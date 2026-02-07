Россиянка выйдет на старт скиатлона. А в командном турнире фигуристов на льду впервые появитсяИлья Малинин.

Дебют Непряевой на Играх! Что посмотреть в первый день Олимпиады?

В субботу, 7 февраля, на аренах Олимпиады-2026 будут разыграны первые пять комплектов наград. Участие в соревнованиях примут и россияне.

Рассказываем, за кого болеть и за чем следить в первый день ОИ-2026.

Даша, жги на трассе!

Внимание российских фанатов будет сфокусировано на лыжных гонках. Там станет известен первый олимпийский чемпион. Точнее, чемпионка.

7 февраля пройдёт женский скиатлон. На старт выйдет и Дарья Непряева.

Россиянке в этом сезоне на международной и внутренней арене до Олимпиады ещё не доводилось бежать эту гонку. И, по сути, скиатлон в Валь-ди-Фьемме станет проверкой боеспособности Дарьи. Готова ли она к олимпийскому марафону? А может быть, она с ходу вступит в борьбу с лидерами?

В любом случае мы пожелаем ей удачи и самых быстрых лыж!

Дата и время: 7 февраля в 15:00.

Болеем за Репилова и Коржову

Но не одной лыжницей сильна Россия в этот день.

В санно-бобслейном центре Кортина-д'Ампеццо пройдут первый и второй заезды в одноместных санях. На старт выйдет россиянин Павел Репилов.

Спортсмен из подмосковного Дмитрова в тренировочных заездах показывал результаты во втором десятке: 10-е, 12-е, 16-е и 17-е места.

От того, как выступит Павел в субботу, будет понятно, готов ли он бороться за попадание в топ-10 уже во второй день – в третьем и четвёртом заездах.

Дата и время: 7 февраля в 19:00 мск.

Павел Репилов Фото: РИА Новости

Ещё один комплект с участием олимпийца из России будет разыгран в конькобежном спорте. Ксения Коржова выйдет на лёд на дистанции 3000 м.

Шансов на победу или медали у россиянки на конькобежном стадионе Милана крайне мало. Но на Олимпиаде время от времени случаются чудеса. Кто знает, быть может, именно чудо произойдёт и на сей раз.

Дата и время финала: 7 февраля в 18:00 мск.

Первое появление Малинина

Продолжается командный турнир в фигурном катании. В субботу там пройдёт только один вид программы – мужская короткая программа.

На олимпийском льду дебютирует двукратный чемпион мира американец Илья Малинин. Он выступит последним в программе.

Илья Малинин Фото: Matthew Stockman/Getty Images

А до русскоговорящей звезды фигурки на арене в Милане появятся японец Юма Кагияма, грузин Ника Эгадзе и итальянец Даниэль Грассль.

Дата и время прокатов: 7 февраля в 21:45 мск.

Также состоится финал в прыжках с трамплина у женщин. Там на среднем трамплине стоит последить за словенской спортсменкой Никой Превц. Это будет её первый поход за олимпийским золотом. 20-летняя девушка в этом сезоне на Кубке мира одержала уже 13 побед. Пора брать новую высоту!

Дата и время финала: 7 февраля в 21:57 мск.