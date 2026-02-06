Мы бы не знали об этом норвежце, если бы не его дедушка.

«Я и мечтать о таком не мог». Как Клебо превратился из аутсайдера в лучшего лыжника мира?

Йоханнес Клебо, несомненно, может стать главной звездой Олимпиады-2026. Норвежский лыжник на Играх в Милане попробует установить невероятный рекорд – выиграть шесть золотых медалей из шести возможных.

Но что мы знаем о лучшем лыжнике планеты? Как он пришёл к величию?

Йоханнес Клебо



Дата рождения: 22 октября 1996 года.

Возраст: 29 лет.

Место рождения: Тронхейм, Норвегия.

Гражданство: Норвегия.

Рост: 183 см.

Вес: 73 кг.

Вид спорта: лыжные гонки.

Победы и достижения: пятикратный олимпийский чемпион (2018, 2022), серебряный и бронзовый призёр Олимпийских игр (2022), 15-кратный чемпион мира (2019, 2021, 2023, 2025), пятикратный победитель Кубка мира, пятикратный победитель «Тур де Ски».

Семейное положение: помолвлен.

Детство и семья

Йоханнес родился в Тронхейме, небольшом городке недалеко от Осло, в спортивной семье. Мама Элизабет занималась лыжными гонками и даже попадала в топ-5 на юниорском чемпионате Норвегии, но из-за травмы завершила карьеру. Отец Хаген увлекался лыжными гонками на любительском уровне, а дедушка Коре в своё время бегал профессиональные марафоны серии Vasaloppet.

Никто и не удивился, что мальчик заинтересовался спортом. Тем более в два года на Рождество он получил от дедушки в подарок пару лыж.

«Я думал, что они новые, но на самом деле ими уже пользовался мой двоюродный брат. Моя первая поездка на лыжах была дома. Я сделал круг от гостиной до кухни и обратно», – вспоминал Йоханнес.

Дедушка понял, что с подарком не прогадал, и начал заниматься с внуком. Вместе они от рассвета до заката играли на улице, строили трамплины и горки, с которых потом катались. Юному Клебо настолько нравилось кататься на лыжах, что он отказывался их снимать даже на время обеда, и маме Элизабет приходилось выносить еду для мальчишки на улицу.

Когда Йоханнес немного подрос, дед отдал его в лыжную секцию. Он сам возил внука на тренировки, а после занятий бегал с мальчиком на лыжах.

И, несмотря на всё это, главной страстью Клебо был футбол. «Я практически жил на футбольном поле. Я был уверен, что стану профессиональным футболистом, а моим героем был и остаётся Криштиану Роналду», – говорил лыжник.

Но в какой-то момент Йоханнес понял, что мечте о футболе реализоваться в полной мере не суждено, и решил сосредоточиться на лыжах.

Йоханнес Клебо Фото: NordicFocus/Getty Images

Начало карьеры

Несмотря на постоянные тренировки, успехи пришли к Клебо не сразу, он долго был аутсайдером. Во многом это было связано с габаритами совсем юного Йоханнеса: он был ростом всего 1,5 м и весил около 40 кг.

В своей первой гонке, спринте на чемпионате Норвегии среди 15-летних, он занял 108-е место. Это сильно ударило по настрою подростка, но он не сдался.

Каждое поражение выводило Йоханнеса из себя: он сбегал в лес, а родители умоляли его бросить лыжные гонки. Однако молодой спортсмен продолжал трудиться, чтобы стать лучше и достичь вершин. Клебо продолжал работать над собой и своей техникой. Именно на втором он сосредоточился, когда осознал, что не может превзойти соперников за счёт габаритов.

В 2015-м он поехал на свой первый юниорский чемпионат мира. В Алма-Ате норвежец взял две бронзы в спринте и в эстафете. А уже через год на ЮЧМ в Румынии Клебо стал триумфатором. Йоханнес выиграл три золотые медали. После таких результатов юношу пригласили в основную сборную Норвегии.

