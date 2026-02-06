10 суперзвёзд на Олимпийских играх — 2026. За кем следить, кроме россиян?

На Олимпиаду-2026 в Италию приехали всего 13 спортсменов из России, и, к сожалению, только некоторые из них смогут претендовать на медали и высокие места. А раз так, то стоит обратить внимание на героев из других стран, тем более что на ОИ-2026 почти в каждом виде спорта есть человек, которого вполне уместно называть живой легендой. Обратим своё внимание на суперзвёзд, которые будут приковывать к себе внимание на этих Играх.

Но сделаем маленькую пометку. Атлеты из списка ниже не обязательно будут разрывать всех в Милане и Кортина-д’Ампеццо. Однако во время их выступлений все места на стадионе будут раскуплены, а телеэкраны – включены.

Йоханнес Клебо (Норвегия) — лыжные гонки

Йоханнес Клебо Фото: Patrick Smith/Getty Images

Если не случится никакого форс-мажора, то этот розовощёкий норвежский лыжник станет главной звездой Олимпиады-2026. Год назад на чемпионате мира в Тронхейме он выиграл все шесть гонок турнира и на Играх собирается сделать то же самое, установив рекорд всех времён и народов. Впрочем, даже если одну или две гонки Клебо выиграть не сможет, у него будет четыре-пять побед. А Клебо уже, на минуточку, пятикратный олимпийский чемпион.

Доротея Вирер (Италия) — биатлон

Доротея Вирер Фото: Clive Rose/Getty Images

Итальянская красотка не становилась олимпийской чемпионкой. В её активе есть «лишь» три бронзы Игр и 12 наград чемпионатов мира. И для местной публики Вирер – легенда! Аншлаги на биатлонном стадионе соберутся только ради неё, тем более Доро объявила, что завершит карьеру прямо на Олимпиаде. После заключительного масс-старта плакать будут все!

Сидни Кросби (Канада) — хоккей

Сидни Кросби Фото: Vitor Munhoz/Getty Images

Сборная Канады на Олимпиаде-2026 – это настоящее созвездие. Но среди всех Сидни Кросби всё-таки выделяется. Ему 38 лет, и он не понаслышке знает, как выигрывается олимпийское золото – сам добывал его в Ванкувере-2010 и Сочи-2014. Спуску своим более молодым партнёрам он не даст: свою последнюю Олимпиаду он хочет закончить с золотом на шее.

Феликс Лох (Германия) — санный спорт

Феликс Лох Фото: Carmen Mandato/Getty Images

Карьера немецкого саночника не просто удивляет, а поражает воображение. Знаете, в каком году Феликс выиграл свой первый чемпионат мира? В 2008 году! И вот 18 лет спустя Лох по-прежнему среди главных претендентов на золото. Он приехал в Италию в статусе трёхкратного олимпийского чемпиона, 14-кратного чемпиона мира и действующего лидера Кубка мира. Живая легенда!

Тобиас Вендль и Тобиас Арльт (Германия) — санный спорт

Тобиас Вендль и Тобиас Арльт Фото: Adam Pretty/Getty Images

Два Тобиаса никогда не уступали на Играх. Олимпиада в Сочи – два золота. Олимпиада в Пхёнчхане – два золота. Олимпиада в Пекине – ещё два золота! Если добавят ко всему этому ещё пару побед в Кортине, то станут самыми титулованными саночниками в истории. Но борьба будет жёсткой: второй немецкий двухместный экипаж уже готов потеснить великих ветеранов.

Линдси Вонн (США) — горные лыжи

Линдси Вонн Фото: Alain Grosclaude/Getty Images

За заездами Линдси Вонн будет следить, кажется, весь мир. В 2019-м олимпийская чемпионка ушла из большого спорта, устав от постоянных травм. Однако подлечилась, соскучилась по скорости и через пять лет вернулась, чтобы побеждать снова! В 41 она добралась до золота на Кубке мира и приехала в Италию фаворитом. Всё было хорошо до первой тренировки, на которой Вонн порвала «кресты». Казалось бы, всё кончено. Но Линдси творит что-то невозможное: она будет биться за медаль даже с такой травмой!

Микаэла Шиффрин (США) — горные лыжи

Микаэла Шиффрин Фото: Harry How/Getty Images

Ещё одна американская горнолыжница подходит к Олимпиаде-2026 куда более размеренно и спокойно. Микаэла – лучшая в истории горнолыжница по количеству побед на Кубке мира, двукратная олимпийская чемпионка и восьмикратная чемпионка мира. В Италии она наверняка одержит победу в слаломе, но одной наградой ограничиваться явно не захочет.

Арианна Фонтана (Италия) — шорт-трек

Арианна Фонтана Фото: Richard Heathcote/Getty Images

Арианна – уникальная спортсменка, которая в Милане выступит на своей второй домашней Олимпиаде! Пожалуй, в мире таких людей вообще по пальцам можно пересчитать. Арианна в Турине-2006 не просто откаталась, а забрала бронзу в эстафете. За 20 лет она успела стать и олимпийской чемпионкой, и чемпионкой мира и теперь в Милане, вероятно, красиво уйдёт из спорта.

Кейлли Хамфрис (США) — бобслей

Кейлли Хамфрис Фото: Julian Finney/Getty Images

Ещё одна спортсменка с удивительной биографией. Спортсменка из Канады выиграла золото в женских «двойках» в Ванкувере-2010 и в Сочи-2014, а после относительно неудачного выступления в Пхёнчхане и конфликта с национальной федерацией сменила гражданство и выиграла Олимпиаду уже под флагом США. Тех, кто побеждал на Играх под флагами разных стран, не так уж много. Кейлли же хочет стать той, кто побеждал с разными паспортами по два раза!

Микаэль Кингсбери (Канада) — фристайл

Микаэль Кингсбери Фото: Cameron Spencer/Getty Images

Говорят, что статус знаменосца на церемонии открытия Олимпиады – плохая примета. Но 33-летний могулист Микаэль Кингсбери настолько крут, что не боится никаких примет, а просто выходит и выигрывает. Он один из самых титулованных спортсменов в истории зимних видов спорта, но при этом золото Олимпиад у него всего одно – из Кореи. В Италию он приехал за вторым!