11:05. Женщины. 7-й тур. Дания — Великобритания.

16:05. Мужчины. 8-й тур. Италия — Китай.

16:05. Мужчины. 8-й тур. Германия — Швеция.

16:05. Мужчины. 8-й тур. Чехия — Канада.

16:05. Мужчины. 8-й тур. Норвегия — Великобритания.

21:05. Женщины. 8-й тур. Китай — Южная Корея.

21:05. Женщины. 8-й тур. Италия — США.

21:05. Женщины. 8-й тур. Япония — Канада.

21:05. Женщины. 8-й тур. Великобритания — Швейцария.

Горнолыжный спорт

12:00. Мужчины. Слалом. Первая попытка.

15:30. 🥇 Мужчины. Слалом. Вторая попытка.

Бобслей

12:00. Мужчины. Двойки. Первая попытка.

13:57 Мужчины. Двойки. Вторая попытка.

21:00. Женщины. Одиночки. Третья попытка.

23:06. 🥇 Женщины. Одиночки. Четвёртая попытка.

Сноуборд

12:30. Женщины. Слоупстайл. Квалификация.

16:00. Мужчины. Слоупстайл. Квалификация.

Шорт-трек

13:00. Женщины. 1000 м. 1/4 финала.

13:18. Мужчины. 500 м. Квалификация.

13:55. Женщины. 1000 м. 1/2 финала.

14:04. Мужчины. Эстафета 5000 м. 1/2 финала.

14:36. 🥇 Женщины. 1000 м. Финал.

Хоккей

18:40. Женщины. 1/2 финала.

23:10. Женщины. 1/2 финала.

Прыжки с трамплина

20:00. Мужчины. Командные соревнования. Квалификация.

21:00. Мужчины. Командные соревнования. Первый раунд.

21:43. Мужчины. Командные соревнования. Второй раунд.

22:20. 🥇 Мужчины. Командные соревнования. Финал.

Фристайл

21:30. 🥇 Женщины. Биг-эйр. Финал.

Фигурное катание

22:00. 🥇 Спортивные пары. Произвольная программа.

Олимпиада-2026: расписание на 17 февраля

Кёрлинг

11:05. Мужчины. 9-й тур. Швейцария — Швеция.

11:05. Мужчины. 9-й тур. Китай — США.

11:05. Мужчины. 9-й тур. Чехия — Германия.

16:05. Мужчины. 9-й тур. Южная Корея — Швейцария.

16:05. Женщины. 9-й тур. Канада — Швеция.

16:05. Женщины. 9-й тур. Италия — Япония.

16:05. Женщины. 9-й тур. Дания — США.

21:05. Мужчины. 10-й тур. Норвегия — Швеция.

21:05. Мужчины. 10-й тур. Италия — США.

21:05. Мужчины. 10-й тур. Великобритания — Канада.

21:05. Мужчины. 10-й тур. Германия — Швейцария.

Лыжное двоеборье

11:10. Мужчины. Большой трамплин + 10 км. Большой трамплин. Квалификация.

12:00. Мужчины. Большой трамплин + 10 км. Большой трамплин. Зачёт.

15:45. 🥇 Мужчины. Большой трамплин + 10 км. Большой трамплин. Финал.

Фристайл

12:45. Женщины. Акробатика. Квалификация.

15:30. Мужчины. Акробатика. Квалификация.

21:30. 🥇 Мужчины. Биг-эйр. Финал.

Хоккей

14:10. Мужчины. Плей-офф. Квалификация.

14:10. Мужчины. Плей-офф. Квалификация.

18:40. Мужчины. Плей-офф. Квалификация.

23:10. Мужчины. Плей-офф. Квалификация.

Сноуборд

15:00. 🥇 Женщины. Слоупстайл. Финал.

Биатлон

16:30. 🥇 Мужчины. 4x7,5 км эстафета.

Конькобежный спорт

16:30. Мужчины. Командная гонка преследования, 1/2 финала.

16:52. Мужчины. Командная гонка преследования, 1/2 финала.

17:24. Мужчины. Командная гонка преследования. Финал D.

