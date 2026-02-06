Россия на Играх-2026: полное расписание выступлений, финалы и шансы на медали

Сохраняйте календарь себе в закладки. Он будет актуален на протяжении всей Олимпиады в Италии.

Сегодня, 6 февраля, в Милане будут открыты Олимпийские игры – 2026. В Италии выступят 13 российских атлетов в семи разных видах спорта. Увы, россияне будут соревноваться в нейтральном статусе, но это нисколько не мешает поболеть за них. Тем более у ряда наших спортсменов есть шансы на медали!

Мы подготовили для вас полный календарь выступлений россиян на ОИ-2026. Сохраняйте себе в закладки, чтобы не пропустить ничего важного.

Первый день. Суббота, 7 февраля

🥇 15:00. Лыжные гонки. Скиатлон, женщины

Участница из России: Дарья Непряева.

Для российской спортсменки это будет первый скиатлон на международном уровне. Однако это вовсе не значит, что стоит ждать чего-то плохого. Непряева хороша в дистанционных гонках и сможет проявить себя. При удачных раскладах Дарья может ворваться в топ-6. А фаворитами будут шведки.

🥇 18:00. Конькобежный спорт. 3000 м, женщины

Участница из России: Ксения Коржова.

На 3000 м будет интересная борьба за победу между нидерландкой Джой Бёне и норвежкой Рагне Виклунд. Но, помимо битвы за золото, стоит последить и за нашей Ксенией Коржовой. 21-летняя конькобежка уверенно бегала на Кубке мира, побеждая в дивизионе В и заезжая в топ-12 в дивизионе А. А что же покажет молодая спортсменка на дебютном олимпийском старте?

Ксения Коржова Фото: СКР

19:00. Санный спорт. Одноместные сани, мужчины, первый и второй заезды

Участник из России: Павел Репилов.

Дебютирует на Олимпиаде и Павел Репилов. Хоть наш саночник и не будет рассчитывать на медали, он будет сражаться за попадание в топ-15, а при удачном раскладе – и в топ-10. Всё-таки в санном спорте цена ошибки очень высока, поэтому важно показывать хорошее время во всех заездах.

Второй день. Воскресенье, 8 февраля

🥇 13:30. Горнолыжный спорт. Скоростной спуск, женщины

Участница из России: Юлия Плешкова.

В горных лыжах вступит в бой Юлия Плешкова. Она единственная спортсменка команды, у которой уже был опыт выступлений на Олимпийских играх. На Играх-2022 россиянка заняла 20-е место в скоростном спуске. Сейчас Плешкова тоже вряд ли будет бороться на медаль, однако у неё есть все шансы улучшить свой результат. А следить здесь будут за Линдси Вонн, которая планирует бороться за золото на своей шестой Олимпиаде с порванными (!) «крестами».

🥇 14:30. Лыжные гонки. Скиатлон, мужчины

Участник из России: Савелий Коростелёв.

Для Коростелёва олимпийский скиатлон станет дебютным на крупных международных турнирах. Тем не менее у нашего парня отличные шансы проявить себя. Савелий крайне хорош в дистанционных гонках, что уже не раз доказывал на Кубке мира. Главная задача – одолеть кого-то из норвежцев. Если это удастся, стоит ждать попадания в «цветы» или даже в медали.

Савелий Коростелёв Фото: РИА Новости

🥇 19:00. Санный спорт. Одноместные сани, мужчины, третий и четвёртый заезды

Участник из России: Павел Репилов.

Решающий момент для саночников в одноместных санях, ведь именно в третьем и четвёртом заездах определятся победитель и призёры турнира. Главным звёздами тут, конечно, будут немцы: Феликс Лох, который переживает очередную молодость, и победитель двух последних Олимпиад Франческо Фридрих. Но и про нашего Павла никому забывать не стоит!

