Русские корни на ОИ-2026: легенда биатлона, фигурист-суперзвезда и уральская молния

Ни одна из Олимпиад не проходит без участия спортсменов, которые свои первые шаги делали в России, но потом перешли под другой флаг. Традиционно на летних и зимних Играх выступает целый десант из числа бывших россиян.

В Милан-2026 пробились почти полсотни таких спортсменов: в хоккее, биатлоне, фигурном катании, шорт-треке, горнолыжном и конькобежном спорте, лыжных гонках. «Чемпионат» выбрал среди них самых сильных и звёздных.

Анастасия Кузьмина (Словакия) – биатлон

Анастасия Кузьмина Фото: Alexander Hassenstein/Getty Images

Сестра Антона Шипулина – самая титулованная не только в числе экс-россиян, но и во всём женском биатлоне. Ни у одной из стреляющих лыжниц, приехавших в Милан, нет столько наград, сколько у Анастасии.

Представительница Словакии – трёхкратная олимпийская чемпионка (2010, 2014, 2018). До декабря 2008 года она представляла Россию, однако затем сменила гражданство.

Даты выступлений: 8, 11, 14, 15 и 18 февраля.

Анастасия могла приехать на ОИ вместе с сыном: Сына Анастасии Кузьминой отказались включать в состав лыжной сборной Словакии на Олимпиаду

Никита Володин (Германия) – фигурное катание

Никита Володин и Минерва Фабьенне Хазе Фото: Peter Kneffel/Getty Images

Уроженец Санкт-Петербурга на Играх-2026 представляет Германию. Он выступает в паре вместе с Минервой Фабьенне Хазе. Тандем уже взял серебро ЧМ-2025 и бронзу ЧМ-2024, а в прошлом году выиграл и чемпионат Европы. На счету Володина и Хазе также две победы в финалах Гран-при. Спортивное гражданство Никита сменил в 2023 году.

Даты выступлений: 15 и 16 февраля.

Илья Малинин (США) – фигурное катание

Илья Малинин Фото: Jamie Squire/Getty Images

21-летний парень с русскими корнями – самый популярный фигурист в мире прямо сейчас. Сын спортсменов Татьяны Малининой и Романа Скорнякова с детства выступает за США, но уверенно говорит на русском языке. Илья стал первым в истории фигуристом, которому удалось выполнить четверной аксель. А ещё в Милане он планирует прыгнуть пятерной. В Новосибирске за его походом за золотом будет следить дедушка Владимир.

Даты выступлений: 10 и 13 февраля.

Ждём шоу от нашего американца? «Физически готов». Малинин ответил, будет ли он исполнять пятерной прыжок на Олимпиаде

Владимир Семирунний (Польша) – конькобежный спорт

Владимир Семирунний Фото: Jurij Kodrun/Getty Images

Семирунний представляет Польшу с сезона-2024/2025. Чемпионат мира на отдельных дистанциях для него был успешным – там он выиграл серебро на 10 000 м и бронзу на 5000 м. До смены гражданства Владимир становился призёром юниорского чемпионата мира и чемпионом России. За конькобежца будут болеть не только на его новой родине, но и в родном Екатеринбурге.

Даты выступлений: 8 и 13 февраля.

Филипп Курашёв (Швейцария) – хоккей

Филипп Курашёв Фото: Jari Pestelacci/IMAGO/ТАСС

26-летний нападающий «Сан-Хосе Шаркс» родился в Швейцарии, но имеет русские корни. Его отец – советский хоккеист Константин Курашёв. Дебют Филиппа за сборную случился в 2019 году, а уже через пять лет ему удалось стать серебряным призёром чемпионата мира.

Даты выступлений: 12, 13, 15 февраля и далее – в плей-офф.

Даниил Ейбог (Узбекистан) – шорт-трек

Даниил Ейбог Фото: Andre Weening/Getty Images

На Олимпиаде-2022 Ейбог выступал ещё за Россию, но высокого результата на дистанции 1500 м не показал – не прошёл в полуфинал. В 2024 году Даниил перешёл в Узбекистан, отсидел необходимый двухлетний карантин и сейчас приехал на вторые Игры в карьере, чтобы улучшить свой результат.

Даты выступлений: 12, 14 и 16 февраля.

Не стоит забывать также про Диану Дэвис и Глеба Смолкина (фигурное катание), Павла Магазеева (биатлон), Максима Наумова (фигурное катание), Анастасию Губанову (фигурное катание) и Елизавету Голубеву (конькобежный спорт). Их появление на олимпийских аренах не останется незамеченным в России.