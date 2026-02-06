«Я и мечтать о таком не мог». Как Клебо превратился из аутсайдера в лучшего лыжника мира?

Йоханнес Клебо, несомненно, может стать главной звездой Олимпиады-2026. Норвежский лыжник на Играх в Милане попробует установить невероятный рекорд – выиграть шесть золотых медалей из шести возможных.
Но что мы знаем о лучшем лыжнике планеты? Как он пришёл к величию?
Дата рождения: 22 октября 1996 года.
Возраст: 29 лет.
Место рождения: Тронхейм, Норвегия.
Гражданство: Норвегия.
Рост: 183 см.
Вес: 73 кг.
Вид спорта: лыжные гонки.
Победы и достижения: пятикратный олимпийский чемпион (2018, 2022), серебряный и бронзовый призёр Олимпийских игр (2022), 15-кратный чемпион мира (2019, 2021, 2023, 2025), пятикратный победитель Кубка мира, пятикратный победитель «Тур де Ски».
Семейное положение: помолвлен.
Даты выступлений на ОИ-2026: 8, 10, 13, 15, 18, 21 февраля.
- Детство и семья
- Начало карьеры
- Карьера на Кубке мира
- Соперничество с Большуновым
- Рекорд на чемпионате мира — 2025
- Рекорды и достижения
- Личная жизнь
- Хобби и увлечения
- Сколько зарабатывает Клебо
Детство и семья
Йоханнес родился в Тронхейме, небольшом городке недалеко от Осло, в спортивной семье. Мама Элизабет занималась лыжными гонками и даже попадала в топ-5 на юниорском чемпионате Норвегии, но из-за травмы завершила карьеру. Отец Хаген увлекался лыжными гонками на любительском уровне, а дедушка Коре в своё время бегал профессиональные марафоны серии Vasaloppet.
Никто и не удивился, что мальчик заинтересовался спортом. Тем более в два года на Рождество он получил от дедушки в подарок пару лыж.
«Я думал, что они новые, но на самом деле ими уже пользовался мой двоюродный брат. Моя первая поездка на лыжах была дома. Я сделал круг от гостиной до кухни и обратно», – вспоминал Йоханнес.
Дедушка понял, что с подарком не прогадал, и начал заниматься с внуком. Вместе они от рассвета до заката играли на улице, строили трамплины и горки, с которых потом катались. Юному Клебо настолько нравилось кататься на лыжах, что он отказывался их снимать даже на время обеда, и маме Элизабет приходилось выносить еду для мальчишки на улицу.
Когда Йоханнес немного подрос, дед отдал его в лыжную секцию. Он сам возил внука на тренировки, а после занятий бегал с мальчиком на лыжах.
И, несмотря на всё это, главной страстью Клебо был футбол. «Я практически жил на футбольном поле. Я был уверен, что стану профессиональным футболистом, а моим героем был и остаётся Криштиану Роналду», – говорил лыжник.
Но в какой-то момент Йоханнес понял, что мечте о футболе реализоваться в полной мере не суждено, и решил сосредоточиться на лыжах.
Йоханнес Клебо
Фото: NordicFocus/Getty Images
Начало карьеры
Несмотря на постоянные тренировки, успехи пришли к Клебо не сразу, он долго был аутсайдером. Во многом это было связано с габаритами совсем юного Йоханнеса: он был ростом всего 1,5 м и весил около 40 кг.
В своей первой гонке, спринте на чемпионате Норвегии среди 15-летних, он занял 108-е место. Это сильно ударило по настрою подростка, но он не сдался.
Каждое поражение выводило Йоханнеса из себя: он сбегал в лес, а родители умоляли его бросить лыжные гонки. Однако молодой спортсмен продолжал трудиться, чтобы стать лучше и достичь вершин. Клебо продолжал работать над собой и своей техникой. Именно на втором он сосредоточился, когда осознал, что не может превзойти соперников за счёт габаритов.
В 2015-м он поехал на свой первый юниорский чемпионат мира. В Алма-Ате норвежец взял две бронзы в спринте и в эстафете. А уже через год на ЮЧМ в Румынии Клебо стал триумфатором. Йоханнес выиграл три золотые медали. После таких результатов юношу пригласили в основную сборную Норвегии.