Третий день. Понедельник, 9 февраля

19:00. Санный спорт. Одноместные сани, женщины, первый и второй заезды

Участница из России: Дарья Олесик.

Свои дебютные заезды на Олимпиаде проведёт Дарья Олесик. Россиянка, несомненно, покажет хорошее время, но вряд ли это окажутся результаты, которые обеспечат ей медаль Игр. Тем не менее Дарья будет бороться изо всех сил, попасть в топ-10 перед решающими заездами ей по силам.

Четвёртый день. Вторник, 10 февраля

11:15. Лыжные гонки. Спринт (к/с), женщины, квалификация

Участница из России: Дарья Непряева.

Пока россияне не слишком хорошо проявляют себя в спринтерских гонках. За два месяца выступлений на Кубке мира Непряевой лишь раз удалось преодолеть барьер квалификации. К счастью, случилось это совсем недавно, на этапе в Гомсе. А значит, и в Италии есть шанс заехать в топ-30.

Дарья Непряева Фото: РИА Новости

11:45. Лыжные гонки. Спринт (к/с), мужчины, квалификация

Участник из России: Савелий Коростелёв.

Коростелёв лишь однажды пробивался в тридцатку сильнейших на высочайшем международном уровне. Как и у Непряевой, произошло это на этапе в Гомсе. Хочется верить, что россиянин повторит свой успех на Олимпиаде и пройдёт квалификацию, тем более что гонки классикой ему подходят чуть больше.

12:30. Шорт-трек, 500 м, женщины, квалификация

Участница из России: Алёна Крылова.

Для Крыловой это будет дебют на Играх. Алёне, несмотря на стресс, нужно показать свой максимум, чтобы пробиться в четвертьфинал. На Кубке мира россиянке этого не удавалось. Быть может, сейчас случится прорыв?

13:10. Шорт-трек, 1000 м, мужчины, квалификация

Участник из России: Иван Посашков.

Первый заезд на Олимпийских играх для нашего шорт-трекиста Ивана Посашкова. По ходу сезона россиянин лишь однажды пробился через квалификацию. Хочется верить, что у нашего спортсмена получится сделать это снова. Главное не перенервничать из-за дебюта.

Иван Посашков Фото: РИА Новости

🥇 13:45. Лыжные гонки. Спринт (к/с), женщины, финалы

Участница из России: Дарья Непряева.

Даже в случае преодоления квалификационного барьера Непряева вряд ли сможет рассчитывать на медаль. Пока лучшим результатом россиянки было просто участие в четвертьфинальных забегах. При очень удачных раскладах Дарья сможет добраться до полуфинала, но, скорее всего, закончит борьбу уже на первой стадии. За медали же будут биться шведки Майя Дальквист, Йонна Сундлинг, Йоханна Хагстрём и швейцарка Надине Фендрих.

🥇 14:15. Лыжные гонки. Спринт (к/с), мужчины, финалы

Участник из России: Савелий Коростелёв

У Савелия шансов на медаль в забегах на выбывание практически нет. Всё-таки спринтерские дистанции не его «коронный» вид. И всё же потрепать нервы Коростелёв сможет. В Гомсе россиянин едва не прорвался в полуфинал лаки-лузером на спинах Клебо и Вальнеса. Пора улучшать результаты?

🥇 19:00. Санный спорт. Одноместные сани, женщины, третий и четвёртый заезды

Участница из России: Дарья Олесик.

Именно в этих заездах и развернутся главные баталии за места на подиуме. Ожидается жёсткая заруба между немками Юлией Таубиц и Мерле Фребель, американкой Саммер Бритчер и австрийкой Ханной Прок. Но нам будет интересно посмотреть и за нашей Дарьей Олесик. Молодая саночница попытается добыть себе место в десятке сильнейших.

Дарья Олесик Фото: Федерация санного спорта

20:30. Фигурное катание. Короткая программа, мужчины

Участник из России: Пётр Гуменник.

