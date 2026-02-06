Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
ОИ-2026. Хоккей (ж). Чехия — Швейцария
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
16:40 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2026 Статьи

Медали России на Олимпиаде-2026 – прогноз, как выступят фигуристы и лыжники, будет ли золото?

Сколько медалей будет у российских спортсменов на Олимпиаде-2026? Считаем и удивляемся!
Андрей Шитихин
Медали России на Олимпиаде-2026 – прогноз
Комментарии
Наград будет больше, чем на летних Играх 2024 года в Париже!

Сегодня, 6 февраля, в Италии стартуют зимние Олимпийские игры – 2026. Российские спортсмены представлены на турнире в максимально усечённом составе – всего 13 человек в семи видах спорта под нейтральным флагом.

Состав сборной России на ОИ-2026:
Полный состав сборной России на Олимпиаде-2026. Кто поедет? Когда они будут выступать?
Полный состав сборной России на Олимпиаде-2026. Кто поедет? Когда они будут выступать?

Но при этом из Милана и Кортины россияне способны привезти больше наград, чем с летних ОИ-2024 в Париже. Тогда, напомним, было одно серебро, которое в парном разряде выиграли теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер.

«Чемпионат» составил медальный прогноз на выступление российских олимпийцев на Играх-2026. Получилось, возможно, не слишком оптимистично, но если наши спортсмены опровергнут эти расклады – будет здорово!

🥇 Золото. Аделия Петросян, фигурное катание

Если отбросить все субъективные факторы, то Аделия Петросян – самая сильная фигуристка, участвующая в Играх. Однако фигурное катание – субъективный вид спорта. Здесь от таких факторов абстрагироваться невозможно.

И всё-таки, если Аделия откатает так, как способна, она может претендовать и на золото. Не стоит забывать, что ученицы Тутберидзе к двум предыдущим Олимпиадам подходили в идеальной форме. Многое станет понятно после короткой программы. Аделия выступает уже в первой разминке.

Олимпийские приметы – в пользу Аделии:
Золото любит фигуристок в красном и с именем на А! Олимпийские приметы — правда или ложь?
Золото любит фигуристок в красном и с именем на А! Олимпийские приметы — правда или ложь?

🥈 Серебро. Никита Филиппов, ски-альпинизм

До того момента, как Никита стал первым из российских спортсменов, кто отобрался на Олимпиаду-2026 по спортивному принципу, про ски-альпинизм в России мало кто знал. Но именно в этом виде спорта, который дебютирует на Играх, у российского спортсмена отличные шансы на медаль.

23-летний уроженец Камчатки в нынешнем сезоне на двух этапах Кубка мира становился бронзовым призёром в спринте – олимпийской дисциплине. Никита вместе с отцом-тренером всю подготовку заточил под спринт, прокачался в нём и теперь считается одним из фаворитов Олимпиады наряду с испанцем Ориолем Кардоной, французом Тибо Ансельме и швейцарцем Джоном Кистлером.

Как Филиппов пробил медальный барьер:
Российский ски-альпинист снова стал призёром Кубка мира. А на Олимпиаде медаль будет?
Российский ски-альпинист снова стал призёром Кубка мира. А на Олимпиаде медаль будет?

🥉 Бронза. Пётр Гуменник, фигурное катание

Российский фигурист привёз на Олимпиаду сложные программы. Конечно, Илья Малинин, выступающий за сборную США, – на другом уровне, как, например, Арман Дюплантис в прыжках с шестом, но со всеми остальными точно можно бороться. Пётр Гуменник, как и Аделия Петросян, в короткой программе выступит в первой разминке, и судьи наверняка придержат баллы.

Петру нужно показывать максимум. Других вариантов просто нет. Если всё будет выполнено, Гуменник – претендент на медаль. На бронзовую.

С какими программами Гуменник выступит на Олимпиаде?
Гуменник — второй по уровню контента из участников Олимпиады! Поможет ли это взять медаль?
Гуменник — второй по уровню контента из участников Олимпиады! Поможет ли это взять медаль?

🥉 Бронза. Савелий Коростелёв, лыжные гонки

Савелий Коростелёв за текущий олимпийский цикл превратился в одного из сильнейших лыжников России. И единственного, кто получил возможность отобраться на Олимпиаду у мужчин. На проходивших в декабре и январе этапах Кубка мира Коростелёв выглядел очень достойно. Он был очень близок к награде в гонке в гору на «Тур де Ски», но другой такой гонки в международном календаре нет, и она не является показательной. Были ещё две гонки, где Савелий показал отличные результаты, однако до медалей не дотянулся.

Легков верит в Коростелёва:
«Настанет день, когда Коростелёв обыграет норвежцев». Интервью с Легковым перед ОИ-2026
Эксклюзив
«Настанет день, когда Коростелёв обыграет норвежцев». Интервью с Легковым перед ОИ-2026

Почему тогда такой смелый прогноз на Олимпиаду? Потому что вся его подготовка была заточена именно под этот старт. Терять Коростелёву совершенно нечего – он не является фаворитом, каким считался перед Пекином-2022 Александр Большунов, на него ничего не давит. А амбиций и сил у Савелия хоть отбавляй. У него будет четыре попытки в личных гонках. Самые высокие шансы – в скиатлоне и классическом «полтиннике».

🙏 Могут ли быть медали где-нибудь ещё?

Объективно говоря, и четыре медали для сборной России – очень оптимистично. Хотя на каждой Олимпиаде случаются чудеса, когда награды выигрывают те, от кого этого совсем не ждали. Однако во всех остальных видах спорта и дисциплинах у российских спортсменов практически нет шансов на медали. Упадёт один фаворит – найдётся другой, третий, четвёртый, кто сильнее.

На Играх-2026 полно суперчемпионов:
Кто станет главной звездой Олимпийских игр — 2026? Топ-15 претендентов
Рейтинг
Кто станет главной звездой Олимпийских игр — 2026? Топ-15 претендентов

Но если кто-то из остальных наших спортсменов – Дарья Непряева, Дарья Олесик, Павел Репилов, Алёна Крылова, Иван Посашков, Семён Ефимов, Юлия Плешкова, Ксения Коржова или Анастасия Семёнова – сумеет добраться до пьедестала, это будет настоящим чудом, которое предсказать невозможно.

🔥 Сколько всего медалей будет у России?

Четыре. Золото, серебро и две бронзы.

Но нужно помнить о том, что это оптимистичный прогноз. И даже если он не сбудется, не нужно думать, что на Олимпиаду и ехать не стоило.

И точно не стоит забывать, что наши спортсмены находятся в неравных условиях по сравнению с остальными. Какими бы ни были их результаты, они в любом случае молодцы уже потому, что дали возможность не просто посмотреть главное спортивное событие года, а поболеть там за своих.

Полное расписание стартов россиян на Олимпиаде:
Россия на Играх-2026: полное расписание выступлений, финалы и шансы на медали
Россия на Играх-2026: полное расписание выступлений, финалы и шансы на медали
Комментарии
Новости. Олимпиада 2026
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android