17:30. Мужчины. Командная гонка преследования. Финал C.

17:43. Женщины. Командная гонка преследования. Финал D.

17:49. Женщины. Командная гонка преследования. Финал C.

18:22. Мужчины. Командная гонка преследования. Финал B.

18:28. 🥇 Мужчины. Командная гонка преследования. Финал A.

18:41. Женщины. Командная гонка преследования. Финал B.

18:47. 🥇 Женщины. Командная гонка преследования. Финал A.

19:03. 🥇 Женщины, 500 м. Финал.

Фигурное катание

20:45. 🥇 Женщины. Короткая программа.

Бобслей

21:00. Мужчины. Двойки. Третья попытка.

23:05 🥇 Мужчины. Двойки. Четвёртая попытка.

Олимпиада-2026: расписание на 18 февраля

Кёрлинг

11:05. Женщины. 10-й тур. Великобритания — США.

11:05. Женщины. 10-й тур. Китай — Дания.

11:05. Женщины. 10-й тур. Швеция — Южная Корея.

16:05. Мужчины. 11-й тур. Китай — Чехия.

16:05. Мужчины. 11-й тур. Норвегия — Швейцария.

16:05. Мужчины. 11-й тур. Италия — Канада.

16:05. Мужчины. 11-й тур. Великобритания — США.

21:05. Женщины. 11-й тур. Дания — Швейцария.

21:05. Женщины. 11-й тур. Италия — Канада.

21:05. Женщины. 11-й тур. Великобритания — Япония.

21:05. Женщины. 11-й тур. Китай — Швеция.

Лыжные гонки

11:45. Женщины. Командный спринт. Свободный стиль. Квалификация.

12:15. Мужчины. Командный спринт. Свободный стиль. Квалификация.

13:45. 🥇 Женщины. Командный спринт. Свободный стиль. Финал.

14:15. 🥇 Мужчины. Командный спринт. Свободный стиль. Финал.

Горнолыжный спорт

12:00. Женщины. Слалом. Первая попытка.

15:30. 🥇 Женщины. Слалом. Вторая попытка.

Фристайл

13:30. 🥇 Женщины. Акробатика. Финал.

Хоккей

14:10. Мужчины. 1/4 финала.

16:10. Мужчины. 1/4 финала.

18:40. Мужчины. 1/4 финала.

23:10. Мужчины. 1/4 финала.

Сноуборд

14:30. 🥇 Мужчины. Слоупстайл. Финал.

Биатлон

16:45. 🥇 Женщины. 4х6 км эстафета.

Шорт-трек

22:15. Мужчины. 500 м. 1/4 финала.

22:42. Мужчины. 500 м. 1/2 финала.

22:50. 🥇 Женщины. Эстафета 3000 м. Финал.

23:24. 🥇 Мужчины. 500 м. Финал.

Олимпиада-2026: расписание на 19 февраля

Кёрлинг

11:05. Мужчины. 12-й тур. Китай — Германия.

11:05. Мужчины. 12-й тур. Италия — Швейцария.

11:05. Мужчины. 12-й тур. Швеция — Чехия.

11:05. Мужчины. 12-й тур. Норвегия — Канада.

16:05. Женщины. 12-й тур. Китай — Япония.

16:05. Женщины. 12-й тур. США — Швейцария.

16:05. Женщины. 12-й тур. Южная Корея — Канада.

16:05. Женщины. 12-й тур. Великобритания — Италия.

21:05. Мужчины. 1/2 финала.

21:05. Мужчины. 1/2 финала.

Лыжное двоеборье

11:10. Мужчины. Командный спринт. Квалификация.

12:00. Мужчины. Командный спринт. Зачётный раунд.

15:45. 🥇 Мужчины. Командный спринт. Финал.

Ски-альпинизм

11:50. Женщины. Спринт. Квалификация.

12:30. Мужчины. Спринт. Квалификация.

14:55. Женщины. Спринт. 1/2 финала.

15:25. Мужчины. Спринт. 1/2 финала.

15:55. 🥇 Женщины. Спринт. Финал.

16:15. 🥇 Мужчины. Спринт. Финал.