В борьбу за медали вступают наши фигуристы. Пётр Гуменник попытается поразить всех своим «Парфюмером». Важно сделать всё идеально, чтобы после произвольной программы рассчитывать на медали. Но взгляды большинства, конечно, будут прикованы к неподражаемому Илье Малинину. Американец со своим «Принцем Персии» готов обновлять все возможные рекорды.

Шестой день. Четверг, 12 февраля

🥇 13:30. Горнолыжный спорт. Супергигант, женщины

Участница из России: Юлия Плешкова.

На Олимпийских играх в Пекине Плешкова заняла 18-е место в супергиганте. У россиянки точно есть резервы, чтобы улучшить этот результат. Но внимание публики украдут звёздные американки Микаэла Шиффрин и Линдси Вонн.

🥇 15:00. Лыжные гонки. 10 км (с/с), женщины

Участница из России: Дарья Непряева.

Россиянка по ходу сезона с каждым стартом улучшала результаты в разделке. Пока наивысшим местом было 16-е. Хочется верить, что на Олимпиаде Дарья покажет себя с лучшей стороны, несмотря на то что это гонка не классикой, а коньком. За первое место будут сражаться шведки и американка Диггинс.

Алёна Крылова Фото: Пресс-служба союза конькобежцев России

🥇 22:15. Шорт-трек, 500 м женщины и 1000 м мужчины, финалы

Участники из России: Иван Посашков и Алёна Крылова.

Если наши ребята выйдут в четвертьфиналы, то им нужно перестать переживать и выдать свой максимум. За поражение никто не осудит, а каждый шаг вперёд – это мини-рекорд. Ну и интересно будет посмотреть на начинающего путь к величию Уильяма Данджину и битву Ксандры Велзебур с Кортни Саро.

Седьмой день. Пятница, 13 февраля

🥇 13:45. Лыжные гонки, 10 км (с/с), мужчины

Участник из России: Савелий Коростелёв.

Коростелёв по ходу сезона показывал отличные результаты в подобных гонках. В заключительном забеге на 10 км в Оберхофе россиянин стал пятым! Но то была гонка классикой, а олимпийский старт нужно бежать свободным стилем. Савелию придётся очень непросто в конкуренции с норвежцами.

🥇 21:00. Фигурное катание. Произвольная программа, мужчины

Участник из России: Пётр Гуменник.

В произвольной программе Пётр представит программу в образе Евгения Онегина. Если россиянин всё сделает без ошибок, то сможет претендовать и на медали. Конечно, многое зависит и от прокатов соперников. Но о золоте мечтать вряд ли стоит. Его наверняка заберёт фантастический Илья Малинин.

Пётр Гуменник Фото: Катерина Чистова, «Чемпионат»

Восьмой день. Суббота, 14 февраля

🥇 22:15. Шорт-трек. 1500 м, мужчины, финалы

Участник из России: Иван Посашков.

Для Посашкова это будет новый опыт на международном уровне, ведь на Кубке мира Иван бегал лишь 1000 м. Посмотрим, как россиянин справится на более длинной дистанции. Но вряд ли стоит рассчитывать на выход в полуфинал. Зато снова будет интересно посмотреть за рывками Данджину.

23:01. Шорт-трек. 1000 м, женщины, квалификация

Участница из России: Алёна Крылова.

Алёна ещё ни разу не выступала на этой дистанции на столь высоком международном уровне. На Кубке мира Крылова бегала только 500 м. Пока неясно, как россиянка справится с более длинной дистанцией. Остаётся лишь надеяться, что она выйдет в четвертьфинал.

10-й день. Понедельник, 16 февраля

🥇 12:00. Горнолыжный спорт. Слалом, мужчины

Участник из России: Семён Ефимов.

