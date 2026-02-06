Церемония открытия Олимпийских игр — 2026. Огонь зажгут уже совсем скоро! LIVE

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

Сегодня, 6 февраля, в Италии будут открыт Олимпийские игры — 2026. Лучшие представители зимних видов спорта ждали этого момента четыре года. И наконец-то дождались: в ближайшие две с половиной недели будут разыграны главные награды для фигуристов, биатлонистов, лыжников, хоккеистов и вообще всех тех, кто показывает своё мастерство на льду или на снегу.

Начинается Олимпиада, как и положено, с большого шоу, которое пройдёт в Милане на стадионе «Сан-Сиро». Кто и как выступит на церемонии? Кто и как зажжёт олимпийской огонь? Какие команды будут самыми яркими на параде атлетов? Ответы на все эти вопросы мы получим уже совсем скоро.