Йоханнес Клебо
Фото: VOIGT/GettyImages
Карьера на Кубке мира
На Кубке мира Клебо дебютировал в феврале 2016 года, но с ходу не показал высоких результатов – занял 15-е место. Зато на старте сезона-2016/2017 в первой же гонке он заехал на подиум: норвежец стал третьим в классическом спринте. Чуть позже, через два месяца, Йоханнес одержал свою первую победу в спринте. На ЧМ-2017 норвежец также добрался до бронзовой медали.
В следующем сезоне Клебо уже стал звездой. К Олимпиаде-2018 он подходил одним из фаворитов, одержав семь побед на Кубке мира. На Играх Йоханнес проявил себя отлично: выиграл сразу три золота (спринт, командный спринт и эстафета). Более того, 21-летний Клебо стал самым юным лыжником в истории, взявшим золото на Олимпиаде! Но и это был не конец. По завершении того сезона Йоханнес впервые в карьере стал обладателем Кубка мира.
В сезоне-2018/2019 он впервые в карьере выиграл «Тур де Ски», взял три золота на чемпионате мира и снова забрал «Большой хрустальный глобус».
Йоханнес Клебо
Фото: VOIGT/GettyImages
Соперничество с Большуновым
Следующие годы оказались непростыми для Йоханнеса. Из-за пандемии коронавируса и постоянных болезней он пропускал много стартов. К тому же особенно острым стало его соперничество с россиянином Александром Большуновым. На чемпионате мира – 2021 Клебо снова взял три золота, однако все вокруг говорили не о его победах, а о стычке с Большуновым.
На финишной прямой 50-километрового марафона между норвежцем и россиянином произошёл контакт. У Большунова сломалась палка, а Клебо финишировал первым, но после протеста российской стороны был дисквалифицирован. Норвежская федерация подавала ответный протест, однако раздосадованный Йоханнес не хотел бороться и попросил отозвать его.
Через некоторое время Йоханнес и Александр помирились. Россиянин даже приглашал своего главного соперника на свадьбу, но у норвежца не получилось на ней присутствовать из-за напряжённого спортивного графика.
«Не скажу, что он мой враг. Это соперник, с которым приятно соревноваться. На лыжне мы боремся друг с другом, но после финиша не держим друг на друга зла. Приглашение на свадьбу? Как было сделано приглашение, так оно в силе и осталось. Это всё журналисты придумали. Те, которым надо раздувать тему конфликта», – говорил Большунов о Клебо в интервью «Матч ТВ».
«Какими теперь будут мои отношения с Большуновым? Точно такими же, как и прежде. Ничего не изменится. Мы ещё много лет будем вместе бегать гонки. Он очень хороший лыжник, которого я, конечно же, надеюсь победить. Это моя цель — попытаться победить его», – заявлял Йоханнес NRK.
Йоханнес Клебо
Фото: Nordic Focus/Getty Images
Следующие годы для Клебо прошли под знаком борьбы с Большуновым. Последней битвой для них стала Олимпиада-2022. Оттуда норвежец увёз четыре медали: золото в спринте и командном спринте, бронзу в разделке и серебро в эстафете. Россиянин же в Пекине выиграл пять медалей: золото в скиатлоне, марафоне и эстафете, серебро в разделке и бронзу – в командном спринте.
Рекорд на чемпионате мира — 2025
Ещё в начале 2020-х Клебо решил развиваться не только в спринтерских, но и в дистанционных гонках. Норвежец смог добиться прогресса и показал это на Олимпиаде-2022. Правда, до 2022-го он всё-таки уступал Большунову.
Однако как только россиян отстранили от международных стартов, у Йоханнеса, по сути, не осталось сильных конкурентов. На ЧМ-2023 он добыл три золота и два серебра. В сезоне-2024/2025 лыжник одержал 100-ю победу на Кубке мира, чего ранее не удавалось никому из спортсменов. А после этого Клебо сотворил историю на домашнем ЧМ в Тронхейме, выиграв все шесть гонок!
