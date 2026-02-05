Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
ОИ-2026. Сноуборд. Мужчины. Биг-эйр. Квалификация
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2026 Статьи

Семён Ефимов: биография, карьера горнолыжника, личная жизнь, возраст, фото, титулы и достижения

«Твоя минута славы». У нашего горнолыжника есть лишь один шанс на медаль Олимпиады-2026
Юлия Сидорова
Семён Ефимов
Комментарии
В 29 лет Семён Ефимов впервые выступит на Играх. А когда-то его вдохновили Боде Миллер и Херман Майер.

На Олимпийских играх в Милане выступят 13 российских спортсменов в нейтральном статусе. Самый взрослый из них – 29-летний горнолыжник Семён Ефимов. Несмотря на зрелый для спорта возраст, Семён покажет себя на ОИ впервые. В Италии он выступит в своей коронной дисциплине – слаломе.

Полное расписание Олимпийских игр – 2026

Семён Ефимов. Основная информация

Дата рождения: 14 октября 1996 года.

Возраст: 29 лет.

Место рождения: Москва.

Вид спорта: горнолыжный спорт.

Победы и достижения: обладатель Кубка России в сезоне-2015/2016, бронзовый призёр Всемирной зимней Универсиады (2017), чемпион Всемирной зимней Универсиады (2019), многократный чемпион России в слаломе, бронзовый призёр чемпионата мира среди юниоров (2017).

Дата выступления на Олимпиаде: 16 февраля.
Когда, как и где смотреть Олимпиаду?
Полный гайд по Олимпийским играм — 2026: состав сборной России, расписание, медали
Полный гайд по Олимпийским играм — 2026: состав сборной России, расписание, медали

Детство

Семён Ефимов родился в Москве. Родители вели активный образ жизни, семья вместе ездила на горнолыжные склоны. А отец занимался и дайвингом, и парапланеризмом, и плаванием и везде брал сына с собой.

«У меня счастливое детство. Спасибо моим родителям», – говорил Семён.

Особенно мальчику понравились горные лыжи. Он признаётся, что даже специально не снимал их после тренировки, чтобы родители поняли, что он серьёзно увлёкся и определился со своим любимым видом спорта.

Ефимов начал заниматься горными лыжами в спортивной школе «Воробьёвы горы», а его первым тренером стал Александр Иванов. «Такой был энтузиаст. Заразил и родителей, и меня этим видом спорта. Действительно, горные лыжи – это круто, это свобода», – вспоминал первого наставника Ефимов.

О профессиональной спортивной карьере Семён задумался только в 13 лет, когда увидел видео с заездов Боде Миллера и Хермана Майера.

«Боде Миллер ездит по баннерам, исполняет всякие сумасшедшие вещи, выигрывает старты с залётными ошибками. Это был реально «рок», это действительно зацепило», — рассказывал уже взрослый Ефимов.

Удивительная история великого Хермана Майера:
«Я ещё вернусь». Почему лыжник по прозвищу Херминатор называл себя бессмертным
«Я ещё вернусь». Почему лыжник по прозвищу Херминатор называл себя бессмертным

Начало карьеры

Первую победу на Кубке России Ефимов одержал на турнире в Миассе в 2014 году. А уже в следующем сезоне Семён выиграл общий зачёт Кубка России.

В 2015-м спортсмен попал на свой первый юниорский чемпионат мира в норвежском Хафьеле. Блеснуть не вышло: Семён был за пределами топ-40.

«На первый чемпионат мира я ездил в Хафьель. Там и три ряда сеток, и баннеры, и публика какая-то первая появилась на стартах. А меня всегда такое цепляло, это как твоя минута славы, праздник, на тебя все смотрят. Ты выходишь и показываешь, что ты можешь. Мне в детстве очень правильную прививку дали: старт – это праздник, сходка единомышленников, но одновременно майлстоун, лакмусовая бумажка», – отмечал Ефимов.

Семён Ефимов

Семён Ефимов

Фото: MB Media/Getty Images

Важным достижением для горнолыжника стала бронзовая медаль зимней Универсиады в Алма-Ате в супергиганте. Всего через месяц после этой награды Ефимов выиграл бронзу в слаломе на юниорском чемпионате мира.

