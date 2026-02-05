В 29 лет Семён Ефимов впервые выступит на Играх. А когда-то его вдохновили Боде Миллер и Херман Майер.

«Твоя минута славы». У нашего горнолыжника есть лишь один шанс на медаль Олимпиады-2026

На Олимпийских играх в Милане выступят 13 российских спортсменов в нейтральном статусе. Самый взрослый из них – 29-летний горнолыжник Семён Ефимов. Несмотря на зрелый для спорта возраст, Семён покажет себя на ОИ впервые. В Италии он выступит в своей коронной дисциплине – слаломе.

Семён Ефимов. Основная информация

Дата рождения: 14 октября 1996 года.



Возраст: 29 лет.



Место рождения: Москва.



Вид спорта: горнолыжный спорт.



Победы и достижения: обладатель Кубка России в сезоне-2015/2016, бронзовый призёр Всемирной зимней Универсиады (2017), чемпион Всемирной зимней Универсиады (2019), многократный чемпион России в слаломе, бронзовый призёр чемпионата мира среди юниоров (2017).



Дата выступления на Олимпиаде: 16 февраля.

Детство

Семён Ефимов родился в Москве. Родители вели активный образ жизни, семья вместе ездила на горнолыжные склоны. А отец занимался и дайвингом, и парапланеризмом, и плаванием и везде брал сына с собой.

«У меня счастливое детство. Спасибо моим родителям», – говорил Семён.

Особенно мальчику понравились горные лыжи. Он признаётся, что даже специально не снимал их после тренировки, чтобы родители поняли, что он серьёзно увлёкся и определился со своим любимым видом спорта.

Ефимов начал заниматься горными лыжами в спортивной школе «Воробьёвы горы», а его первым тренером стал Александр Иванов. «Такой был энтузиаст. Заразил и родителей, и меня этим видом спорта. Действительно, горные лыжи – это круто, это свобода», – вспоминал первого наставника Ефимов.

О профессиональной спортивной карьере Семён задумался только в 13 лет, когда увидел видео с заездов Боде Миллера и Хермана Майера.

«Боде Миллер ездит по баннерам, исполняет всякие сумасшедшие вещи, выигрывает старты с залётными ошибками. Это был реально «рок», это действительно зацепило», — рассказывал уже взрослый Ефимов.

Начало карьеры

Первую победу на Кубке России Ефимов одержал на турнире в Миассе в 2014 году. А уже в следующем сезоне Семён выиграл общий зачёт Кубка России.

В 2015-м спортсмен попал на свой первый юниорский чемпионат мира в норвежском Хафьеле. Блеснуть не вышло: Семён был за пределами топ-40.

«На первый чемпионат мира я ездил в Хафьель. Там и три ряда сеток, и баннеры, и публика какая-то первая появилась на стартах. А меня всегда такое цепляло, это как твоя минута славы, праздник, на тебя все смотрят. Ты выходишь и показываешь, что ты можешь. Мне в детстве очень правильную прививку дали: старт – это праздник, сходка единомышленников, но одновременно майлстоун, лакмусовая бумажка», – отмечал Ефимов.

Важным достижением для горнолыжника стала бронзовая медаль зимней Универсиады в Алма-Ате в супергиганте. Всего через месяц после этой награды Ефимов выиграл бронзу в слаломе на юниорском чемпионате мира.

«Работа перед чемпионатом мира была проведена колоссальная, чтобы за сезон сделать хорошие пункты и иметь хороший стартовый номер. Когда я получил пятый номер, подумал, что всё, полдела сделано. Мы приехали, погода была ужасная, трасса мокрая, – вспоминал Семён, завершивший первую попытку на пятом месте. – Погодные условия на второй попытке и сама постановка были просто жесточайшими. Там нервы были на пределе у всех, кроме меня. Я слушал музыку и радовался, что пока пятый. В принципе, уже неплохо выступил. Когда я финишировал, то понял, что после меня уже трассы нет, точно никто лучше не проедет, я уже в тройке».

В 2018 году спортсмен несколько раз выигрывал и заезжал в призы на FIS-стартах, а в 2019-м взял золото слалома на Универсиаде в Красноярске.

Результаты в России

До 2022 года Ефимов выступал то на Кубках Европы, то на стартах FIS, то выезжал на этапы Кубка мира, а после отстранения, естественно, сконцентрировался на российских соревнованиях.

Слалом – основная специализация Ефимова. Именно в этой дисциплине спортсмен показывал свои лучшие результаты в карьере.

«В горных лыжах достаточно высокая конкуренция. В слаломе, если ты уделяешь внимание другим дисциплинам, можно просто не выдержать конкуренции. Нужен определённый объём. Поэтому у нас разделены слалом и гигант, чтобы все ребята могли быть конкурентоспособны на мировом уровне», – отметил Ефимов после победы в слаломе на Спартакиаде сильнейших в 2024-м.

За время отстранения спортсмен также завоевал несколько титулов чемпиона России, выступая в двойном зачёте за Москву и Алтайский край.

О своей любви к горнолыжному спорту Ефимов говорит так:

«Я вставляю наушники и лечу кататься на другой конец света. Тысячи часов перед монитором лэптопа, отмороженные пальцы… Но эту минуту и эти пару секунд после заезда я счастлив. Это круче, чем всё!»

Отбор на Олимпиаду-2026

19 декабря 2025 года Международная федерация лыжного спорта и сноуборда выдала Семёну Ефимову нейтральный статус. В этом же месяце спортсмен вернулся на международную арену: выступал на FIS-стартах и Кубке мира, чтобы успеть пройти квалификацию на Олимпийские игры – 2026.

С задачей Ефимов справился успешно и опередил других нейтральных атлетов в рейтинге. А 27 января спортсмен получил от МОК приглашение на Игры в Италии. Второе приглашение в горных лыжах получила Юлия Плешкова.

В Кортина-д'Ампеццо Семёнов выступит только в одной дисциплине – слаломе. Заезды запланированы на понедельник, 16 февраля.

Личная жизнь

В 2023 году Семён Ефимов женился на горнолыжнице Валентине Голенковой.

«Я понял, что это надолго, что это любовь, пора взрослеть», – рассказывал Семён об отношениях с Валентиной.

Брак заключили в январе, но из-за соревновательного сезона отпраздновали свадьбу только в апреле на склоне горы в Кировске вместе с семьёй и друзьями-горнолыжниками. В июле того же года у пары родилась дочь.

Хобби

Семён Ефимов любит рок и даже сам играет на электрогитаре. Репетиции обычно проходят там же, где и домашние тренировки – на семейной даче, в ангаре, оборудованном под спортзал. Здесь же развешаны гоночные бибы Семёна с различных международных стартов.

Ефимов отмечает, что вместе с семьёй и друзьями старается не засиживаться дома, а часто выезжает на рыбалку и на охоту.

«Главный девиз – не сидеть дома», – говорил в интервью Семён.