Наград будет больше, чем на летних Играх 2024 года в Париже!

Сколько медалей будет у российских спортсменов на Олимпиаде-2026? Считаем и удивляемся!

Сегодня, 6 февраля, в Италии стартуют зимние Олимпийские игры – 2026. Российские спортсмены представлены на турнире в максимально усечённом составе – всего 13 человек в семи видах спорта под нейтральным флагом.

Но при этом из Милана и Кортины россияне способны привезти больше наград, чем с летних ОИ-2024 в Париже. Тогда, напомним, было одно серебро, которое в парном разряде выиграли теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер.

«Чемпионат» составил медальный прогноз на выступление российских олимпийцев на Играх-2026. Получилось, возможно, не слишком оптимистично, но если наши спортсмены опровергнут эти расклады – будет здорово!

🥇 Золото. Аделия Петросян, фигурное катание

Если отбросить все субъективные факторы, то Аделия Петросян – самая сильная фигуристка, участвующая в Играх. Однако фигурное катание – субъективный вид спорта. Здесь от таких факторов абстрагироваться невозможно.

И всё-таки, если Аделия откатает так, как способна, она может претендовать и на золото. Не стоит забывать, что ученицы Тутберидзе к двум предыдущим Олимпиадам подходили в идеальной форме. Многое станет понятно после короткой программы. Аделия выступает уже в первой разминке.

🥈 Серебро. Никита Филиппов, ски-альпинизм

До того момента, как Никита стал первым из российских спортсменов, кто отобрался на Олимпиаду-2026 по спортивному принципу, про ски-альпинизм в России мало кто знал. Но именно в этом виде спорта, который дебютирует на Играх, у российского спортсмена отличные шансы на медаль.

23-летний уроженец Камчатки в нынешнем сезоне на двух этапах Кубка мира становился бронзовым призёром в спринте – олимпийской дисциплине. Никита вместе с отцом-тренером всю подготовку заточил под спринт, прокачался в нём и теперь считается одним из фаворитов Олимпиады наряду с испанцем Ориолем Кардоной, французом Тибо Ансельме и швейцарцем Джоном Кистлером.

🥉 Бронза. Пётр Гуменник, фигурное катание

Российский фигурист привёз на Олимпиаду сложные программы. Конечно, Илья Малинин, выступающий за сборную США, – на другом уровне, как, например, Арман Дюплантис в прыжках с шестом, но со всеми остальными точно можно бороться. Пётр Гуменник, как и Аделия Петросян, в короткой программе выступит в первой разминке, и судьи наверняка придержат баллы.

Петру нужно показывать максимум. Других вариантов просто нет. Если всё будет выполнено, Гуменник – претендент на медаль. На бронзовую.

🥉 Бронза. Савелий Коростелёв, лыжные гонки

Савелий Коростелёв за текущий олимпийский цикл превратился в одного из сильнейших лыжников России. И единственного, кто получил возможность отобраться на Олимпиаду у мужчин. На проходивших в декабре и январе этапах Кубка мира Коростелёв выглядел очень достойно. Он был очень близок к награде в гонке в гору на «Тур де Ски», но другой такой гонки в международном календаре нет, и она не является показательной. Были ещё две гонки, где Савелий показал отличные результаты, однако до медалей не дотянулся.

Почему тогда такой смелый прогноз на Олимпиаду? Потому что вся его подготовка была заточена именно под этот старт. Терять Коростелёву совершенно нечего – он не является фаворитом, каким считался перед Пекином-2022 Александр Большунов, на него ничего не давит. А амбиций и сил у Савелия хоть отбавляй. У него будет четыре попытки в личных гонках. Самые высокие шансы – в скиатлоне и классическом «полтиннике».

🙏 Могут ли быть медали где-нибудь ещё?

Объективно говоря, и четыре медали для сборной России – очень оптимистично. Хотя на каждой Олимпиаде случаются чудеса, когда награды выигрывают те, от кого этого совсем не ждали. Однако во всех остальных видах спорта и дисциплинах у российских спортсменов практически нет шансов на медали. Упадёт один фаворит – найдётся другой, третий, четвёртый, кто сильнее.

Но если кто-то из остальных наших спортсменов – Дарья Непряева, Дарья Олесик, Павел Репилов, Алёна Крылова, Иван Посашков, Семён Ефимов, Юлия Плешкова, Ксения Коржова или Анастасия Семёнова – сумеет добраться до пьедестала, это будет настоящим чудом, которое предсказать невозможно.

🔥 Сколько всего медалей будет у России?

Четыре. Золото, серебро и две бронзы.

Но нужно помнить о том, что это оптимистичный прогноз. И даже если он не сбудется, не нужно думать, что на Олимпиаду и ехать не стоило.

И точно не стоит забывать, что наши спортсмены находятся в неравных условиях по сравнению с остальными. Какими бы ни были их результаты, они в любом случае молодцы уже потому, что дали возможность не просто посмотреть главное спортивное событие года, а поболеть там за своих.