Главной звездой слалома на Олимпиаде однозначно станет Лукас Бротен, ведь экс-норвежец имеет все шансы принести историческую медаль сборной Бразилии и всей Южной Америке! Но россиянам будет интересно последить и за олимпийской судьбой Семёна Ефимова, который в свои 29 лет дебютирует на Играх. Верим, что у него получится показать достойный результат.

Семён Ефимов Фото: Getty Images

🥇 13:00. Шорт-трек. 1000 м, женщины. Финалы

Участница из России: Алёна Крылова.

Если Крылова пройдёт квалификацию, то сможет выложиться на 110%, всё-таки забеги на 1000 м будут заключительными для неё на Олимпиаде. А основные медальные баталии состоятся между Кортни Саро и Ханне Десмет.

11-й день. Вторник, 17 февраля

20:45. Фигурное катание. Короткая программа, женщины

Участница из России: Аделия Петросян.

Наконец-то на лёд выйдет главная медальная надежда российских болельщиков. Аделия будет покорять судей и зрителей в постановке под песню Майкла Джексона. Россиянка – один из главных претендентов на золото Игр. Вот только нужно без ошибок пройти и короткую, и произвольную программы.

13-й день. Четверг, 19 февраля

12:30. Ски-альпинизм. Спринт, мужчины, квалификация

Участник из России: Никита Филиппов.

Филиппов – первый россиянин, отобравшийся на Олимпиаду. Забавно, что он одним из последних наших спортсменов начинает соревноваться на Играх. Но это нисколько не снижает значимость его персоны. Никита должен лихо проходить квалификацию, чтобы побороться за медали в финале!

Никита Филиппов Фото: Из личного архива Никиты Филиппова

🥇 16:15. Ски-альпинизм. Спринт, мужчины, финалы

Участник из России: Никита Филиппов.

Уже в январе 2026 года на этапах Кубка мира Никита выиграл две бронзы в спринтах. Причём россиянин попадал на подиум в каждой гонке, в которой принимал участие. Очевидно, что и на Олимпийских играх Филиппов не будет статистом. Скрещиваем пальцы и надеемся на медаль!

🥇 21:00. Фигурное катание. Произвольная программа, женщины

Участница из России: Аделия Петросян.

Главный финал Олимпиады! Аделия Петросян будет биться за золото Игр. Если россиянка исполнит своё танго без ошибок, то у соперниц практически не будет шансов догнать нашу девочку. Остаётся только верить, болеть и переживать!

15-й день. Суббота, 21 февраля

🥇 13:00. Лыжные гонки. Масс-старт, 50 км (к/с), мужчины

Участник из России: Савелий Коростелёв.

Коростелёв ещё не бегал марафоны на столь высоком международном уровне, так что для нашего спортсмена гонка на Играх станет непростой пробой пера. Тем не менее в дистанционных гонках Савелий не промах. На медаль надеяться можно, ведь в классике россиянин очень хорош.

Анастасия Семёнова Фото: РИА Новости

🥇 17:00. Конькобежный спорт. Масс-старт, женщины

Участница из России: Анастасия Семёнова.

В последней конькобежной дисциплине ожидается жёсткая битва за победу между Миа Килбург-Манганелло, Марейке Груневауд и Ивани Блонден. Не хочется грустить раньше времени, но, наверное, в медальных разборках не будет нашей Анастасии Семёновой. Хотя россиянка способна показать высокий результат и попробовать забронировать себе итоговую позицию в десятке сильнейших.

16-й день. Воскресенье, 22 февраля

🥇 12:00. Лыжные гонки. Масс-старт, 50 км (к/с), женщины

Участница из России: Дарья Непряева.

Дарье предстоит непростое испытание в последний день Игр. Непряева впервые побежит марафон на международном уровне, но это не значит, что высоких результатов ждать не стоит. Россиянка прекрасно выглядит в подобных гонках, поэтому имеет все шансы побороться за призы. Хотя, конечно, это будет сделать непросто, всё-таки у соперниц запредельный уровень подготовки.