Фристайл

12:30. Мужчины. Ски-хафпайп. Квалификация.

13:30. Мужчины. Акробатика. Финал 1.

14:30. 🥇 Мужчины. Акробатика. Финал 2.

21:30. Женщины. Ски-хафпайп. Квалификация.

Хоккей

16:40. Женщины. Матч за третье место.

21:10. 🥇 Женщины. Финал.

Конькобежный спорт

18:30. 🥇 Мужчины. 1500 м.

Фигурное катание

21:00. 🥇 Женщины. Произвольная программа.

Олимпиада-2026: расписание на 20 февраля

Фристайл

12:00. Женщины. Ски-кросс. Квалификация.

14:00. Женщины. Ски-кросс. 1/8 финала.

14:35. Женщины. Ски-кросс. 1/4 финала.

14:54. Женщины. Ски-кросс. 1/2 финала.

15:10. Женщины. Ски-кросс. Малый финал.

15:15. 🥇 Женщины. Ски-кросс. Большой финал.

21:30. 🥇 Мужчины. Ски-хафпайп. Финал.

Биатлон

15:45. 🥇 Мужчины. 15 км масс-старт.

Кёрлинг

16:05. Женщины. 1/2 финала.

16:05. Женщины. 1/2 финала.

21:05. Мужчины. Матч за третье место.

Конькобежный спорт

18:30. 🥇 Женщины. 1500 м.

Хоккей

18:40. Мужчины. 1/2 финала.

23:10. Мужчины. 1/2 финала.

Бобслей

20:00 Женщины. Двойки. Первая попытка.

21:50. Женщины. Двойки. Вторая попытка.

Шорт-трек

22:15. Женщины. 1500 м. 1/4 финала.

23:00. Женщины. 1500 м. 1/2 финала

23:17. 🥇 Мужчины. Эстафета 5000 м. Финал.

23:56. 🥇 Женщины. 1500 м. Финал.

Олимпиада-2026: расписание на 21 февраля

Бобслей

12:00. Мужчины. Четвёрки. Первая попытка.

13:57. Мужчины. Четвёрки. Вторая попытка.

21:00 Женщины. Двойки. Третья попытка.

23:05 🥇 Женщины. Двойки. Четвёртая попытка.

Фристайл

12:00. Мужчины. Ски-кросс. Квалификация.

12:45. Микст. Акробатика. Финал 1.

13:45. 🥇 Микст. Акробатика. Финал 2.

14:00. Мужчины. Ски-кросс. 1/8 финала.

14:35. Мужчины. Ски-кросс. 1/4 финала.

14:54. Мужчины. Ски-кросс. 1/2 финала.

15:10. Мужчины. Ски-кросс. Малый финал.

15:15. 🥇 Мужчины. Ски-кросс. Большой финал.

21:30. 🥇 Женщины. Ски-хафпайп. Финал.

Лыжные гонки

13:00. 🥇 Мужчины. 50 км. Классический стиль. Масс-старт.

Ски-альпинизм

15:30. 🥇 Смешанная эстафета.

Кёрлинг

16:05. Женщины. Матч за третье место.

21:05. 🥇 Мужчины. Финал.

Биатлон

16:15. 🥇 Женщины. 12,5 км масс-старт.

Конькобежный спорт

17:00. Мужчины. Масс-старт. 1/2 финала.

17:50. Женщины. Масс-старт. 1/2 финала.

18:40. 🥇 Мужчины. Масс-старт. Финал.

19:15. 🥇 Женщины. Масс-старт. Финал.

Хоккей

22:40. Мужчины. Матч за третье место.

Олимпиада-2026: расписание на 22 февраля

Бобслей

12:00. Мужчины. Четвёрки. Третья попытка.

14:15. 🥇 Мужчины. Четвёрки. Четвёртая попытка.

Лыжные гонки

12:00. 🥇 Женщины. Классический стиль. Масс-старт. 50 км.

Кёрлинг

13:05. 🥇 Женщины. Финал.

Хоккей

16:10. 🥇 Мужчины. Финал.

20:30. ЦЕРЕМОНИЯ ЗАКРЫТИЯ.