«У меня нет слов. Сегодня мы будем праздновать. Это очень много значит для меня. Я мечтал выиграть золотую медаль в марафоне. Это очень эмоционально. Но я и мечтать о таком не мог: шесть побед в шести гонках. Потребуется время, чтобы всё это осознать», – делился эмоциями спортсмен.
Рекорды и достижения
- Пятикратный олимпийский чемпион (2018, 2022)
- Серебряный и бронзовый призёр Олимпийских игр (2022)
- 15-кратный чемпион мира (2019, 2021, 2023, 2025)
- Двукратный серебряный и бронзовый призёр ЧМ (2017, 2023)
- Пятикратный обладатель Кубка мира (2018, 2019, 2022, 2023, 2025)
- Семикратный победитель спринтерского зачёта на Кубке мира (2017, 2018, 2019, 2020, 2023, 2024, 2025)
- Двукратный победитель дистанционного зачёта на Кубке мира (2022, 2023)
- Пятикратный победитель «Тур де Ски» (2019, 2022, 2023, 2025, 2026)
- Самый молодой олимпийский чемпион в истории лыжных гонок
- Самый молодой в истории лыжных гонок обладатель «Большого хрустального глобуса»
- Самый молодой победитель «Тур де Ски»
- Первый и единственный лыжник в истории, четырежды выигравший спринт на чемпионатах мира
- Первый и единственный лыжник в истории, выигравший шесть золотых медалей на одном чемпионате мира
- Первый и единственный лыжник в истории, одержавший 100 побед на Кубке мира
Личная жизнь
Ещё в университете Йоханнес познакомился с Перниллой Досвик. После долгих ухаживаний девушка согласилась вступить в отношения в лыжником. Клебо скрывал свою возлюбленную до 2019 года, когда пара начала жить вместе.
Досвик везде сопровождает своего парня и поддерживает его. Во время ковида она даже согласилась на жёсткие меры безопасности, чтобы случайно не заразить Йоханнеса и не помешать ему выступать на мировых турнирах.
Летом 2025 года Клебо сделал Пернилле предложение, девушка сказала «да». Впрочем, пара планирует провести свадьбу только в 2027 году.
Клебо очень ценит свою семью. Буквально все его близкие так или иначе помогают спортсмену в его карьере. Дедушка до сих пор работает личным тренером, отец занимается переговорами с спонсорами и производителями инвентаря, мама ведает бытовыми делами, младший брат Ула помогает с видеоблогом на YouTube, а сестра Аня отвечает на письма фанатов.
А у бабушки вообще особая миссия. Из-за аллергии внука на глютен она печёт ему особый хлеб, который лыжник возит с собой на соревнования по всему миру. Даже в Пхёнчхан для Йоханнеса отправляли пару булок!
Хобби и увлечения
Клебо не ограничивает свою жизнь лыжными гонками. Йоханнес много времени уделяет и другим видам спорта, за которыми следит как зритель.
«Я интересуюсь многими видами спорта, но прежде всего гольфом. Мне также нравится смотреть Формулу-1 и, конечно же, футбол. В детстве моей целью было стать профессиональным футболистом, поэтому я смотрю футбол с тех пор. Кроме того, я люблю встречаться с друзьями», – делился лыжник.
Йоханнес Клебо
Фото: NordicFocus/Getty Images
Также спортсмен очень любит проводить время с семьёй. Йоханнесу очень нравится приезжать в домик к дедушке и ходить с ним на рыбалку.
Сколько зарабатывает Клебо
По данным Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS), в прошлом сезоне на Кубке мира Клебо заработал 339 200 швейцарских франков, или € 355 тыс. А за выступление на ЧМ-2025 Йоханнес получил ещё € 120 тыс.
Сумма солидная (более 40 млн рублей), и это без учёта различных спонсорских и партнёрских выплат. Хотя на этот счёт лыжник уже который год ведёт «войну» с Норвежской лыжной федерацией. Клебо не устраивают условия контракта в отношении спонсорства и личных брендов. Каждый раз Йоханнес утверждает, что не будет подписывать соглашение и вообще перестанет выступать за Норвегию, но после долгих переговоров всё-таки идёт на уступки.