Йоханнес Клебо Фото: VOIGT/GettyImages

Карьера на Кубке мира

На Кубке мира Клебо дебютировал в феврале 2016 года, но с ходу не показал высоких результатов – занял 15-е место. Зато на старте сезона-2016/2017 в первой же гонке он заехал на подиум: норвежец стал третьим в классическом спринте. Чуть позже, через два месяца, Йоханнес одержал свою первую победу в спринте. На ЧМ-2017 норвежец также добрался до бронзовой медали.

В следующем сезоне Клебо уже стал звездой. К Олимпиаде-2018 он подходил одним из фаворитов, одержав семь побед на Кубке мира. На Играх Йоханнес проявил себя отлично: выиграл сразу три золота (спринт, командный спринт и эстафета). Более того, 21-летний Клебо стал самым юным лыжником в истории, взявшим золото на Олимпиаде! Но и это был не конец. По завершении того сезона Йоханнес впервые в карьере стал обладателем Кубка мира.

В сезоне-2018/2019 он впервые в карьере выиграл «Тур де Ски», взял три золота на чемпионате мира и снова забрал «Большой хрустальный глобус».

Йоханнес Клебо Фото: VOIGT/GettyImages

Соперничество с Большуновым

Следующие годы оказались непростыми для Йоханнеса. Из-за пандемии коронавируса и постоянных болезней он пропускал много стартов. К тому же особенно острым стало его соперничество с россиянином Александром Большуновым. На чемпионате мира – 2021 Клебо снова взял три золота, однако все вокруг говорили не о его победах, а о стычке с Большуновым.

На финишной прямой 50-километрового марафона между норвежцем и россиянином произошёл контакт. У Большунова сломалась палка, а Клебо финишировал первым, но после протеста российской стороны был дисквалифицирован. Норвежская федерация подавала ответный протест, однако раздосадованный Йоханнес не хотел бороться и попросил отозвать его.

Через некоторое время Йоханнес и Александр помирились. Россиянин даже приглашал своего главного соперника на свадьбу, но у норвежца не получилось на ней присутствовать из-за напряжённого спортивного графика.

«Не скажу, что он мой враг. Это соперник, с которым приятно соревноваться. На лыжне мы боремся друг с другом, но после финиша не держим друг на друга зла. Приглашение на свадьбу? Как было сделано приглашение, так оно в силе и осталось. Это всё журналисты придумали. Те, которым надо раздувать тему конфликта», – говорил Большунов о Клебо в интервью «Матч ТВ».

«Какими теперь будут мои отношения с Большуновым? Точно такими же, как и прежде. Ничего не изменится. Мы ещё много лет будем вместе бегать гонки. Он очень хороший лыжник, которого я, конечно же, надеюсь победить. Это моя цель — попытаться победить его», – заявлял Йоханнес NRK.

Йоханнес Клебо Фото: Nordic Focus/Getty Images

Следующие годы для Клебо прошли под знаком борьбы с Большуновым. Последней битвой для них стала Олимпиада-2022. Оттуда норвежец увёз четыре медали: золото в спринте и командном спринте, бронзу в разделке и серебро в эстафете. Россиянин же в Пекине выиграл пять медалей: золото в скиатлоне, марафоне и эстафете, серебро в разделке и бронзу – в командном спринте.

Рекорд на чемпионате мира — 2025

Ещё в начале 2020-х Клебо решил развиваться не только в спринтерских, но и в дистанционных гонках. Норвежец смог добиться прогресса и показал это на Олимпиаде-2022. Правда, до 2022-го он всё-таки уступал Большунову.

Однако как только россиян отстранили от международных стартов, у Йоханнеса, по сути, не осталось сильных конкурентов. На ЧМ-2023 он добыл три золота и два серебра. В сезоне-2024/2025 лыжник одержал 100-ю победу на Кубке мира, чего ранее не удавалось никому из спортсменов. А после этого Клебо сотворил историю на домашнем ЧМ в Тронхейме, выиграв все шесть гонок!

