Церемония открытия Олимпийских игр — 2026. Огонь зажгут уже совсем скоро! LIVE

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.
Сегодня, 6 февраля, в Италии будут открыт Олимпийские игры — 2026. Лучшие представители зимних видов спорта ждали этого момента четыре года. И наконец-то дождались: в ближайшие две с половиной недели будут разыграны главные награды для фигуристов, биатлонистов, лыжников, хоккеистов и вообще всех тех, кто показывает своё мастерство на льду или на снегу.
Начинается Олимпиада, как и положено, с большого шоу, которое пройдёт в Милане на стадионе «Сан-Сиро». Кто и как выступит на церемонии? Кто и как зажжёт олимпийской огонь? Какие команды будут самыми яркими на параде атлетов? Ответы на все эти вопросы мы получим уже совсем скоро.
Начало церемонии открытия — в 22:00 мск.
Вечернюю церемонию предваряют фигуристы, у которых начался командный турнир. Уже известны итоги ритм-танца у дуэтов.
За несколько часов до официального начала Игр-2026 появились небольшие подробности церемонии открытия.
«Гармония» Олимпиады
Церемония открытия состоится сразу в нескольких городах, которые примут олимпийские соревнования. Но самое главное шоу проведут на стадионе «Сан-Сиро» в Милане. Его название — «Гармония». На сцену выйдут мировые звёзды, и это не преувеличение!
Готовьтесь слушать и смотреть на прекрасное.
Добрый день, дорогие любители спорта! 👋
Сегодня мы вновь станем свидетелями исторического события. В пятницу, 6 февраля, в Италии откроются зимние Олимпийские игры — 2026. Событие планетарного масштаба пропускать нельзя!
Начало — в 22:00 по московскому времени.