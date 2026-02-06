Россияне вступают борьбу за медали! Расписание первого дня Олимпиады-2026

Суббота, 7 февраля – первый медальный день Олимпийских игр – 2026. На Играх будут разыграны первые пять комплектов наград в пяти видах спорта и продолжится групповой этап в миксте кёрлинга и турнире у хоккеисток. У фристайлистов состоится квалификация в слоупстайле, а фигуристы продолжат командный турнир. Илья Малинин тоже выйдет на лёд.
На аренах Игр также появятся российские спортсмены. В лыжных гонках на старт скиатлона выйдет Дарья Непряева, свои первые заезды в санном спорте совершит Павел Репилов, а Ксения Коржова попробует свои силы в финале на 3000 м в конькобежном спорте. Пришло время болеть за наших!
Олимпиада-2026: расписание на 7 февраля
Горнолыжный спорт:
13:30. 🥇 Мужчины. Скоростной спуск. Финал.
Кёрлинг:
12:05. Микст. Групповой этап. 7-й тур. Канада — Великобритания;
12:05. Микст. Групповой этап. 7-й тур. Швеция — Швейцария;
16:35. Микст. Групповой этап. 8-й тур. Эстония — Норвегия;
16:35. Микст. Групповой этап. 8-й тур. Чехия — Южная Корея;
16:35. Микст. Групповой этап. 8-й тур. Швеция — Италия;
16:35. Микст. Групповой этап. 8-й тур. США — Великобритания;
19:05. Микст. Групповой этап. 9-й тур. Южная Корея — США;
19:05. Микст. Групповой этап. 9-й тур. Канада — Эстония;
19:05. Микст. Групповой этап. 9-й тур. Чехия — Швейцария;
19:05. Микст. Групповой этап. 9-й тур. Италия — Норвегия.
Конькобежный спорт:
18:00. 🥇 Женщины. 3000 м. Финал.
Лыжные гонки:
15:00. 🥇 Женщины. Скиатлон 2х10 км. Финал.
Прыжки с трамплина:
19:45. Женщины. Средний трамплин. Квалификация;
20:45. Женщины. Средний трамплин. Первый раунд;
21:57. 🥇 Женщины. Средний трамплин. Финал.
Санный спорт:
19:00. Мужчины. Одноместные сани. Первая попытка;
20:32. Мужчины. Одноместные сани. Вторая попытка.
Сноуборд:
21:30. 🥇 Мужчины. Биг-эйр. Финал.
Фигурное катание:
21:45. Командные соревнования. Мужчины. Короткая программа.
Фристайл:
12:30. Женщины. Слоупстайл. Квалификация;
16:00. Мужчины. Слоупстайл. Квалификация.
Хоккей:
14:10. Женщины. Группа В, предварительный раунд. Германия – Япония;
16:40. Женщины. Группа В, предварительный раунд. Швеция – Италия;
16:40. Женщины. Группа А, предварительный раунд. США – Финляндия;
23:10. Женщины. Группа А, предварительный раунд. Швейцария – Канада.