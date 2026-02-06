Россияне вступают борьбу за медали! Расписание первого дня Олимпиады-2026

Скидки
ОИ-2026. Кёрлинг. Швейцария — Швеция
12:05 Мск
Олимпиада 2026

Олимпиада 2026 в Милане — расписание соревнований на 7 февраля 2026

Батраз Томаев
Расписание соревнований на 7 февраля 2026 года
Комментарии
7 февраля будут разыграны награды в лыжных гонках, горнолыжном и конькобежном спорте, а также в сноуборде.

Суббота, 7 февраля – первый медальный день Олимпийских игр – 2026. На Играх будут разыграны первые пять комплектов наград в пяти видах спорта и продолжится групповой этап в миксте кёрлинга и турнире у хоккеисток. У фристайлистов состоится квалификация в слоупстайле, а фигуристы продолжат командный турнир. Илья Малинин тоже выйдет на лёд.

На аренах Игр также появятся российские спортсмены. В лыжных гонках на старт скиатлона выйдет Дарья Непряева, свои первые заезды в санном спорте совершит Павел Репилов, а Ксения Коржова попробует свои силы в финале на 3000 м в конькобежном спорте. Пришло время болеть за наших!

Полный календарь Олимпиады-2026
Медальный зачёт Олимпиады-2026

Олимпиада-2026: расписание на 7 февраля

Горнолыжный спорт:

13:30. 🥇 Мужчины. Скоростной спуск. Финал.

Кёрлинг:

12:05. Микст. Групповой этап. 7-й тур. Канада — Великобритания;
12:05. Микст. Групповой этап. 7-й тур. Швеция — Швейцария;
16:35. Микст. Групповой этап. 8-й тур. Эстония — Норвегия;
16:35. Микст. Групповой этап. 8-й тур. Чехия — Южная Корея;
16:35. Микст. Групповой этап. 8-й тур. Швеция — Италия;
16:35. Микст. Групповой этап. 8-й тур. США — Великобритания;
19:05. Микст. Групповой этап. 9-й тур. Южная Корея — США;
19:05. Микст. Групповой этап. 9-й тур. Канада — Эстония;
19:05. Микст. Групповой этап. 9-й тур. Чехия — Швейцария;
19:05. Микст. Групповой этап. 9-й тур. Италия — Норвегия.

Конькобежный спорт:

18:00. 🥇 Женщины. 3000 м. Финал.

Лыжные гонки:

15:00. 🥇 Женщины. Скиатлон 2х10 км. Финал.

Прыжки с трамплина:

19:45. Женщины. Средний трамплин. Квалификация;
20:45. Женщины. Средний трамплин. Первый раунд;
21:57. 🥇 Женщины. Средний трамплин. Финал.

Санный спорт:

19:00. Мужчины. Одноместные сани. Первая попытка;
20:32. Мужчины. Одноместные сани. Вторая попытка.

Сноуборд:

21:30. 🥇 Мужчины. Биг-эйр. Финал.

Фигурное катание:

21:45. Командные соревнования. Мужчины. Короткая программа.

Фристайл:

12:30. Женщины. Слоупстайл. Квалификация;
16:00. Мужчины. Слоупстайл. Квалификация.

Хоккей:

14:10. Женщины. Группа В, предварительный раунд. Германия – Япония;
16:40. Женщины. Группа В, предварительный раунд. Швеция – Италия;
16:40. Женщины. Группа А, предварительный раунд. США – Финляндия;
23:10. Женщины. Группа А, предварительный раунд. Швейцария – Канада.

Кто из экс-россиян приехал в Милан?
Русские корни на ОИ-2026: уральская молния, легенда биатлона и фигурист-суперзвезда
