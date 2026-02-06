Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
ОИ-2026. Хоккей (ж). Чехия — Швейцария
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
16:40 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2026 Статьи

Церемония открытия Олимпиады-2026 в Милане – онлайн-трансляция, где смотреть онлайн церемонию открытия Олимпийских игр – 2026

Церемония открытия Олимпийских игр — 2026. Огонь зажгут уже совсем скоро! LIVE
Батраз Томаев
Церемония открытия Олимпиады-2026
Комментарии
Грандиозное шоу в Милане начнётся в 22:00 мск.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

Сегодня, 6 февраля, в Италии будут открыт Олимпийские игры — 2026. Лучшие представители зимних видов спорта ждали этого момента четыре года. И наконец-то дождались: в ближайшие две с половиной недели будут разыграны главные награды для фигуристов, биатлонистов, лыжников, хоккеистов и вообще всех тех, кто показывает своё мастерство на льду или на снегу.

Полное расписание Олимпиады-2026

Начинается Олимпиада, как и положено, с большого шоу, которое пройдёт в Милане на стадионе «Сан-Сиро». Кто и как выступит на церемонии? Кто и как зажжёт олимпийской огонь? Какие команды будут самыми яркими на параде атлетов? Ответы на все эти вопросы мы получим уже совсем скоро.

Начало церемонии открытия — в 22:00 мск.

За кем следить на Олимпиаде?
Россия на Играх-2026: полное расписание выступлений, финалы и шансы на медали Россия на Играх-2026: полное расписание выступлений, финалы и шансы на медали
Кто станет главной звездой Олимпийских игр — 2026? Топ-15 претендентов
Рейтинг
Кто станет главной звездой Олимпийских игр — 2026? Топ-15 претендентов
Русские корни на ОИ-2026: уральская молния, легенда биатлона и фигурист-суперзвезда Русские корни на ОИ-2026: уральская молния, легенда биатлона и фигурист-суперзвезда
Live Батраз Томаев

Вечернюю церемонию предваряют фигуристы, у которых начался командный турнир. Уже известны итоги ритм-танца у дуэтов.

Фигурное катание. Олимпийские игры. Милан, Италия
Командные соревнования. Танцы на льду. Ритм-танец
06 февраля 2026, пятница. 11:55 МСК
Окончено
1
США
2
Франция
3
Великобритания
13:32 Батраз Томаев

За несколько часов до официального начала Игр-2026 появились небольшие подробности церемонии открытия.

Чем собирается удивить мир Италия?
Известны детали церемонии открытия Олимпиады-2026
13:30 Батраз Томаев

«Гармония» Олимпиады

Церемония открытия состоится сразу в нескольких городах, которые примут олимпийские соревнования. Но самое главное шоу проведут на стадионе «Сан-Сиро» в Милане. Его название — «Гармония». На сцену выйдут мировые звёзды, и это не преувеличение!

Готовьтесь слушать и смотреть на прекрасное.

Больше информации тут:
«Эмоции — наш секретный ингредиент». Что известно о церемонии открытия Олимпиады-2026?
«Эмоции — наш секретный ингредиент». Что известно о церемонии открытия Олимпиады-2026?
13:27 Батраз Томаев

Добрый день, дорогие любители спорта! 👋

Сегодня мы вновь станем свидетелями исторического события. В пятницу, 6 февраля, в Италии откроются зимние Олимпийские игры — 2026. Событие планетарного масштаба пропускать нельзя!

Начало — в 22:00 по московскому времени.

Комментарии
Новости. Олимпиада 2026
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android