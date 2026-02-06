Топ-события субботы: Непряева в олимпийском скиатлоне, Матч звёзд КХЛ, футбол, НБА и ММА

Яркое 7 февраля: наши конькобежка и саночник на ОИ, игры «Арсенала», «Челси» и «Барселоны», волейбол, фигурка и бой Усмана Нурмагомедова!

Время в материале указано по Москве.

🏒 12:45: KHL U23 Stars — KHL World Stars, Матч звёзд КХЛ, 1/2 финала

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: получится ли у дерзкой молодёжи обыграть мастеровитых легионеров?

Во второй встрече Матча звёзд столкнутся команды лучших российских игроков до 23 лет и легионеров КХЛ, включая хоккеистов из Беларуси и Казахстана. На бумаге сборная, составленная из иностранцев, выглядит предпочтительнее в силу колоссального опыта и мастерства. Однако в пользу молодёжи говорят дерзость и страсть, с которой будут играть парни. Но будет ли этого достаточно?

🏀 13:30: «Зенит» — МБА-МАИ, Единая лига ВТБ

Интрига: четвёртая сотня кряду?

На старте сезона Единой лиги «Зенит» преследовали проблемы как с травмами ведущих игроков, так и с несыгранностью всего состава. После смены тренера ситуация улучшилась. Команда при Деяне Радоньиче уверенно одолела «Автодор», «Самару» и «Енисей», в каждом матче набирая как минимум 105 очков. На этот раз сине-бело-голубые дома сыграют с МБА-МАИ. Москвичи в последней встрече неплохо потрепали нервы питерцам, смогут ли в этот раз?

🏒 14:45: KHL Ural Stars — KHL RUS Stars, Матч звёзд КХЛ, 1/2 финала

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: сумеют ли хозяева турнира сломить опытных ветеранов?

В первой встрече Матча звёзд сойдутся команды уральских клубов КХЛ и более возрастных хоккеистов лиги. Игра обещает стать крайне занимательным зрелищем, поскольку в сборной KHL Ural Stars собраны игроки с самого «железного» региона страны – а против них выйдут самые опытные и мастеровитые хоккеисты КХЛ.

А ещё на Матче звёзд будет традиционная часть с конкурсами: Официально КХЛ объявила участников конкурсов Матча звёзд — 2026

🥇❄️🎿 15:00: Лыжные гонки, Олимпийские игры — 2026, женщины, скиатлон 2x10 км

💬 Гонка с текстовой трансляцией

Интрига: в какой форме Дарья подошла к Олимпиаде?

Первая гонка Непряевой на играх – шанс проявить себя. Нам хочется надеяться, что Дарья будет в отличной форме и в Италии навяжет борьбу более опытным и титулованным соперницам. Скиатлон, пожалуй, даст больше ясности по вопросу о том, может ли Непряева претендовать на медаль на этих Играх. Если поборется здесь – то и в разделке, и в марафоне себя покажет. Если соперницы будут намного сильнее, то, кажется, и дальше шансов забраться на пьедестал не будет.

🏐 15:00: «Локомотив» — «Зенит-Казань», Суперлига, мужчины, 23-й тур

Интрига: остановят ли сибиряки лидера?

Казанский «Зенит» уверенно движется к победе в регулярке, у команды Алексея Вербова всего одно поражение. При этом шероховатости в игре есть. «Локомотив» же в последних турах забуксовал и упустил второе место. Но дома железнодорожники всегда опасны. Смогут ли они остановить победную поступь лидера?

⚽️ 15:30: «Манчестер Юнайтед» — «Тоттенхэм Хотспур», АПЛ, 25-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: «Тоттенхэм» снова не уступит «МЮ»?

«Манчестер Юнайтед» одержал три победы подряд в АПЛ. Команда взлетела на четвёртое место. Как же болельщики «МЮ» соскучились по борьбе за высокие позиции! Манкунианцам важно не терять победную форму. Но впереди их ждёт неприятный «Тоттенхэм». Лондонцы не уступают «МЮ» на протяжении восьми матчей — с октября 2022 года. Хотя сейчас команда Томаса Франка испытывает кадровые и игровые проблемы. И для «МЮ» открывается хороший шанс прервать серию на своём поле.

⚽️ 16:00: «Спартак» Москва — «Далянь Инбо», товарищеский матч

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: «Спартак» одержит вторую победу с Карседо?

«Спартак» продолжает подготовку к рестарту РПЛ. Ранее москвичи сыграли вничью со сборной Китая, а затем одолели армянский «Пюник». Теперь команда Хуана Карлоса Карседо проведёт уже третий матч под руководством испанца. Соперник — китайский «Далянь Инбо». Результат не так важен, скорее, Карседо планирует увидеть результат работы на сборах. Нам не менее интересно, а как же прогрессирует «Спартак» с новым тренером.

⚽️ 18:00: «Вулверхэмптон» — «Челси», АПЛ, 25-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: серия «Челси» продлится в матче с аутсайдером?

«Челси» выиграл в трёх турах АПЛ подряд. Команда занимает пятое место в таблице и остаётся в гонке за зону ЛЧ. И в следующем туре лондонцам открывается прекрасный шанс взять ещё три очка. «Челси» отправляется в гости к «Вулверхэмптону», безнадёжному аутсайдеру АПЛ. Если команда Лиама Росеньора планирует заскочить в ЛЧ, то таких соперников нужно отыгрывать без проблем.

Согласны с мнением Эдена? Эден Азар назвал идеального тренера для «Челси»

⚽️ 18:00: «Арсенал» — «Сандерленд», АПЛ, 25-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: у «Сандерленда» получится снова отнять очки у «Арсенала»?

