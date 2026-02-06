5 самых ярких церемоний открытия Олимпиад. Превзойдёт ли их Милан-2026?

Встанет ли церемония открытия Игр в Италии в один ряд с самыми запоминающимися шоу?

Сегодня, 6 февраля, состоится церемония открытия XXV зимних Олимпийских игр в Милане и Кортина-д'Ампеццо. Организаторы обещают раскрыть зрителям итальянскую душу и подарить много эмоций, но пока не раскрывают все карты.

Церемония открытия начнётся в 22:00 мск.

А пока мы ждём открытия, давайте вспомним самые яркие и запоминающиеся олимпийские шоу XX века. Они действительно оставили яркий след!

Афины-2004

Организаторы шоу в Афинах, конечно же, отдали дань уважения истории Олимпиад. Перед изумлёнными зрителями проходили персонажи мифов и реальной истории Греции – прародительницы Игр. Старт торжеству дал кентавр.

Церемония открытия ОИ-2004 Фото: Donald Miralle/Getty Images

На стадионе установили огромный бассейн, в центре которого, прямо в воде, зажигались огненные кольца. А делегации выходящих на главную арену спортсменов накрыл огромный подол платья певицы Бьорк, символизирующий океан, на которой позже спроецировали карту мира.

Пекин-2008

Главная характеристика церемонии открытия Игр в Пекине – масштабность. В каждом эпизоде представления участвовали сотни и тысячи артистов. Чего только стоит световое шоу, в котором выступили 2008 барабанщиков.

Церемония открытия ОИ-2008 Фото: Vladimir Rys/Getty Images

На холсте в центре сцены перед зрителями предстало театрализованное шоу об истории Китая. Впечатлил и масштабный салют. Так Поднебесная акцентировала внимание на своих изобретениях – порохе и фейерверке.

Лондон-2012

К созданию шоу для открытия Олимпиады в Лондоне подошли с юмором. Одной из фишек церемонии стало приземление на стадион с парашютами Агента 007 и королевы Елизаветы II. Разумеется, в шоу их заменили каскадёры.

Церемония открытия ОИ-2012 Фото: Michael Regan/Getty Images

За время открытия на стадионе выступили группа One Direction, Пол Маккартни, исполнивший легендарную композицию The Beatles Hey Jude, и многие другие суперзвёзды. Отдельную важную роль сыграл знаменитый Роуэн Аткинсон – мистер Бин. А олимпийский огонь на катере доставил Дэвид Бекхэм.

Сочи-2014

В Сочи в невероятном художественном шоу постарались отразить всю широту русской души: медведь-талисман, кокошники, матрёшки, белая тройка лошадей, хор МВД с песней Get lucky и многое другое. Российская делегация вышла на стадион под «Нас не догонят» в сопровождении снегурочки Ирины Шейк.

Церемония открытия ОИ-2014 Фото: Bruce Bennett/Getty Images

Тогда всем запомнилось нераскрывшееся кольцо. Но организаторы самоиронично обыграли этот казус на закрытии. Там же отдали дань уважения истории и Олимпиаде-1980 – всех вновь растрогал плачущий мишка.

Париж-2024

Открытие предыдущей Олимпиады вызвало, пожалуй, самую неоднозначную реакцию во всём мире. Церемония впервые прошла не на стадионе, а прямо в городе, в том числе и на воде. По Сене на лодках проплыли делегации спортсменов, а в знаковых частях столицы Франции выступали известные артисты и демонстрировались порой провокационные постановки.

Церемония открытия ОИ-204 Фото: François-Xavier Marit/Getty Images

Впрочем, шикарный дымовой салют в цветах флага Франции на мосту Аустерлиц и олимпийский огонь, отправившийся в небо над Парижем под пение несравненной Селин Дион, сгладили ощущение от работы постановщиков, решивших перепрошить на новый лад христианские сюжеты.