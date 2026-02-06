Италия рубится с Грузией за бронзу. А США рвётся к золоту командного турнира фигуристов

Командный турнир проводится на Олимпийских играх уже в четвёртый раз. На этот раз соревнования проходят без участия россиян (не считая экс-россиян). Поэтому американцы вполне ожидаемо уверенно идут к своему золоту — разве что японцы могут попытаться им в этом помешать. А пока в командном турнире после первого дня соревнований вполне ожидаемый расклад.

Сизерон с Фурнье Бодри почти не уступают Чок/Бэйтс

Танцоры первыми вышли на лёд. И здесь важно понимать, что борьба идёт уже не только в командном, но и личном турнире. Поэтому особое внимание приковано к лидерам олимпийского цикла — американцам Чок/Бэйтс и их главным соперникам Фурнье Бодри/Сизерон. Потому что золото будут разыгрывать именно они.

По ритм-танцу в командном турнире можно сделать один важный вывод — Гийом вместе с Лоранс сделали огромный шаг вперёд. Компоненты у них практически одинаковые вместе с действующими чемпионами мира — 0,05 в пользу Чок и Бэйтса. А вот единственное, в чём французы уступили американцам — это надбавки за элементы. При одинаковой базовой стоимости программы очень хорошо видно, что судьи гораздо щедро оценивали Мэдисон и Эвана.

Но и Гийом с Лоранс совершенно точно не выдали прокат жизни — было видно, как партнёр катался сдержанно, старался контролировать каждый элемент. И такое энергосберегающее выступление совершенно нормально и объяснимо для командного турнира, где Франция совершенно ни на что не претендует. А вот в личном турнире Фурнье Бодри и Сизерон явно могут выдать ещё более сильный прокат. А их произвольный танец намного сильнее, чем у американцев. Так что это промежуточное «поражение» пойдёт на пользу французскому дуэту.

Метёлкина и Берулава подарили Грузии шансы

В парном турнире на первый план вышла борьба за бронзу, на которую претендуют команды Грузии и Италии. И пока что у грузин шансов больше — за счёт хорошего рабочего проката новоиспечённых чемпионов Европы Анастасии Метёлкиной и Луки Берулавы. Их выступление нельзя назвать лучшим в сезоне — Павлу Слюсаренко совершенно точно нужно что-то делать с поддержками пары. Ибо терять на них уровни из-за явной нервозности партнёра на турнирах такого масштаба — это несерьёзно.

Анастасия Метёлкина/Лука Берулава Фото: Joosep Martinson/Getty Images

При этом грузины уступили японской паре Миура/Кихара аж целых пять баллов — и это странно. Александра Бойкова, которая комментировала соревнования на Okko, также отметила, что уж больно высоко оценили японцев. Ведь их прокат нельзя было назвать идеальным, подкрутке поставили третий уровень, а по-хорошему надо было второй. Ну и мы все помним, как 82 балла набирали всё те же Бойкова/Козловский и Мишина/Галлямов в своём абсолютном прайме. А у действующих победителей финала Гран-при явно был не такой прокат.

Однако гораздо важнее, что Метёлкина и Берулава обошли итальянцев Конти/Мачии. В битве за командную бронзу это действительно очень важный момент! Итальянцы также не были идеальными — после пропуска чемпионата Европы из-за травмы партнёрши они вернулись, но пока не вошли в свою лучшую форму. Было видно, что Сара испытывает дискомфорт из-за своего колена. Тем не менее проехали они неплохо, потеряв уровни лишь на подкрутке и тодесе (аж до второго понижен).

Тройной аксель нужен Петросян как воздух

На просмотре первой группы участниц командного турнира на Олимпийских играх не покидало чувство, что это продолжение чемпионата Европы. Максимально низкий уровень выступлений участниц, разве что прокат Син Чжи А из Южной Кореи получится ещё более-менее заслуживающим внимания. А вот во второй разминке уже выступали явные соперницы нашей Аделии Петросян.

Итальянка Лара Наки Гутманн откаталась чисто — с небольшими надбавками она пробила планку в 70 баллов, набрав 71,62. Она обошла Анастасию Губанову, представляющую Грузию — и пока что итальянская команда идёт на промежуточном третьем месте. Ученица Евгения Рукавицына получила недокрут в четверть на сольном лутце и стала лишь пятой.

Каори Сакамото Фото: Matthew Stockman/Getty Images

Гораздо интереснее было наблюдать за разборками двух чемпионок мира, Алисы Лью и Каори Сакамото. Американка легко проехала свою короткую программу, однако её выступление никак нельзя назвать безупречным — на стартовом флипе ей поставили неясное ребро, на риттбергере в каскаде с лутцем она получила q за недокрут в четверть — хотя по-хорошему можно было придраться и первому прыжку. У японки судьи также отметили неясное ребро на стартовом лутце, но всё остальное было исполнено безупречно.

В итоге у Лью 74,90 и у Сакамото – 78,88. Из всего этого можно сделать всего один по-настоящему важный для всех нас вывод: Аделии Петросян в короткой программе просто как воздух нужен тройной аксель. Без международного рейтинга нашей чемпионке будет сложно бороться с зарубежными соперницами, которым порой могут что-то простить.