«Арсенал» лидирует в АПЛ и на шесть очков опережает «Манчестер Сити». Комфортная ситуация. Однако подпортить настроение лондонцам может «Сандерленд». В первом круге «чёрные коты» уже отняли очки у «Арсенала»: тогда команды сыграли вничью на «Стэдиум оф Лайт» (2:2). Теперь команде Микеля Артеты важно не допустить повторение ситуации дома.

🥇❄️⛸️ 18:00: Конькобежный спорт, Олимпийские игры — 2026, женщины, 3000 м, финал

Интрига: как выступит первая конькобежка из России?

Внимательно следим за Ксенией Коржовой. Если не случится какого-то чуда, то от борьбы за медали она будет далеко, но в десятку сильнейших ворваться может. Ну а золото в жёсткой схватке будут делить нидерландка Джой Бёне и норвежка Рагне Виклунд.

⚽️ 18:15: «Барселона» — «Мальорка», Примера, 23-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: «Барса» не испытает проблем с середняком?

«Барселона» занимает первое место в Примере. Но отрыв от «Реала» составляет всего одно очко. Любая осечка — шанс для «Мадрида» обойти каталонцев. Поэтому команде Ханс-Дитера Флика необходима домашняя победа над «Мальоркой». Получится ли у команды из второй половины таблицы создать проблемы гранду?

❄️ 19:00: Санный спорт, Олимпийские игры — 2026, мужчины, одноместные сани, первый и второй заезды

Интрига: как на Олимпиаде дебютирует Павел Репилов?

Официальные тренировки на олимпийской трассе показывают, что российский саночник способен сразиться за место в топ-10. Будем надеяться, что Павел превзойдёт даже самые смелые ожидания. Хотя нацеливаться на медаль тут не стоит. Всё-таки сравниться с грозными немецкими чемпионами Репилову пока явно не под силу.

⚽️ 20:00: «Дженоа» — «Наполи», Серия А, 24-й тур

Интрига: «Наполи» окончательно выпадет из гонки за титулом?

«Наполи» отстаёт от лидирующего в Серии А «Интера» уже на девять очков. И любая осечка неаполитанцев почти наверняка окончательно выбивает их из гонки за золотом. В следующем туре команда Антонио Конте едет в гости к «Дженоа». Генуэзцы занимают 14-е место и борются за выживание. А в последних шести турах они потерпели только одна поражение. И вряд ли «Дженоа» настроен уступать ещё. «Наполи» ждёт непростая игра.

🥇 ❄️ ⛸️ 21:45: Фигурное катание, Олимпийские игры — 2026

Интрига: Грузия все же сможет зацепиться за медаль?

После трёх видов из четырёх получилась вполне ожидаемая тройка лидеров: США — на первом месте, Япония — на втором и Италия — третья. Однако между итальянской и грузинской командой всего два балла разницы. Так что борьба за бронзу в самом разгаре.

Да и между США и Японией пока что совсем минимальная разница. А по слухам, американская команда не планирует делать замены на производные программы. Но хватит ли у спортсменов сил на две программы с учётом того, что им всем ещё предстоит выступать в личном турнире?

🏆 👊 22:00*: Усман Нурмагомедов — Альфи Дэвис, PFL Dubai, титульный бой

*Время боя может измениться и будет уточнено

Интрига: защитит ли Усман Нурмагомедов пояс чемпиона PFL?

7 февраля в Дубае, ОАЭ, пройдёт турнир PFL. В рамках главного события вечера непобеждённый россиянин Усман Нурмагомедов будет защищать титул чемпиона PFL в лёгком весе, а его соперником станет британец Альфи Дэвис, выигравший сезон Гран-при в прошлом году.

Нурмагомедов — бывший чемпион Bellator, а чемпионом PFL он стал осенью прошлого года, одержав тяжёлую победу над ирландцем Полом Хьюзом. Кроме того, Усман является первым номером рейтинга pound-for-pound в организации. Альфи Дэвис в прошлом году удивил, одержав победу в финале Гран-при над Гаджи Рабадановым, другим представителем школы имени Абдулманапа Нурмагомедова. Поэтому для Усмана этот бой вдвойне принципиален. К тому же после встречи с Дэвисом у Нурмагомедова остаётся лишь один бой по контракту с PFL, а на горизонте маячит UFC.

🏀 23:00: «Бруклин Нетс» — «Вашингтон Уизардс», регулярный чемпионат НБА

Интрига: Дёмин замахнётся на обновление личного рекорда?

Команды уже встречались между собой дважды в этом сезоне и обменялись уверенными победами. Те матчи проходили в Вашингтоне, настал черед клуба из Нью-Йорка выступать на домашнем паркете. Егор Дёмин в последнее время рвёт и мечет. Например, в игре с «Орландо» россиянин обновил свой личный рекорд результативности — набрал 26 очков. Может быть, мы увидим тридцатку?

🏀 23:30: «Оклахома-Сити Тандер» — «Хьюстон Рокетс», регулярный чемпионат НБА

Интрига: лидер НБА без главной звезды даст бой?

«Оклахома» продолжает лидировать не только в Западной конференции, но и во всей НБА по результатам. Правда, травму получил Гилджес-Александер. MVP и чемпиона лиги не будет на паркете примерно две недели. Без него «Тандер» уже проиграли «Сан-Антонио». Сумеет ли «Хьюстон» с Дюрантом, Шенгюном и остальными забрать победу у лучшей команды сезона на данный момент?