Всё об Олимпиаде-2026 в одном месте: как удобно следить за Играми на «Чемпионате»

XXV зимние Олимпийские игры стартовали! До 22 февраля будет разыграно 116 комплектов в восьми видах спорта и 16 дисциплинах. В итальянских областях Венето и Ломбардия будет соревноваться 2871 спортсмен. А мы на «Чемпионате» вам расскажем обо всём и поможем следить за Олимпиадой-2026 максимально удобно.

Основной раздел — Олимпиада-2026

Это наш центр Игр – здесь собрана вся необходимая информация. Календарь, результаты, медали, ближайшие старты, списки сборных и профайлы спортсменов.

Быстрый доступ к разделу и статистике есть через основное меню – и на компьютере, и на смартфоне.

Раздел Олимпиада-2026 — в меню Фото: Championat.com

Матч-центр и текстовые трансляции

Все главные соревнования на Олимпийских играх появляются в Матч-центре на Главной странице «Чемпионата», а весь список стартов доступен в Матч-центре в разделе «Олимпиада-2026».

Самые интересные мы постараемся максимально охватить с помощью текстовых трансляций, потому что не всегда удобно именно смотреть.

ОИ-2026 в Матч-центре Фото: Championat.com

Виджет Олимпиады на Главной странице

Чтобы сделать ещё проще доступ к отслеживанию ежедневных стартов, на Главной странице «Чемпионата» работает специальный виджет – аналогично и в версии для компьютера или ноутбука, и для мобильной версии сайта.

Виджет ОИ-2026 Фото: Championat.com

Как устроен виджет

Что смотреть сегодня? Тут мы отбираем несколько самых важных соревнований. И обязательно – старты представителей команды России.

А что контент?

Контента по Олимпиаде будет ну о-о-о-очень много и разный, есть из чего выбрать!

Ежедневно — мультимедийные Лайвы

Всё самое важное и интересное – о конкретном дне соревнований или с самых важных стартов (опять же, мы особенно внимательно будем следить за выступлениями россиян). Тут и информация, что происходит, и результаты, и мультимедиа-файлы (но без прямых видеотрансляций, потому что на них права у Okko), и любопытное из соцсетей.

Новости. Поток новостей!

Самая полная лента новостных событий и эксклюзивов. В том числе исключительно статистические и информационные вроде календарей и результатов.

Статьи: разборы, анонсы, интервью, репортажи, подборки, топы

Да чего только не будет по Олимпиаде! Будем рады видеть вас в наших материалах и – особенно – в комментариях!

Команда России — на Олимпиаде-2026

К сожалению, из-за политического кризиса россияне выступят на Играх под нейтральным флагом и в очень ограниченном составе. Приглашения на турнир получили лишь 13 наших атлетов. И тем не менее наши ребята едут бороться за лучший результат, а не отбывать номер. И все знают, что это представители России.

По всем 13 спортсменам мы собрали короткие профайлы в формате «сториз». Все они собраны на специальной странице:

Как выглядит проект «Наши в Милане» Фото: Championat.com

Наши страницы в соцсетях

А где будут трансляции?

Лучшие моменты и хайлайты вы сможете посмотреть на «Чемпионате». Прямые трансляции всех соревнований будут на онлайн-сервисе Okko. Причём с топовым составом комментаторов и экспертов. В команде «Эксперты» уже заявлены Татьяна Тарасова, Илья Ковальчук, Никита Крюков, Семён Елистратов, Ирина Аввакумова, Анна Сидорова, Антон Бабиков, Светлана Слепцова, Александр Панжинский, Андрей Николишин и Евгения Лаленкова.

Работать в эфире и комментировать будут Владимир Стогниенко, Денис Казанский, Отар Мамучашвили, Лина Фёдорова, Николай Саприн, Вадим Спицын и другие комментаторы.

Кстати, перейти на страницу трансляций тоже можно через быструю кнопку на «Чемпионате» – она на первой позиции в подменю.

Переход на трансляции Фото: Championat.com

Несколько полезных статей

Гайд по всем дисциплинам Игр в Милане и Кортина-д’Ампеццо.

А что медали? Сможет ли кто-то обогнать норвежцев по наградам (пока россияне не допущены в полном составе)?

Рассказываем, в каких городах и на каких объектах пройдут главные события Игр.