«Работа перед чемпионатом мира была проведена колоссальная, чтобы за сезон сделать хорошие пункты и иметь хороший стартовый номер. Когда я получил пятый номер, подумал, что всё, полдела сделано. Мы приехали, погода была ужасная, трасса мокрая, – вспоминал Семён, завершивший первую попытку на пятом месте. – Погодные условия на второй попытке и сама постановка были просто жесточайшими. Там нервы были на пределе у всех, кроме меня. Я слушал музыку и радовался, что пока пятый. В принципе, уже неплохо выступил. Когда я финишировал, то понял, что после меня уже трассы нет, точно никто лучше не проедет, я уже в тройке».

В 2018 году спортсмен несколько раз выигрывал и заезжал в призы на FIS-стартах, а в 2019-м взял золото слалома на Универсиаде в Красноярске.

Результаты в России

До 2022 года Ефимов выступал то на Кубках Европы, то на стартах FIS, то выезжал на этапы Кубка мира, а после отстранения, естественно, сконцентрировался на российских соревнованиях.

Слалом – основная специализация Ефимова. Именно в этой дисциплине спортсмен показывал свои лучшие результаты в карьере.

«В горных лыжах достаточно высокая конкуренция. В слаломе, если ты уделяешь внимание другим дисциплинам, можно просто не выдержать конкуренции. Нужен определённый объём. Поэтому у нас разделены слалом и гигант, чтобы все ребята могли быть конкурентоспособны на мировом уровне», – отметил Ефимов после победы в слаломе на Спартакиаде сильнейших в 2024-м.

Семён Ефимов

Семён Ефимов

Фото: Из личного архива Ефимова

За время отстранения спортсмен также завоевал несколько титулов чемпиона России, выступая в двойном зачёте за Москву и Алтайский край.

О своей любви к горнолыжному спорту Ефимов говорит так:

«Я вставляю наушники и лечу кататься на другой конец света. Тысячи часов перед монитором лэптопа, отмороженные пальцы… Но эту минуту и эти пару секунд после заезда я счастлив. Это круче, чем всё!»

Отбор на Олимпиаду-2026

19 декабря 2025 года Международная федерация лыжного спорта и сноуборда выдала Семёну Ефимову нейтральный статус. В этом же месяце спортсмен вернулся на международную арену: выступал на FIS-стартах и Кубке мира, чтобы успеть пройти квалификацию на Олимпийские игры – 2026.

С задачей Ефимов справился успешно и опередил других нейтральных атлетов в рейтинге. А 27 января спортсмен получил от МОК приглашение на Игры в Италии. Второе приглашение в горных лыжах получила Юлия Плешкова.

В Кортина-д'Ампеццо Семёнов выступит только в одной дисциплине – слаломе. Заезды запланированы на понедельник, 16 февраля.

Плешкова может поделиться с Ефимовым опытом:
В сборной России есть одна спортсменка, которая уже выступала на Олимпиаде. Кто она такая?
В сборной России есть одна спортсменка, которая уже выступала на Олимпиаде. Кто она такая?

Личная жизнь

В 2023 году Семён Ефимов женился на горнолыжнице Валентине Голенковой.

«Я понял, что это надолго, что это любовь, пора взрослеть», – рассказывал Семён об отношениях с Валентиной.

Брак заключили в январе, но из-за соревновательного сезона отпраздновали свадьбу только в апреле на склоне горы в Кировске вместе с семьёй и друзьями-горнолыжниками. В июле того же года у пары родилась дочь.

Хобби

Семён Ефимов любит рок и даже сам играет на электрогитаре. Репетиции обычно проходят там же, где и домашние тренировки – на семейной даче, в ангаре, оборудованном под спортзал. Здесь же развешаны гоночные бибы Семёна с различных международных стартов.

Ефимов отмечает, что вместе с семьёй и друзьями старается не засиживаться дома, а часто выезжает на рыбалку и на охоту.

«Главный девиз – не сидеть дома», – говорил в интервью Семён.

Полный состав сборной России на Олимпиаде-2026:
Полный состав сборной России на Олимпиаде-2026. Кто поедет? Когда они будут выступать?
Полный состав сборной России на Олимпиаде-2026. Кто поедет? Когда они будут выступать?
Комментарии
Новости. Олимпиада 2026
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android