«У меня нет слов. Сегодня мы будем праздновать. Это очень много значит для меня. Я мечтал выиграть золотую медаль в марафоне. Это очень эмоционально. Но я и мечтать о таком не мог: шесть побед в шести гонках. Потребуется время, чтобы всё это осознать», – делился эмоциями спортсмен.

Рекорды и достижения

Пятикратный олимпийский чемпион (2018, 2022)

Серебряный и бронзовый призёр Олимпийских игр (2022)

15-кратный чемпион мира (2019, 2021, 2023, 2025)

Двукратный серебряный и бронзовый призёр ЧМ (2017, 2023)

Пятикратный обладатель Кубка мира (2018, 2019, 2022, 2023, 2025)

Семикратный победитель спринтерского зачёта на Кубке мира (2017, 2018, 2019, 2020, 2023, 2024, 2025)

Двукратный победитель дистанционного зачёта на Кубке мира (2022, 2023)

Пятикратный победитель «Тур де Ски» (2019, 2022, 2023, 2025, 2026)

Самый молодой олимпийский чемпион в истории лыжных гонок

Самый молодой в истории лыжных гонок обладатель «Большого хрустального глобуса»

Самый молодой победитель «Тур де Ски»

Первый и единственный лыжник в истории, четырежды выигравший спринт на чемпионатах мира

Первый и единственный лыжник в истории, выигравший шесть золотых медалей на одном чемпионате мира

Первый и единственный лыжник в истории, одержавший 100 побед на Кубке мира

Личная жизнь

Ещё в университете Йоханнес познакомился с Перниллой Досвик. После долгих ухаживаний девушка согласилась вступить в отношения в лыжником. Клебо скрывал свою возлюбленную до 2019 года, когда пара начала жить вместе.

Досвик везде сопровождает своего парня и поддерживает его. Во время ковида она даже согласилась на жёсткие меры безопасности, чтобы случайно не заразить Йоханнеса и не помешать ему выступать на мировых турнирах.

Летом 2025 года Клебо сделал Пернилле предложение, девушка сказала «да». Впрочем, пара планирует провести свадьбу только в 2027 году.

Клебо очень ценит свою семью. Буквально все его близкие так или иначе помогают спортсмену в его карьере. Дедушка до сих пор работает личным тренером, отец занимается переговорами с спонсорами и производителями инвентаря, мама ведает бытовыми делами, младший брат Ула помогает с видеоблогом на YouTube, а сестра Аня отвечает на письма фанатов.

А у бабушки вообще особая миссия. Из-за аллергии внука на глютен она печёт ему особый хлеб, который лыжник возит с собой на соревнования по всему миру. Даже в Пхёнчхан для Йоханнеса отправляли пару булок!

Хобби и увлечения

Клебо не ограничивает свою жизнь лыжными гонками. Йоханнес много времени уделяет и другим видам спорта, за которыми следит как зритель.

«Я интересуюсь многими видами спорта, но прежде всего гольфом. Мне также нравится смотреть Формулу-1 и, конечно же, футбол. В детстве моей целью было стать профессиональным футболистом, поэтому я смотрю футбол с тех пор. Кроме того, я люблю встречаться с друзьями», – делился лыжник.

Йоханнес Клебо Фото: NordicFocus/Getty Images

Также спортсмен очень любит проводить время с семьёй. Йоханнесу очень нравится приезжать в домик к дедушке и ходить с ним на рыбалку.

Сколько зарабатывает Клебо

По данным Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS), в прошлом сезоне на Кубке мира Клебо заработал 339 200 швейцарских франков, или € 355 тыс. А за выступление на ЧМ-2025 Йоханнес получил ещё € 120 тыс.

Сумма солидная (более 40 млн рублей), и это без учёта различных спонсорских и партнёрских выплат. Хотя на этот счёт лыжник уже который год ведёт «войну» с Норвежской лыжной федерацией. Клебо не устраивают условия контракта в отношении спонсорства и личных брендов. Каждый раз Йоханнес утверждает, что не будет подписывать соглашение и вообще перестанет выступать за Норвегию, но после долгих переговоров всё-таки идёт на уступки.